The Last of Us HBO Series; o enésimo de muitos

Como muitos outros pontos de virada históricos, a pandemia alterou nosso conceito do que constitui 'normalidade'. Especialmente no que diz respeito ao consumo de conteúdo de vídeo, seja nas redes sociais ou na tela grande - ou a gama de telas menores que muitos de nós usamos para desfrutar de serviços de streaming como Netflix , HBO e assim por diante.



Claro, você se lembra de como o TikTok parecia surgir do nada e reinventar a forma como o conteúdo de vídeo de mídia social era produzido. Sua ênfase no conteúdo de vídeo curto tornou-se tão popular que outros aplicativos essencialmente "roubaram todo o seu fluxo" e o imitaram em suas próprias plataformas.



Estimulados pela mesma imensa demanda por conteúdo e pelos perigos associados a reuniões públicas no calor da pandemia, os estúdios de cinema e as produtoras precisavam de uma nova maneira de entregar horas de conteúdo a um mercado mundial em prisão domiciliar.





Cue the Streaming Wars





Muitos concordam com esta afirmação do lendário diretor de cinema Martin Scorsese -





“a arte do cinema está sendo sistematicamente desvalorizada, marginalizada, rebaixada e reduzida ao seu menor denominador comum” pelo sistema de streaming que vê o “conteúdo” do filme





Outros acreditam que a forte concorrência dos serviços de streaming dos cinemas é uma anomalia passageira. Seja qual for o lado da divisão em que você esteja, o fato permanece: as guerras do streaming estão em andamento e não parecem estar diminuindo.





Você pode imaginar que o objetivo de qualquer serviço de streaming, à medida que o concurso de conteúdo se aproxima, é manter mais usuários em sua plataforma por mais tempo. Um feito que só pode ser alcançado por uma mistura de quantidade e qualidade. Ou seja, não apenas muitas coisas para assistir, mas muitas coisas boas para assistir.





Agora, se você se apaixonou por Daenerys Targaryen, torceu por Anthony Soprano ou corou sempre que Don Draper apareceu na tela, você concorda que a HBO nunca teve um problema de qualidade de conteúdo. E com uma mistura de clássicos e novos programas emocionantes em seu serviço de streaming autônomo, eles parecem continuar essa tendência - talvez com alguns empreendimentos incomuns…





Então veio o último de nós

Na minha opinião, The Last of Us é um dos melhores jogos já feitos. A longa lista de prêmios que o título de jogos da Naughty Dog acumulou desde seu lançamento em junho de 2013 concorda comigo.

O jogo de ação e aventura se passa nos Estados Unidos pós-apocalípticos, onde a maioria da população foi infectada por um fungo mutante. No primeiro título, você controla um contrabandista chamado Joel enquanto ele navega por um labirinto de criaturas canibais e acampamentos/assentamentos humanos hostis, a fim de colocar uma adolescente, Elle, em segurança.



Alguém da HBO deve ter gostado de explorar a bela e desafiadora história de Joel e Elle tanto quanto eu, porque o título do jogo está chegando a uma tela perto de você - ou em sua mão, em sua mesa ou em sua parede.

Em 26 de setembro de 2022, a HBO lançou um teaser trailer para uma adaptação para a TV do mundo infestado de clickers de The Last of Us. Com Pedro Pascal e Bella Ramsey.



Este é o segundo jogo da Naughty Dog a enfeitar nossas telas em pouco tempo, já que Tom-holland Led Uncharted foi lançado em fevereiro deste ano.



Dito isso, mal posso esperar para ver o que a HBO fará com uma história que já é muito emocionante.





Filmes/programas de TV que dariam ótimos jogos

O título de jogo para programa de TV/pipeline de filme não é unilateral, pois muitos filmes foram adaptados para títulos jogáveis. Há o Homem-Aranha da Marvel, Star Wars, Silent Hill e assim por diante.

Seja um jogo do qual você participa ou um que você segue, o objetivo dos jogos e filmes geralmente é levá-lo a uma jornada divertida.



Como tal, quero defender alguns filmes e programas de TV que tornariam os jogos realmente divertidos.





Game of Thrones - Admito, este é bastante óbvio. Mas vale a pena mencionar. Com dragões, guerras e um enredo envolvente, os jogadores de todo o mundo (se compartilharem do meu entusiasmo) vão espumar pela boca, pela oportunidade de controlar Jon Snow ou a própria rainha do Dragão em uma busca por honra, os 7 reinos ou simplesmente carnificina.

Algumas semanas atrás, um canal do Youtube chamado Teaserplay lançou um trailer conceitual de como seria um jogo GOT usando o Unreal Engine 5.







Inception - Isso pode ser um pouco controverso, mas me escute. A ideia caótica e, muitas vezes, confusa de Nolan está repleta de mecânicas de jogo potencialmente empolgantes. Não quero falar muito e entregar o enredo da história. Mas, se você acha interessante a ideia de controlar um ladrão que rouba segredos corporativos com tecnologia de compartilhamento de sonhos (em um mundo de sonhos que desafia a física), você definitivamente concorda comigo.



Vikings - Este é definitivamente um acéfalo. Ragnar Lothbrok, um lendário herói nórdico, é um fazendeiro que encontra seu caminho para o trono. Ele então se depara com a responsabilidade da guerra, exploração e liderança, ao lado de uma família tão feroz quanto ele.

Pensamentos finais Parei minha lista em 3, pois é principalmente uma ilusão, mas é divertido sonhar, esperar e especular. Então, junte-se a mim nos comentários e compartilhe sua lista de 3 filmes que você acha que dariam ótimos jogos. Além disso, deixe-me saber se você está animado com a chegada de The Last of Us à HBO.