Tương lai của DeFi - Sự phát triển mới nổi

Quy luật của vũ trụ

Nói cách khác, phân phối Pareto, quy tắc 80-20, thường được sử dụng để mô tả sự phân bổ của cải trong xã hội. Nguyên tắc dường như vẫn được áp dụng; tuy nhiên, trong những thập kỷ gần đây, các con số chuyển sang ủng hộ nhóm nhỏ hơn nhiều hơn.



Tại sao tôi, một công dân bình thường, lại quan tâm đến Nguyên tắc Pareto?





Nếu loại bỏ thành kiến chênh lệch giàu nghèo, thường đi kèm với cảm xúc tiêu cực sang một bên, chúng ta sẽ thấy cơ chế dường như điều khiển toàn bộ vũ trụ. Khi bạn tìm kiếm các ví dụ về Pareto Distribution, bạn sẽ thấy tràn ngập các ví dụ từ tầm quan trọng của các hành động của chúng ta đến các hiện tượng tự nhiên.



Thế giới dẫn đến sự tập trung hóa ở hầu hết mọi khía cạnh, như thể nó là một trạng thái mặc định.





Cần rất nhiều nỗ lực để đi ngược lại hiện tại và xây dựng theo cách phân cấp. Nó đòi hỏi hành động có ý thức.

Sự thay đổi trong mô hình

Mô hình để bắt đầu là gì?





Mô hình giống như một kế hoạch mà chúng ta hành động, một tập hợp các quy tắc mà chúng ta tuân theo. Sự thay đổi của nó có thể được so sánh với sự thay đổi đột ngột của các quân trên bàn cờ hoặc sự thay đổi hoàn toàn các quy tắc.





Chúng ta có thể thấy sự thay đổi nào ngày nay?





Sự phát triển của thế giới thông qua hợp tác, chuyên môn hóa và thuê ngoài.









Xã hội càng tiên tiến, chúng ta càng thấy nhiều chuyên gia trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Ở cấp độ cá nhân, không phải ai cũng có thể hoặc có thời gian để sửa xe hoặc chuẩn bị một bữa ăn tinh tế. Doanh nghiệp thực hiện chiến lược thuê ngoài thay vì tạo ra các bộ phận riêng biệt. Một cơ chế tương tự có thể được nhìn thấy ngay cả ở cấp độ các nước, lấy ngành công nghiệp bán dẫn làm ví dụ sinh động trong thế giới ngày nay.





Ngành công nghiệp tiền điện tử có đủ trưởng thành để trải qua một sự thay đổi như vậy không?





Để trả lời câu hỏi này, chúng ta hãy cùng tìm hiểu khái quát về ngành.





Bitcoin là một môi trường tương đối đóng. Ethereum đã xây dựng hệ sinh thái rộng lớn của mình trong nhiều năm, tuy nhiên, các ứng dụng bị giới hạn ở việc tương thích với EVM để hoạt động trong hệ sinh thái hoặc phải sử dụng các cầu nối hiện có chất lượng không đạt tiêu chuẩn. Trên hết, chúng tôi có các chuỗi nguyên khối khổng lồ như Solana, nơi mọi giao dịch đều được xử lý bởi chuỗi chính, từ từ dẫn đến tắc nghẽn mạng và phí đắt đỏ.





Mỗi hệ sinh thái đều có thế giới riêng của nó, không phải lúc nào cũng rộng mở để hợp tác hoặc không dễ dàng như mong đợi.





Nó có giống nhau khi nói đến DeFi không?

Vấn đề với DeFi

Sự phát triển của Tài chính phi tập trung là một hành động có ý thức nhằm mang lại sự phân quyền và trao quyền cho từng cá nhân. Trước DeFi, mọi người dần dần bị loại bỏ khỏi tất cả các lựa chọn thay thế thanh toán vì những lựa chọn đó không phù hợp với câu chuyện được viết bởi ngành Tài chính truyền thống, với hệ thống ngân hàng và tiền tệ fiat phụ thuộc vào niềm tin vào sức mạnh của một quốc gia nhất định.





