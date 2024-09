Pourquoi la Finlande est-elle le pays le plus heureux du monde ?

Il y a quelques semaines, le World Happiness Report a publié les résultats de son enquête mondiale annuelle sur la façon dont les habitants de plus de 150 pays du monde évaluaient leur vie. Le rapport complet est disponible ici (page 22).

Quelle est la méthodologie pour classer les pays en fonction de leur bonheur ?

La société de sondage Gallup mène des entretiens avec des centaines de milliers de personnes à travers les pays inclus dans le rapport. Les gens évaluent leur propre bonheur à l'aide d'une échelle de 1 à 10, répondant à des questions telles que s'ils ont souri, ri ou ressenti du plaisir la veille. D'autres questions sont binaires (soit 0 soit 1) : « Si vous avez eu des ennuis, avez-vous des parents ou des amis sur qui vous pouvez compter pour vous aider quand vous en avez besoin ou non ? », « Êtes-vous satisfait ou insatisfait de votre liberté ? choisir ce que tu fais de ta vie ? ou "Avez-vous donné de l'argent à un organisme de bienfaisance au cours du mois dernier ?"





Pour mesurer la fiabilité, l'enquête comprend également la soi-disant «question du portefeuille» (si vous perdez votre portefeuille contenant 200 $, quelle est la probabilité qu'un voisin, un policier ou un étranger vous rende votre portefeuille). Pour citer le rapport :





Rendre un portefeuille nécessite un niveau de bienveillance allant bien au-delà de la fiabilité de base, car le découvreur doit faire tout son possible, souvent au prix d'efforts considérables, pour faire un bon tour pour quelqu'un d'autre. Il n'est pas surprenant que les gens soient plus heureux s'ils vivent dans une communauté où d'autres sont prêts à aider. Il a été démontré dans des études expérimentales que le fait de savoir que les autres agissent de cette manière encourage les autres à faire de bons virages, ce qui les rend encore plus heureux.





Ensuite, le World Happiness Report traite des données d'enquête, ainsi que des données économiques et sociales. Six critères principaux déterminent l'indice de bonheur d'un pays : produit intérieur brut par habitant (données disponibles auprès de la Banque mondiale ), espérance de vie en bonne santé (données disponibles auprès de l'Organisation mondiale de la santé ), soutien social, liberté de faire ses choix de vie, générosité des la population générale et les perceptions des niveaux de corruption (données des enquêtes Gallup). Certaines variables telles que le chômage ou les inégalités ne sont pas prises en compte car il n'y a pas de données disponibles pour l'ensemble de l'échantillon de pays.





Chaque pays de l'enquête est comparé à un pays hypothétique, Dystopia, utilisé comme référence de régression, qui obtient les moyennes nationales les plus basses pour chacune des six variables clés.

Ces rapports ne sont pas sans critiques , car ils sont basés sur des évaluations subjectives de personnes, mais ils s'avèrent utiles si l'on compare l'indice de bonheur pour le même pays au fil des ans, car dans ce cas, tous les facteurs variables restent les mêmes.

Et cela nous amène en Finlande, un pays aux conditions climatiques difficiles, pris pendant des siècles entre la domination de la Suède et de la Russie, endurant une guerre civile entre les Blancs, le sénat à base conservatrice et les Rouges, les socialistes, en 1918 (ses premiers mois de l'indépendance), la guerre d'hiver et la guerre de continuation contre l'Union soviétique en 1939 et 1941, respectivement. Les Finlandais ont inventé le cocktail Molotov , une référence à Vyacheslav Molotov, l'un des principaux architectes du pacte Molotov – Ribbentrop. Pendant la guerre d'hiver, en réponse à la propagande soviétique selon laquelle les missions de bombardement au-dessus de la Finlande étaient des livraisons de nourriture humanitaire aux personnes affamées, les Finlandais ont développé une bombe incendiaire pour attaquer les chars soviétiques (le cocktail Molotov), "une boisson pour accompagner son [le cocktail Molotov ] colis alimentaires ».





Pourtant, en 2022, la Finlande a été sacrée pays le plus heureux du monde pour la cinquième année consécutive.

Jukka Lindstrom, écrivain et humoriste, a déclaré au New York Times en 2021 :





"Quatre fois [imaginez ce qu'il dirait environ cinq fois de suite], c'est trop... Le temps est comme le pire jour à Londres, tous les jours", a-t-il déclaré. "Il y a certainement quelque chose dans notre histoire qui nous fait avoir ce genre de faible estime de soi en tant que nation, nous sentant toujours comme un outsider."





Et alors, comment les Finlandais ont-ils construit un pays heureux ?





En revenant sur leur histoire, nous découvrons Carl Gustaf Emil Mannerheim , l'une des figures les plus importantes du XXe siècle. Il a également conduit les Blancs à réprimer avec succès les Rouges pendant la guerre civile finlandaise.





