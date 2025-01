Arrêtez de penser que vous deviendrez riche avec Bitcoin

Imaginez découvrir un investissement qui augmente de 50 % en moyenne chaque année avec de fortes baisses occasionnelles que vous pouvez acheter pour des gains encore plus importants.





L'achèteriez-vous ?





Non.





Et si la valeur de cet actif augmentait de 10 % en moyenne chaque année ? L'achèteriez-vous ?





Oui, il y a de fortes chances que vous l'ayez déjà fait. Je parle de Bitcoin.

Vous payez un prix élevé pour un consensus joyeux

Cela peut paraître étrange, voire stupide.





Qui refuserait une opportunité de 50 % en échange d'une opportunité de 10 % ? Le marché boursier américain ne vous offre que 7 % annualisés.





Je suis d'accord. Pourtant, c'est ce que font les gens lorsqu'ils achètent du Bitcoin pendant des marchés haussiers comme celui d'aujourd'hui.





Ils n'achètent pas de bitcoins pour 16 000, 32 000, 48 000 ou 64 000 dollars. Au lieu de cela, ils l'achètent pour 80 000 dollars ou plus. Ils ont entendu dire que certaines personnes sont devenues incroyablement riches grâce au bitcoin et pensent qu'elles peuvent le faire aussi.





Il y a deux ans, peut-être. C'était au plus fort d'un marché baissier des crypto-monnaies.





Maintenant?





Un bitcoin vaut plus que le salaire annuel moyen d'un travailleur américain. La capitalisation boursière du bitcoin est de près de 2 000 milliards de dollars.





La plupart des gens ne peuvent pas se permettre d’acheter suffisamment de Bitcoin pour devenir riches, et ceux qui possèdent déjà des Bitcoins n’ont pas assez de potentiel de hausse pour voir les multiples massifs nécessaires pour retirer leur lignée.





Une déception, si vous le souhaitez

Vous ne trouverez pas de telles attentes réalistes sur les réseaux sociaux ou dans les sollicitations par courrier électronique que vous recevez d’autres gourous de la cryptographie.





Certains vous disent que « la zone bananière enverra les prix jusqu'à la lune » et « S2F » prédit un bitcoin à 500 000 $ en 2025.





D'autres admettent que l'opportunité de devenir riche avec Bitcoin est passée, mais vous disent que vous devez acheter des cryptos plus petites avec des capitalisations boursières gonflées et des ventes massives d'initiés.





Personne ne paiera 2 500 $ pour un abonnement à une newsletter ou ne passera 50 heures à lire des blogs d’investissement pour un rendement annualisé de 50 %, même si cela surpasse la plupart des traders et tous les gestionnaires de fonds professionnels.





Ils paieront volontiers autant ou plus pour cinq choix d'altcoins qui vous rapporteront 5 millions de dollars ou une stratégie secrète pour faire fortune rapidement.





Un seul résultat est réaliste, mais vous payez plus cher pour la fantaisie.





Les cryptomonnaies sont un marathon déguisé en sprint. On vous vend le sprint, mais les vrais gains viennent du marathon.

Votre meilleur pari

Ce n’est pas ce que vous êtes censé croire.





L'opinion consensuelle vous disait d'acheter au-dessus de 50 000 $ en 2021, de vendre à 40 000 $ en 2022 et d'acheter à nouveau à 32 000 $ en 2023. Avec cette approche, un investissement de 50 000 $ serait passé à 75 000 $ d'ici juillet 2024.





Cela représente un rendement de 50 % en trois ans ! Bien meilleur que le rendement de 16 % du S&P 500 sur cette période.





Au prix actuel de 90 000 $, vous réalisez un gain de 60 %. Boum ! Vous êtes toujours bien en avance sur le rendement de 25 % du S&P 500 à ce jour.





C'est génial, n'est-ce pas ?





Vos meilleurs conseillers financiers ont du mal à battre la bourse. Vous les avez écrasés. Vous avez gagné 60 % en trois ans !





Fait amusant :





Si vous aviez acheté du Bitcoin à l'aveugle, selon un calendrier fixe, en un montant fixe, quelles que soient les circonstances, vous auriez acheté à un prix moyen d'environ 40 000 $ pour un gain de 123 % .





Mon plan J'ai battu les deux approches pour un rendement de 160 % sur cette période. Vous avez acheté à un prix moyen d'environ 34 000 $. Si vous avez vendu quand je vous l'ai dit, vous avez fait encore mieux.

Peut-être pas riche mais jolie, jolie, plutôt bonne

Même si 160 % sont meilleurs que 123 %, ce ne sont pas les rendements énormes et révolutionnaires que vous avez en tête.





Vous pourriez obtenir cela avec les altcoins, mais avec 50 000 parmi lesquels choisir, vous allez devoir avoir de la chance et trouver le timing parfait.





Marc, les performances passées ne dictent pas les résultats futurs !





C'est vrai, mais c'est la seule façon de pouvoir fixer des attentes réalistes.





Pouvez-vous devenir riche avec Bitcoin en doublant votre argent tous les quelques années ?





Oui, si vous commencez avec une somme d’argent décente, restez sur le marché pendant des années, achetez lors des gros krachs et des marchés baissiers, et achetez beaucoup lorsque vous achetez.

En d’autres termes, vous avez besoin de temps, d’argent et de patience.





Il est fort probable que vous vous lanciez dans la crypto-monnaie maintenant parce que vous souhaitez gagner de l'argent rapidement, avec le moins d'efforts possible et que vous n'avez pas beaucoup de capital à investir. Pas de temps, pas d'argent, pas de patience.





La bonne nouvelle ?





Vous pouvez battre des rendements annualisés de 50 % avec Bitcoin.





Comment?





Attendez de meilleures opportunités.





Abonnez-vous à ma newsletter, La crypto-monnaie est facile , afin que vous sachiez quand ces opportunités se présentent.





Vous bénéficierez également d'opportunités de trading occasionnelles et de rapports sur les altcoins, ainsi que d'un accès à mon plan et tout ce que vous obtenez avec votre abonnement .

Le timing est primordial

Avec Bitcoin, vous ne vous retrouverez peut-être pas avec des richesses fabuleuses, un garage rempli de Lambo et assez d'argent pour construire un bunker nucléaire, mais vous ferez mieux que tous vos amis.





Wall Street est à bord. Trump est fan. Le réseau Bitcoin continue de se développer.





Si vous êtes patient, vous aurez beaucoup d'avantages. Tout est une question de planification.





Cela peut paraître décevant. Ce n'est pas ce que votre gourou préféré vous dit dans ses sollicitations par e-mail.





Mais honnêtement, est-ce si mal d’attendre un moyen simple et heureux d’investir dans une classe d’actifs qui a surpassé tous les autres investissements des 10 dernières années et qui offre une croissance illimitée dans le futur ?