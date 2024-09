O futuro do DeFi - Evolução emergente

A Lei do Universo

A Distribuição de Pareto, em outras palavras, a regra 80-20, é freqüentemente usada para descrever a distribuição de riqueza dentro das sociedades. O princípio ainda parece se aplicar; no entanto, nas últimas décadas, os números mudaram para favorecer ainda mais o grupo menor.



Por que eu, cidadão comum, deveria me importar com o Princípio de Pareto?





Se deixarmos de lado o viés das diferenças de riqueza, muitas vezes acompanhadas de emoções negativas, veremos a mecânica que parece conduzir todo o universo. Depois de pesquisar exemplos de Distribuição de Pareto no Google, você será inundado com exemplos que vão desde a importância de nossas ações até fenômenos naturais.



O mundo leva à centralização em quase todos os aspectos, como se fosse um estado padrão.





É preciso muito esforço para ir contra a corrente e construir de forma descentralizada. Requer ação consciente.

A Mudança de Paradigma

O que é um paradigma para começar?





O paradigma se assemelha a um esquema sobre o qual agimos, um conjunto de regras que seguimos. Sua mudança pode ser comparada a uma mudança repentina de peças em um tabuleiro de xadrez ou a uma mudança completa das regras.





Que tipo de mudança podemos ver hoje?





A evolução do mundo via cooperação, especialização e terceirização.









Quanto mais avançada a sociedade, mais especialistas vemos em vários domínios. No nível individual, nem todo mundo pode ou tem tempo para consertar um carro ou preparar uma refeição requintada. As empresas implementam estratégias de terceirização em vez de criar departamentos separados. Um mecanismo semelhante pode ser visto até mesmo no nível dos países, tendo a indústria de semicondutores como um exemplo vívido no mundo de hoje.





A indústria criptográfica está madura o suficiente para passar por essa mudança?





Para responder a esta pergunta, vamos obter uma visão geral da indústria.





Bitcoin é um ambiente relativamente fechado. A Ethereum construiu seu vasto ecossistema ao longo dos anos, mas ainda assim, os aplicativos são limitados a serem compatíveis com EVM para funcionar dentro do ecossistema ou precisam usar pontes que atualmente são de qualidade inferior. Além disso, temos enormes cadeias monolíticas como Solana, onde todas as transações são processadas pela cadeia principal, levando lentamente ao congestionamento da rede e a taxas caras.





Cada ecossistema tem seu próprio mundo, que nem sempre está aberto à cooperação, ou não é tão fácil quanto poderia ser.





É o mesmo quando se trata de DeFi?

O problema com o DeFi

O crescimento das Finanças Descentralizadas é uma ação consciente para trazer a descentralização e capacitar o indivíduo. Antes do DeFi, as pessoas foram lentamente afastadas de todas as alternativas de pagamento, pois elas não se encaixavam na narrativa escrita pela indústria de finanças tradicionais, com seu sistema bancário e moedas fiduciárias dependentes da crença no poder de um determinado país.





Afinal, seu dinheiro fiduciário é apenas um pedaço de papel. Só vale alguma coisa quando o país diz e as pessoas acreditam. Alguém se lembra da hiperinflação na república de Weimar?









Apenas uma observação para aqueles que não estão familiarizados com o termo. A hiperinflação não é uma inflação muito alta. É uma perda de fé em uma determinada moeda, levando a uma inflação vertiginosa à medida que a moeda perde seu valor e se torna nada mais do que um pedaço de papel.





Imagine as pessoas perdendo a fé no dólar e se recusando a aceitá-lo como pagamento. O que acontece em tal cenário?





Ok, ok… Vamos voltar aos trilhos.





O DeFi tem vários problemas, pois ainda está na infância.





Projetos fraudulentos, vulnerabilidades técnicas, pontes perigosas, pools de cultivo que despejam tokens no varejo e muito mais. No entanto, ao falar sobre essas questões, podemos nos perder nos detalhes e perder o quadro geral - o que costuma acontecer no mundo moderno.





Abundante em detalhes, mas cego para ver a foto maior.





Qual é o verdadeiro problema então?





Diga-me… o que constitui a maior parte da liquidez no mundo DeFi?





Stablecoins.





- E daí? É uma stablecoin, uma parte do mundo das criptomoedas, um contrato ERC-20 na Ethereum.





De fato é. Mas em relação ao que ele mantém sua estaca?





Em relação ao dólar.









Qualquer stablecoin que você usa é um dólar digital disfarçado. Embora não importe tanto no dia-a-dia do mundo das criptomoedas, tem grandes consequências a longo prazo. Alguns podem alegar que o poder regulatório não importa no mundo verdadeiramente descentralizado da criptografia.





