Series HBO cuối cùng của chúng ta; Thứ N của Nhiều

Giống như nhiều bước ngoặt lịch sử khác, đại dịch đã làm thay đổi quan niệm của chúng ta về những gì tạo nên 'sự bình thường'. Đặc biệt là liên quan đến việc tiêu thụ nội dung video, cho dù trên phương tiện truyền thông xã hội hay trên màn hình lớn - hoặc phạm vi màn hình nhỏ hơn mà nhiều người trong chúng ta sử dụng để thưởng thức các dịch vụ phát trực tuyến như Netflix , HBO, v.v.



Tất nhiên, bạn nhớ lại cách TikTok dường như đã nhảy vọt ra sao và phát minh lại cách sản xuất nội dung video trên mạng xã hội. Sự nhấn mạnh của nó vào nội dung video dạng ngắn đã trở nên phổ biến đến mức các ứng dụng khác về cơ bản đã "bắt chước toàn bộ quy trình" và bắt chước nó trên nền tảng của riêng họ.



Được thúc đẩy bởi cùng một nhu cầu lớn về nội dung và những mối nguy hiểm liên quan đến các cuộc tụ tập công khai trong sức nóng của đại dịch, các hãng phim và các công ty sản xuất cần một phương pháp mới để cung cấp hàng giờ nội dung đến thị trường toàn cầu dưới sự quản thúc tại gia.





Cue the Streaming Wars





Nhiều người đồng ý với nhận định này của đạo diễn điện ảnh huyền thoại Martin Scorsese -





"Nghệ thuật điện ảnh đang bị giảm giá trị một cách có hệ thống, bị gạt ra ngoài lề, bị hạ thấp và giảm xuống mẫu số chung thấp nhất của nó" bởi hệ thống phát trực tuyến xem phim "nội dung "





Những người khác tin rằng sự cạnh tranh gay gắt của các rạp chiếu phim từ các dịch vụ phát trực tuyến là một sự bất thường thoáng qua. Dù bạn đang ở bên nào của sự phân chia, thực tế vẫn còn, các cuộc chiến phát trực tuyến vẫn đang diễn ra và chúng có vẻ không chậm lại.





Bạn sẽ tưởng tượng rằng mục tiêu của bất kỳ dịch vụ phát trực tuyến nào, khi cuộc thi nội dung kết thúc, là giữ được nhiều người dùng hơn trên nền tảng của họ lâu hơn. Một kỳ tích chỉ có thể đạt được bằng sự kết hợp giữa số lượng và chất lượng. Tức là không chỉ có nhiều thứ để xem, mà còn rất nhiều thứ hay để xem.





Bây giờ, nếu bạn đã yêu Daenerys Targaryen, thấy mình thích Anthony Soprano hoặc đỏ mặt bất cứ lúc nào Don Draper xuất hiện trên màn ảnh, bạn sẽ đồng ý rằng HBO chưa bao giờ gặp vấn đề về chất lượng nội dung. Và với sự kết hợp giữa các tác phẩm kinh điển và các chương trình mới thú vị trên dịch vụ phát trực tuyến độc lập của họ, họ có vẻ sẽ tiếp tục xu hướng này - có lẽ với một số dự án bất thường…





Rồi đến cuối cùng của chúng ta

Theo tôi, The Last of Us là một trong những trò chơi hay nhất từng được thực hiện. Danh sách dài các giải thưởng mà tựa game Naughty dog đã tích lũy được kể từ khi phát hành vào tháng 6 năm 2013, đồng ý với tôi.

Trò chơi phiêu lưu hành động lấy bối cảnh ở Hoa Kỳ hậu tận thế, nơi phần lớn dân số đã bị nhiễm một loại nấm đột biến. Trong tiêu đề đầu tiên, bạn điều khiển một tên buôn lậu tên Joel khi anh ta điều hướng một mê cung của những sinh vật ăn thịt người và các trại / khu định cư thù địch của con người, để đưa một cô gái tuổi teen, Elle, đến nơi an toàn.



