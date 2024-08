The Times - Microsoft/OpenAI: The Times'ın Çalışmalarının Yapay Zeka Ürünleri Oluşturmak İçin Yasa Dışı Kullanımı (1)

27 Aralık 2023 tarihli New York Times Company - Microsoft Corporation Mahkemesi Başvurusu , HackerNoon'un Yasal PDF Serisinin bir parçasıdır. Bu dosyalamanın herhangi bir bölümüne buradan atlayabilirsiniz. Bu 27'nin 1. kısmı.

Davacı The New York Times Company ("The Times"), avukatları Susman Godfrey LLP ve Rothwell, Figg, Ernst & Manbeck, PC tarafından, Davalı Microsoft Corporation ("Microsoft") ve OpenAI, Inc., OpenAI LP'ye karşı şikayeti nedeniyle , OpenAI GP LLC, OpenAI LLC, OpenAI OpCo LLC, OpenAI Global LLC, OAI Corporation, LLC, OpenAI Holdings, LLC (topluca "OpenAI" ve Microsoft ile birlikte "Davalılar") aşağıdaki iddiaları ileri sürmektedir:

I. OLAYIN NİTELİĞİ

1. Bağımsız gazetecilik demokrasimiz için hayati öneme sahiptir. Aynı zamanda giderek daha nadir ve değerli hale geliyor. The Times, 170 yılı aşkın bir süredir dünyaya derinlemesine aktarılan, uzman ve bağımsız gazetecilik sunuyor. Times gazetecileri, önemli ve acil konular hakkında kamuoyunu bilgilendirmek için haberin olduğu yere gider, çoğu zaman büyük risk ve maliyete maruz kalır. Çatışmalara ve felaketlere tanıklık ediyorlar, gücün kullanımı konusunda hesap verebilirlik sağlıyorlar ve aksi halde görülmeyecek gerçekleri aydınlatıyorlar. Temel çalışmaları, yasal, güvenlik ve operasyonel destek sağlayan büyük ve pahalı bir kuruluşun yanı sıra gazeteciliklerinin en yüksek doğruluk ve adalet standartlarını karşılamasını sağlayan editörlerin çabaları sayesinde mümkün oluyor. Bu çalışma her zaman önemli olmuştur. Ancak güvenilmez içerikle dolu, zarar görmüş bir bilgi ekosisteminde The Times'ın gazeteciliği, güvenilir bilgi, haber analizi ve yorum sunarak kamuoyu için daha da değerli hale gelen bir hizmet sunuyor.





2. Davalıların, The Times'ın çalışmalarını, kendisiyle rekabet eden yapay zeka ürünleri yaratmak amacıyla hukuka aykırı olarak kullanması, The Times'ın bu hizmeti sağlama kabiliyetini tehdit etmektedir. Sanıkların üretken yapay zeka ("GenAI") araçları, The Times'ın telif hakkıyla korunan milyonlarca haber makalesinin, derinlemesine araştırmalarının, fikir yazılarının, incelemelerinin, nasıl yapılırlarının kopyalanması ve kullanılmasıyla oluşturulan geniş dil modellerine ("LLM'ler") dayanmaktadır. rehberler ve daha fazlası. Davalılar pek çok kaynaktan geniş ölçekli kopyalama yaparken, Yüksek Lisanslarını oluştururken Times içeriğine özellikle vurgu yaptılar; bu, bu çalışmaların değerinin farkında olan bir tercihi ortaya çıkardı. Davalılar, Microsoft'un Bing Chat'i (yakın zamanda "Copilot" olarak yeniden adlandırıldı) ve OpenAI'nin ChatGPT'si aracılığıyla, The Times'ın gazeteciliğine yaptığı devasa yatırımı izin veya ödeme olmaksızın ikame ürünler oluşturmak için kullanarak bedavaya yararlanmaya çalışıyor.





3. Anayasa ve Telif Hakkı Yasası, yaratıcılara eserleri üzerinde münhasır haklar vermenin kritik önemini kabul etmektedir. Ülkemizin kuruluşundan bu yana, güçlü telif hakkı koruması, emeklerinin ve yatırımlarının meyvelerini güvence altına almak için haber toplayan ve aktaran kişilere güç vermiştir. Telif hakkı yasası, telif haklarına sahip milyonlarca makalesi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere The Times'ın etkileyici, orijinal gazeteciliğini korur.





