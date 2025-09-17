U-Ozak AI uqhagamshelane ne-Pyth Network ukunikela idatha yokuthengisa kwi-real-time kwi-100+ Blockchains

I-Dubai, i-UAE, i-September 16, 2025/Chainwire/--I-Ozak AI ($OZ) ibandakanya ukuguqulwa kwimeko ye-inthanethi ye-inthanethi ye-inthanethi ngokuchasene ne-Intelligent Intelligence kunye ne-DePIN (i-Decentralized Physical Infrastructure Network). Ukuhlanganiswa oku kunikeza isiseko eshushu kunye ne-intelligent ye-adoption ye-blockchain. Ngoku, kunye ne-potencial partnership ye-Pyth Network, i-Ozak AI ibandakanya i-ecosystem yayo nge-access kwi-rapid, tamper-proof, i-real-time market data spanning, ibandakanya umthamo yayo yokuthumela iinkcukacha. https://x.com/OzakAGI/status/1962519070609437159 I-Premise Spike Ukukhuthaza Indawo ye-Investor Ukuhlaziywa kubandakanya imiphumo ebalulekileyo kwi-pre-sale journey ye-Ozak AI. Ngoku, i-$OZ ibonise i-strategy ye-growth, kunye ne-price yayo yandisa kwi-$0.001 kwi-Phase 1 kwi-$0.01 kwi-Phase 5, ukwandisa i-900%. Ngaphezulu kwe-856 million ama-tokens ezithengiswa, ukwandisa i-$2,769,077 ngexesha elide. Izixhobo zihlanganisa intloko: Ukukhuthaza izixazululo ze-AI Ukusetyenziswa kwe-Pyth Network, iinkqubo ze-Ozak AI ziyafumanisa i-automation kunye ne-intelligent operations kwiintlobo ezahlukeneyo ze-blockchains. Nge-integration ye-Pyth Network, iinkqubo ziye ziyafumaneka kwi-high-frequency, iinkcukacha ze-market ezibonakalayo, zibonisa ukuba ukuchofoza kubalulekile. Ukusetyenziswa ne-DePIN technology ye-decentralized, i-cross-chain functionality kunye ne-$OZ ye-utility enamandla kwi-staking, i-governance, kunye ne-ecosystem growth, i-project ibonelela kwinxalenye kwi-reliability, i-security, kunye ne-transparency. Ukukhula ngokusebenzisa i-Alliances Strategic Ukuphumelela kwe-Ozak AI kunye ne-SINT, i-Intel ye-Hive kunye ne-Weblume yandisa i-speed execution, i-multi-chain data access, kunye ne-Web3 integration. Ngoku, ukuhlanganiswa kwe-Pyth Network inikeza i-AI-powered view enikezela iinkampani ezidlulileyo, ukwakha i-ecosystem yokhuseleko eyenzelwe ukusetyenziswa kwexesha elide kunye nokusetyenziswa kwi-industry. Ukusuka kwi-Roadshows ukuya kwi-Global Conferences Emva kwezifundo ze-GM Vietnam kunye nezifundo ze-community, i-Ozak AI isebenza ngokugqithisileyo kwi-Coinfest Asia 2025 eBali. Ngexesha ezihlangeneyo, iinkonzo ze-networking kunye neengxaki ze-high-level zihlanganisa i-Ozak AI kunye neengcali ezihlangeneyo, i-developer, kunye neengcali-ukukhusela i-reputation yayo njenge-ecosystem yokukhula ngokukhawuleza ekuphumelela kwindawo zendawo kunye nehlabathi. Ukukhanyisa i-future ye-intelligence ye-decentralized I-Ozak AI × Pyth Network i-partnership ibonisa iingubo ye-intelligence eyahlukileyo. Ngokufaka iinkcukacha ze-real-time kunye ne-AI-driven infrastructure, i-Ozak AI ibonelela izixhobo zayo, i-bots, kunye ne-applications kwi-blockchains ezingaphezu kwama-100. Kwimveliso kunye nabenzi, yinto enye ingxelo elikhulu ukuba i-Ozak AI isebenza ngokugqithisileyo ekubunjweni lokugqibela kwimveliso. I-Ozak AI I-Ozak AI ibandakanya i-blockchain kunye ne-artificial intelligence ukunika i-investors kunye ne-developer iinkcukacha ze-market kunye nezixhobo ezincinane zokuhweba kwe-crypto, i-stock, kunye ne-forex. Nge-partners ezifana nePyth Network, Spheron, SINT, Weblume, kunye neDex3, inikeza i-ecosystem enhle kwaye enhle kakhulu. I-$OZ i-token ikhona kwi-pre-sale yayo, ibonelela abathandekayo abaphambili inkcazelo ukufikelela ngexabiso eliphantsi xa isebenza ekubunjweni izixazululo ezisebenzayo kwi-AI kunye ne-blockchain space. Ukuze uthole ulwazi olungaphezulu malunga ne-Ozak AI, abasebenzisi bangathola iinkcukacha ezantsi: Iwebhusayithi: https://ozak.ai/ Twitter/X: https://x.com/OzakAGI Umxholo: https://t.me/OzakAGI Qhagamshelana Iingxoxo ze-Andres Media@ozak.ai \n \n Uluhlu lwabathunyelwe njenge-press release ye-Cybernewswire phantsi kwe-Business Blogging Program ye-HackerNoon. Yenza i-Research yakho ngaphambi kokwenza nayiphi na imiphumo yobugcisa. Uluhlu lwabathunyelwe njenge-press release ye-Cybernewswire phantsi kwe-Business Blogging Program ye-HackerNoon. Yenza i-Research yakho ngaphambi kokwenza nayiphi na imiphumo yobugcisa. iiprojekthi iiprojekthi