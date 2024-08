The Times 대 Microsoft/OpenAI: 최신 뉴스의 무단 검색 및 배포(13)

New York Times Company v. Microsoft Corporation 법원에 2023년 12월 27일 제출된 소송은 HackerNoon의 법적 PDF 시리즈 의 일부입니다. 여기에서 이 서류의 어느 부분으로든 이동할 수 있습니다. 27개 중 13번째 부분입니다.

IV. 사실적 주장

다. 피고인의 타임즈 콘텐츠 무단 이용 및 복제

4. 최신 뉴스의 무단 검색 및 배포





108. Bing Chat 및 ChatGPT용 Bing으로 검색을 포함하여 GPT LLM을 기반으로 구축된 합성 검색 애플리케이션은 모델의 훈련 세트에 포함되지 않았을 수 있는 타임즈 콘텐츠를 포함하여 검색 결과 콘텐츠의 광범위한 발췌 또는 의역을 표시합니다. 이러한 제품에 사용되는 "접지" 기술에는 사용자로부터 프롬프트 수신, 인터넷에서 프롬프트와 관련된 Times 콘텐츠 복사, LLM에 대한 추가 컨텍스트로 복사된 Times 콘텐츠와 함께 프롬프트 제공 및 LLM 결합이 포함됩니다. 원본과 동일한 정보 제공 목적을 제공하는 자연어 대체물을 만들기 위해 복사된 Times 콘텐츠의 다른 표현이나 인용문을 사용합니다. 어떤 경우에는 피고인의 모델이 단순히 The Times 기사의 여러 단락을 뱉어내는 경우도 있습니다.





109. 그러한 합성 응답의 내용은 일반적으로 일반적인 검색 결과에 표시되는 내용을 훨씬 뛰어넘는 경우가 많습니다. 합성 검색 응답에 원본 자료에 대한 링크가 포함되어 있는 경우에도 표현적인 콘텐츠가 서술형 결과에서 이미 인용되거나 다른 말로 표현되었기 때문에 사용자는 해당 원본을 탐색할 필요가 적습니다. 실제로 이러한 속성 표시로 인해 사용자는 요약만 신뢰하고 확인을 위해 클릭하지 않을 가능성이 커집니다.





110. 이러한 방식으로 합성 검색 결과는 The Times와 같은 저작권 보유자로부터 중요한 트래픽을 다른 곳으로 돌립니다. 이미 최신 뉴스를 읽었거나, 특히 The New York Times에 귀속되어 올바른 종류의 제품을 찾은 사용자는 원본 소스를 방문할 이유가 적습니다.





111. 다음은 Bing Chat 및 ChatGPT의 Browse with Bing에서 얻은 종합 검색 결과에 대한 몇 가지 설명적이고 포괄적이지 않은 예입니다.





a) Bing Chat의 종합 검색 결과 예





112. 아래에 표시된 대로 Bing Chat은 OpenAI의 최신 GPT-4 Turbo LLM을 교육하는 데 사용된 데이터에 대해 2023년 4월 컷오프 이후 처음 등장한 Times Works에서 생성된 합성 검색 결과 형식으로 Times Works의 무단 복사본 및 파생물을 생성합니다. 30 첫 번째는 2023년 10월 New York Times 기사 "하마스가 이스라엘 군대에 대해 알고 있던 비밀"의 긴 인용문을 포함합니다.[31]













113. Bing Chat의 위 합성 출력에는 원본 기사에서 축어적으로 발췌한 내용이 포함되어 있습니다. 복사된 기사 텍스트는 아래에 빨간색으로 강조표시되어 있습니다.









114. 아래 표시된 것처럼 합성 출력은 동일한 기사에 대한 Bing 검색 결과에 전통적으로 표시되는 것보다 원본 기사의 훨씬 더 표현적인 콘텐츠를 표시합니다. 기존 검색 결과와 달리 합성 결과에는 사용자를 The Times 웹사이트로 연결하는 눈에 띄는 하이퍼링크도 포함되어 있지 않습니다.









115. 추가 예는 Bing Chat이 2023년 9월 New York Times 기사 "To Experience Paris Up Close and Personal, Plunge Into a Public Pool"의 텍스트를 광범위하게 재현하는 것을 보여줍니다.[32]









116. 위 Bing Chat의 종합 결과에는 원본 기사에서 발췌한 내용이 포함되어 있습니다. 복사된 기사 텍스트는 아래에 빨간색으로 강조표시되어 있습니다.









