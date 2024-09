O problema com o programa de justiça da sala de bate-papo de Utah

Samantha Thompson está entre as muitas pessoas que lutaram financeiramente durante a pandemia do COVID-19.





O contracheque do residente de Grantsville, Utah, nem cobria comida e aluguel durante um período particularmente difícil no verão passado. Sentindo-se presa, ela pegou um empréstimo com juros altos da Action Rent to Own na vizinha West Valley City.





Então seu marido perdeu o emprego e ela enfrentou uma escolha difícil. “É mais importante para mim ter um teto sobre minha cabeça do que pagar um empréstimo consignado”, disse Thompson. “Infelizmente, acabei ficando para trás.”





Dois meses depois de contrair o empréstimo, um investigador particular apareceu na casa do casal para entregar a Thompson uma intimação para uma ação de pequenas causas movida pela Action Rent to Own.





“No momento em que você não paga, eles levam você ao tribunal”, disse ela.





Mas quando ela examinou a papelada, que o The Markup revisou, não havia data ou local para sua audiência.





Quatro semanas depois, Thompson recebeu uma notificação de que um julgamento havia sido feito contra ela: ela agora devia Action Rent to Own $ 671,42 pelo empréstimo original e juros, mais outros $ 324 para cobrir as custas judiciais da empresa.





Para recuperar esse dinheiro, o tribunal ordenou que a Action Rent to Own garantisse seu salário.





Sem que ela soubesse, Utah havia começado a testar um novo sistema semelhante a uma sala de bate-papo para casos de pequenas causas, conhecido como resolução de disputas online. O objetivo é tornar os tribunais mais acessíveis aos litigantes de baixa renda, removendo a barreira de ter que comparecer ao tribunal em um horário específico, geralmente durante o horário de trabalho e às vezes longe de onde moram.





A resolução de disputas online permite que as partes negociem entre si de qualquer lugar a qualquer momento.





Mas Thompson perdeu o aviso, no meio da terceira página do pacote de intimação judicial de cinco páginas, informando-a de que, se ela não se registrasse no sistema de resolução de disputas online em 14 dias, um julgamento à revelia poderia ser feito contra ela.





O aviso foi seguido por um endereço da Web de 55 caracteres que diferencia maiúsculas de minúsculas para o sistema de resolução de disputas online. Na página seguinte, o pacote listava um endereço web separado de 31 caracteres também, supostamente, para o sistema.





“Para mim, foi um choque”, disse Thompson quando The Markup contou a ela sobre resolução de disputas online. “Eu nem sabia que esse tipo de sistema existia.”





Uma investigação da The Markup descobriu que a mudança para a resolução de disputas on-line teve consequências graves para muitos dos habitantes de Utah que deveria ajudar e que os tribunais do estado têm demorado para implementar possíveis correções.





Em vez de reduzir a incidência de partes que falham em se envolver em casos de pequenas causas, a taxa de julgamentos à revelia – decisões judiciais em favor de uma parte porque a outra não respondeu – aumentou na resolução de disputas online, descobriu o The Markup.





E os grandes vencedores foram os credores do dia de pagamento.





No Tribunal de Justiça de West Valley City, que usa o programa desde setembro de 2018, a introdução da resolução de disputas online coincidiu com um aumento sustentado na porcentagem de casos que terminam em julgamentos à revelia – de cerca de 43% antes da resolução de disputas online para 59 por cento depois.





Se a taxa de inadimplência tivesse permanecido em 43%, haveria 603 julgamentos de inadimplência a menos no tribunal durante o período de dois anos e meio de resolução de disputas on-line que o The Markup examinou.





A mudança foi impulsionada quase inteiramente por pequenas ações movidas por demandantes institucionais, como credores do payday e outras empresas. A taxa de julgamento padrão para processos movidos por demandantes individuais permaneceu essencialmente a mesma, cerca de um em cinco.





Mas para os demandantes institucionais, a taxa de inadimplência aumentou significativamente – de 46% para 62% dos casos. Se a taxa de inadimplência de demandantes institucionais tivesse permanecido estável em 46%, haveria 583 julgamentos de inadimplência a menos durante o período que examinamos.





Isso significa que os credores do dia de pagamento estão ganhando mais casos sem que as pessoas que estão processando tenham respondido ao processo.





Apenas cinco credores de dia de pagamento - Money 4 You, Mr Money, Tosh Inc. setembro de 2018 a janeiro de 2021.





Dos casos de pequenas causas no Tribunal de Justiça de West Valley City, apenas cinco credores do dia de pagamento foram arquivados.





Com exceção da Action Rent to Own, as empresas não responderam aos pedidos de comentários.





