The Times - Microsoft/OpenAI: Güncel Haberlerin İzinsiz Alınması ve Yayılması (13)

IV. GERÇEK İDDİALAR

C. Davalıların Times İçeriğinin İzinsiz Kullanımı ve Kopyalanması

4. Güncel Haberlerin İzinsiz Alınması ve Yayılması





108. Bing Chat ve Bing for ChatGPT dahil olmak üzere GPT LLM'ler üzerine oluşturulan sentetik arama uygulamaları, Times içeriği de dahil olmak üzere, modelin eğitim setinde yer almamış olabilecek arama sonuçları içeriklerinin kapsamlı alıntılarını veya açıklamalarını görüntüler. Bu ürünler tarafından kullanılan "temelleme" tekniği, bir kullanıcıdan istem almayı, istemle ilgili Times içeriğini internetten kopyalamayı, istemi LLM için ek bağlam olarak kopyalanan Times içeriğiyle birlikte sağlamayı ve LLM birleştirmesini içerir. Orijinaliyle aynı bilgilendirici amaca hizmet eden doğal dil ikameleri oluşturmak için kopyalanan Times içeriğinden farklı ifadeler veya alıntılar. Bazı durumlarda, Davalıların modelleri The Times'ın makalelerinden birkaç paragrafı basitçe aktarıyor.





109. Bu tür sentetik yanıtların içeriği genellikle sıradan arama sonuçlarında gösterilen parçacıkların çok ötesine geçer. Sentetik arama yanıtları kaynak materyallere bağlantılar içerdiğinde bile, kullanıcıların bu kaynaklara gitme ihtiyacı daha az olur çünkü anlatım sonuçlarında ifade içerikleri zaten alıntılanmış veya başka kelimelerle ifade edilmiştir. Aslında bu tür bir atıf göstergesi, kullanıcıların yalnızca özete güvenme ve doğrulamak için tıklamama olasılığını artırabilir.





110. Bu şekilde sentetik arama sonuçları, önemli trafiği The Times gibi telif hakkı sahiplerinden uzaklaştırır. Halihazırda en son haberleri okumuş veya The New York Times'a atıfta bulunarak doğru türde ürünü bulmuş bir kullanıcının, orijinal kaynağı ziyaret etmek için daha az nedeni vardır.





111. Aşağıda Bing Chat ve ChatGPT'nin Bing ile Gözat özelliğinden elde edilen sentetik arama sonuçlarının açıklayıcı ve kapsamlı olmayan birkaç örneği bulunmaktadır.





a) Bing Chat'ten Sentetik Arama Sonuçlarına Örnekler





112. Aşağıda gösterildiği gibi, Bing Chat, OpenAI'nin en son GPT-4 Turbo LLM'sini eğitmek için kullanılan veriler için ilk kez Nisan 2023'teki kesintiden sonra ortaya çıkan, Times Works'ten oluşturulan sentetik arama sonuçları biçiminde Times Works'ün yetkisiz kopyalarını ve türevlerini oluşturur. 30 İlki, New York Times'ın Ekim 2023 tarihli “Hamas'ın İsrail Ordusu Hakkında Bildiği Sırlar” başlıklı makalesinden uzun bir alıntı içeriyor:[31]













113. Bing Chat'ten alınan yukarıdaki sentetik çıktı, orijinal makaleden birebir alıntılar içermektedir. Kopyalanan makale metni aşağıda kırmızı renkle vurgulanmıştır.









114. Sentetik çıktı, aşağıda gösterildiği gibi, orijinal makaleden, aynı makale için bir Bing arama sonucunda geleneksel olarak görüntülenenden önemli ölçüde daha anlamlı içerik görüntüler. Geleneksel arama sonuçlarından farklı olarak sentetik çıktı, kullanıcıları The Times'ın web sitesine gönderen belirgin bir köprüyü de içermiyor.









115. Başka bir örnek, Bing Chat'in New York Times'ın Eylül 2023 tarihli "Paris'i Yakından ve Kişisel Olarak Deneyimlemek İçin, Halka Açık Bir Havuza Dalın" başlıklı makalesinden metni kapsamlı bir şekilde yeniden ürettiğini gösteriyor:[32]









116. Bing Chat'ten alınan yukarıdaki sentetik çıktı, orijinal makaleden birebir alıntılar içermektedir. Kopyalanan makale metni aşağıda kırmızı renkle vurgulanmıştır.









