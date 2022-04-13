为什么芬兰是世界上最幸福的国家？

几周前， 《世界幸福报告》公布了其关于全球 150 多个国家的人们如何评估他们的生活的年度全球调查结果。完整的报告可以在这里找到（第 22 页）。

根据幸福度对国家进行排名的方法是什么？

民意调查公司盖洛普对报告中包含的数十万人进行了采访。人们使用从 1 到 10 的等级来评估自己的幸福感，回答诸如他们前一天是否微笑、大笑或体验过快乐等问题。其他问题是二元的（0 或 1）：“如果你遇到麻烦，是否有亲戚或朋友可以在需要时提供帮助？”、“你对自己的自由满意还是不满意？选择你的生活做什么？”或“您在过去一个月是否向慈善机构捐款？”





为了衡量可信度，该调查还包括所谓的“钱包问题”（如果您丢失了装有 200 美元的钱包，邻居、警察或陌生人有多大可能会归还您的钱包）。引用报告：





归还钱包需要远远超出基本可信度的仁慈程度，因为发现者必须竭尽全力，通常付出相当大的努力，才能为别人做好事。 毫不奇怪，如果人们生活在一个其他人随时准备提供帮助的社区中，他们会更快乐。实验研究表明，知道其他人以这种方式行事可以鼓励其他人做好事，让他们更快乐。





然后，《世界幸福报告》处理调查数据以及经济和社会数据。六个主要标准决定一个国家的幸福指数：人均国内生产总值（数据来自世界银行）、健康预期寿命（数据来自世界卫生组织）、社会支持、自由选择生活、慷慨一般人口，以及对腐败程度的看法（来自盖洛普调查的数据）。由于没有整个国家样本的可用数据，因此未考虑失业或不平等等一些变量。





调查中的每个国家都与一个假设的国家反乌托邦（Dystopia）进行比较，用作回归基准，该国家在六个关键变量中的每一个的国家平均得分最低。

这些报告并非没有批评者，因为它们是基于人们的主观评估，但如果我们比较同一个国家多年来的幸福指数，它们证明是有帮助的，因为在这种情况下，所有可变因素都保持不变。

这将我们带到了芬兰，这个气候条件恶劣的国家，在瑞典和俄罗斯的统治之间被困了几个世纪，在 1918 年（它的头几个月）经历了保守派参议院白人和社会主义者红人之间的内战。独立），分别在 1939 年和 1941 年的冬季战争和对苏联的继续战争。芬兰人发明了莫洛托夫鸡尾酒，参考了莫洛托夫——里宾特洛甫条约的主要建筑师之一维亚切斯拉夫·莫洛托夫（Vyacheslav Molotov）。在冬季战争期间，为了回应苏联宣传的轰炸芬兰任务是为饥饿的人们运送人道主义食物，芬兰人开发了一种燃烧弹来攻击苏联坦克（莫洛托夫鸡尾酒），“这是一种与他的 [莫洛托夫] 食品包裹”。





然而，在 2022 年，芬兰连续第五年被评为世界上最幸福的国家。

作家兼单口喜剧演员 Jukka Lindstrom 于 2021 年向《纽约时报》宣布：





“四次（想象一下他会连续说五次）太多了……每天的天气就像伦敦最糟糕的一天，”他说。 “在我们的历史上，肯定有一些事情让我们作为一个国家有这种低自尊，总是感觉自己像个失败者。”





那么，芬兰人是如何建立一个幸福的国家的呢？





回顾他们的历史，我们了解卡尔·古斯塔夫·埃米尔·曼纳海姆，他是 20 世纪最重要的人物之一。他还带领白军在芬兰内战中成功镇压了红军。









1920 年，芬兰内战两年后，曼纳海姆儿童福利联盟成立（曼纳海姆最初反对将联盟命名为他的名字，但他同意其他参与者的一致意愿）。









为了防止婴儿死亡，联盟于 1937 年开始向低收入母亲分发一个装有婴儿用品（毯子、婴儿床单、尿布等）的篮子。为了得到这个篮子，母亲们必须在怀孕期间申请医疗保健。 1949 年，所有母亲都可以享受生育津贴。





如今，芬兰的生育包是一项标志性的社会创新。 2022 年版的孕妇装包含 43 种不同的产品，包括雪衣、短靴、连指手套、睡袋、毯子、中性颜色的衣服、第一本书、玩具，以及个人护理用品（婴儿常用的物品，如温度计、发刷、牙刷、指甲剪）。该包装还包括乳头霜、胸罩垫、卫生巾和避孕套。所有物品都包含在一个盒子里，可以用作婴儿的第一个婴儿床。不含奶瓶、配方奶、尿布或安抚奶嘴。









