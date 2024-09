Vấn đề với Chương trình Tư pháp Chatroom của Utah

Samantha Thompson nằm trong số nhiều người gặp khó khăn về tài chính trong đại dịch COVID-19.





Grantsville, Utah, tiền lương của cư dân thậm chí không bao gồm tiền ăn và tiền thuê nhà trong thời gian đặc biệt khó khăn vào mùa hè năm ngoái. Cảm thấy bị mắc kẹt, cô đã vay một khoản vay lãi suất cao chờ ngày lĩnh lương từ Action Rent to Own ở Thành phố West Valley gần đó.





Sau đó, chồng cô mất việc, và cô phải đối mặt với một sự lựa chọn khó khăn. Thompson nói: “Đối với tôi, điều quan trọng hơn là phải có một mái nhà hơn là [thanh toán bằng] một khoản vay ngắn hạn. "Thật không may, tôi chỉ bị tụt lại phía sau."





Hai tháng sau khi vay tiền, một điều tra viên tư nhân có mặt tại nhà của cặp vợ chồng để tống đạt Thompson với lệnh triệu tập về một vụ kiện đòi bồi thường nhỏ do Action Rent to Own đệ trình.





“Thời điểm bạn không trả tiền cho họ, họ sẽ đưa bạn ra tòa,” cô nói.





Nhưng khi cô ấy xem lại các thủ tục giấy tờ mà The Markup đã xem xét, không có ngày hoặc địa điểm cho phiên điều trần của cô ấy.





Bốn tuần sau, Thompson nhận được thông báo rằng một phán quyết đã được đưa ra chống lại cô: Cô hiện nợ Action Rent to Own 671,42 đô la cho khoản vay và lãi ban đầu, cộng với 324 đô la khác để trang trải án phí của công ty.





Để thu hồi số tiền đó, tòa án đã ra lệnh cho Action Rent to Own để giảm lương của cô.





Cô ấy không biết, Utah đã bắt đầu thử nghiệm một hệ thống giống như phòng trò chuyện mới cho các trường hợp khiếu nại nhỏ, được gọi là giải quyết tranh chấp trực tuyến. Nó có nghĩa là làm cho các tòa án dễ tiếp cận hơn với các đương sự có thu nhập thấp bằng cách loại bỏ rào cản về việc phải trình diện trước tòa vào một thời điểm cụ thể, thường là trong giờ làm việc và đôi khi xa nơi họ sống.





Giải quyết tranh chấp trực tuyến cho phép các bên thương lượng giữa họ từ bất kỳ đâu vào bất kỳ lúc nào.





Nhưng Thompson đã bỏ lỡ thông báo, ở giữa trang thứ ba của gói triệu tập năm trang của tòa án, thông báo với cô rằng nếu cô không đăng ký hệ thống giải quyết tranh chấp trực tuyến trong vòng 14 ngày, một phán quyết mặc định có thể được đưa ra chống lại cô.





Cảnh báo được theo sau bởi một địa chỉ web gồm 55 ký tự, phân biệt chữ hoa chữ thường dành cho hệ thống giải quyết tranh chấp trực tuyến. Trên trang tiếp theo, gói này liệt kê một địa chỉ web riêng biệt gồm 31 ký tự cũng được cho là dành cho hệ thống.





“Đối với tôi, đó là một cú sốc,” Thompson nói khi The Markup nói với cô ấy về việc giải quyết tranh chấp trực tuyến. "Tôi thậm chí còn không biết loại hệ thống đó tồn tại."





Một cuộc điều tra của The Markup đã phát hiện ra rằng việc chuyển sang giải quyết tranh chấp trực tuyến đã gây ra hậu quả nghiêm trọng cho nhiều người Utahans mà nó được cho là sẽ giúp đỡ và các tòa án của bang đã chậm triển khai các bản sửa lỗi tiềm năng.





