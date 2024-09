Tại sao Phần Lan là Quốc gia Hạnh phúc nhất Thế giới?

Cách đây vài tuần, Báo cáo Hạnh phúc Thế giới đã công bố kết quả khảo sát toàn cầu hàng năm về cách mọi người từ hơn 150 quốc gia trên toàn thế giới đánh giá cuộc sống của họ. Báo cáo đầy đủ có thể được tìm thấy ở đây (trang 22).

Công ty thăm dò dư luận Gallup thực hiện các cuộc phỏng vấn với hàng trăm nghìn người trên khắp các quốc gia được đưa vào báo cáo. Mọi người đánh giá mức độ hạnh phúc của chính họ bằng thang điểm từ 1 đến 10, trả lời các câu hỏi như họ có cười, cười hay trải nghiệm cảm giác thích thú vào ngày hôm trước. Các câu hỏi khác có dạng nhị phân (0 hoặc 1): “Nếu bạn gặp khó khăn, bạn có người thân hoặc bạn bè mà bạn có thể tin tưởng để giúp bạn bất cứ khi nào bạn cần hay không?”, “Bạn hài lòng hay không hài lòng với sự tự do của mình để chọn những gì bạn làm với cuộc sống của bạn? " hoặc "Bạn đã quyên góp tiền cho tổ chức từ thiện trong tháng qua chưa?"

Để đánh giá mức độ đáng tin cậy, cuộc khảo sát cũng bao gồm cái gọi là "câu hỏi về ví" (nếu bạn làm mất ví chứa 200 đô la, khả năng một người hàng xóm, cảnh sát hoặc một người lạ sẽ trả lại ví của bạn). Để trích dẫn từ báo cáo :

Sau đó, Báo cáo Hạnh phúc Thế giới xử lý dữ liệu khảo sát, cũng như dữ liệu kinh tế và xã hội. Sáu tiêu chí chính xác định chỉ số hạnh phúc của một quốc gia: tổng sản phẩm quốc nội bình quân đầu người (dữ liệu có sẵn từ Ngân hàng Thế giới ), tuổi thọ khỏe mạnh (dữ liệu có sẵn từ Tổ chức Y tế Thế giới ), hỗ trợ xã hội, tự do lựa chọn cuộc sống của mỗi người, sự hào phóng của dân số nói chung và nhận thức về mức độ tham nhũng (dữ liệu từ các cuộc điều tra của Gallup). Một số biến số như thất nghiệp hoặc bất bình đẳng không được xem xét vì không có dữ liệu sẵn có cho toàn bộ mẫu các quốc gia.

Mỗi quốc gia từ cuộc khảo sát được so sánh với một quốc gia giả định, Dystopia, được sử dụng làm điểm chuẩn hồi quy, điểm số trung bình quốc gia thấp nhất cho mỗi trong số sáu biến chính.

Những báo cáo này không phải là không có người chỉ trích , vì chúng dựa trên đánh giá chủ quan của mọi người, nhưng chúng tỏ ra hữu ích nếu chúng ta so sánh chỉ số hạnh phúc của cùng một quốc gia qua các năm, như trong trường hợp này, tất cả các yếu tố biến đổi đều giữ nguyên.

Và điều này đưa chúng ta đến Phần Lan, một đất nước trải qua điều kiện khí hậu khắc nghiệt, bị kẹt trong nhiều thế kỷ giữa sự cai trị của Thụy Điển và Nga, phải chịu đựng một cuộc nội chiến giữa người da trắng, thượng viện theo chủ nghĩa bảo thủ và người da đỏ, những người theo chủ nghĩa xã hội, vào năm 1918 (những tháng đầu tiên của nó độc lập), Chiến tranh Mùa đông và Chiến tranh Tiếp tục chống Liên Xô lần lượt vào năm 1939 và 1941. Người Phần Lan đã phát minh ra cocktail Molotov , liên quan đến Vyacheslav Molotov, một trong những kiến trúc sư chính của Hiệp ước Molotov - Ribbentrop. Trong Chiến tranh Mùa đông, để đáp lại sự tuyên truyền của Liên Xô rằng các phi vụ ném bom trên Phần Lan là vận chuyển lương thực nhân đạo cho những người chết đói, người Phần Lan đã phát triển một quả bom lửa để tấn công xe tăng Liên Xô (cocktail Molotov), “một thức uống để đi với [Molotov's ] bưu kiện thực phẩm ”.

