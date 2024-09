ユタ州のチャットルーム司法プログラムの問題

サマンサ・トンプソンは、COVID-19 パンデミックの際に経済的に苦労した多くの人々の 1 人です。





ユタ州グランツビルの居住者の給料は、昨年の夏の特に厳しいストレッチの間、食べ物や家賃を賄うことさえできませんでした.閉じ込められたと感じた彼女は、近くのウェスト バレー シティにある Action Rent to Own から高利のペイデイ ローンを利用しました。





その後、夫が職を失い、彼女は難しい選択を迫られました。 「私にとっては、ペイデイ ローンよりも屋根を持っていることが重要です」とトンプソンは言いました。 「残念ながら、私は遅れをとってしまいました。」





ローンを組んでから 2 か月後、私立探偵が夫婦の家に現れ、アクション レント トゥ オウンが提出した少額訴訟の召喚状をトンプソンに提供しました。





「あなたが彼らに支払わなかった瞬間、彼らはあなたを法廷に連れて行きます」と彼女は言いました.





しかし、The Markup がレビューした書類に目を通したところ、公聴会の日付も場所もありませんでした。





4 週間後、トンプソンは、彼女に対して判決が下されたという通知を受け取りました。彼女は、元のローンと利息の 671.42 ドルに加えて、会社の裁判費用をカバーするために、さらに 324 ドルを所有するアクション レントに借りがありました。





そのお金を取り戻すために、裁判所はアクションレントトゥオウンに彼女の賃金を差し押さえるよう命じました。





彼女の知らないうちに、ユタ州はオンライン紛争解決として知られる少額訴訟用の新しいチャットルームのようなシステムの試験運用を開始していました。これは、低所得の訴訟当事者が特定の時間に法廷に出廷しなければならないという障壁を取り除くことで、低所得者が法廷にアクセスしやすくすることを目的としています。





オンライン紛争解決により、当事者はいつでもどこからでも交渉することができます。





しかし、Thompson は、5 ページの法廷召喚状パケットの 3 ページ目の真ん中にある、オンライン紛争解決システムに 14 日以内に登録しない場合、彼女に対して不履行判決が下される可能性があるという通知を見逃していました。





警告の後に、大文字と小文字が区別される 55 文字のオンライン紛争解決システムの Web アドレスが続きました。次のページで、パケットには別の 31 文字の Web アドレスが記載されていましたが、これもおそらくシステム用でした。





「私にとってはショックでした」と、The Markup がオンライン紛争解決について語ったとき、トンプソンは言いました。 「そんな制度があるなんて知らなかった」





The Markup の調査によると、オンライン紛争解決への移行は、それが支援するはずだった多くのユタ州民に深刻な結果をもたらし、州の裁判所は潜在的な修正の実施に時間がかかっていることがわかりました.





少額訴訟に関与しない当事者の発生率を下げるどころか、オンライン紛争解決の下で、不履行判決 (一方の当事者が応答しなかったために他方の当事者に有利な判決を下す裁判所の判決) の割合が増加していることを、The Markup は発見しました。





そして、大きな勝者は給料日貸し手です。





2018 年 9 月からこのプログラムを使用しているウェスト バレー市の司法裁判所では、オンライン紛争解決の導入と同時に、不履行判決で終わる事件の割合が持続的に増加しました。オンライン紛争解決前の約 43% から 59% に増加しました。後のパーセント。





The Markup が調べたオンライン紛争解決の 2 年半の間に、債務不履行率が 43% にとどまっていれば、法廷での債務不履行判決は 603 件少なくなっていただろう。





この変更は、ほぼ完全に、ペイデイ レンダーやその他の企業などの機関の原告によって提出された少額の請求によって引き起こされました。個々の原告が提起した訴訟の不履行判決率は、ほぼ同じで、約 5 分の 1 でした。





しかし、機関の原告の場合、デフォルト率は大幅に上昇し、ケースの 46% から 62% に増加しました。機関原告の債務不履行率が 46% で安定していた場合、調査期間中の債務不履行判決は 583 件少なくなっていただろう。





つまり、ペイデイ貸し手は、訴訟を起こしている人々が訴訟に応答することなく、より多くの訴訟に勝っていることを意味します。





Money 4 You、Mr Money、Tosh Inc. (Check City として事業を行っている)、Dollar Loan Center、Action Rent to Own の 5 つのペイデイ レンダーだけが、ウェスト バレー市の司法裁判所に提出されたすべての訴訟の 83% を担当していました。 2018 年 9 月から 2021 年 1 月まで。