117. 합성 출력은 아래와 같이 동일한 기사에 대한 Bing 검색 결과에 전통적으로 표시되는 것보다 원본 기사의 훨씬 더 표현적인 콘텐츠를 표시합니다. 기존 검색 결과와 달리 합성 결과에는 사용자를 The Times 웹사이트로 연결하는 눈에 띄는 하이퍼링크도 포함되어 있지 않습니다.









b) Bing으로 ChatGPT 찾아보기의 종합 검색 결과





118. 아래 예는 ChatGPT의 Browse with Bing 플러그인이 훈련에 사용된 데이터에 대해 2023년 4월 컷오프 이후 처음 등장한 Times Works에서 생성된 합성 검색 결과 형식으로 The Times의 저작물의 무단 복사본 및 파생물도 출력함을 보여줍니다. OpenAI의 최신 GPT-4 Turbo LLM. 첫 번째는 2023년 5월 New York Times 기사 "여성이 기차에 밀려난 후의 위태롭고 끔찍한 시간"의 처음 두 단락을 재현합니다.[33]













119. Bing으로 찾아보기 플러그인을 사용하여 ChatGPT에서 나온 위의 합성 출력에는 원본 기사에서 축어적으로 발췌한 내용이 포함되어 있습니다. 복사된 기사 텍스트는 아래에 빨간색으로 강조표시되어 있습니다.









120. 합성 출력은 아래와 같이 동일한 기사에 대한 Bing 검색 결과에 전통적으로 표시되는 것보다 원본 기사의 훨씬 더 표현적인 콘텐츠를 표시합니다. 기존 검색 결과와 달리 합성 결과에는 사용자를 The Times 웹사이트로 연결하는 눈에 띄는 하이퍼링크도 포함되어 있지 않습니다.









121. 마찬가지로 이 예에서는 The New York Times 기사 "Are the Hamptons Still Hip?"의 처음 두 단락을 재현하는 ChatGPT용 Bing 탐색을 보여줍니다. 2023년 5월부터.[34]









122. Bing으로 찾아보기 플러그인을 사용하여 ChatGPT에서 나온 위의 합성 출력에는 원본 기사에서 축어적으로 발췌한 내용이 포함되어 있습니다. 복사된 기사 텍스트는 아래에 빨간색으로 강조표시되어 있습니다.









123. 다시 말하지만, 종합 출력은 아래와 같이 동일한 기사에 대한 Bing 검색 결과에 전통적으로 표시되는 것보다 원본 기사의 훨씬 더 표현적인 콘텐츠를 표시합니다. 기존 검색 결과와 달리 합성 결과에는 사용자를 The Times 웹사이트로 연결하는 눈에 띄는 하이퍼링크도 포함되어 있지 않습니다.

















여기에서 계속 읽으세요.

[31] 원본 기사는 Patrick Kingsley & Ronen Bergman, The Secrets Hamas Knew About Israel's Army, NY TIMES(2023년 10월 13일), https://www.nytimes.com/2023/10/13/world/를 참조하세요. middleeast/hamas-israel-attackgaza.html.





[32] 원본 기사는 Catherine Porter, To Experience Paris Up Close and Personal, Plunge Into a Public Pool, NY TIMES(2023년 9월 3일), https://www.nytimes.com/2023/09/03을 참조하세요. /world/europe/paris-franceswimming-pools.html.





[33] 원본 콘텐츠는 Hurubie Meko, 여성이 기차에 밀려난 후의 위태롭고 끔찍한 시간, NY TIMES(2023년 5월 25일), https://www.nytimes.com/2023/05/25/를 참조하세요. nyregion/subway-attack-womanshoved-manhattan.html.





[34] 원본 기사는 Anna Kodé, Are the Hamptons Still Hip?, NY TIMES(2023년 5월 26일),

https://www.nytimes.com/2023/05/26/realestate/hamptons-summer-housing-costs.html.









HackerNoon 법률 PDF 시리즈 정보: 가장 중요한 기술적이고 통찰력 있는 공개 도메인 법원 소송 서류를 제공합니다.

nycto-assets.nytimes.com 에서 2023년 12월 29일에 검색된 이 법원 사건 1:23-cv-11195는 공개 도메인의 일부입니다. 법원이 작성한 문서는 연방 정부의 저작물이며 저작권법에 따라 자동으로 공개 도메인에 배치되며 법적 제한 없이 공유될 수 있습니다.