Chắc hẳn ai đó ở HBO cũng thích khám phá câu chuyện đẹp đẽ và đầy thử thách của Joel và Elle nhiều như tôi vì tiêu đề trò chơi đang xuất hiện trên màn hình gần bạn - hoặc trên tay bạn hoặc trên bàn làm việc hoặc trên tường của bạn.

Vào ngày 26 tháng 9 năm 2022, HBO đã phát hành một đoạn giới thiệu trước cho bộ phim truyền hình chuyển thể từ thế giới bị nhiễm clicker của The Last of Us. Với sự tham gia của Pedro Pascal và Bella Ramsey.



Đây là trò chơi Naughty Dog thứ hai làm mưa làm gió trên màn ảnh của chúng ta trong một thời gian ngắn, vì Tom-holland Led Uncharted được phát hành vào tháng Hai năm nay.



Điều đó nói rằng, tôi rất nóng lòng được xem HBO sẽ làm gì với một câu chuyện vốn đã rất thú vị.





Phim / Chương trình truyền hình sẽ tạo nên những trò chơi tuyệt vời

Tiêu đề Trò chơi cho Chương trình Truyền hình / Đường ống Phim không phải là chuyện một sớm một chiều, vì nhiều phim đã được chuyển thể thành tiêu đề có thể chơi được. Có Người nhện của Marvel, Chiến tranh giữa các vì sao, Ngọn đồi im lặng, v.v.

Cho dù đó là trò chơi bạn tham gia hay bạn đã trải qua, mục tiêu của trò chơi và phim thường là đưa bạn vào một hành trình giải trí.



Vì vậy, tôi muốn làm một trường hợp cho một số Phim và chương trình truyền hình sẽ tạo ra những trò chơi thực sự thú vị.





Game of Thrones - Tôi thừa nhận, điều này khá rõ ràng. Nhưng nó có đề cập đến. Với những con rồng, cuộc chiến và một cốt truyện hấp dẫn, game thủ trên toàn thế giới (nếu họ có chung sự nhiệt tình của tôi) sẽ há hốc mồm, vì có cơ hội điều khiển Jon Snow hoặc chính nữ hoàng Rồng trong một nhiệm vụ vì danh dự, 7 vương quốc, hoặc chỉ là sự tàn sát đơn giản.

Cách đây vài tuần, một kênh Youtube có tên là Teaserplay đã phát hành một đoạn giới thiệu khái niệm về trò chơi GOT có thể trông như thế nào khi sử dụng Unreal Engine 5.







Khởi đầu - Điều này có thể gây tranh cãi một chút, nhưng hãy nghe tôi nói. Đứa con tinh thần hỗn loạn và thường xuyên, khó hiểu của Nolan được trang bị đầy đủ các cơ chế trò chơi thú vị tiềm tàng. Tôi không muốn nói quá nhiều và cho qua tình tiết của câu chuyện. Nhưng, nếu bạn thấy ý tưởng điều khiển một tên trộm đánh cắp bí mật của công ty bằng công nghệ chia sẻ giấc mơ (trong một thế giới giấc mơ thách thức vật lý) thật thú vị, thì bạn chắc chắn đồng ý với tôi.



Người Viking - Đây chắc chắn là điều không cần bàn cãi. Ragnar Lothbrok, một Anh hùng Bắc Âu huyền thoại, là một nông dân tìm đường đến ngai vàng. Sau đó, anh ta phải đối mặt với trách nhiệm chiến tranh, khám phá và lãnh đạo, bên cạnh một gia đình cũng hung dữ như anh ta.

Lời kết Tôi dừng danh sách của mình ở vị trí thứ 3, vì nó chủ yếu là mơ tưởng, nhưng thật thú vị khi mơ, hy vọng và suy đoán. Vì vậy, hãy cùng tôi bình luận và chia sẻ danh sách 3 bộ phim mà bạn nghĩ sẽ tạo nên những trò chơi tuyệt vời. Ngoài ra, hãy cho tôi biết nếu bạn hào hứng với việc The Last of Us sẽ phát sóng trên HBO.