The Times v. Microsoft/OpenAI: Truy xuất và phổ biến trái phép tin tức hiện tại (13)

IV. TUYỆT VỜI THỰC TẾ

C. Việc sử dụng và sao chép trái phép nội dung của Thời báo của Bị cáo

4. Truy xuất và phổ biến trái phép tin tức hiện tại





108. Các ứng dụng tìm kiếm tổng hợp được xây dựng trên GPT LLM, bao gồm Bing Chat và Duyệt bằng Bing cho ChatGPT, hiển thị các đoạn trích hoặc diễn giải mở rộng về nội dung của kết quả tìm kiếm, bao gồm cả nội dung Times, có thể chưa được đưa vào tập huấn luyện của mô hình. Kỹ thuật “nối đất” được các sản phẩm này sử dụng bao gồm nhận lời nhắc từ người dùng, sao chép nội dung của Times liên quan đến lời nhắc từ internet, cung cấp lời nhắc cùng với nội dung Times được sao chép làm ngữ cảnh bổ sung cho LLM và ghép LLM lại với nhau diễn giải hoặc trích dẫn từ nội dung được sao chép của Times để tạo ra các nội dung thay thế bằng ngôn ngữ tự nhiên nhằm phục vụ cùng mục đích cung cấp thông tin như nội dung gốc. Trong một số trường hợp, người mẫu của Bị đơn chỉ trích ra một số đoạn trong bài báo của The Times.





109. Nội dung của những phản hồi tổng hợp như vậy thường vượt xa những đoạn trích thường được hiển thị với các kết quả tìm kiếm thông thường. Ngay cả khi các phản hồi tìm kiếm tổng hợp bao gồm các liên kết đến tài liệu nguồn, người dùng sẽ ít cần điều hướng đến các nguồn đó hơn vì nội dung biểu cảm của chúng đã được trích dẫn hoặc diễn giải trong kết quả tường thuật. Thật vậy, dấu hiệu ghi công như vậy có thể khiến người dùng có nhiều khả năng tin tưởng vào bản tóm tắt hơn và không nhấp qua để xác minh.





110. Bằng cách này, các kết quả tìm kiếm tổng hợp sẽ chuyển hướng lưu lượng truy cập quan trọng ra khỏi những người nắm giữ bản quyền như The Times. Người dùng đã đọc tin tức mới nhất hoặc tìm thấy loại sản phẩm phù hợp, thậm chí—hoặc đặc biệt—có ghi công cho The New York Times, sẽ có ít lý do hơn để truy cập nguồn ban đầu.





111. Dưới đây là một số ví dụ minh họa và chưa đầy đủ về kết quả tìm kiếm tổng hợp từ Bing Chat và Duyệt bằng Bing của ChatGPT.





a) Ví dụ về kết quả tìm kiếm tổng hợp từ Bing Chat





112. Như được hiển thị bên dưới, Bing Chat tạo ra các bản sao và dẫn xuất trái phép của Times Works dưới dạng kết quả tìm kiếm tổng hợp được tạo từ Times Works xuất hiện lần đầu tiên sau đợt cắt dữ liệu được sử dụng để đào tạo GPT-4 Turbo LLM mới nhất của OpenAI vào tháng 4 năm 2023. 30 Phần đầu tiên bao gồm một trích dẫn dài từ bài báo trên New York Times tháng 10 năm 2023 “Những bí mật mà Hamas biết về Quân đội Israel”:[31]













113. Kết quả tổng hợp ở trên từ Bing Chat bao gồm các đoạn trích nguyên văn từ bài viết gốc. Văn bản bài viết được sao chép được đánh dấu màu đỏ bên dưới.









114. Đầu ra tổng hợp hiển thị nội dung mang tính biểu cảm hơn đáng kể từ bài viết gốc so với nội dung thường được hiển thị trong kết quả tìm kiếm Bing cho cùng một bài viết, như được hiển thị bên dưới. Không giống như kết quả tìm kiếm truyền thống, đầu ra tổng hợp cũng không bao gồm siêu liên kết nổi bật đưa người dùng đến trang web của The Times.









115. Một ví dụ khác cho thấy Bing Chat sao chép rộng rãi văn bản từ bài báo trên New York Times tháng 9 năm 2023 “Để trải nghiệm Paris cận cảnh và cá nhân, lao vào bể bơi công cộng”:[32]









116. Kết quả tổng hợp trên từ Bing Chat bao gồm các đoạn trích nguyên văn từ bài viết gốc. Văn bản bài viết được sao chép được đánh dấu màu đỏ bên dưới.