117. Sentetik çıktı, aşağıda gösterildiği gibi, orijinal makaleden, aynı makale için bir Bing arama sonucunda geleneksel olarak görüntülenenden önemli ölçüde daha anlamlı içerik görüntüler. Geleneksel arama sonuçlarından farklı olarak sentetik çıktı, kullanıcıları The Times'ın web sitesine gönderen belirgin bir köprüyü de içermiyor.









b) Bing ile ChatGPT'den Sentetik Arama Sonuçları





118. Aşağıdaki örnekler, ChatGPT'nin Bing ile Gözat eklentisinin, The Times'ın telif hakkıyla korunan eserlerinin izinsiz kopyalarını ve türevlerini, eğitim için kullanılan veriler için ilk kez Nisan 2023'teki kesintiden sonra ortaya çıkan, Times Works'ten oluşturulan sentetik arama sonuçları biçiminde çıktı olarak verdiğini göstermektedir. OpenAI'nin en yeni GPT-4 Turbo LLM'si. İlki, New York Times'ın Mayıs 2023 tarihli "Bir Kadının Trene İtilmesinden Sonraki Güvencesiz, Korkunç Saatler" başlıklı makalesinin ilk iki paragrafını tekrarlıyor:[33]













119. Bing ile Gözat eklentisi ile ChatGPT'den elde edilen yukarıdaki sentetik çıktı, orijinal makaleden birebir alıntılar içermektedir. Kopyalanan makale metni aşağıda kırmızı renkle vurgulanmıştır









120. Sentetik çıktı, orijinal makaleden, aşağıda gösterildiği gibi, aynı makale için bir Bing arama sonucunda geleneksel olarak görüntülenenden önemli ölçüde daha anlamlı içerik görüntüler. Geleneksel arama sonuçlarından farklı olarak sentetik çıktı, kullanıcıları The Times'ın web sitesine gönderen belirgin bir köprüyü de içermiyor.









121. Bu örnek aynı şekilde ChatGPT için Bing ile Gözat'ın New York Times'ın "Hamptons Hala Popüler mi?" makalesinin ilk iki paragrafını yeniden ürettiğini gösteriyor. Mayıs 2023'ten itibaren.[34]









122. Bing ile Gözat eklentisi ile ChatGPT'den elde edilen yukarıdaki sentetik çıktı, orijinal makaleden kelimesi kelimesine alıntılar içermektedir. Kopyalanan makale metni aşağıda kırmızı renkle vurgulanmıştır.









123. Yine, sentetik çıktı, aşağıda gösterildiği gibi, aynı makale için bir Bing arama sonucunda geleneksel olarak görüntülenene kıyasla, orijinal makaleden önemli ölçüde daha anlamlı içerik görüntüler. Geleneksel arama sonuçlarından farklı olarak sentetik çıktı, kullanıcıları The Times'ın web sitesine gönderen belirgin bir köprüyü de içermiyor.

















[31] Orijinal makale için bkz. Patrick Kingsley ve Ronen Bergman, The Secrets Hamas Knew About Israel's Military, NY TIMES (13 Ekim 2023), https://www.nytimes.com/2023/10/13/world/ ortadoğu/hamas-israel-attackgaza.html.





[32] Orijinal makale için bkz. Catherine Porter, To Experience Paris Up Close and Personal, Plunge Into a Public Pool, NY TIMES (3 Eylül 2023), https://www.nytimes.com/2023/09/03 /dünya/europe/paris-franceswimming-pools.html.





[33] Orijinal içerik için bkz. Hurubie Meko, Bir Kadının Trene İtilmesinden Sonra Güvencesiz, Korkunç Saatler, NY TIMES (25 Mayıs 2023), https://www.nytimes.com/2023/05/25/ nyregion/subway-attack-womanshoved-manhattan.html.





[34] Orijinal makale için bkz. Anna Kodé, Are the Hamptons Still Hip?, NY TIMES (26 Mayıs 2023),

https://www.nytimes.com/2023/05/26/realestate/hamptons-summer-housing-costs.html.