Thay vì giảm tỷ lệ các bên không tham gia vào các trường hợp khiếu nại nhỏ, tỷ lệ phán quyết mặc định - phán quyết của tòa án có lợi cho một bên vì bên kia không phản hồi - đã tăng lên theo giải quyết tranh chấp trực tuyến, The Markup nhận thấy.





Và những người chiến thắng lớn là những người cho vay ngắn hạn.





Tại Tòa án Công lý Thành phố West Valley, đã sử dụng chương trình này từ tháng 9 năm 2018, việc áp dụng giải quyết tranh chấp trực tuyến đồng thời với sự gia tăng liên tục tỷ lệ các vụ án kết thúc bằng phán quyết mặc định — từ khoảng 43% trước khi giải quyết tranh chấp trực tuyến lên 59 phần trăm sau.





Nếu tỷ lệ vỡ nợ duy trì ở mức 43%, thì sẽ có ít hơn 603 phán quyết mặc định tại tòa án trong thời gian hai năm rưỡi giải quyết tranh chấp trực tuyến mà The Markup đã kiểm tra.





Sự thay đổi gần như hoàn toàn được thúc đẩy bởi các khiếu nại nhỏ do các nguyên đơn là tổ chức như người cho vay ngắn hạn và các doanh nghiệp khác đệ trình. Tỷ lệ phán quyết mặc định đối với các vụ kiện do từng nguyên đơn nộp về cơ bản là như nhau, khoảng 1/5.





Nhưng đối với các nguyên đơn là tổ chức, tỷ lệ vỡ nợ đã tăng đáng kể - từ 46 lên 62% các trường hợp. Nếu tỷ lệ vỡ nợ đối với các nguyên đơn là tổ chức duy trì ổn định ở mức 46%, thì sẽ có ít hơn 583 phán quyết vỡ nợ trong khoảng thời gian chúng tôi đã kiểm tra.





Điều đó có nghĩa là những người cho vay ngắn hạn đang thắng nhiều vụ kiện hơn mà không cần những người mà họ đang kiện đã trả lời vụ kiện.





Chỉ năm công ty cho vay ngắn hạn — Money 4 You, Mr Money, Tosh Inc. (kinh doanh với tên gọi Check City), Trung tâm Cho vay Dollar, và Action Rent to Own — chịu trách nhiệm về 83% tất cả các vụ kiện được đệ trình lên Tòa án Tư pháp Thành phố West Valley từ Tháng 9 năm 2018 đến tháng 1 năm 2021.





Trong số các vụ kiện nhỏ tại Tòa án Công lý Thành phố West Valley chỉ được đệ trình bởi năm người cho vay ngắn hạn.





Ngoại trừ Action Rent to Own, các công ty đã không trả lời yêu cầu bình luận.





Misti Brunelle, chủ sở hữu của Action Rent to Own, cho biết: “Tôi cảm thấy điều đó có lợi hơn cho bị đơn, cho họ nhiều thời gian hơn để trả lời. “Khi chúng tôi đến tòa án trực tiếp, rất hiếm khi có ai đó xuất hiện. … [Bây giờ] họ không phải nghỉ việc, không phải tìm người trông trẻ, họ có thể nghỉ trưa và gọi điện thoại trong 10 đến 15 phút ”để thương lượng về trường hợp của mình.





Không rõ chính xác có bao nhiêu người như Thompson có thể đã bỏ lỡ thông báo đăng ký, nhưng The Markup đã xem xét hàng chục trường hợp trong đó những người cho vay ngắn hạn nộp đơn xin phán quyết mặc định ngay sau khi các bị cáo bỏ lỡ thời hạn 14 ngày để đăng ký giải quyết tranh chấp trực tuyến.





Phân tích của chúng tôi về các giải quyết vụ việc của Tòa án Tư pháp Thành phố West Valley dựa trên dữ liệu phân xử vụ án hai năm ngay trước chương trình thí điểm — từ tháng 9 năm 2016 đến tháng 9 năm 2018 — và dữ liệu gần hai năm rưỡi sau khi chuyển đổi — từ tháng 9 năm 2018 đến tháng 1 Năm 2021.