ウェスト バレー市の司法裁判所で行われた少額訴訟のうち、わずか 5 社のペイデイ レンダーが提起したものでした。





Action Rent to Own を除いて、両社はコメントの要請に応じなかった。





Action Rent to Own の所有者である Misti Brunelle 氏は次のように述べています。 「私たちが直接法廷を開いたとき、誰も現れなかった. … [今] 彼らは仕事を休む必要はありません。シッターを探す必要もありません。昼休みを取り、10 ~ 15 分間電話に出て、ケースについて交渉することができます。





トンプソンのようにサインアップの通知を逃した人の正確な数は不明ですが、The Markup は、被告がオンライン紛争解決に登録する 14 日間の期限を逃した直後に、ペイデイ レンダーが債務不履行の判決を求める申し立てを提出した数十件の事例を調査しました。





ウェスト バレー市の司法裁判所の訴訟解決に関する分析は、パイロット プログラムの直前の 2 年間 (2016 年 9 月から 2018 年 9 月まで) の訴訟処理データと、切り替え後のほぼ 2 年半 (2018 年 9 月から 1 月まで) のデータに基づいています。 2021年。





ユタ州はこのプログラムを 29 の裁判所に展開しており、現在も拡大していますが、ほとんどの裁判所は始まったばかりであり、公平な傾向分析を行うことができません。 (当社の方法論と生データはこちらでご覧いただけます。)





ウェストバレー市の司法裁判所を除いて、オレム市の司法裁判所だけが適切な分析に十分なデータを持っていました。





裁判所が 2019 年 8 月にオンライン紛争解決システムを導入した後、不履行率がわずかに低下したことがわかりました。2021 年 1 月の時点で、事件の 51% から 46% に減少しています。





裁判所で最も頻繁にファイラーを務めたペイデイ レンダーの Red Rock Financial では、オンライン紛争解決前の 72% から、このシステムの下では 62% へとデフォルト率が大幅に低下しました。





同社はコメントの要請に応じなかった。





オレム市司法裁判所のデータは 1 年半の事件のみをカバーしており、ウェスト バレー市司法裁判所の分析よりも少ないことに注意してください。 2018 年および 2019 年 8 月 (オレムは 2019 年 8 月までオンライン紛争解決を開始しなかったため)。

ユタ州は他の州とは異なり、オンライン システムを使用しない人を罰する

近年、ミシガン州、オハイオ州、ニューメキシコ州など、全国の数十の個別裁判所と他のいくつかの州がオンライン紛争解決システムを導入しています.





しかし、ユタ州は、マークアップが調査した唯一の司法管轄区として際立っています。オンライン紛争解決への登録を怠ると、自動的に債務不履行の判決が下される可能性があります。これは、賃金の差し押さえや信用スコアの低下につながる重大な罰則です。





他の法域では、このサービスは完全に自発的なものであるか、当事者が何らかの理由で登録を怠った場合、通常の法廷審問が予定されているだけです。





ユタ州のシステムがどのように設計され実装されているかを考えると、債務訴訟の専門家は、被告に対する不履行判決が増えても驚かないと述べています.





「システムが効率的であるほど、債権回収の限界費用が低くなり、高利貸しを繰り返し行う捕食者がシステムを使用して借り手を探す可能性が高くなります」と、債権回収を研究するユタ大学の法学教授であるクリス・ピーターソンは述べています。州での慣行。





「デフォルトの判決率が急上昇している場合、それは非常に憂慮すべきことであり、ますます多くのユタ州人が、差し押さえられた賃金、免除されていない資産の先取特権、さらには逮捕のベンチ令状への道に引きずり込まれていることを意味します。」





Thompson が彼女の事件で真実であると述べたように、被告はシステムが存在することさえ知らないかもしれません。





トンプソンのような被告が送達されたときに受け取った書類は非常に紛らわしかったため、システムの使いやすさを研究した研究者は、2020 年にユタ州の裁判所職員に、「潜在的な広範な影響…実際のユーザーが ODR プロセスに関与するのを妨げる」可能性があると語った。





しかし、Action Rent to Own のような頻繁な原告は、オンライン紛争解決に精通しています。同社は、2021 年 9 月に Thompson を訴えるまでに、West Valley City Justice Court のオンライン紛争解決システムの下で 363 件の少額訴訟を起こしていました。





Action Rent to Own の Brunelle 氏は、オンラインの紛争解決が顧客とのより多くの和解につながったと信じており、元の負債よりも少ない金額での和解と、借り手が月額わずか 10 ドルしか支払うことのない寛大な支払い計画に同意したと述べました。 .





「私が何らかの形でコミュニケーションを取っている人は誰でも、オンライン紛争解決にログオンすることを強くお勧めします.