Tuy nhiên, vào năm 2022, Phần Lan đã đăng quang quốc gia hạnh phúc nhất thế giới năm thứ năm liên tiếp.

Jukka Lindstrom, một nhà văn và diễn viên hài kịch, đã tuyên bố với New York Times vào năm 2021:

Và như vậy, người Phần Lan đã xây dựng một đất nước hạnh phúc như thế nào?

Nhìn lại lịch sử của họ, chúng ta tìm hiểu về Carl Gustaf Emil Mannerheim , một trong những nhân vật quan trọng nhất của thế kỷ XX. Ông cũng là người lãnh đạo người da trắng trấn áp thành công quân Đỏ trong Nội chiến Phần Lan.

Năm 1920, hai năm sau cuộc Nội chiến Phần Lan, Liên đoàn vì Phúc lợi trẻ em Mannerheim được thành lập (Mannerheim ban đầu phản đối việc giải đấu được đặt tên của mình, nhưng ông đã đồng ý với nguyện vọng nhất trí của những người tham gia khác).

Để ngăn ngừa tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh, vào năm 1937, liên đoàn bắt đầu phân phát một giỏ đựng đồ dùng trẻ em (chăn, ga giường cũi, tã, v.v.) cho các bà mẹ có thu nhập thấp. Để có được cái rổ, các bà mẹ phải xin khám sức khỏe khi mang thai. Năm 1949, trợ cấp thai sản được áp dụng cho tất cả các bà mẹ.

Và ngày nay, gói thai sản Phần Lan là một sự đổi mới mang tính biểu tượng của xã hội. Phiên bản năm 2022 của gói sản phẩm dành cho bà bầu bao gồm 43 sản phẩm khác nhau, từ bộ đồ tuyết, giày cao gót, găng tay đi biển, túi ngủ, chăn, quần áo có màu sắc trung tính với giới tính, sách đầu tiên, đồ chơi, đến các mặt hàng chăm sóc cá nhân (những thứ thông thường cho trẻ sơ sinh như nhiệt kế, bàn chải tóc, bàn chải đánh răng, kéo cắt móng tay). Gói này cũng bao gồm kem thoa núm vú, miếng lót áo ngực, khăn tắm và bao cao su. Tất cả các vật dụng được đựng trong một chiếc hộp có thể được sử dụng như chiếc nôi đầu tiên của bé. Không bao gồm bình sữa, sữa công thức, tã lót hoặc chất làm dịu.

Thực hiện một hệ thống như vậy (tặng hộp thai sản cho tất cả các bà mẹ, không chỉ các gia đình có thu nhập thấp) mang lại lợi ích cho toàn xã hội. Nếu không, các hộ gia đình có thu nhập cao hơn sẽ tin rằng gói thai sản chỉ là một hình thức phúc lợi khác không phải đóng thuế của họ. Các gia đình có thu nhập thấp hơn hầu như không vượt qua ngưỡng thu nhập và không nhận được hộp có thể trở nên thất vọng. Việc cho phép tất cả các gia đình được tiếp cận với cùng một gói thai sản tạo ra câu chuyện rằng tất cả trẻ em nên bắt đầu từ cùng một điểm trong cuộc sống, dẫn đến một xã hội Phần Lan tương đối bình đẳng.

Và sau đó, gói này là một sợi dây liên kết các thế hệ vì tất cả ông bà, cha mẹ và trẻ em sẽ có chung quan niệm ngủ trong hộp và nhận những món đồ trẻ sơ sinh đầu tiên của họ từ chính phủ.

Cải cách xã hội này là kết quả thấp, vì tổng chi phí chương trình trợ cấp thai sản khoảng 10,3 triệu euro mỗi năm cho một quốc gia có khoảng 5,5 triệu dân, nhưng mang lại những lợi ích xã hội to lớn, đổ vào tất cả các tầng lớp trong xã hội.

Các cuộc thử nghiệm gói sản phẩm đã được tiến hành ở các quốc gia khác , đặc biệt nhất là ở Scotland, nơi giao các hộp thai sản cho tất cả các bà mẹ .