Utah đã triển khai chương trình cho 29 tòa án — và đang mở rộng — nhưng hầu hết bắt đầu quá gần đây để chúng tôi tiến hành phân tích xu hướng công bằng. (Bạn có thể tìm thấy phương pháp luận và dữ liệu thô của chúng tôi tại đây .)





Ngoài Tòa án Công lý Thành phố West Valley, chỉ có Tòa án Công lý Thành phố Orem có đủ dữ liệu để phân tích chính xác.





Chúng tôi nhận thấy tỷ lệ mặc định ở đó đã giảm nhẹ sau khi tòa án giới thiệu hệ thống giải quyết tranh chấp trực tuyến vào tháng 8 năm 2019 — từ 51% số vụ việc xuống 46% số vụ việc, kể từ tháng 1 năm 2021.





Người nộp đơn thường xuyên nhất tại tòa án, công ty cho vay ngắn hạn Red Rock Financial, đã thấy tỷ lệ mặc định giảm đáng kể, từ 72% trước khi giải quyết tranh chấp trực tuyến xuống còn 62% theo hệ thống.





Công ty đã không trả lời yêu cầu bình luận.





Cần lưu ý rằng dữ liệu của chúng tôi cho Tòa án Tư pháp Thành phố Orem chỉ bao gồm một năm rưỡi các vụ án, ít hơn so với phân tích của chúng tôi về Tòa án Công lý Thành phố West Valley và chúng tôi thiếu dữ liệu cho Tòa án Công lý Thành phố Orem cho tất cả các trường hợp được nộp từ tháng 9. 2018 và tháng 8 năm 2019 (vì Orem không triển khai giải quyết tranh chấp trực tuyến cho đến tháng 8 năm 2019).

Utah, không giống như các bang khác, trừng phạt những người không sử dụng hệ thống trực tuyến

Hàng chục tòa án riêng lẻ trên khắp đất nước và một số bang khác, bao gồm Michigan, Ohio và New Mexico, đã triển khai hệ thống giải quyết tranh chấp trực tuyến trong những năm gần đây.





Nhưng Utah nổi bật với tư cách là cơ quan tài phán duy nhất mà The Markup đã kiểm tra nơi việc không đăng ký giải quyết tranh chấp trực tuyến có thể dẫn đến phán quyết mặc định tự động - một hình phạt đáng kể có thể dẫn đến lương bị cắt và điểm tín dụng bị giảm sút.





Ở các khu vực pháp lý khác, dịch vụ hoàn toàn tự nguyện hoặc nếu một bên không đăng ký vì bất kỳ lý do gì, vụ việc chỉ được lên lịch cho một phiên tòa thông thường.





Với cách hệ thống của Utah đã được thiết kế và triển khai, các chuyên gia tố tụng về nợ cho biết họ không ngạc nhiên khi thấy các bản án mặc định chống lại các bị cáo tăng lên.





Chris Peterson, một giáo sư luật của Đại học Utah, người nghiên cứu về việc thu hồi nợ cho biết: “Hệ thống càng hiệu quả, chi phí thu nợ cận biên càng thấp, thì khả năng xảy ra lặp lại, những kẻ cho vay nặng lãi sẽ sử dụng hệ thống để theo đuổi người đi vay. thực hành trong tiểu bang.





"Nếu tỷ lệ phán quyết mặc định đang tăng vọt, điều đó thực sự đáng lo ngại và có nghĩa là ngày càng nhiều người Utahans bị sa thải vào con đường bị cắt lương, bồi thường tài sản không được miễn trừ của họ và thậm chí là lệnh bắt giữ từ băng ghế dự bị."





Như Thompson nói là đúng trong trường hợp của cô ấy, các bị cáo có thể không biết hệ thống này thậm chí còn tồn tại, ít hơn nhiều rằng họ phải sử dụng nó.