Mannerheim considérait la protection de l'enfance comme un investissement précieux dans l'avenir de la Finlande, non seulement dans la création d'une population en bonne santé, mais dans la guérison de vieilles blessures entre les Rouges et les Blancs. Jonathan Clements, Mannerheim : président, soldat, espion





En 1920, deux ans après la guerre civile finlandaise , la Ligue Mannerheim pour la protection de l'enfance a été créée (Mannerheim s'est d'abord opposé à ce que la ligue porte son nom, mais il a cédé au souhait unanime des autres participants).





L'objectif du travail devrait être que chaque enfant en Finlande, dès sa naissance et tout au long de sa période de croissance, reçoive une part légitime de l'affection et des soins qui seuls peuvent jeter les bases du développement des jeunes en bons et utiles citoyens. . CGE Mannerheim





Pour prévenir la mortalité infantile, en 1937, la ligue a commencé à distribuer un panier avec des fournitures pour bébés (couvertures, draps de berceau, couches, etc.) aux mères à faible revenu. Pour obtenir le panier, les mères devaient faire une demande de soins pendant la grossesse. En 1949, l'allocation de maternité est devenue accessible à toutes les mères.





Et de nos jours, le forfait maternité finlandais est une innovation sociale emblématique. L'édition 2022 du forfait maternité contient 43 produits différents, allant d'un habit de neige, des chaussons, des mitaines, un sac de couchage, une couverture, des vêtements aux couleurs non genrées, le premier livre, des jouets, des articles de soins personnels (des trucs habituels pour les bébés tels que thermomètre, brosse à cheveux, brosse à dents, ciseaux à ongles). Le forfait comprend également une crème pour les mamelons, des coussinets de soutien-gorge, des serviettes hygiéniques et des préservatifs. Tous les articles sont inclus dans une boîte qui peut être utilisée comme premier berceau du bébé. Aucun biberon, formule, couche ou sucette n'est inclus.









La mise en place d'un tel système (donner une case maternité à toutes les mères, pas seulement aux familles à faible revenu) profite à l'ensemble de la société. Sinon, les ménages à revenu élevé croiraient que le forfait maternité n'est qu'une autre forme d'aide sociale provenant de leurs impôts. Les familles à faible revenu qui franchiraient à peine la ligne de revenu et n'obtiendraient pas la boîte pourraient devenir frustrées. Permettre à toutes les familles d'avoir accès au même forfait maternité crée le récit selon lequel tous les enfants devraient partir du même point de la vie, ce qui conduit à une société finlandaise relativement égalitaire.





Et puis ce paquet est un fil conducteur reliant les générations car tous les grands-parents, parents et enfants auraient partagé le même concept de dormir dans une boîte et d'obtenir leurs premiers articles pour bébé du gouvernement.





Cette réforme sociale est un fruit à portée de main, car le programme total d'allocations de maternité coûte environ 10,3 millions d'euros par an pour un pays d'environ 5,5 millions d'habitants, mais avec d'énormes avantages sociaux, qui se répercutent à tous les niveaux de la société.





Des essais de colis de maternité ont été menés dans d'autres pays , notamment en Écosse, qui remet des colis de maternité à toutes les mères .

Une autre réforme sociale concerne la manière dont la Finlande aborde le congé de maternité/paternité. À partir de cette année , tous les parents bénéficieront du même congé parental pour permettre aux pères de passer plus de temps avec leurs bébés. Chaque parent recevrait 6,6 mois de congé , les femmes enceintes bénéficieraient d'un mois d'allocation supplémentaire et les parents isolés utiliseraient les deux allocations.





Il est important de mentionner que les soins prénatals et périnatals sont gratuits, comme tous les services de santé en Finlande.

Et puis nous avons le célèbre système éducatif finlandais, qui est parmi les meilleurs au monde , obtenant régulièrement les meilleurs résultats au Programme international pour le suivi des acquis des élèves (PISA).

Certes, les derniers résultats finlandais du PISA suscitent quelques inquiétudes. L'écart entre les sexes dans les résultats en lecture et en sciences a toujours été l'un des plus élevés des pays participants (52 points en faveur des filles par rapport aux garçons, contre une moyenne de 30 points dans les pays de l' OCDE ).





Un égaliseur sociétal majeur est que tous les élèves finlandais reçoivent un déjeuner chaud gratuit tous les jours à l'école. Cette pratique a débuté dans les années 40, parallèlement au forfait maternité pour toutes les mamans.





Les Finlandais sont généralement fiers de la longue histoire du pays en matière de restauration scolaire gratuite. Un bon déjeuner, c'est plus que de la nutrition. C'est quelque chose qui procure du plaisir, détend, rafraîchit, maintient la capacité de travail et aide les enfants à grandir en bonne santé. Un bon repas scolaire est considéré comme un investissement dans l'avenir. L'Agence nationale finlandaise pour l'éducation





De plus, les enfants d'horizons différents partageant les mêmes repas renforcent l'égalité des chances, car personne n'a honte de leur panier-repas. Quand les bébés sont habillés de la même façon, puis quand ils grandissent, qu'ils mangent les mêmes repas et apprennent dans les mêmes écoles (la Finlande a peu d'écoles privées ), il devient plus facile de construire une société relativement égalitaire.