Một cải cách xã hội khác là cách Phần Lan tiếp cận chế độ nghỉ thai sản / thai sản. Bắt đầu từ năm nay , tất cả các bậc cha mẹ sẽ được nghỉ phép giống nhau để cho phép các ông bố dành nhiều thời gian hơn cho con của họ. Mỗi phụ huynh sẽ được nghỉ phép 6,6 tháng , phụ nữ mang thai sẽ được trợ cấp thêm một tháng, và các bậc cha mẹ đơn thân sẽ được sử dụng cả hai khoản trợ cấp này.

Điều quan trọng cần đề cập là chăm sóc trước khi sinh và chu sinh là miễn phí, giống như tất cả các dịch vụ y tế ở Phần Lan.

Và sau đó chúng ta có hệ thống giáo dục Phần Lan nổi tiếng, một trong những hệ thống tốt nhất trên thế giới , luôn đạt kết quả cao nhất trong Chương trình Đánh giá Học sinh Quốc tế (PISA).

Phải thừa nhận rằng có một số lo lắng về kết quả PISA mới nhất của Phần Lan. Khoảng cách giới trong kết quả đọc và biết khoa học luôn là một trong những mức cao nhất ở các nước tham gia (52 điểm nghiêng về trẻ em gái so với trẻ em trai, so với mức trung bình là 30 điểm ở các nước OECD ).

Một yếu tố cân bằng xã hội chính là tất cả học sinh Phần Lan được ăn trưa nóng miễn phí hàng ngày tại trường. Thực hành này bắt đầu từ những năm 40, cùng với gói thai sản cho tất cả các bà mẹ.

Ngoài ra, trẻ em từ các hoàn cảnh khác nhau chia sẻ cùng một bữa ăn củng cố cơ hội bình đẳng, vì không ai cảm thấy xấu hổ về gói bữa trưa của mình. Khi các em bé được ăn mặc giống nhau, sau đó khi lớn lên, các em ăn các bữa ăn giống nhau và học trong các trường giống nhau ( Phần Lan có ít trường tư thục ), thì việc xây dựng một xã hội tương đối bình đẳng sẽ trở nên dễ dàng hơn.

Bạn có thể đọc một bài báo hấp dẫn về những huyền thoại và sự thật về giáo dục Phần Lan tại đây .

Một cái nhìn sâu sắc về nền giáo dục Phần Lan và mức độ phụ thuộc nhiều vào giáo dục và kiến thức của Phần Lan được thực hiện bởi Jonathan Clements:

Nói từ kinh nghiệm trực tiếp, phần lớn thành công của hệ thống giáo dục Phần Lan là do đơn giản là hệ thống giáo dục Phần Lan đầy ắp người Phần Lan, được nâng niu nhẹ nhàng bởi một hệ thống an sinh xã hội đảm bảo bữa ăn bình thường cho tất cả mọi người và một môi trường gia đình tốt. Nền giáo dục Phần Lan cũng vui vẻ đưa những người có ý thức thiết thực hơn vào đào tạo nghề ở tuổi thiếu niên, tạo ra một đội quân sẵn sàng bao gồm đầu bếp, thợ làm đẹp, thợ làm tóc, thợ ống nước, thợ mộc và thợ điện. Theo một trong nhiều biện pháp khuyến khích đơn giản và có lợi trong luật Phần Lan, tất cả các hộ gia đình đều đủ điều kiện được giảm thuế hàng năm để cải thiện nhà cửa và các dịch vụ gia đình, miễn là số tiền được chi cho những người lao động được công nhận. Điều này tạo ra nhu cầu lớn đối với họa sĩ, nhà trang trí, thợ xây dựng, người chăm sóc trẻ em và người quét dọn, tìm kiếm việc làm dồi dào cho nhiều sinh viên tốt nghiệp trường dạy nghề, nhưng cũng đảm bảo rằng công việc của họ được chạy qua hệ thống và bị đánh thuế. Không chỉ Phần Lan không có lòng thương xót đối với những người thợ xây cao bồi, mà hầu hết các ngôi nhà đều sẵn sàng thích hợp để can đảm cho mùa đông khắc nghiệt tiếp theo.