Các bị cáo về thủ tục giấy tờ như Thompson nhận được khi họ bị tống đạt rất khó hiểu đến mức các nhà nghiên cứu nghiên cứu khả năng sử dụng của hệ thống đã nói với các quan chức tòa án Utah vào năm 2020 rằng nó có khả năng dẫn đến “tác động tiềm ẩn trên diện rộng… ngăn cản người dùng thực sự tham gia vào quá trình ODR”.





Tuy nhiên, các nguyên đơn thường xuyên như Action Rent to Own đã rất quen thuộc với việc giải quyết tranh chấp trực tuyến. Công ty đã nộp 363 vụ kiện nhỏ theo hệ thống giải quyết tranh chấp trực tuyến tại Tòa án Tư pháp Thành phố West Valley vào thời điểm họ kiện Thompson vào tháng 9 năm 2021.





Brunelle, từ Action Rent to Own, cho biết cô ấy tin rằng giải quyết tranh chấp trực tuyến đã dẫn đến nhiều thỏa thuận hơn với khách hàng của mình và cô ấy đã đồng ý dàn xếp với số tiền thấp hơn khoản nợ ban đầu và áp dụng các kế hoạch thanh toán hào phóng mà theo đó người vay trả ít nhất là 10 đô la một tháng .





“Bất kỳ ai mà tôi có bất kỳ hình thức liên lạc nào, tôi thực sự khuyên họ nên đăng nhập vào giải quyết tranh chấp trực tuyến vì đó là lợi ích tốt nhất của họ 100%,” cô nói.





Mặc dù cô ấy cảm thấy rằng giải quyết tranh chấp trực tuyến có lợi cho các bị cáo, công ty của Brunelle đã chứng kiến sự gia tăng các phán quyết mặc định theo hệ thống mới.





Trước khi ra đời giải pháp giải quyết tranh chấp trực tuyến tại Tòa án Công lý Thành phố West Valley, các vụ kiện Hành động Thuê để Sở hữu dẫn đến các phán quyết mặc định là 49% thời gian. Theo hệ thống, tỷ lệ phán quyết vỡ nợ của công ty đã tăng lên 65%, một con số kéo dài hàng trăm trường hợp.

Utah đã làm ngơ trước những người cho vay ngắn hạn đang thống trị hệ thống yêu cầu bồi thường nhỏ của mình

Các quan chức tòa án Utah nói rằng họ biết về sự gia tăng tỷ lệ phán quyết mặc định kể từ khi ra mắt hệ thống giải quyết tranh chấp trực tuyến và lo ngại về xu hướng rõ ràng.





“Chúng tôi muốn đẩy lùi điều đó. Chúng tôi vẫn chưa đạt được điều đó, ”Thẩm phán Brendan McCullagh, người giám sát Tòa án Tư pháp Thành phố West Valley cho biết.





“Tôi không biết rằng chúng tôi đã làm cho hệ thống hoàn toàn dễ dàng hơn cho các nguyên đơn theo cách khuyến khích họ [theo đuổi đòi nợ] nhiều hơn. Tôi nghĩ dù sao thì họ cũng đang làm điều đó ”.





Cơ quan lập pháp của Utah đã để ngành công nghiệp cho vay ngắn hạn phần lớn không được kiểm soát so với các bang khác và bang này bị ràng buộc bởi mức lãi suất hàng năm điển hình cao thứ hai đối với các khoản vay ngắn hạn — 652% — trên toàn quốc, theo Trung tâm cho vay có trách nhiệm của tổ chức phi lợi nhuận.





Trong bối cảnh đó, bất kỳ hệ thống nào giúp khởi kiện các vụ kiện đòi nợ dễ dàng và nhanh chóng hơn đều có khả năng gây bất lợi cho các cá nhân có thu nhập thấp, các chuyên gia nợ nói với The Markup. Và các nhà nghiên cứu cũng như các nhà phê bình đã cảnh báo các quan chức Utah về những vấn đề này ít nhất kể từ năm 2020.





