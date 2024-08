The Times kiện Microsoft/OpenAI: Sử dụng trái phép tác phẩm của The Times để tạo ra các sản phẩm AI (1)

Vụ kiện Công ty New York Times kiện Microsoft Corporation ra tòa ngày 27 tháng 12 năm 2023 là một phần trong Chuỗi PDF pháp lý của HackerNoon . Bạn có thể chuyển tới bất kỳ phần nào trong hồ sơ này tại đây . Đây là phần 1 của 27.

Nguyên đơn Công ty New York Times (“The Times”), bởi các luật sư Susman Godfrey LLP và Rothwell, Figg, Ernst & Manbeck, PC, vì khiếu nại chống lại Bị đơn Microsoft Corporation (“Microsoft”) và OpenAI, Inc., OpenAI LP , OpenAI GP LLC, OpenAI LLC, OpenAI OpCo LLC, OpenAI Global LLC, OAI Corporation, LLC, OpenAI Holdings, LLC, (gọi chung là “OpenAI” và, với Microsoft, “Bị cáo”), cáo buộc như sau:

I. BẢN CHẤT CỦA HÀNH ĐỘNG

1. Báo chí độc lập rất quan trọng đối với nền dân chủ của chúng ta. Nó cũng ngày càng hiếm và có giá trị. Trong hơn 170 năm, The Times đã mang đến cho thế giới nền báo chí độc lập, chuyên nghiệp và được đưa tin sâu sắc. Các nhà báo của Times đi đến nơi có câu chuyện, thường phải chịu rủi ro và chi phí lớn để thông báo cho công chúng về những vấn đề quan trọng và cấp bách. Họ làm chứng cho xung đột và thảm họa, đưa ra trách nhiệm giải trình về việc sử dụng quyền lực và soi sáng những sự thật mà nếu không thì sẽ không được nhìn thấy. Công việc thiết yếu của họ được thực hiện nhờ nỗ lực của một tổ chức lớn và tốn kém chuyên cung cấp hỗ trợ về pháp lý, an ninh và vận hành, cũng như các biên tập viên đảm bảo hoạt động báo chí của họ đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất về độ chính xác và công bằng. Công việc này luôn luôn quan trọng. Nhưng trong một hệ sinh thái thông tin bị hư hỏng tràn ngập nội dung không đáng tin cậy, báo chí của The Times cung cấp một dịch vụ ngày càng có giá trị hơn cho công chúng bằng cách cung cấp thông tin, phân tích tin tức và bình luận đáng tin cậy.





2. Việc bị cáo sử dụng trái phép tác phẩm của The Times để tạo ra các sản phẩm trí tuệ nhân tạo cạnh tranh với nó sẽ đe dọa khả năng cung cấp dịch vụ đó của The Times. Các công cụ trí tuệ nhân tạo tổng hợp (“GenAI”) của bị cáo dựa trên các mô hình ngôn ngữ lớn (“LLM”) được xây dựng bằng cách sao chép và sử dụng hàng triệu bài báo có bản quyền của The Times, các cuộc điều tra chuyên sâu, ý kiến, bài đánh giá, cách thực hiện hướng dẫn, và nhiều hơn nữa. Trong khi Bị đơn tham gia vào việc sao chép trên diện rộng từ nhiều nguồn, họ đã đặc biệt nhấn mạnh đến nội dung của Times khi xây dựng LLM của mình—tiết lộ sở thích công nhận giá trị của những tác phẩm đó. Thông qua Bing Chat của Microsoft (gần đây được đổi tên thành “Copilot”) và ChatGPT của OpenAI, Bị cáo tìm cách tận dụng khoản đầu tư khổng lồ của The Times vào hoạt động báo chí của mình bằng cách sử dụng nó để xây dựng các sản phẩm thay thế mà không được phép hoặc thanh toán.





3. Hiến pháp và Đạo luật bản quyền công nhận tầm quan trọng đặc biệt của việc trao cho người sáng tạo quyền độc quyền đối với tác phẩm của họ. Kể từ khi thành lập đất nước chúng ta, việc bảo vệ bản quyền mạnh mẽ đã trao quyền cho những người thu thập và báo cáo tin tức để đảm bảo thành quả lao động và đầu tư của họ. Luật bản quyền bảo vệ hoạt động báo chí nguyên bản, có tính biểu cảm của The Times, bao gồm nhưng không giới hạn ở hàng triệu bài báo đã đăng ký bản quyền.





4. Bị cáo đã từ chối thừa nhận sự bảo vệ này. Được hỗ trợ bởi LLM chứa các bản sao nội dung của Thời báo, các công cụ GenAI của Bị cáo có thể tạo ra đầu ra đọc lại nguyên văn nội dung của Thời báo, tóm tắt chặt chẽ và bắt chước phong cách biểu đạt của nó, như được minh họa bằng rất nhiều ví dụ. Xem Phụ lục J. Những công cụ này cũng gán sai thông tin sai lệch cho The Times.