Não posso dizer que concordo, mas mesmo se… O poder regulatório se aplica ao dólar americano e, por causa disso, se aplica à maior parte da liquidez na indústria de criptomoedas.





Espalha o poder do emissor do dólar - os EUA - para o mundo das criptomoedas, para o mundo das “ Finanças Descentralizadas ”.





- Você é louco mano. Vá e escreva outra linha de monólogo interno em seu artigo, esperando que isso o faça parecer mais sensato.





Então… E se da noite para o dia o regulador dos EUA disser que todos que usam stablecoin que não sejam USDC serão vistos como criminosos - como foi o caso de qualquer um que usa TornadoCash?

Centralização iminente

Há mais um problema com o DeFi relacionado ao início do artigo - a centralização.





Não estou falando aqui da centralização do poder ou da governança em si. Estou falando da centralização da liquidez fornecida pelos protocolos DeFi.





Como afirmado anteriormente, os ecossistemas criptográficos tendem a ser ambientes bastante fechados e, embora haja tentativas de unir e vincular os ecossistemas, não é tão simples quanto parece.





Vamos dar uma olhada no Ethereum com seu enorme espaço DeFi e compará-lo com os ecossistemas Cosmos ou Polkadot.





Durante o DeFi Summer, quando vários projetos DeFi acumularam enorme liquidez e valor expresso em seus preços de token, a liquidez foi bloqueada dentro do ecossistema em questão. Novos projetos não poderiam oferecer nenhuma utilidade para protocolos e usuários de outras redes. Ethereum DeFi cresceu tremendamente em comparação com os valores insignificantes de Cosmos e Polkadot.





O crescimento e o hype favoreceram quem já estava em posição privilegiada.









Avançando para os dias atuais, vemos várias instâncias de pontes muito melhores do que as do DeFi Summer. Não estou dizendo que as pontes atuais são testadas em batalha e seguras de usar. O que estou dizendo é que atualmente temos algumas pontes de maior qualidade e segurança em comparação com outras. Além disso, a indústria viu a importância da ponte e o quão significativo é para um protocolo conectar-se a outros ecossistemas, levando à criação de protocolos como o LayerZero.

Futuro Multi-Cadeia

Assim como os indivíduos, as empresas e os países conduzem à especialização e à cooperação. O mundo blockchain é regido pelos mesmos princípios.





Polkadot está trabalhando em sua ponte XCM, Cosmos lançou IBC, LayerZero promete fornecer ao espaço pontes de alta qualidade. A indústria parece ter aceitado o fato de que o uso de pontes de alta qualidade será inevitável em um futuro próximo e age de acordo.





Por quê?





Porque o futuro é Multi-Chain.





Ainda hoje, podemos ver os ecossistemas sendo construídos de maneira semelhante quando olhamos para o quadro geral.









Ethereum com seus Rollups, Avalanche com Subnets, Polkadot e Parachains, Cosmos e todo seu ecossistema de protocolos especializados. A cooperação entre projetos especializados é evidente e liderará a próxima tendência de alto nível em relação à arquitetura do projeto.





Como ele está vinculado ao DeFi?





O Financiamento Descentralizado também segue a tendência de se especializar. Dando uma olhada no Osmosis no ecossistema Cosmos, vemos um protocolo focado inteiramente no fornecimento de utilitários relacionados ao DeFi. O Acala da Polkadot é outro exemplo de um protocolo altamente especializado que agrega valor a todos os outros projetos construídos no ecossistema. Sem mencionar gigantes Ethereum como AAVE.





Ok… então temos projetos especializados em ecossistemas ainda fechados. Onde está essa visão Multi-Chain, você pode perguntar?





A Delphi Labs apresentou recentemente uma tese de hubs DeFi onde a liquidez não será fragmentada em vários ecossistemas, mas convergirá em um hub DeFi, fornecendo a toda a indústria criptográfica utilitários e serviços relacionados a DeFi.



Vou impedi-lo de imaginar um hub cheio de APIs, confundindo os usuários sobre qual deve escolher e qual deve evitar.



Afinal, o que vemos e usamos é apenas um front-end, fornecendo aos usuários utilitários fáceis de usar. É por isso que criar um aplicativo com uma interface de usuário amigável na parte superior e uma mistura de protocolos abaixo será um divisor de águas para toda a indústria.



*Já temos protocolos como esse, mas são limitados aos seus próprios ecossistemas. A ideia do DeFi Hub pode mesclar todos eles no principal local DeFi de cadeia cruzada.