117. Đầu ra tổng hợp hiển thị nội dung có ý nghĩa hơn đáng kể từ bài viết gốc so với nội dung thường được hiển thị trong kết quả tìm kiếm Bing cho cùng một bài viết, như được hiển thị bên dưới. Không giống như kết quả tìm kiếm truyền thống, đầu ra tổng hợp cũng không bao gồm siêu liên kết nổi bật đưa người dùng đến trang web của The Times.









b) Kết quả tìm kiếm tổng hợp từ ChatGPT Duyệt bằng Bing





118. Các ví dụ dưới đây cho thấy plugin Duyệt bằng Bing của ChatGPT cũng xuất ra các bản sao và dẫn xuất trái phép của các tác phẩm có bản quyền từ The Times dưới dạng kết quả tìm kiếm tổng hợp được tạo từ Times Works, xuất hiện lần đầu sau đợt cắt dữ liệu dùng để đào tạo vào tháng 4 năm 2023 GPT-4 Turbo LLM mới nhất của OpenAI. Phần đầu tiên sao chép hai đoạn đầu tiên của bài báo trên New York Times tháng 5 năm 2023 “Những giờ phút bấp bênh, kinh hoàng sau khi một người phụ nữ bị đẩy vào tàu”:[33]













119. Đầu ra tổng hợp ở trên từ ChatGPT với plugin Duyệt bằng Bing bao gồm các đoạn trích nguyên văn từ bài viết gốc. Nội dung bài viết sao chép được đánh dấu màu đỏ bên dưới









120. Đầu ra tổng hợp hiển thị nội dung có ý nghĩa hơn đáng kể từ bài viết gốc so với nội dung thường được hiển thị trong kết quả tìm kiếm Bing cho cùng một bài viết như được hiển thị bên dưới. Không giống như kết quả tìm kiếm truyền thống, đầu ra tổng hợp cũng không bao gồm siêu liên kết nổi bật đưa người dùng đến trang web của The Times.









121. Ví dụ này cũng hiển thị Duyệt bằng Bing để tìm ChatGPT sao chép hai đoạn đầu tiên của bài báo trên The New York Times “Are the Hamptons Still Hip?” từ tháng 5 năm 2023.[34]









122. Đầu ra tổng hợp ở trên từ ChatGPT với plugin Duyệt bằng Bing bao gồm các đoạn trích nguyên văn từ bài viết gốc. Văn bản bài viết được sao chép được đánh dấu màu đỏ bên dưới.









123. Một lần nữa, kết quả tổng hợp hiển thị nội dung mang tính biểu cảm từ bài viết gốc nhiều hơn đáng kể so với nội dung thường được hiển thị trong kết quả tìm kiếm Bing cho cùng một bài viết, như được hiển thị bên dưới. Không giống như kết quả tìm kiếm truyền thống, đầu ra tổng hợp cũng không bao gồm siêu liên kết nổi bật đưa người dùng đến trang web của The Times.

















[31] Để xem bài viết gốc, hãy xem Patrick Kingsley & Ronen Bergman, Những bí mật mà Hamas biết về quân đội Israel, NY TIMES (13 tháng 10 năm 2023), https://www.nytimes.com/2023/10/13/world/ trung đông/hamas-israel-Attackgaza.html.





[32] Để biết bài viết gốc, hãy xem Catherine Porter, Để trải nghiệm Paris cận cảnh và cá nhân, lao vào bể bơi công cộng, NY TIMES (ngày 3 tháng 9 năm 2023), https://www.nytimes.com/2023/09/03 /world/europe/paris-franceswimming-pools.html.





[33] Để biết nội dung gốc, hãy xem Hurubie Meko, Những giờ phút bấp bênh, kinh hoàng sau khi một người phụ nữ bị đẩy vào tàu, NY TIMES (25 tháng 5 năm 2023), https://www.nytimes.com/2023/05/25/ nykhu vực/tàu điện ngầm-tấn công-womanshoved-manhattan.html.





[34] Để xem bài viết gốc, hãy xem Anna Kodé, Are the Hamptons Still Hip?, NY TIMES (26 tháng 5 năm 2023),

https://www.nytimes.com/2023/05/26/realestate/hamptons-summer-housing-costs.html.