4. Davalılar bu korumayı tanımayı reddetmişlerdir. Times içeriğinin kopyalarını içeren LLM'ler tarafından desteklenen Davalıların GenAI araçları, Times içeriğini kelimesi kelimesine okuyan, onu yakından özetleyen ve çok sayıda örnekle gösterildiği gibi ifade tarzını taklit eden çıktılar üretebilir. Ek J'ye bakınız. Bu araçlar aynı zamanda yanlışlıkla The Times'a yanlış bilgi atfeder.





5. Sanıklar ayrıca, geleneksel arama motorları tarafından döndürülenlerden önemli ölçüde daha uzun ve daha ayrıntılı olan Times makalelerinden birebir alıntılar ve ayrıntılı özetler içeren yanıtlar oluşturmak için The Times'ın çevrimiçi içeriğini kopyalayan ve kategorilere ayıran Microsoft'un Bing arama dizinini de kullanıyor. Davalıların araçları, Times içeriğini The Times'ın izni veya yetkilendirmesi olmadan sağlayarak, The Times'ın okuyucularıyla olan ilişkisini zayıflatmakta ve ona zarar vermekte ve The Times'ı abonelik, lisanslama, reklam ve ortaklık gelirinden mahrum bırakmaktadır.





6. Başkalarının değerli fikri mülkiyetlerini, bedelini ödemeden bu yollarla kullanmak, Davalılar için son derece kazançlı olmuştur. Microsoft'un Times tarafından eğitilmiş LLM'leri tüm ürün yelpazesinde konuşlandırması, yalnızca geçen yıl piyasa değerinin bir trilyon dolar artmasına yardımcı oldu. Ve OpenAI'nin ChatGPT'yi piyasaya sürmesi, değerlemesini 90 milyar dolara kadar çıkardı. Davalıların GenAI ticari çıkarları derinden iç içe geçmiş durumdadır; Microsoft yakın zamanda OpenAI'nin "sınıfının en iyisi sınır modellerini" kullanmasının Microsoft'un Azure AI ürünü için "önde gelen AI startup'ları" da dahil olmak üzere müşteriler oluşturduğunu vurgulamıştır.[1]





7. The Times, Davalıların Times içeriğini kendi modellerini ve araçlarını geliştirmek için izinsiz kullandıklarını keşfettikten sonra itiraz etti. Aylardır The Times, büyük teknoloji platformlarıyla verimli bir şekilde çalışma geçmişine uygun olarak, içeriğinin yeni dijital ürünlerde (Google, Meta ve Elma). The Times'ın bu müzakereler sırasındaki hedefi, içeriğinin kullanımı açısından adil değer elde edilmesini sağlamak, sağlıklı bir haber ekosisteminin devamını kolaylaştırmak ve topluma fayda sağlayacak ve bilgili bir toplumu destekleyecek şekilde GenAI teknolojisinin sorumlu bir şekilde geliştirilmesine yardımcı olmaktı.





8. Bu müzakereler bir çözüme yol açmadı. Davalılar, kamuya açık olarak, GenAI modellerini eğitmek için telif hakkıyla korunan içeriği lisanssız kullanmalarının yeni bir "dönüştürücü" amaca hizmet etmesi nedeniyle davranışlarının "adil kullanım" olarak korunduğunda ısrar ediyor. Ancak The Times'ın içeriğini ödeme yapmadan The Times'ın yerini alacak ürünler yaratmak ve izleyicileri ondan uzaklaştırmak için kullanmanın "dönüştürücü" hiçbir yanı yok. Davalıların GenAI modellerinin çıktıları, onları eğitmek için kullanılan girdilerle rekabet ettiğinden ve bunları yakından taklit ettiğinden, Times'ın çalışmalarını bu amaçla kopyalamak adil kullanım değildir.





9. Kanun, Davalıların işlediği türden sistematik ve rekabetçi ihlallere izin vermemektedir. Bu dava, The Times'ın benzersiz değerli eserlerinin yasa dışı kopyalanması ve kullanılması nedeniyle borçlu oldukları milyarlarca dolarlık yasal ve fiili zararlardan onları sorumlu tutmayı amaçlıyor.









[1] Microsoft Mali Yılı 2024 Birinci Çeyrek Kazanç Konferansı Çağrısı, MICROSOFT YATIRIMCI İLİŞKİLERİ (24 Ekim 2023), https://www.microsoft.com/en-us/Investor/events/FY-2024/earnings-fy- 2024-q1.aspx.