“Sinto que é mais favorável ao réu, pois dá a ele mais tempo para responder”, disse Misti Brunelle, proprietária da Action Rent to Own. “Quando estávamos no tribunal pessoalmente, muito, muito raramente alguém aparecia. … [Agora] eles não precisam faltar ao trabalho, não precisam encontrar uma babá, podem fazer uma pausa para o almoço e ficar no telefone por 10 a 15 minutos” para negociar seu caso.





Não está claro exatamente quantas pessoas como Thompson podem ter perdido o aviso para se inscrever, mas The Markup revisou dezenas de casos em que os credores do payday apresentaram moções para julgamentos à revelia imediatamente depois que os réus perderam o prazo de 14 dias para se registrar para resolução de disputas online.





Nossa análise das resoluções de casos do Tribunal de Justiça de West Valley City é baseada em dois anos de dados de disposição de casos imediatamente antes do programa piloto - de setembro de 2016 a setembro de 2018 - e quase dois anos e meio de dados após a mudança - de setembro de 2018 a janeiro 2021.





Utah lançou o programa em 29 tribunais - e está expandindo - mas a maioria começou muito recentemente para que possamos conduzir uma análise de tendência justa. (Você pode encontrar nossa metodologia e dados brutos aqui .)





Além do Tribunal de Justiça da cidade de West Valley, apenas o Tribunal de Justiça da cidade de Orem tinha dados suficientes para uma análise adequada.





Descobrimos que a taxa de inadimplência caiu ligeiramente depois que o tribunal introduziu o sistema de resolução de disputas online em agosto de 2019 – de 51% dos casos para 46% dos casos, em janeiro de 2021.





O arquivador mais frequente no tribunal, o credor do dia de pagamento Red Rock Financial, viu uma queda significativa em sua taxa de inadimplência, de 72% antes da resolução de disputas online para 62% sob o sistema.





A empresa não respondeu a um pedido de comentário.





Deve-se notar que nossos dados para o Tribunal de Justiça da Cidade de Orem cobrem apenas um ano e meio de casos, menos do que nossa análise do Tribunal de Justiça da Cidade de West Valley, e que não temos dados para o Tribunal de Justiça da Cidade de Orem para todos os casos arquivados entre setembro 2018 e agosto de 2019 (porque a Orem não lançou a resolução de disputas online até agosto de 2019).

Utah, diferente de outros estados, pune quem não usa o sistema online

Dezenas de tribunais individuais em todo o país e em vários outros estados, incluindo Michigan, Ohio e Novo México, implementaram sistemas de resolução de disputas online nos últimos anos.





Mas Utah se destaca como a única jurisdição que The Markup examinou onde deixar de se registrar para resolução de disputas online pode resultar em um julgamento padrão automático - uma punição significativa que pode levar a salários penhorados e uma pontuação de crédito manchada.





Em outras jurisdições, o serviço é totalmente voluntário ou, se uma das partes não se registrar por qualquer motivo, o caso é simplesmente agendado para uma audiência regular no tribunal.





Dada a forma como o sistema de Utah foi projetado e implementado, os especialistas em litígios de dívidas dizem que não estão surpresos ao ver julgamentos à revelia contra os réus aumentarem.





“Quanto mais eficiente o sistema, menor o custo marginal da cobrança de dívidas, maior a probabilidade de que predadores recorrentes de empréstimos com juros altos usem o sistema para perseguir tomadores de empréstimos”, disse Chris Peterson, professor de direito da Universidade de Utah que estuda cobrança de dívidas. práticas no estado.





“Se as taxas de julgamento inadimplentes estão disparando, isso é profundamente perturbador e significa que mais e mais habitantes de Utah estão sendo conduzidos a um caminho de salários penhorados, penhores sobre seus ativos não isentos e até mesmo mandados judiciais para sua prisão”.





Como Thompson disse que era verdade no caso dela, os réus podem nem saber que o sistema existe, muito menos que deveriam usá-lo.





A papelada que réus como Thompson receberam quando foram intimados era tão confusa que os pesquisadores que estudaram a usabilidade do sistema disseram aos funcionários do tribunal de Utah em 2020 que provavelmente levaria a um “potencial impacto generalizado … impedindo que usuários reais se envolvessem no processo de ODR”.





Requerentes frequentes, como Action Rent to Own, no entanto, estão intimamente familiarizados com a resolução de disputas online. A empresa havia entrado com 363 casos de pequenas causas no sistema de resolução de disputas online no Tribunal de Justiça de West Valley City quando processou Thompson em setembro de 2021.





Brunelle, da Action Rent to Own, disse que acredita que a resolução de disputas on-line levou a mais acordos com seus clientes e que ela concordou com acordos por menos do que a dívida original e com planos de pagamento generosos nos quais o mutuário paga apenas US $ 10 por mês .





“Qualquer pessoa com quem eu tenha qualquer forma de comunicação, eu recomendo enfaticamente que se conectem à resolução de disputas online porque é 100 por cento de seu interesse”, disse ela.