ブルネルの会社では、オンラインでの紛争解決が被告に有利に働くと感じているにもかかわらず、新しいシステムの下で債務不履行の判決が増加しています。





West Valley City Justice Court でオンライン紛争解決が導入される前は、Action Rent to Own の訴訟では 49% の確率で債務不履行の判決が下されていました。このシステムの下で、会社の債務不履行の判決率は 65% に上昇しました。

ユタ州は少額請求システムを支配するペイデイ レンダーに目をつぶっている

ユタ州の裁判所関係者は、オンライン紛争解決システムの開始以来、不履行判決率が上昇していることを認識しており、明らかな傾向を懸念していると述べています。





「私たちはそれを抑えたかったのです。私たちはまだそれを達成していません」と、ウェストバレー市司法裁判所を監督するブレンダン・マッカラ判事は言いました.





「私は、原告が[債権回収を追求する]より多くのインセンティブをわずかに与えるような方法で、原告にとってシステムを完全に簡単にしたことを知りません.とにかくやっていたと思います。」





ユタ州議会は、ペイデイ ローン業界を他の州に比べて大部分が規制されていないままにしており、非営利団体の責任ある貸付センターによると、同州は全米で 2 番目に高いペイデイ ローンの平均年利率 (652%) を維持しています。





こうした状況を背景に、債権回収訴訟の訴訟をより簡単かつ迅速に行うシステムは、低所得者に不利益をもたらす可能性が高いと、債務専門家は The Markup に語っています。研究者や批評家は、少なくとも 2020 年以降、これらの問題についてユタ州の役人に警告してきました。





その年の 6 月、当時のユタ州最高裁判所判事のコンスタンディノス ヒモナス (Constandinos Himonas) は、オンライン紛争解決プロジェクトの先頭に立っていたが、ロー レビューの記事を共著し、その中で次のように書いている。ペイデイローン会社などの貸金業者が少額の請求を回収するためのパイプライン。」





しかし当時、彼は、「データは、ユタ州の ODR システムが手続き上の欠陥を生み出したり、貸金業者に有利になったりする兆候を示していません」と結論付けました。





数か月後、アリゾナ大学は、ユタ州裁判所の要請により実施されたユーザー テスト調査の結果を発表しました。





このテストは、「典型的なオンライン紛争解決ユーザーが、宣誓供述書と召喚状からオンライン紛争解決ウェブサイトに移行するのにかなりの困難を経験したことを示した」ものであり、著者は、この問題が「潜在的に広範な影響を与える可能性がある…実際のユーザーがオンライン紛争解決に関与するのを妨げる可能性がある」と警告した。 ODRプロセス。」





研究者は、オンライン紛争解決システムとそれにアクセスする方法に関する情報を召喚状でより見やすくすること、訴訟当事者が手動で入力する必要がある URL を短縮すること、サイトに直接アクセスできる QR コードを追加することを推奨しました。





ユタ州の裁判所職員は、これらの小さな調整を行うのに 1 年半かかりました。





トンプソンが 2021 年 9 月に受け取った裁判所の召喚状には、アリゾナ大学の研究者が 1 年前に主要な障壁として特定したのと同じ紛らわしい言葉と組織が含まれていました。





このバージョンの召喚状は、今年の 2 月 12 日まで使用されていましたが、ユタ州が短縮 URL、ユーザーをオンライン紛争解決 Web ページに誘導する QR コード、および裁判所の電話番号を含む新しいバージョンの書類をリリースしたときです。 .





新しい召喚状では、5 ページ中 3 ページ目まで、オンラインでの論争の解決について言及されていません。アリゾナ大学のユーザビリティ調査では、訴訟当事者が召喚状を見て最初に目にするのは、オンライン紛争解決の使用に関する情報であることが示唆されました。





Thompson 氏は、Action Rent to Own とオンラインで交渉し、合理的に履行できる支払い計画を立てる公正な機会があればよかったと述べています。





代わりに、トンプソン氏は、このシステムは、人間の関与をできるだけ少なくして、債権回収事件をできるだけ迅速に解決するように設計されているように感じていると語った.





「あなたがめちゃくちゃになっているように感じます」と彼女は言いました。





裁判所命令により賃金が差し押さえられたため、トンプソンは再び家賃と食費の両方を支払うのに苦労しており、その上、債務不履行の判決が彼女の信用スコアに影響を及ぼし、他の人から融資を受けることがさらに難しくなっています。ペイデイ貸し手よりも。





「現時点では本当に戦うことはできません」と彼女は言いました。 「私はそれを受け入れ、ただそれに対処しなければなりません。」

作者:トッド フェザーズ





こちらにも掲載





UnsplashのKonstantin Evdokimovによる写真