Un article fascinant sur les mythes et les faits de l'éducation finlandaise peut être lu ici .





Jonathan Clements donne un aperçu de l'éducation finlandaise et de la forte dépendance de la Finlande à l'éducation et au savoir :





Parlant d'expérience de première main, une grande partie du succès du système éducatif finlandais est due au simple fait qu'il regorge de Finlandais, gentiment chéris par un système de sécurité sociale qui garantit des repas complets pour tous et un bon environnement familial. L'éducation finlandaise permet également aux adolescents les plus pragmatiques de suivre une formation professionnelle, créant ainsi une armée prête de cuisiniers, d'esthéticiennes, de coiffeurs, de plombiers, de charpentiers et d'électriciens. Dans l'une des nombreuses incitations magnifiquement simples et manifestement bénéfiques de la loi finlandaise, tous les ménages sont éligibles à un allégement fiscal annuel pour l'amélioration de l'habitat et les services domestiques, tant que l'argent est dépensé pour des travailleurs accrédités. Cela génère une demande massive de peintres, décorateurs, constructeurs, gardiennes d'enfants et nettoyeurs, trouvant un emploi suffisant pour de nombreux diplômés des écoles professionnelles, mais garantissant également que leur travail est géré par le système et taxé. Non seulement la Finlande manque heureusement de constructeurs de cow-boys, mais la plupart des maisons sont prêtes à affronter le prochain hiver rigoureux. L'histoire d'un voyageur en fauteuil de la Finlande





Ou une réflexion sur les chemins de fer finlandais qui raconte toute une histoire sur l'état d'esprit finlandais pour optimiser et garantir des ressources égales pour tous :





À entendre certains Finlandais parler de leur système ferroviaire, vous seriez pardonné de penser que c'était une pagaille du tiers-monde, mais ils ne sont clairement jamais allés en Grande-Bretagne. Les trains finlandais sont un paradis de confort et d'efficacité, et se distinguent par quelques touches soignées comme le voyage gratuit pour tous les enfants accompagnés d'un adulte (y compris les adolescents, réduisant ainsi le nombre de voyous non accompagnés), les voitures pour enfants avec leurs propres salles de jeux et les voyages gratuits. pour tous les policiers qui ne sont pas en service et qui portent leurs uniformes, assurant un petit bonus de sécurité. L'histoire d'un voyageur en fauteuil de la Finlande





De nombreux autres aspects peuvent être évoqués sur ce qui fait de la Finlande un pays heureux : des paysages et une nature impressionnants, propices aux activités de plein air, le sentiment général de sécurité ( de nombreux enfants vont à l'école et en reviennent tout seuls ), un état d'esprit général de ne pas essayer de suivez les Jones (« Vain rumat ne vaatteilla koreilee », un vieux dicton finnois qui signifie « seules les personnes laides ont besoin de s'habiller » - une friandise sur la mentalité finlandaise et la façon dont ils considéraient la mode comme non essentielle. météo finlandaise).





Peut-être que le bonheur ne consiste pas à souhaiter la lune, mais à se sentir seul et à se contenter de l'essentiel.





Janne Berliini, 49 ans, a déclaré qu'il était assez heureux. « J'ai du travail », dit-il. "Les choses de base sont en ordre." Article du New York Times





Les saunas collectifs créent un autre effet égalisateur qui se répercute sur la société, car tout le monde se déshabille non seulement de vêtements, mais aussi de tout signe de statut élevé.





Peut-être que les Finlandais se considèrent heureux à cause des antidépresseurs, car la Finlande est l'un des meilleurs pays européens en ce qui concerne les antidépresseurs . Peut-être. Ou peut-être qu'une consommation élevée d'antidépresseurs est soit liée à un service de santé compétent en matière de problèmes mentaux, soit aux longs mois sombres avec peu de soleil.





Dans un prochain article, je parlerai de kansalaisopisto ou työväenopisto , une autre innovation sociale finlandaise concernant les centres d'éducation des adultes bon marché.

Bien sûr, comme tout pays, la Finlande a sûrement ses problèmes . Mais pour un pays qui a des proverbes tels que « pessimistic ei koskaan pety » (le pessimiste ne sera jamais déçu) ou « itku pitkästä ilosta » (le bonheur finira toujours par des larmes), c'est un exploit magnifique d'atteindre le statut de pays le plus heureux du monde. pays en construisant une société démocratique, égalitaire, qui fonctionne bien et hautement éduquée avec de faibles niveaux de corruption.





Après tout, selon les mots de l'anthropologue Margaret Mead :





Ne doutez jamais qu'un petit groupe de citoyens réfléchis et engagés peut changer le monde ; en effet, c'est la seule chose qui ait jamais existé. La solution aux problèmes des adultes de demain dépend dans une large mesure de la façon dont nos enfants grandissent aujourd'hui.





Remarque : si vous voulez faire quelques sourires sur les Finlandais, consultez les bandes dessinées finlandaises de Scandinavie et du monde .





Publié précédemment sur https://www.roxanamurariu.com/what-makes-finland-a-happy-country/