Apesar de achar que a resolução de disputas online favorece os réus, a empresa de Brunelle viu um aumento nos julgamentos à revelia sob o novo sistema.





Antes da introdução da resolução de disputas online no Tribunal de Justiça de West Valley City, os casos Action Rent to Own resultaram em julgamentos à revelia em 49% das vezes. Sob o sistema, a taxa de julgamento padrão da empresa aumentou para 65%, um número que abrange centenas de casos.

Utah em grande parte fechou os olhos para os credores do dia de pagamento que dominam seu sistema de pequenas causas

Funcionários do tribunal de Utah dizem estar cientes do aumento nas taxas de julgamento inadimplente desde o lançamento do sistema de resolução de disputas on-line e estão preocupados com a aparente tendência.





“Queríamos reduzir isso. Ainda não conseguimos isso”, disse o juiz Brendan McCullagh, que supervisiona o Tribunal de Justiça de West Valley City.





“Não sei se tornamos o sistema totalmente mais fácil para os queixosos de uma forma que os incentiva marginalmente a [buscar a cobrança de dívidas] mais. Acho que eles estavam fazendo isso de qualquer maneira.





A legislatura de Utah deixou sua indústria de empréstimos consignados em grande parte sem regulamentação em comparação com outros estados , e o estado está empatado com a segunda maior taxa de juros anual típica para empréstimos consignados — 652% — do país, de acordo com o Centro sem fins lucrativos para Empréstimos Responsáveis .





Diante desse cenário, qualquer sistema que torne mais fácil e rápido litigar processos de cobrança de dívidas provavelmente prejudicará indivíduos de baixa renda, disseram especialistas em dívidas ao The Markup. E pesquisadores e críticos alertam as autoridades de Utah sobre esses problemas desde pelo menos 2020.





Em junho daquele ano, o então juiz da Suprema Corte de Utah, Constandinos Himonas, que liderava o projeto de resolução de disputas online, foi co-autor de um artigo de revisão jurídica no qual escreveu: “Alguns críticos, por exemplo, temem que o ODR seja apenas um pipeline para emprestadores de dinheiro, como empresas de empréstimo consignado, para cobrar pequenas causas”.





Mas na época, ele concluiu, “os dados não mostram sinais de que o sistema ODR de Utah crie defeitos processuais ou que dê uma vantagem aos agiotas”.





Vários meses depois, a Universidade do Arizona publicou os resultados de seu estudo de teste de usuários, conduzido a pedido dos tribunais de Utah.





O teste “demonstrou que os usuários típicos de resolução de disputas on-line tiveram dificuldade significativa ao fazer a transição do depoimento e convocação para o site de resolução de disputas on-line”, e os autores alertaram que os problemas podem ter “potencial impacto generalizado … processo de ODR.”





Os pesquisadores recomendaram tornar as informações sobre o sistema de resolução de disputas online e como acessá-lo mais visíveis na papelada da convocação, encurtar o URL que os litigantes precisariam inserir manualmente e adicionar um código QR que os levaria diretamente ao site.





Os oficiais do tribunal de Utah levaram um ano e meio para fazer esses pequenos ajustes.





A intimação judicial que Thompson recebeu em setembro de 2021 continha a mesma linguagem e organização confusas que os pesquisadores da Universidade do Arizona identificaram como uma grande barreira um ano antes.





Essa versão da intimação estava em uso até 12 de fevereiro deste ano, quando Utah lançou uma nova versão da papelada com um URL abreviado, um código QR que direciona os usuários para a página da web de resolução de disputas on-line e um número de telefone para o tribunal. .





A nova convocação ainda não menciona a resolução de disputas online até a terceira de cinco páginas. O estudo de usabilidade da Universidade do Arizona sugeriu que as informações sobre o uso da resolução de disputas on-line sejam a primeira coisa que os litigantes veem ao analisar uma intimação.





Thompson, por exemplo, diz que gostaria de ter uma oportunidade justa de negociar on-line com a Action Rent to Own e apresentar um plano de pagamento que pudesse cumprir razoavelmente.





Em vez disso, disse Thompson, ela sente que o sistema foi projetado para processar casos de cobrança de dívidas o mais rápido possível e com o mínimo de envolvimento humano possível.





"Parece que você está se ferrando", disse ela.





Com seu salário sendo penhorado por ordem judicial, Thompson está mais uma vez lutando para pagar o aluguel e a alimentação e, além disso, o julgamento padrão atingiu sua pontuação de crédito, tornando ainda mais difícil para ela obter um empréstimo de qualquer outra pessoa. do que um credor do dia de pagamento.





"Eu realmente não posso lutar contra isso neste momento", disse ela. “Eu tenho que aceitar isso e apenas lidar com isso.”

Escrito por: Todd Feathers





Foto de Konstantin Evdokimov no Unsplash