Rốt cuộc, tiền fiat của bạn chỉ là một tờ giấy. Nó chỉ có giá trị khi đất nước nói như vậy và mọi người tin vào điều đó. Có ai còn nhớ siêu lạm phát ở cộng hòa Weimar không?









Chỉ là một lưu ý cho những người không quen thuộc với thuật ngữ này. Siêu lạm phát không phải là lạm phát quá cao. Đó là sự mất niềm tin vào một loại tiền tệ nhất định, dẫn đến lạm phát tăng vọt khi đồng tiền đó mất giá trị và trở thành một tờ giấy không hơn không kém.





Hãy tưởng tượng mọi người mất niềm tin vào đồng đô la và từ chối chấp nhận nó như một khoản thanh toán. Điều gì xảy ra trong một kịch bản như vậy?





Được rồi, được rồi ... Chúng ta hãy trở lại đúng hướng.





DeFi có nhiều vấn đề khác nhau khi nó vẫn còn sơ khai.





Các dự án lừa đảo, lỗ hổng kỹ thuật, cầu nguy hiểm, bể nuôi bán phá giá mã thông báo bán lẻ và hơn thế nữa. Tuy nhiên, nói về những vấn đề đó, chúng ta có thể bị lạc vào các chi tiết và đánh mất bức tranh toàn cảnh - điều quá thường xảy ra trong thế giới hiện đại.





Phong phú với các chi tiết, nhưng mù để nhìn thấy bức tranh lớn hơn.





Vấn đề thực sự sau đó là gì?





Hãy cho tôi biết… điều gì tạo nên phần lớn tính thanh khoản trong thế giới DeFi?





Stablecoin.





- Vậy thì sao? Đó là một stablecoin, một phần của thế giới tiền điện tử, một hợp đồng ERC-20 trên Ethereum.





Quả thực là như vậy. Nhưng liên quan đến những gì nó giữ chốt của nó?





Trong mối quan hệ với đồng đô la.









Bất kỳ stablecoin nào bạn sử dụng đều là đồng đô la kỹ thuật số. Mặc dù nó không quan trọng quá nhiều trong thế giới tiền điện tử hàng ngày, nhưng nó có những hậu quả rất lớn về lâu dài. Một số người có thể khẳng định rằng quyền lực quản lý không quan trọng trong thế giới tiền điện tử thực sự phi tập trung.





Tôi không thể nói rằng tôi đồng ý, nhưng ngay cả khi… Quyền lực quản lý áp dụng cho đồng đô la Mỹ, và do đó, nó áp dụng cho hầu hết tính thanh khoản trong ngành công nghiệp tiền điện tử.





Nó truyền bá sức mạnh của nhà phát hành đô la - Hoa Kỳ - đến thế giới tiền điện tử, đến thế giới của “ Tài chính phi tập trung ”.





- Anh loạn trí rồi đấy. Viết một dòng độc thoại nội tâm khác trong bài viết của bạn, hy vọng nó sẽ khiến bạn có vẻ hợp lý hơn.





Soo… Điều gì sẽ xảy ra nếu qua đêm, cơ quan quản lý Hoa Kỳ nói rằng mọi người sử dụng stablecoin khác với USDC sẽ bị coi là tội phạm - như trường hợp của bất kỳ ai sử dụng TornadoCash?

Tập trung hóa lờ mờ

Có một vấn đề nữa với DeFi liên quan đến đầu bài viết - tập trung hóa.





Tôi không nói ở đây về việc tập trung quyền lực hay quản trị. Tôi đang nói về sự tập trung của tính thanh khoản được cung cấp bởi các giao thức DeFi.