5. Các bị cáo cũng sử dụng chỉ mục tìm kiếm Bing của Microsoft, sao chép và phân loại nội dung trực tuyến của The Times, để tạo ra các phản hồi chứa các đoạn trích nguyên văn và tóm tắt chi tiết về các bài báo của Times dài hơn và chi tiết hơn đáng kể so với những nội dung được trả về bởi các công cụ tìm kiếm truyền thống. Bằng cách cung cấp nội dung của Times mà không có sự cho phép hoặc ủy quyền của The Times, các công cụ của Bị đơn sẽ làm suy yếu và gây tổn hại đến mối quan hệ của The Times với độc giả và tước đi quyền đăng ký, cấp phép, quảng cáo và doanh thu liên kết của The Times.





6. Việc sử dụng tài sản trí tuệ có giá trị của người khác theo những cách này mà không phải trả tiền là điều cực kỳ sinh lợi cho Bị đơn. Việc Microsoft triển khai LLM do Times đào tạo trên toàn bộ dòng sản phẩm của mình đã giúp tăng vốn hóa thị trường lên một nghìn tỷ đô la chỉ trong năm qua. Và việc OpenAI phát hành ChatGPT đã đẩy mức định giá của nó lên tới 90 tỷ USD. Lợi ích kinh doanh GenAI của các bị cáo có mối liên hệ sâu sắc với nhau, với việc Microsoft gần đây nhấn mạnh rằng việc sử dụng “các mô hình biên giới tốt nhất” của OpenAI đã tạo ra khách hàng—bao gồm cả “các công ty khởi nghiệp AI hàng đầu”—cho sản phẩm Azure AI của Microsoft.[1]





7. The Times phản đối sau khi phát hiện ra rằng Bị cáo đang sử dụng nội dung của Times mà không được phép để phát triển các mô hình và công cụ của họ. Trong nhiều tháng, The Times đã cố gắng đạt được thỏa thuận thương lượng với Bị cáo, phù hợp với lịch sử hợp tác hiệu quả với các nền tảng công nghệ lớn để cho phép sử dụng nội dung của mình trong các sản phẩm kỹ thuật số mới (bao gồm các sản phẩm tin tức do Google, Meta và Google phát triển). Quả táo). Mục tiêu của Times trong các cuộc đàm phán này là đảm bảo tờ Times nhận được giá trị hợp lý cho việc sử dụng nội dung của mình, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp tục hệ sinh thái tin tức lành mạnh và giúp phát triển công nghệ GenAI theo cách có trách nhiệm nhằm mang lại lợi ích cho xã hội và hỗ trợ công chúng có đầy đủ thông tin.





8. Những cuộc đàm phán này không dẫn tới một giải pháp nào. Về mặt công khai, Bị cáo nhấn mạnh rằng hành vi của họ được bảo vệ là "sử dụng hợp pháp" vì việc sử dụng trái phép nội dung có bản quyền của họ để đào tạo các mô hình GenAI phục vụ mục đích "biến đổi" mới. Nhưng không có gì “có tính thay đổi” khi sử dụng nội dung của The Times mà không trả tiền để tạo ra các sản phẩm thay thế The Times và cướp đi khán giả của The Times. Vì kết quả đầu ra của các mô hình GenAI của Bị đơn cạnh tranh và bắt chước gần giống với kết quả đầu vào được sử dụng để huấn luyện chúng nên việc sao chép tác phẩm của Times cho mục đích đó là hành vi sử dụng hợp pháp.





9. Pháp luật không cho phép các hành vi vi phạm có hệ thống và mang tính cạnh tranh mà Bị cáo đã thực hiện. Hành động này nhằm buộc họ phải chịu trách nhiệm về hàng tỷ đô la thiệt hại theo luật định và thực tế mà họ phải gánh chịu do việc sao chép và sử dụng bất hợp pháp các tác phẩm có giá trị đặc biệt của The Times.









Tiếp tục đọc ở đây .

[1] Cuộc gọi hội nghị về thu nhập quý đầu tiên năm tài chính 2024 của Microsoft, QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ MICROSOFT (24 tháng 10 năm 2023), https://www.microsoft.com/en-us/Investor/events/FY-2024/earnings-fy- 2024-q1.aspx.









Giới thiệu về Chuỗi PDF pháp lý của HackerNoon: Chúng tôi mang đến cho bạn hồ sơ vụ kiện tòa án phạm vi công cộng chuyên sâu và mang tính kỹ thuật quan trọng nhất.

Vụ án 1:23-cv-11195 này được truy xuất vào ngày 29 tháng 12 năm 2023, từ nycto-assets.nytimes.com là một phần của phạm vi công cộng. Các tài liệu do tòa án tạo ra là tác phẩm của chính phủ liên bang và theo luật bản quyền, sẽ tự động được đưa vào phạm vi công cộng và có thể được chia sẻ mà không bị hạn chế về mặt pháp lý.