O cliente não está preocupado com a temperatura correta e estrutura de grão usada para criar sua bebida alcoólica - bem... Presumo que a maioria de nós não se preocupe com esses detalhes. Tudo o que nos importa é uma bebida decente que gostemos de beber.





Um mecanismo semelhante se aplica aos usuários médios. Eles querem receber um serviço de alta qualidade em vez de verificar cada detalhe por si mesmos.





Rápido, barato e fácil de usar - esses são os princípios com os quais os clientes se preocupam e os princípios que a ideia do DeFi Hub parece incorporar.

Futuro Não Tão Distante

Com que rapidez mudamos do uso de dinheiro e fax para contas bancárias digitais e armazenamento em nuvem?





Não faz muito tempo que você podia pagar por um serviço ou mercadoria em uma moeda física de ouro. Não faz muito tempo, quando estávamos empolgados com o primeiro iPhone.





E agora?





Moedas digitais emitidas por governos, entregas de drones, mídia social inundando a sociedade com estímulos visuais, vidas digitais que estamos vivendo em várias plataformas e bolhas de informação com as quais Goebbels só poderia sonhar.



Tudo se tornou mais interligado do que nunca.









É assim que a indústria de criptografia será em um futuro próximo - dentro de células interligadas .



Os projetos irão cooperar e buscar conexões ou serão condenados a se tornar uma sombra do que costumavam ser. Supondo que esses não sejam os protocolos emitidos por grandes empresas Web2, com grande apoio financeiro e afiliações significativas que sobreviverão impondo suas regras a aplicativos centralizados - já vemos esses protocolos, não é?





Mas você não deseja conectar seu protocolo a um de qualidade inferior. Afinal, você coloca em risco seus clientes e sua reputação.





O DeFi Hub que mencionamos deve ser composto por protocolos de alta qualidade confiados não apenas pelos usuários, mas também por outras equipes.





Os mercados em baixa oferecem aos projetos a oportunidade de criar protocolos de alta qualidade, implementar atualizações importantes e amadurecer com o tempo. Não há pressão de investidores e do mercado. Os desenvolvedores não precisam trabalhar com pressa e, em vez disso, podem verificar duas ou três vezes tudo o que será enviado.





É o momento de preparação para mais um touro e mais uma batalha para os clientes.









AAVE, Synthetix, Maker DAO e muitos outros protocolos bem estabelecidos estão evoluindo durante este mercado de baixa para solidificar sua posição e fornecer qualidade ainda maior do que antes. Não vamos discutir os detalhes aqui, pois as coisas podem mudar, evoluir ou ser rejeitadas. A principal coisa a observar é se o projeto está solidificando sua posição, apesar das duras condições de mercado e da baixa liquidez.





Além disso, vemos projetos atualizando suas mecânicas e tokennomics para fornecer aos usuários serviços ainda melhores e investidores com ainda mais certeza sobre o crescimento futuro.

Conclusões

A indústria criptográfica está madura o suficiente para passar por essa mudança?





Voltando à pergunta inicial, vemos que o espaço evolui a cada tendência e a cada ciclo do mercado. A criptografia se torna mais popular lenta mas seguramente e, em um futuro próximo, a tecnologia blockchain substituirá os atuais sistemas de armazenamento de dados.





O DeFi se tornará parte inseparável do mundo web3/Metaverse, que nada mais é do que a evolução da Internet que usamos hoje.





Se você quiser entender os conceitos do Metaverso e ver como pode usá-lo a seu favor, aqui está o link para o artigo.





Vastos hubs especializados e de alta qualidade serão a chave para a construção das economias digitais do Metaverso. O mundo está lentamente mudando para web3. Caso você tenha dúvidas, procure manchetes envolvendo empresas conhecidas entrando na indústria de criptografia e no web3/metaverso. Anote-os com datas e veja como o número sobe em um ritmo incrível - e as condições do mercado não são tão acolhedoras quanto há um ano.





Então, a criptografia está madura o suficiente para passar por uma mudança em direção à especialização?





Na minha opinião, a indústria criptográfica está solidificando suas bases a cada mercado em baixa. Se dermos uma olhada no mundo das criptomoedas durante o último mercado de baixa e compararmos com o que vemos hoje, a diferença é impressionante.





Que nível de consumismo e mainstream veremos no próximo mercado em alta?





Quão significativa será a criptografia?





Para isso desvendar teremos que esperar, mas o futuro se constrói, não se descobre.





Lembre-se disso e tome medidas para fazer seu próprio futuro valer a pena.





Até a próxima!





~EU