Như đã nói trước đây, các hệ sinh thái tiền điện tử có xu hướng là môi trường khá khép kín và trong khi có những nỗ lực để tạo cầu nối và gắn kết các hệ sinh thái với nhau, nó không hề đơn giản như tưởng tượng.





Chúng ta hãy nhìn vào Ethereum với không gian DeFi khổng lồ của nó và so sánh nó với hệ sinh thái Cosmos hoặc Polkadot.





Trong Mùa hè DeFi, khi các dự án DeFi khác nhau đang tích lũy tính thanh khoản và giá trị khổng lồ được thể hiện trong giá mã thông báo của họ, tính thanh khoản đã bị khóa trong hệ sinh thái nhất định. Các dự án hoàn toàn mới không thể cung cấp bất kỳ tiện ích nào cho các giao thức và người dùng từ các mạng khác. Ethereum DeFi đã phát triển vượt bậc so với các giá trị không đáng kể của Cosmos và Polkadot.





Sự phát triển và cường điệu đã ủng hộ những người đã ở một vị trí đặc quyền.









Tua nhanh đến ngày nay, và chúng ta thấy nhiều trường hợp cầu khác tốt hơn nhiều so với cầu từ DeFi Summer. Tôi không nói rằng những cây cầu hiện tại đã được thử nghiệm và an toàn khi sử dụng. Điều tôi đang nói là chúng ta hiện có một số cây cầu có chất lượng và độ an toàn cao hơn so với những cây cầu khác. Ngoài ra, ngành công nghiệp đã thấy tầm quan trọng của việc bắc cầu và tầm quan trọng của một giao thức để kết nối với các hệ sinh thái khác, dẫn đến việc tạo ra các giao thức như LayerZero.

Tương lai nhiều chuỗi

Cũng như các cá nhân, doanh nghiệp và quốc gia hướng tới chuyên môn hóa và hợp tác. Thế giới blockchain được điều chỉnh bởi các nguyên tắc tương tự.





Polkadot đang làm việc trên cầu XCM của mình, Cosmos đã đưa ra IBC, LayerZero hứa hẹn cung cấp không gian với những cây cầu chất lượng cao. Ngành công nghiệp dường như đã chấp nhận thực tế rằng việc sử dụng các cây cầu chất lượng cao sẽ là điều không thể tránh khỏi trong tương lai gần và hành động theo đó.





Tại sao?





Vì tương lai là Đa Chuỗi.





Thậm chí ngày nay, chúng ta có thể thấy các hệ sinh thái được xây dựng theo cách tương tự khi nhìn vào bức tranh lớn hơn.









Ethereum với các bản Rollups, Avalanche với Subnet, Polkadot và Parachains, Cosmos và toàn bộ hệ sinh thái các giao thức chuyên biệt của nó. Sự hợp tác giữa các dự án chuyên ngành là hiển nhiên và sẽ dẫn đầu xu hướng cấp cao tiếp theo liên quan đến kiến trúc của dự án.





Nó được liên kết với DeFi như thế nào?





Tài chính phi tập trung cũng đang theo xu hướng trở nên chuyên biệt hóa. Nhìn vào Thẩm thấu trong hệ sinh thái Cosmos, chúng ta thấy một giao thức tập trung hoàn toàn vào việc cung cấp các tiện ích liên quan đến DeFi. Acala từ Polkadot là một ví dụ khác về một giao thức chuyên biệt cao cung cấp giá trị cho mọi dự án khác được xây dựng trong hệ sinh thái. Chưa kể đến những gã khổng lồ Ethereum như AAVE.





Được rồi… vì vậy chúng tôi có các dự án chuyên gia trong các hệ sinh thái vẫn còn khép kín. Bạn có thể hỏi tầm nhìn Đa Chuỗi này ở đâu?





Delphi Labs gần đây đã đưa ra một luận điểm về DeFi Hubs trong đó tính thanh khoản sẽ không bị phân tán trên các hệ sinh thái khác nhau mà hội tụ thành một trung tâm DeFi cung cấp cho toàn bộ ngành công nghiệp tiền điện tử với các tiện ích và dịch vụ liên quan đến DeFi.