Vào tháng 6 năm đó, thẩm phán của Tòa án Tối cao Utah lúc đó là Constandinos Himonas, người đang dẫn đầu dự án giải quyết tranh chấp trực tuyến, đồng tác giả của một bài báo đánh giá luật , trong đó ông đã viết, “Ví dụ, một số nhà phê bình lo lắng rằng ODR sẽ chỉ là một đường ống cho những người cho vay tiền, chẳng hạn như các công ty cho vay ngắn hạn, để thu thập các khoản nợ nhỏ. "





Nhưng vào thời điểm đó, ông kết luận, "dữ liệu không có dấu hiệu cho thấy hệ thống ODR của Utah tạo ra các khiếm khuyết về thủ tục hoặc nó mang lại lợi thế cho người cho vay tiền."





Vài tháng sau, Đại học Arizona đã công bố kết quả nghiên cứu thử nghiệm người dùng của mình, được thực hiện theo yêu cầu của Tòa án Utah.





Thử nghiệm “đã chứng minh rằng những người dùng giải quyết tranh chấp trực tuyến điển hình gặp khó khăn đáng kể trong việc chuyển đổi từ bản tuyên thệ và giấy triệu tập sang trang web giải quyết tranh chấp trực tuyến” và các tác giả cảnh báo rằng các vấn đề có thể có “tác động tiềm ẩn trên diện rộng… ngăn cản người dùng thực sự tham gia vào Quy trình ODR. ”





Các nhà nghiên cứu khuyến nghị làm cho thông tin về hệ thống giải quyết tranh chấp trực tuyến và cách truy cập nó hiển thị rõ ràng hơn trên thủ tục giấy tờ triệu tập, rút ngắn URL mà đương sự sẽ cần nhập thủ công và thêm mã QR sẽ đưa họ trực tiếp đến trang web.





Các quan chức tòa án Utah đã mất một năm rưỡi để thực hiện những điều chỉnh nhỏ đó.





Lệnh triệu tập của tòa án mà Thompson nhận được vào tháng 9 năm 2021 có cùng ngôn ngữ và tổ chức khó hiểu mà các nhà nghiên cứu của Đại học Arizona đã xác định là rào cản lớn một năm trước đó.





Phiên bản triệu tập đó được sử dụng cho đến ngày 12 tháng 2 năm nay, khi Utah phát hành phiên bản mới của thủ tục giấy tờ với URL rút gọn, mã QR hướng người dùng đến trang web giải quyết tranh chấp trực tuyến và số điện thoại của tòa án. .





Lệnh triệu tập mới vẫn không đề cập đến việc giải quyết tranh chấp trực tuyến cho đến trang thứ ba trong số năm trang. Nghiên cứu về khả năng sử dụng của Đại học Arizona cho rằng thông tin về việc sử dụng giải quyết tranh chấp trực tuyến là điều đầu tiên mà các đương sự nhìn thấy khi xem giấy triệu tập.





Thompson nói rằng cô ấy muốn có một cơ hội công bằng để thương lượng trực tuyến với Action Rent to Own và đưa ra một kế hoạch thanh toán mà cô ấy có thể thực hiện một cách hợp lý.





Thay vào đó, Thompson cho biết, cô ấy cảm thấy như thể hệ thống được thiết kế để xử lý các vụ đòi nợ càng nhanh và càng ít sự tham gia của con người càng tốt.





“Có cảm giác như bạn đang gặp rắc rối,” cô nói.





Với việc tiền lương của cô bị cắt giảm theo lệnh tòa, Thompson một lần nữa phải vật lộn để trả cả tiền thuê nhà và tiền ăn, và trên hết, bản án mặc định đã giáng vào điểm tín dụng của cô, khiến cô càng khó vay tiền từ bất kỳ ai khác. hơn một người cho vay ngắn hạn.





“Tôi thực sự không thể chống lại nó vào thời điểm này,” cô nói. "Tôi phải chấp nhận nó và chỉ đối phó với nó."

Viết bởi: Todd Feathers