实施这样的制度（给所有母亲，不仅是低收入家庭）有利于整个社会。否则，高收入家庭会认为生育一揽子计划只是他们税收的另一种福利形式。勉强跨过收入线而没有得到盒子的低收入家庭可能会感到沮丧。允许所有家庭获得相同的孕产套餐，创造了所有孩子都应该从同一生命点开始的叙事，从而形成一个相对平等的芬兰社会。





然后这个包裹是连接几代人的线索，因为所有祖父母、父母和孩子都会分享相同的概念，即睡在盒子里并从政府那里获得他们的第一批婴儿用品。





这项社会改革是唾手可得的成果，因为对于一个拥有约 550 万人口的国家而言，生育补助计划的总费用每年约为 1030 万欧元，但带来了巨大的社会效益，遍及社会各个阶层。





其他国家也进行了产妇包装试验，其中最著名的是苏格兰，该国将产妇箱交给所有母亲。

另一项社会改革是芬兰如何处理产假/陪产假。从今年开始，所有父母都将获得相同的育儿假，让父亲有更多时间陪伴孩子。每位父母将获得6.6个月的假期，孕妇将获得额外一个月的津贴，单亲父母将同时使用这两种津贴。





重要的是要提到产前和围产期保健是免费的，就像芬兰的所有保健服务一样。

然后我们有著名的芬兰教育体系，它在世界上名列前茅，在国际学生评估项目 (PISA) 中始终获得最高分。

诚然，芬兰 PISA 的最新结果令人担忧。 阅读和科学素养结果的性别差距一直是参与国中最高的之一（女孩与男孩的得分为 52 分，而经合组织国家的平均得分为 30 分）。





一个主要的社会平衡器是所有芬兰学生每天在学校都能得到免费的热午餐。这种做法始于 40 年代，与所有母亲的产假配套一起开始。









此外，来自不同背景的孩子共享同一份饭菜加强了平等机会，因为没有人会为他们的午餐套餐感到羞耻。婴儿穿一样的衣服，长大了，吃一样的饭，在同一所学校学习（芬兰的私立学校很少），建立一个相对平等的社会就变得容易了。





可以在此处阅读有关芬兰教育神话和事实的精彩文章。





Jonathan Clements 对芬兰教育以及芬兰对教育和知识的依赖程度进行了深入分析：









或者是关于芬兰铁路的想法，它讲述了芬兰思维方式的完整故事，以优化和确保每个人都能获得平等的资源：









芬兰成为一个幸福国家的原因还有很多其他方面：令人印象深刻的风景和自然，这使得户外活动成为可能，普遍的安全感（许多孩子自己上学和回到学校），不试图去上学的普遍心态跟上琼斯的步伐（“ Vain rumat ne vaatteilla koreilee ”，这是一句古老的芬兰谚语，意思是“只有丑陋的人需要打扮”——这是关于芬兰人的心态以及他们如何认为时尚不是必需品的花絮。另外，请记住芬兰天气）。





或许幸福不是许愿，而是一种保持自我并在本质中找到满足感的感觉。





49 岁的 Janne Berliini 说他很开心。 “我有工作，”他说。 “基本的东西都安排好了。” 纽约时报文章





公共桑拿浴室创造了另一种影响社会的平衡效应，因为每个人不仅脱掉衣服，而且脱掉任何高地位的迹象。





也许芬兰人认为自己因为抗抑郁药而感到高兴，因为芬兰是抗抑郁药方面的欧洲顶级国家之一。也许。或者，抗抑郁药的高消耗量要么与围绕精神问题的熟练医疗服务有关，要么与阳光稀少的漫长黑暗月份有关。





在以后的文章中，我将讨论kansalaisopisto或työväenopisto ，这是另一个关于廉价成人教育中心的芬兰社会创新。

当然，与任何国家一样，芬兰肯定也有问题。但对于一个有着“悲观主义者永远不会失望”或“ itku pitkästä ilosta ”（幸福总是以泪水收场）等谚语的国家来说，能成为世界上最幸福的人已经是了不起的壮举了。建立一个民主、平等、运作良好、受过良好教育、腐败程度低的社会。





毕竟，用人类学家玛格丽特·米德的话来说：





永远不要怀疑一小群有思想、有奉献精神的公民可以改变世界；事实上，它是唯一有过的东西。 明天成人问题的解决方案在很大程度上取决于我们的孩子今天如何成长。





注意：如果你想对芬兰人笑一笑，请查看来自斯堪的纳维亚和世界的芬兰相关漫画。





先前发表于https://www.roxanamurariu.com/what-makes-finland-a-happy-country/