Ở đây, tôi sẽ ngăn bạn tưởng tượng ra một trung tâm chứa đầy API, khiến người dùng bối rối không biết họ nên chọn cái nào và nên tránh cái nào.



Rốt cuộc, những gì chúng ta thấy và sử dụng chỉ là giao diện người dùng, cung cấp cho người dùng những tiện ích dễ sử dụng. Đó là lý do tại sao việc tạo một ứng dụng với giao diện người dùng thân thiện ở trên và hỗn hợp các giao thức bên dưới, sẽ là một công cụ thay đổi cuộc chơi cho toàn ngành.



* Chúng tôi đã có các giao thức như vậy, nhưng chúng bị giới hạn trong hệ sinh thái của riêng chúng. Ý tưởng về DeFi Hub có thể hợp nhất tất cả chúng thành nơi DeFi chuỗi chéo chính.





Khách hàng không quan tâm đến nhiệt độ chính xác và cấu trúc hạt được sử dụng để tạo ra đồ uống có cồn của mình - tốt ... Tôi cho rằng hầu hết chúng ta không quan tâm đến những chi tiết như vậy. Tất cả những gì chúng tôi quan tâm là một loại nước giải khát ngon mà chúng tôi sẽ thưởng thức.





Một cơ chế tương tự áp dụng cho người dùng bình thường. Họ muốn được cung cấp một dịch vụ chất lượng cao thay vì tự mình kiểm tra từng chi tiết.





Nhanh chóng, giá rẻ và thân thiện với người dùng - đó là những nguyên tắc mà khách hàng quan tâm và những nguyên tắc đó mà ý tưởng DeFi Hub dường như thể hiện.

Tương lai không xa

Chúng ta đã chuyển từ sử dụng tiền mặt và fax sang sử dụng tài khoản ngân hàng kỹ thuật số và lưu trữ đám mây nhanh như thế nào?





Cách đây không lâu khi bạn có thể thanh toán cho một dịch vụ hoặc hàng hóa bằng đồng vàng vật chất. Cách đây không lâu khi chúng ta được thổi phồng với chiếc iPhone đầu tiên.





Và bây giờ?





Các loại tiền kỹ thuật số do chính phủ phát hành, giao hàng bằng máy bay không người lái, mạng xã hội tràn ngập xã hội với những kích thích thị giác, cuộc sống kỹ thuật số mà chúng ta đang sống trên nhiều nền tảng khác nhau và bong bóng thông tin mà Goebbels chỉ có thể mơ ước.



Mọi thứ trở nên liên kết với nhau hơn bao giờ hết.









Đó là cách ngành công nghiệp tiền điện tử sẽ trông như thế nào trong tương lai gần - trong các ô được liên kết với nhau .



Các dự án sẽ hợp tác và tìm kiếm kết nối hoặc sẽ bị tiêu diệt để trở thành cái bóng của những gì chúng đã từng là. Giả sử đó không phải là các giao thức được phát hành bởi các công ty Web2 lớn, với sự hỗ trợ tài chính lớn và các chi nhánh quan trọng, những người sẽ tồn tại bằng cách áp đặt các quy tắc của họ lên các ứng dụng tập trung - chúng ta đã thấy các giao thức như vậy, phải không?





Nhưng bạn không muốn kết nối giao thức của mình với một giao thức có chất lượng kém. Rốt cuộc, bạn gây nguy hiểm cho khách hàng và danh tiếng của mình.





DeFi Hub mà chúng tôi đã đề cập phải bao gồm các giao thức chất lượng cao không chỉ được người dùng mà còn được các nhóm khác giao phó.





Thị trường gấu mang đến cho các dự án cơ hội xây dựng các giao thức chất lượng cao, thực hiện các nâng cấp quan trọng và trưởng thành theo thời gian. Không có áp lực từ nhà đầu tư và thị trường. Các nhà phát triển không phải làm việc vội vàng và thay vào đó có thể kiểm tra gấp đôi và gấp ba mọi thứ sắp được xuất xưởng.





Đây là thời điểm chuẩn bị cho một đợt tăng giá khác và một trận chiến khác cho các khách hàng.









AAVE, Synthetix, Maker DAO và nhiều giao thức được thiết lập tốt khác đang phát triển trong thị trường gấu này để củng cố vị thế của họ và cung cấp chất lượng thậm chí còn cao hơn trước đây. Chúng tôi sẽ không thảo luận chi tiết ở đây vì mọi thứ có thể thay đổi, phát triển hoặc bị từ chối. Điều quan trọng cần tìm là liệu dự án có đang củng cố vị thế của mình bất chấp điều kiện thị trường khắc nghiệt và tính thanh khoản thấp hay không.





Trên hết, chúng tôi thấy các dự án đang nâng cấp cơ chế và công cụ mã hóa của họ để cung cấp cho người dùng dịch vụ tốt hơn nữa và các nhà đầu tư chắc chắn hơn nữa về sự tăng trưởng trong tương lai.

Kết luận

Ngành công nghiệp tiền điện tử có đủ trưởng thành để trải qua một sự thay đổi như vậy không?





Quay trở lại câu hỏi ban đầu, chúng ta thấy không gian phát triển theo mọi xu hướng và mọi chu kỳ thị trường. Tiền điện tử trở nên phổ biến hơn một cách chậm rãi nhưng chắc chắn, và trong tương lai gần, công nghệ blockchain sẽ thay thế các hệ thống lưu trữ dữ liệu hiện tại.





DeFi sẽ trở thành một phần không thể tách rời của thế giới web3 / Metaverse, không gì khác chính là sự phát triển của Internet mà chúng ta sử dụng ngày nay.





Nếu bạn muốn hiểu các khái niệm Metaverse và xem cách bạn có thể sử dụng nó để có lợi cho mình, đây là liên kết đến bài viết.





https://hackernoon.com/the-metaverse-a-future-you-cannot-escape





Các trung tâm chuyên biệt lớn và chất lượng cao sẽ là chìa khóa để xây dựng nền kinh tế kỹ thuật số của Metaverse. Thế giới đang dần chuyển dịch theo hướng web3. Trong trường hợp bạn nghi ngờ điều này, hãy tìm các tiêu đề liên quan đến các công ty nổi tiếng tham gia vào ngành công nghiệp tiền điện tử và web3 / metaverse. Viết chúng ra với ngày tháng và xem con số tăng lên với tốc độ đáng kinh ngạc như thế nào - và điều kiện thị trường không còn chào đón như một năm trước.





Vì vậy, liệu tiền điện tử có đủ trưởng thành để trải qua sự thay đổi theo hướng chuyên môn hóa không?





Theo quan điểm của tôi, ngành công nghiệp tiền điện tử đang củng cố nền tảng của nó với mọi thị trường gấu. Nếu chúng ta nhìn vào thế giới tiền điện tử trong thị trường gấu vừa qua và so sánh nó với những gì chúng ta thấy ngày nay, thì sự khác biệt thật đáng kinh ngạc.





Chúng ta sẽ thấy mức độ tiêu dùng và xu hướng chủ đạo nào trong thị trường tăng giá tiếp theo?





Tiền điện tử sẽ trở nên quan trọng như thế nào?





Để điều này được tiết lộ, chúng ta sẽ phải chờ đợi, nhưng tương lai được xây dựng, không được khám phá.





Hãy ghi nhớ điều này và hành động để biến tương lai của chính bạn trở nên đáng sống.





Cho đến thời điểm tiếp theo!





~ TÔI





Nếu bạn thích bài viết, hãy cho tôi biết trên Twitter - https://twitter.com/ModernEremite









Tài nguyên: