Marable, trong cơn điên cuồng tuyệt vọng, đã bị tấn công vào đầu của loài bò sát

Những câu chuyện đáng kinh ngạc về siêu khoa học, tháng 7 năm 1930, bởi Những câu chuyện đáng kinh ngạc là một phần của loạt Bài đăng trên Blog Sách của HackerNoon. Bạn có thể chuyển đến bất kỳ chương nào trong cuốn sách này tại đây . VOL. III, số 1: Từ một khối hổ phách

Những câu chuyện đáng kinh ngạc về siêu khoa học, tháng 7 năm 1930: VOL. III, số 1 - Từ một khối hổ phách

Bởi Tom Curry

Marable, trong cơn điên cuồng tuyệt vọng, đã đâm vào đầu khủng khiếp của loài bò sát.



Người đàn ông cao, hơi khom người nói: “NHỮNG ĐIỀU NÀY sẽ đặc biệt có giá trị và thú vị, không nghi ngờ gì nữa, Marable. Anh ta vẫy một bàn tay dài về phía những khối màu nâu vàng phủ đầy sàn của các phòng làm việc rộng rãi, cao ngất gần như cửa sổ trần, cao trên đầu họ.

A giant amber block at last gives up its living, ravenous prey.

"Đó là than ở cái lớn nhất có trung tâm tối sao?" hỏi một phụ nữ trẻ hấp dẫn đang đứng bên cạnh đàn ông lớn tuổi.

Marable, một người đàn ông ba mươi lăm tuổi cho biết: “Tôi có khuynh hướng tin rằng nó sẽ chứng minh là một loại chất lỏng màu đen nào đó.

Có những người khác về những căn phòng rộng lớn, những phòng thí nghiệm của Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên nổi tiếng. Ánh sáng chiếu vào từ cửa sổ trần và cửa sổ; tất cả các loại hóa thạch, một số có kích thước khổng lồ, đã được phân phối. Các chuyên gia lành nghề đang đục đẽo ma trận mà các nghệ sĩ khác đang tái tạo lại, làm hàng nghìn thứ cần thiết cho công việc.

Một tiếng nói nhỏ, kèm theo tiếng gõ đục trên đá bất thường, đến tai họ, mặc dù họ không để ý đến điều này, vì họ làm việc ở đây ngày này qua ngày khác, và đó chỉ là âm thanh thường thấy trong phòng thí nghiệm của các nhà cổ sinh vật học.

Marable ném lại mái đầu vàng của mình. Anh lại liếc nhìn về phía người phụ nữ trẻ tóc đen, mắt xanh, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của cô, anh quay đi chỗ khác và nói với cha cô, Giáo sư Young.

Ông nói: “Tôi nghĩ cái lớn đó sẽ trở thành miếng hổ phách lớn nhất từng được khai thác. "Có rất nhiều khó khăn trong việc giải quyết vấn đề, vì những người thợ dường như sợ nó, không muốn xử lý nó vì một lý do ngớ ngẩn nào đó."

CHUYÊN GIA Trẻ, người phụ trách, là một chuyên gia trong lĩnh vực của mình, nhưng Marable trẻ tuổi đã chịu trách nhiệm về những khối hóa thạch đặc biệt này, hổ phách là tinh khiết vì nó được trộn với than non. Khối đặc biệt thu hút sự quan tâm của cả ba người là một khối khổng lồ màu nâu vàng có hình dạng bất thường. Mơ hồ, qua lớp vỏ bên ngoài của hổ phách không tinh khiết, có thể nhìn thấy tâm mực. Chiếc thùng nặng nhiều tấn, thùng của nó vừa được một số công nhân dỡ bỏ và đang được mang đi từng mảnh.

Cả ba nhìn chằm chằm vào khối lượng khổng lồ, lấp đầy phần lớn hơn của một đầu phòng thí nghiệm và cao gần như cao tới cửa sổ trần. Đó là một ngọn núi nhỏ, so với kích thước của căn phòng, và trong trường hợp này, ngọn núi đã đến với con người.

Marable nói: "Cô Betty, tôi nghĩ chúng ta nên bắt đầu bằng cách vẽ một bản phác thảo thô của khối".

Betty Young, con gái của người phụ trách, gật đầu. Cô ấy đang làm trợ lý và thư ký cho Marable.

"Chà - bạn nghĩ gì về họ?"

Giọng nói đằng sau khiến họ quay lại, và họ nhìn vào khuôn mặt của Andrew Leffler, nhà cổ sinh vật học triệu phú, người mà sự giàu có và quan tâm đến bảo tàng đã giúp tổ chức này có thể mua được hổ phách.

LEFFLER, một người đàn ông nhỏ bé sắc sảo, nhanh nhẹn, có cằm được trang trí bằng bộ râu Van Dyke màu trắng, rất tự hào về thương vụ mua lại mới.

“Mọi người đang nói về cái lớn,” anh tiếp tục, đặt tay lên vai Marable. "Orling đang đến để xem, và nhiều người khác. Như tôi đã nói với bạn, những người thợ xử lý nó sợ hãi kẻ lớn. Có tin đồn về một số ma quỷ vô danh ẩn trong chất như mực, bị bắt ở đó như con ruồi phương ngôn trong hổ phách . Chà, chúng ta hãy hy vọng có một cái gì đó tốt trong đó, một cái gì đó sẽ tạo nên giá trị trong khi tất cả nỗ lực của chúng ta. "

Leffler đi lang thang để nói chuyện với những người khác đã kiểm tra khối hổ phách.

"Mê tín là tò mò phải không?" Marable nói. "Làm sao ai đó có thể nghĩ rằng một sinh vật hóa thạch, được giam giữ trong một tế bào hàng nghìn hàng nghìn năm như vậy, lại có thể gây hại gì?"

Giáo sư Young nhún vai. "Đúng như bạn nói. Mê tín dị đoan là không hợp lý. Những khối hổ phách này được khai thác trong trầm tích than non Mãn Châu bởi những người thợ mỏ Trung Quốc dưới sự dẫn dắt của các bậc thầy Nhật Bản. Họ tin bất cứ điều gì, những kẻ mê tín. Tôi nhớ đã từng làm việc với một nhóm trong số họ suy nghĩ đó—"

Vị giáo sư đột ngột dừng lại, vì con gái ông đã thốt lên một tiếng kêu nhỏ báo động. Anh cảm thấy bàn tay của cô trên cánh tay của mình, và quay về phía cô.

"Làm sao vậy, thân yêu?" anh ấy hỏi.

Cô ấy đang chỉ tay về phía khối hổ phách lớn nhất, và đôi mắt cô ấy mở to cho thấy cô ấy đã nhìn thấy thứ gì đó, hoặc tưởng tượng rằng cô ấy đã nhìn thấy thứ gì đó, khiến cô ấy sợ hãi.

GIÁO SƯ Trẻ làm theo hướng chỉ tay của cô. Anh thấy cô đang nhìn chằm chằm vào trái tim màu đen của khối hổ phách; nhưng khi anh nhìn anh không thấy gì ngoài đường viền mơ hồ, bất thường của chất màu mực.

"Làm sao vậy, thân yêu?" Young lại hỏi.

"Tôi — tôi nghĩ rằng tôi đã nhìn ra nó, đôi mắt nhìn chằm chằm vào chúng tôi—"

Cô gái dừng lại, cười ngay sau đó và nói thêm, "Tôi cho rằng đó là do ông Leffler đang nói. Không có gì ở đó bây giờ."

“Chắc ma quỷ Mãn Châu chỉ xuất hiện với con thôi,” cha cô nói đùa. "Chà, hãy cẩn thận, thân yêu. Nếu có ý nghĩ muốn nhảy ra khỏi bạn, hãy gọi cho tôi và tôi sẽ trừ tà cho bạn."

Betty đỏ mặt và lại cười. Cô nhìn Marable, mong đợi thấy một nụ cười chế nhạo trên khuôn mặt của người đàn ông trẻ tuổi, nhưng biểu hiện của anh ta rất nghiêm trọng.

Ánh sáng từ trên cao đang giảm dần; bên ngoài vang lên tiếng xe cộ qua lại trong nhà.

"Chà, chúng ta phải về nhà," Giáo sư Young nói. "Ngày mai có một ngày khó khăn và thú vị phía trước chúng ta, và tôi muốn đọc tác phẩm mới của Orling về ma trận trước khi chúng ta bắt đầu sứt mẻ hổ phách."

Young quay gót và sải bước về phía tủ đựng đồ ở cuối phòng, nơi anh cất áo khoác và mũ. Betty, chuẩn bị theo sau anh ta, nhận ra một bàn tay trên cánh tay cô, và cô quay lại thì thấy Marable đang nhìn chằm chằm vào cô.

“Tôi cũng nhìn thấy chúng,” anh thì thầm. "Nó có thể chỉ là tưởng tượng? Nó có phải là một số khúc xạ của ánh sáng?"

Cô gái tái mặt. "Tôi - tôi không biết," cô ấy trả lời, bằng một giọng trầm. "Tôi nghĩ rằng tôi đã nhìn thấy hai con mắt khủng khiếp đang nhìn chằm chằm vào tôi từ trái tim đẫm máu. Nhưng khi cha cười nhạo tôi, tôi xấu hổ về bản thân và nghĩ rằng đó chỉ là sự thích thú của tôi."

Marable nói: “Trung tâm là chất lỏng, tôi chắc chắn. "Chúng tôi sẽ sớm tìm ra điều đó, khi chúng tôi bắt đầu."

“Dù sao thì con cũng phải cẩn thận, và cha cũng vậy,” cô gái tuyên bố.

Cô nhìn vào khối một lần nữa, khi nó cao ngất ngưởng phía trên chúng, như thể cô mong đợi nó sẽ mở ra và con quái vật trong trí tưởng tượng của các coolies nhảy ra ngoài.

"Đi thôi, Betty," cha cô gọi.

Sau đó cô nhận ra rằng Marable đang nắm tay cô. Cô bỏ đi và đến tham gia cùng cha mình.

Đó là công việc chậm chạp, phá vỡ ma trận. Mỗi lần chỉ có thể cắt ra một chút, vì họ đã bắt gặp nhiều côn trùng được nhúng trong hổ phách. Những sinh vật nhỏ bé này tỏ ra vô cùng thú vị đối với các nhà cổ sinh vật học, đối với một số loài là loài mới đối với khoa học và phải được bảo quản cẩn thận để nghiên cứu sau này.

Marable và cha cô lao động cả ngày. Betty, hỗ trợ họ, rõ ràng là rất lo lắng. Cô ấy liên tục cầu xin cha mình hãy chăm sóc, và cuối cùng, khi ông ngừng công việc và hỏi cô ấy bệnh gì, cô ấy không thể nói với anh ấy.

“Hãy cẩn thận,” cô ấy nói, lặp đi lặp lại.

Cha của HER nhận ra rằng cô sợ khối hổ phách, và ông không ngừng chọc phá cô. Marable không nói gì.

"Nó đang mềm hơn rất nhiều, bây giờ lớp vỏ bên ngoài đã bị xuyên thủng", Young cuối ngày nói.

“Đúng vậy,” Marable nói, tạm dừng công việc cắt bỏ một phần ma trận của mình. "Chẳng bao lâu nữa chúng tôi sẽ đánh trúng trái tim, và sau đó chúng tôi sẽ tìm hiểu xem liệu chúng tôi có đúng về nó là chất lỏng hay không. Chúng tôi phải chuẩn bị một số để bắt nó, nếu nó chứng minh là như vậy."

Ánh sáng đang mờ dần. Bên ngoài, trời lạnh, nhưng các phòng thí nghiệm được sưởi ấm tốt bằng hơi nước. Gần nơi họ làm việc là một bộ tản nhiệt, để họ được giữ ấm cả ngày.

Hầu hết các công nhân trong phòng đã chuẩn bị sẵn sàng để rời đi. Young và Marable, không thích để lại tài liệu thú vị như vậy, cuối cùng hãy đặt những cái đục đẽo của họ xuống. Trong suốt cả ngày, nhiều khách thăm quan khoa học đã làm gián đoạn họ để kiểm tra khối hổ phách khổng lồ, và nghe lịch sử của nó.

Cả ngày, Betty Young đã nhìn chằm chằm vào tâm mực một cách say mê.

“Tôi nghĩ đó hẳn là do tưởng tượng,” cô thì thầm với Marable, khi Young mặc áo khoác và đội mũ. "Tôi không thấy gì cho đến ngày hôm nay."

“Tôi cũng vậy,” Marable thú nhận. "Nhưng tôi nghĩ rằng tôi đã nghe thấy những mảnh vụn buồn tẻ bên trong khối. Bộ não của tôi nói với tôi rằng tôi là một kẻ ngu ngốc trong trí tưởng tượng, rằng không có gì có thể tồn tại bên trong đó, nhưng cũng giống như vậy, tôi tiếp tục nghĩ về đôi mắt mà chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi đã nhìn thấy. Nó cho thấy như thế nào xa trí tưởng tượng sẽ mất một. "

"Trời sắp tối rồi, Betty," cha cô nói. "Tốt hơn là đừng ở đây trong bóng tối, nếu không ma quỷ sẽ bắt được bạn. Không biết đó sẽ là người Trung Quốc hay người Mỹ cập nhật!"

Cô gái cười, nói lời chúc ngủ ngon với Marable, và theo cha cô từ phòng thí nghiệm. Khi họ bước qua ngưỡng cửa, một người đàn ông mập mạp, mặt đỏ trong bộ đồng phục màu xám, đồng hồ của một người canh gác treo bên cạnh, nâng mũ lên và mỉm cười với người phụ nữ trẻ và cha cô.

"Xin chào, Rooney," Betty kêu lên.

"Làm thế nào rồi, cô Young! Ở lại muộn như thế này?"

"Không, chúng tôi đi ngay bây giờ, Rooney. Chúc ngủ ngon."

"G 'night, Miss Young. Ngủ vui vẻ."

"Cảm ơn, Rooney."

Người gác đêm già là một người vui tính, và mọi người đều thích anh ta. Anh rất thích Betty, và người phụ nữ trẻ luôn dành những lời dễ chịu với anh.

Rooney bước vào căn phòng nơi có những khối hổ phách. Cô gái đi cùng cha mình trên hành lang dài. Cô nghe thấy tiếng bước chân của Marable sau họ.

“Chờ con một chút, thưa cha,” cô nói.

Cô ấy quay lại, mỉm cười với Marable khi đi ngang qua anh ta, và bước vào cửa, nhưng vẫn ở trong cổng và gọi cho Rooney, người đang xuống phòng thí nghiệm.

Anh nhanh chóng đến bên cô trong cơn mưa đá lo lắng của cô.

"Chuyện gì vậy, thưa bà?" Rooney hỏi.

"Anh sẽ cẩn thận, phải không, Rooney?" cô ấy hỏi với một giọng thấp.

"Ồ, vâng, thưa bà. Tôi luôn cẩn thận. Không ai có thể vào để làm hại bất cứ điều gì trong khi Rooney đang ở đó."

"Ý tôi không phải vậy. Tôi muốn bạn cẩn thận bản thân, khi bạn ở trong căn phòng này cả đêm."

"Tại sao, thưa cô, có gì phải cảnh giác? Không có gì ngoài một số viên đá trông buồn cười, theo như tôi có thể thấy."

Người phụ nữ trẻ cảm thấy xấu hổ trước nỗi sợ hãi khôn lường của chính mình, và cô ấy rời bỏ Rooney và trở lại với cha mình, quyết tâm vượt qua chúng và gạt bỏ chúng khỏi tâm trí của mình.

Suốt quãng đường về nhà và trong bữa ăn tối của họ và sau đó, Giáo sư Young đã chọc phá Betty. Cô lấy nó một cách nhân hậu, và cười khi nhìn thấy cha mình trong bộ dạng hài hước như vậy. Giáo sư Young là một góa phụ, và Betty là quản gia trong căn hộ của họ; Mặc dù một người giúp việc đã nấu ăn cho họ và dọn dẹp các phòng, nhưng người phụ nữ trẻ đã lên kế hoạch cho các bữa ăn và thấy rằng mọi thứ đối với họ đều như ở nhà.

Sau một buổi tối vui vẻ bên nhau, đọc sách và thảo luận về những bổ sung mới cho bộ sưu tập, họ đi ngủ.

Betty Young ngủ một cách ngon lành. Cô bị quấy rối bởi những giấc mơ, những giấc mơ về đôi mắt to ngày càng đến gần cô hơn, cuối cùng dường như nhấn chìm cô.

Cuối cùng cô cũng thức dậy sau một giấc ngủ ngắn và bắt đầu lên giường. Mặt trời đã lên, nhưng đồng hồ trên văn phòng cho biết mới bảy giờ, quá sớm để phát sinh công việc trong ngày. Nhưng rồi tiếng chuông điện thoại vang lên trong sảnh khiến cô đứng dậy mang dép và mặc áo choàng rồi nhanh chóng bước ra phòng khách.

Tuy nhiên, TRƯỚC KHI cô chạm vào điện thoại, cô nghe thấy giọng nói của cha mình trả lời.

"Xin chào .... Vâng, đang nói. Chào buổi sáng, Smythe."

Smythe là người gác cổng của bảo tàng. Betty, đứng sau lưng cha, tự hỏi ông có thể muốn gì mà phải gọi điện thoại vào sáng sớm như vậy. Những lời tiếp theo của cha cô gửi đến trái tim cô một cảm giác sợ hãi.

"Chúa ơi! Tôi - tôi không thể tin được!" Young đã khóc. "Anh ấy chết rồi à?"

Có một khoảng dừng; Betty bắt được âm thanh của âm thanh phấn khích của Smythe qua ống nghe.

"Ai - đó là ai?" cô thì thầm, siết chặt cánh tay của cha mẹ cô.

"Tôi sẽ xuống ngay, vâng."

Young gác máy, quay sang con gái. Khuôn mặt anh buồn bã, đầy bóng tối của nỗi buồn.

"Thân mến, có một thảm kịch xảy ra tại viện bảo tàng trong đêm. Rooney tội nghiệp đã bị sát hại - ít nhất là để họ tin - và Smythe, người đã tìm thấy anh ấy, muốn tôi xuống xem có thứ gì bị đánh cắp hay không. Tôi phải đi lúc một lần. Cơ thể đang ở trong phòng thí nghiệm của chúng tôi. "

"Rooney? Ah, anh bạn tội nghiệp."

Cô gái khóc một chút, nhưng chuẩn bị tinh thần để hỗ trợ cha mình.

"Tôi sẽ đi với bạn," cô nói.

"Không, không. Tốt hơn là bạn nên ở lại đây: bạn có thể đi cùng sau," Young nói. "Tôi không muốn để bạn nhìn thấy những cảnh như vậy, thân yêu. Nó sẽ không tốt cho bạn."

"Tôi sẽ ổn thôi. Tôi hứa với bạn là tôi sẽ làm."

Cô khăng khăng và anh buộc phải để cô đi cùng anh đến bảo tàng. Họ yêu cầu một chiếc taxi và đã sớm có mặt tại cửa. Thang máy đưa họ lên tầng cao nhất, nhanh chóng họ băng qua các hành lang và đến cánh cổng dẫn vào các phòng nơi có các khối hổ phách.

SMYTHE chào họ, vẻ mặt lo lắng trên khuôn mặt đầy đặn của anh. “Tôi đã gửi xe cứu thương, thưa Giáo sư,” anh ta nói.

Young gật đầu, lướt qua anh ta, và bước vào phòng thí nghiệm. Trong ánh sáng ban mai, các khối hổ phách đã ngả sang màu đỏ. Bây giờ, họ dường như áp chế người phụ nữ trẻ, người đã dũng cảm ở lại bên cạnh cha cô khi anh ta đi nhanh đến chân của dãy nhà lớn nhất.

Một hình dạng mơ hồ nằm trong bóng tối giữa bức tường và khối hổ phách lớn nhất. Giáo sư Young cúi xuống cơ thể của Rooney, và cảm nhận nhịp đập.

"Anh ấy đã chết một thời gian," anh ấy nói.

Cô gật đầu, xúc động đến thót tim trước sự kết thúc khủng khiếp này của người bạn cũ Rooney.

“Bây giờ chúng tôi không thể làm gì cho anh ấy,” cha cô tỉnh táo tiếp lời. "Có vẻ như anh ấy đã bị bắt và bị đâm hết lần này đến lần khác bởi những kẻ tấn công hoặc những kẻ tấn công, cho dù họ là ai."

Betty nói: "Làm thế nào - anh ấy nhợt nhạt như thế nào," Betty nói. "Tội nghiệp Rooney thật vui vẻ và đỏ mặt, nhưng làn da của anh ấy như được đánh phấn."

"Và anh ấy cũng bị teo lại. Có vẻ như không còn máu trong huyết quản của anh ấy", cha cô nói.

MARABLE, người cũng đã được gọi, sau đó đã đến và hỗ trợ việc kiểm tra. Anh ấy nói lời chào buổi sáng với Betty và cha cô ấy, sau đó đi đến cúi xuống cơ thể của Rooney.

"Nhìn thấy vẻ mặt kinh hãi tột độ trên khuôn mặt anh ấy", Betty nghe thấy Marable nói với cha cô khi cả hai khám nghiệm cái xác. "Anh ấy chắc hẳn đã rất sợ bất cứ ai đã giết anh ấy."

Young nói: “Họ đánh anh ấy một cách đáng sợ. "Chắc hẳn đã có vài tên sát thủ; sẽ cần nhiều hơn một người để gây sát thương như vậy."

"Đúng. Xương sườn của anh ấy bị nghiền nát - thấy không, vết chém này, Giáo sư, sẽ đủ để gây ra cái chết mà không có bất kỳ vết thương nào khác."

Betty Young không thể rời mắt khỏi cảnh tượng kinh hoàng. Cô đã rèn luyện bản thân mình để chịu đựng điều đó, và cầu xin sức mạnh để cô không bị ngất xỉu và gây rắc rối cho cha mình. Cô có thể thấy hai người đàn ông đang kiểm tra một khu vực phồng rộp lớn dưới nách của xác chết, ở giữa là một vết rạch dọc sắc nhọn chắc chắn đã làm thủng động mạch gần bề mặt của nách. Có lẽ nó đã đâm thẳng vào tim.

“Không có máu,” Marable thốt lên, nhận thấy điều tương tự như cha cô đã nói. "Như thể máu đã được bơm ra khỏi cơ thể anh ấy!"

"Vâng, tôi nghĩ rằng nó đã cạn kiệt."

Marable nói với giọng trầm: “Không có nhiều vực ở đây để anh ấy nằm. "Thấy chưa, chỉ có những vết loang lổ, từ những vết cắt khác nhau mà anh ấy nhận được."

Young nói: “Có thể anh ấy đã bị kéo đến đây từ một căn phòng khác. "Khi những người khác đến, chúng tôi sẽ sớm biết nếu còn thiếu thứ gì. Có vẻ như những người đàn ông đủ liều lĩnh để thực hiện một vụ giết người như vậy sẽ không bỏ đi mà không cố gắng lấy lại những gì họ đã đến. Tất nhiên, trừ khi, việc giết Rooney khiến họ sợ hãi trước khi họ có thể lấy được chiến lợi phẩm của mình. "

SMYTHE tiếp cận nhóm, với một bác sĩ đi cùng. Sau đó xác nhận sự thật mà Marable và Young đã tìm thấy: rằng Rooney đã bị giết bởi một vết thương sâu gần tim và hầu hết máu đã bị rút khỏi cơ thể.

"Chúng có vẻ giống như những vết chém từ một con dao cạo cực kỳ sắc và lớn", người y tế nói.

Những người khác đến để xem Rooney, và bảo tàng đang náo nhiệt với hoạt động khi nhiều người quản lý khác nhau, báo động về sự an toàn của các bộ sưu tập giá trị của họ, sốt sắng xem xét cáo buộc của họ.

Smythe nói: “Anh ấy bấm đồng hồ ở đây lúc hai giờ sáng. "Tôi đã thấy điều đó. Đây là lần cuối cùng anh ấy làm nhiệm vụ của mình, anh bạn tội nghiệp."

"Mùi kỳ lạ," bác sĩ nói, đánh hơi. "Nó có mùi giống như xạ hương, nhưng có mùi thơm. Tôi cho rằng đó là một số hóa chất mà bạn sử dụng."

“Tôi cũng nhận thấy điều đó,” Giáo sư Young nói. "Chính mình cũng không nhận ra."

Marable, người đang nhìn vào sàn nhà giữa khối hổ phách to lớn và cơ thể, thốt ra một câu cảm thán khiến hai người đàn ông phải nhìn lên.

Marable trả lời câu hỏi của họ: “Có những đường lượn sóng dẫn quanh phía sau khu nhà.

Người thanh niên biến mất sau dãy nhà, và sau đó anh ta hào hứng gọi họ đến tham gia cùng anh ta. Betty Young áp sát hơn, và cuối cùng trượt qua xác chết và đứng bên cha cô.

TRƯỚC HẠN, cô nhìn thấy một vũng lớn chất lỏng màu đen. Nó đã được che khuất bởi một góc của khu nhà, vì vậy mà họ không để ý đến nó, họ bận rộn nhìn Rooney.

Và có một cái hốc lớn trong lòng khối hổ phách. Các mảnh của khối màu vàng nâu nằm xung quanh, như thể chúng đã rơi ra và cho phép chất có màu mực thoát ra ngoài.

Young cho biết: “Nó cứng lại hoặc khô trong không khí.

Betty nói: “Nó trông giống như sơn mài đen.

Ở đây có mùi xạ hương nồng hơn. Khối hổ phách lớn dường như bóp nghẹt chúng với kích thước của nó.

Young cho biết: “Sự sứt mẻ và va đập của chúng tôi và sức nóng của bộ tản nhiệt khiến nó nở ra chắc chắn đã buộc phải loại bỏ màu nâu đỏ, hoặc bất cứ thứ gì”. Có một lưu ý thất vọng trong giọng nói của anh ta "Tôi đã hy vọng rằng bên trong chất lỏng chúng ta sẽ phát hiện ra một hóa thạch có giá trị", anh ta tiếp tục.

Marable nhìn Betty Young. Họ nhìn chằm chằm vào nhau trong vài giây, và cả hai đều biết rằng người kia đã có cùng suy nghĩ. Đôi mắt đáng sợ - khi đó chúng chỉ là hình ảnh của trí tưởng tượng?

Marable bắt đầu quan sát xung quanh một cách cẩn thận, ở đây và ở đó. Betty nhận ra anh ta đang làm gì, và cô sợ hãi. Cô đã đến bên anh. “Ồ, hãy cẩn thận,” cô thì thầm.

"Khối khổng lồ đã được di chuyển một chút," anh đáp, nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của cô. "Bạn có nhận thấy điều đó không?"

Bây giờ cô được yêu cầu nhìn lại, cô có thể thấy khối hổ phách cực nặng không còn ở vị trí như ban đầu. Các dấu vết trên sàn cho thấy nơi nó đã bị kéo hoặc dịch chuyển so với vị trí ban đầu của nó.

BETTY Young thở hổn hển. Lực gì có thể mạnh đến mức có thể xê dịch nhiều tấn như vậy? Một tấm ngăn đã được sử dụng, và các con lăn được đặt dưới khối khi người ta di chuyển nó.

Lý trí cố gắng khẳng định mình. "Nó - nó hẳn đã phát nổ. Điều đó sẽ khiến nó chuyển hướng," cô nói một cách yếu ớt.

Marable nhún vai. Cuộc kiểm tra của ông bị gián đoạn bởi sự xuất hiện của nhà hóa học của bảo tàng, được cử đến bởi Young. Nhà hóa học đã lấy một mẫu chất lỏng màu đen để phân tích. Các báo cáo đến từ khắp nơi trong viện bảo tàng, các phòng ban khác nhau lần lượt tuyên bố rằng không có gì bị xáo trộn hoặc bị đánh cắp khỏi các phần của họ.

Betty Young lại đến bên Marable. Cô nhìn theo hướng mắt anh, và nhìn thấy những vết dài như móng vuốt trên sàn nhà, tỏa ra từ màu nâu đỏ.

"Bác sĩ Marable," cô ấy nói, "xin đừng — đừng nhìn nữa. Dù sao thì hãy rời khỏi nơi khủng khiếp này trong ngày, cho đến khi chúng ta thấy điều gì sẽ xảy ra trong 24 giờ tới."

Anh cười và lắc đầu. "Tôi phải tìm kiếm," anh ta trả lời. "Bộ não của tôi gọi tôi là một kẻ ngốc, nhưng cũng giống như vậy, tôi lo lắng."

"Cô thực sự nghĩ rằng ...?"

Anh gật đầu, đánh lạc hướng suy nghĩ của cô. Cô gái rùng mình. Cô cảm thấy nỗi kinh hoàng dâng lên trong tim, và thái độ thực tế của những người khác trong phòng thí nghiệm vĩ đại không làm giảm bớt nỗi sợ hãi của cô.

Thi thể của Rooney đã được lấy ra. Nơi này đã được các công nhân dọn dẹp sạch sẽ, và cuộc tìm kiếm của Marable — nếu đó là những gì ông ta thường xuyên lưu động về phòng thí nghiệm — có thể dừng lại trong một thời gian. Báo cáo của nhà hóa học được đưa ra. Chất lỏng màu đen là một loại chất tiết của động vật, có lẽ là chất melonotic.

Mặc dù họ đã biết rất nhiều sự thật về vụ giết người, họ vẫn chưa giải đáp được bí ẩn. Ai đã giết Rooney, và tại sao? Và máu của anh ta đã đi đâu? Trong các phòng khác, không thể tìm thấy bất kỳ dấu vết của một cuộc đấu tranh.

"Nếu bạn không làm bất cứ điều gì khác, xin vui lòng mang theo một khẩu súng," Betty ở Marable cầu xin. "Tôi sẽ cố gắng đưa cha về nhà, ngay sau bữa trưa, nếu ông ấy sẽ đi. Ông ấy rất cứng đầu. Tôi không thể bắt ông ấy chăm sóc. Tôi phải trông chừng ông ấy và ở bên cạnh ông ấy."

“Tốt lắm,” Marable đáp. "Tôi sẽ lấy một khẩu súng lục. Không phải tôi nghĩ rằng nó sẽ có ích nhiều, nếu tôi tìm thấy ..." Anh dứt lời, và nhún vai.

Leffler xông vào phòng. "Tôi nghe thấy cái gì thế này?" anh ta khóc, tiến đến Marable. "Một người bảo vệ bị giết trong đêm? Bất cẩn, anh bạn, bất cẩn! Chính quyền ở đây thật vô lý! Họ nắm giữ những bảo vật vô giá và cho phép những tên trộm xâm nhập và làm lung lay ý chí của họ. Anh, Marable, tất cả những điều này có nghĩa là gì?"

Leffler tức giận. Marable lạnh lùng nhìn vào khuôn mặt đỏ bừng của mình. "Chúng tôi làm những gì tốt nhất có thể, ông Leffler," ông nói. "Có lẽ không ai muốn lấy trộm một thứ như khối hổ phách đó."

Anh ta vẫy tay về phía khối khổng lồ.

Leffler làm một cử chỉ thiếu kiên nhẫn. “Tôi đã tiêu tốn hàng ngàn đô la,” anh ta khóc.

"Đã đến giờ ăn trưa, Giáo sư," Betty nói.

Marable cúi đầu trước Leffler và để mặc cho nhà triệu phú đang chạy tán loạn, kiểm tra các mẫu vật khác nhau mà anh ta đã đóng góp.

Cồng một giờ đã vang lên, và tất cả các công nhân và nhà điều tra đang rời khỏi phòng thí nghiệm cổ sinh vật học để kiếm miếng ăn.

MARABLE, với Betty, đã đi ra ngoài cuối cùng. Leffler đang ở một góc của căn phòng, khuất tầm nhìn của họ bởi một góc của khối hổ phách. Họ có thể nghe thấy Leffler vẫn thốt ra những lời phàn nàn về sự bất cẩn của những người phụ trách khu bảo tàng đó, và Marable cười buồn với Betty.

"Tội nghiệp Rooney," anh nói. "Betty, tôi cảm thấy ít nhiều phải có trách nhiệm, theo một cách nào đó."

"Không, không," cô gái kêu lên. "Làm thế nào bạn có thể thấy trước một điều như vậy?"

Marable lắc đầu. "Đôi mắt đó, bạn biết đấy. Đáng lẽ tôi phải đề phòng. Nhưng tôi không biết nó có thể bùng phát từ nhà tù như vậy."

Lần đầu tiên Marable chắc chắn đã đề cập đến ý tưởng của mình về những gì đã xảy ra. Cô gái đã hiểu tất cả mọi chuyện, từ cuộc trò chuyện đứt quãng của họ và từ cái nhìn trong đôi mắt của nhà khoa học trẻ.

Cô thở dài ngao ngán. "Bạn sẽ nhận được một khẩu súng lục ổ quay trước khi bạn tìm kiếm xa hơn?" cô ấy nói. "Tôi sẽ đi. Smythe có một cái, và tôi biết anh ấy sẽ cho tôi mượn."

"Tôi sẽ," anh hứa. "Bạn biết đấy, Leffler có cùng ý tưởng với chúng tôi, tôi nghĩ vậy. Đó là lý do tại sao anh ấy tiếp tục nói rằng đó là lỗi của chúng tôi. Tôi tin rằng anh ấy cũng đã nhìn thấy điều gì đó. Cuộc nói chuyện của anh ấy về ma quỷ bên trong khu nhà là một nửa nghiêm túc. Tôi cho rằng anh ta đặt nó xuống cho trí tưởng tượng, hoặc có lẽ anh ta không nghĩ rằng hóa thạch này là nguy hiểm. "

Họ cùng nhau đi chơi, và đi về phía nhà hàng họ thường lui tới. Cha cô đã ở đó, ăn trưa với một trong những giám đốc của bảo tàng. Anh mỉm cười và vẫy tay với Betty.

Tất nhiên, tất cả mọi người đều đang thảo luận về việc giết Rooney.

SAU một giờ, khi hai người trẻ ít nói, Marable và Betty Young rời nhà hàng và bắt đầu quay trở lại bảo tàng. Cha cô vẫn ở trên bàn của mình.

Họ đi lên lối vào đường lái xe, và rồi Marable thốt lên một câu cảm thán. "Có gì đó không ổn," anh nói.

Có một đám đông nhỏ thu thập trên các bậc thang. Các cánh cửa bên ngoài, thay vì mở như bình thường, đã bị đóng lại và lính canh đứng nhìn ra ngoài.

Marable và Betty đã được nhận, sau khi họ đã đến cửa.

"Bảo tàng đóng cửa cho công chúng, thưa ngài," một người bảo vệ trả lời câu hỏi của Marable.

"Tại sao?" Marable hỏi.

"Có điều gì đó đã xảy ra trong các phòng thí nghiệm cổ sinh vật học," người bảo vệ trả lời. "Dunno chỉ là gì, nhưng lệnh đến để dọn dẹp các phòng và không cho bất kỳ ai vào ngoài các thành viên của nhân viên, thưa ông."

Marable vội vã tiến về phía trước. Betty đã theo sát gót anh ta. “Làm ơn lấy cho mình một khẩu súng,” cô nói, nắm chặt tay anh và giữ anh lại.

"Được rồi. Tôi sẽ mượn một cái từ một người bảo vệ."

Anh ta quay trở lại cửa trước, và quay lại, nhét một khẩu súng lục lớn vào túi bên hông.

“Anh muốn em đợi ở đây,” anh nói.

"Không. Tôi đi với bạn."

"Làm ơn," anh ta nói. "Là cấp trên của anh, tôi ra lệnh cho anh ở lại dưới lầu."

Cô gái nhún vai. Cô cho phép anh leo cầu thang lên tầng một, và sau đó cô vội vàng quay lại tìm kiếm Smythe.

SMYTHE lấy súng cho cô ấy, và không muốn đợi thang máy chậm, cô ấy chạy lên các bậc thang. Smythe không thể nói cho cô ấy biết chắc chắn điều gì đã xảy ra trong phòng thí nghiệm phía trên khiến bảo tàng phải đóng cửa trong ngày.

Tim đập nhanh, Betty Young vội vã đi lên cầu thang thứ hai lên tầng ba. Một công nhân, người mà cô gái coi là lao động chân tay trong các phòng cổ sinh vật học, chạy xuống, bay ngang qua cô, trên mặt anh ta lộ rõ vẻ kinh hoàng.

"Nó là gì?" cô ây khoc.

Anh ấy sợ đến mức không thể nói chuyện hợp lý. "Có một đám sương mù đen — tôi nhìn thấy một con rắn đỏ có chân—"

Cô ấy không đợi thêm nữa. Nỗi sợ hãi vì sự an toàn của Marable bắn xuyên tim cô, và cô buộc mình lên tầng cao nhất.

Phía trên có một làn khói mù mịt, đen kịt, bao phủ khắp các hành lang. Khi Betty Young tiến gần đến cánh cửa của các phòng thí nghiệm cổ sinh vật học, sương mù càng trở nên mờ đục. Cứ như thể một làn sương mù mịt mù bao trùm khắp không khí, và cô gái có thể thấy nó đang đổ ra từ cửa phòng thí nghiệm trong những cuộn dây nặng nề. Và lỗ mũi cô bốc mùi lạ của xạ hương.

Cô đã rất sợ hãi; nhưng cô ấy nắm chặt khẩu súng và tiếp tục.

Sau đó bên tai cô vang lên âm thanh của một tiếng hét, tiếng hét khủng khiếp của một người đàn ông bị trọng thương. Theo bản năng, cô biết đó không phải là Marable, nhưng cô lo sợ cho vị giáo sư trẻ, và với một tiếng kêu trả lời, cô lao vào bầu không khí đầy khói của các phòng thí nghiệm bên ngoài.

"Walter!" cô ấy đã gọi.

Nhưng rõ ràng là anh không nghe thấy cô ấy, không có trả lời nào đến. Hay là có chuyện gì đó đã xảy ra với anh ta?

Cô dừng lại trước ngưỡng cửa của căn phòng lớn, nơi có những khối hổ phách.

Khoảng không gian sàn rộng lớn là vô số khối đá và hổ phách, một số được bao phủ bởi những tấm vải bạt bao la khiến chúng trông như những đồi ma trong bóng tối. Betty Young đứng, thở hổn hển trong sợ hãi, nắm chặt khẩu súng lục trong tay, cố gắng bắt lấy âm thanh của những người đàn ông trong căn phòng kinh hoàng đó.

Sau đó, cô nghe thấy một tiếng thút thít yếu ớt, và sau đó là những tiếng động mà cô xác định trong tâm trí như một thứ gì đó đang bị kéo dọc theo sàn nhà bằng đá cẩm thạch. Một tiếng hét bị bóp nghẹt, yếu ớt, lọt vào tai cô, và khi cô tiến lên một bước, sự im lặng ập đến.

Cô lắng nghe lâu hơn, nhưng bây giờ ánh nắng xuyên qua cửa sổ tạo thành những mảng âm u trong màn sương đen mờ đục là cảm giác chính của cô.

"Walter!" cô ấy đã gọi.

"Quay lại, Betty, quay lại!"

Màn sương dường như bóp nghẹt giọng nói cũng như che khuất tầm nhìn. Cô tiến xa hơn vào phòng thí nghiệm, cố gắng xác định vị trí của Marable. Cô gái dũng cảm đẩy về phía khối hổ phách lớn nhất. Chính tại đây, cô cảm thấy theo bản năng rằng cô sẽ tìm ra nguồn gốc của nguy hiểm.

"Leffler!" cô nghe thấy Marable nói, gần như bằng khuỷu tay của mình, và người đàn ông trẻ rên rỉ. Cô gái đến gặp anh, cúi xuống thứ gì đó trên sàn.

SHE quỳ xuống bên cạnh anh, nắm chặt cánh tay anh. Bây giờ cô có thể nhìn thấy đường nét của cơ thể Leffler dưới chân mình. Nhà sưu tập giàu có đã được nhân đôi trên mặt đất, teo tóp như trước đây Rooney. Đôi chân của anh, di chuyển như thể theo phản xạ, thỉnh thoảng lại vỗ xuống sàn, tạo ra tiếng lách cách tò mò khi những chiếc cúc áo màu xám của anh chạm vào viên bi.

Nhưng rõ ràng, ngay cả trong ánh sáng âm u, Leffler đã chết, anh ta đã bị hút khô máu.

Betty Young hét lên. Cô không thể không làm điều đó. Màn sương đen làm cô nghẹt thở và cô thở hổn hển. Rời Marable, cô chạy về phía cửa sổ để mở tung chúng.

Cái đầu tiên cô ấy thử khá nặng, và cô ấy đã đập vỡ kính bằng báng súng. Cô ấy đã làm vỡ một vài tấm kính ở hai trong số các cửa sổ, và màn sương mù tỏa ra từ phòng thí nghiệm.

Cô ấy bắt đầu quay trở lại bên Marable. Anh ta thốt lên một tiếng đột ngột, và cô vội vã quay trở lại nơi cô đã rời khỏi anh ta, vấp phải cơ thể của Leffler, giật lùi trước cái chạm của cái chết.

Marable không có ở đó, nhưng cô có thể nghe thấy anh ta ở gần đó.

Không khí mát mẻ tràn vào từ cửa sổ, và dần dần sương mù cũng biến mất. Betty Young lúc này đã nhìn thấy Marable, đang đứng gần đó, nhìn chằm chằm vào phần lớn khối hổ phách vẫn còn được che phủ bởi tấm vải bạt của nó. Mặc dù không lớn như vật trưng bày giải thưởng, khối hổ phách này lớn và chiếm nhiều diện tích.

"Betty, làm ơn ra ngoài và gọi một số người trong số họ," Marable cầu xin.

Nhưng anh không nhìn cô, và cô bắt gặp ánh mắt mê hoặc của anh. Theo hướng nhìn của anh, cô gái nhìn thấy một làn sương khói thì thầm đang cuộn lại từ dưới mép của tấm bạt che.

"Nó ở đó," Betty thì thầm.

MARABLE có một con dao mà anh ta nhặt được từ một chiếc ghế dài, và với nó, anh ta bắt đầu lặng lẽ cắt hộp vải của khu nhà, giữ cho mỗi bên vài feet của chỗ sương mù xuất hiện bên dưới tấm vải liệm.

Marable cắt một cách nhanh chóng và hiệu quả, mặc dù tấm vải rất nặng và anh ta buộc phải leo lên vài feet trên khối đá để làm cho công việc của mình hiệu quả. Cô gái xem, mê mẩn với vẻ kinh dị và tò mò.

Bên tai họ vang lên một âm thanh tò mò, hút hồn, và một khi một dạng xúc tu mơ hồ lộ ra từ phía dưới tấm vải.

Cuối cùng, Marable đã nắm được mép của vết cắt mà anh ta đã thực hiện và, với một cú phập phồng dữ dội, làm cho tấm bạt bay trên khối lớn.

Betty Young hét lên. Cuối cùng, cô đã nhìn thấy một sinh vật khủng khiếp mà trí tưởng tượng của cô đã vẽ nên trong sự ghê tởm và kinh hoàng. Một tia sáng đỏ rực, điểm xuyết những mảng đen, là ấn tượng của cô về con quái vật. Một con bò sát đầu dẹt, dài, hình ống, có lỗ mũi và râu có thể cử động ở cuối, đóng khung hai con mắt đủ quen thuộc với cô, vì chúng là những quả cầu nhìn chằm chằm từ bên trong khối hổ phách. Cô đã mơ về đôi mắt đó.

Nhưng con bò sát di chuyển như một tia sáng đỏ, mặc dù cô biết số lượng lớn của nó rất lớn; nó phun ra sương mù đen từ các phần phụ ở cuối mũi, và tấm bạt nhàu nhĩ truyền đến tai cô khi con quái vật cố gắng ẩn mình ở phía đối diện của khối nhà.

MARABLE đã chạy sang phía bên kia của đám đông. Không khí, tràn vào từ cửa sổ, đã xóa mờ sương mù, bất chấp những đám mây mới mà sinh vật này tỏa ra, và Betty bây giờ có thể nhìn thấy một vài bước chân về cả hai hướng.

Cô ấy đi bộ, với những cơ bắp cứng đờ, đông cứng, xung quanh để tham gia Marable. Khi cô đến gần anh, cô thấy anh giật tung toàn bộ tấm bạt che của khu nhà để phơi loài bò sát khủng khiếp ra ánh sáng ban ngày.

Và bây giờ cả hai đứng nhìn chằm chằm vào cảnh tượng khủng khiếp. Sinh vật đã tự san phẳng mình vào các kẽ hở và bề mặt bất thường của khối, nhưng nó quá lớn để có thể ẩn mình trong bất cứ thứ gì ngoài một không gian rộng lớn. Họ đã nhìn thấy trước mặt họ khối lượng lớn, làn da đỏ tươi đầy vết màu đen, tăng và giảm theo nhịp thở của loài bò sát. Chiếc đuôi dài và mạnh mẽ của nó, thuôn ra khỏi cơ thể béo ục ịch, cuộn tròn quanh phần đáy của khối.

"Đó là nơi nó được giấu, dưới tấm vải liệm. Chúng tôi đã ở cách đó vài bước chân mỗi khi chúng tôi làm việc," Marable nói, giọng khô khốc. "Có rất nhiều nơi ẩn náu cho nó, nhưng nó đã chọn nơi tốt nhất. Nó chỉ xuất hiện khi có sự yên tĩnh tương đối, để kiếm thức ăn..."

"Chúng ta - chúng ta phải giết nó," cô gái lắp bắp.

Nhưng cô không thể di chuyển. Cô ấy đang nhìn vào đôi mắt vô hồn, tàn nhẫn, không thể che đậy, đôi mắt xanh ngắt ôm lấy cô ấy như một con rắn làm tê liệt một con chim. Các lỗ mũi và râu hình ống dường như đang đánh hơi chúng, vẫy tay qua lại.

Marable thì thầm: “Hãy xem phần mở rộng màu trắng của giác mạc, nó lớn như thế nào. "Con ngươi bây giờ chẳng qua là những khe đen." Sự thích thú bị kích thích bởi hóa thạch sống này gần như đủ để ngăn chặn nỗi khiếp sợ của sinh vật trong người đàn ông.

Nhưng cô gái nhìn thấy cái đầu bằng phẳng khổng lồ và mô nhăn nheo của miệng có nếp gấp với những chiếc đĩa mút của nó.

SUDDENLY, từ phần chính giữa của miệng cốc ngậm phát ra một chiếc răng nanh dài và thẳng màu đỏ.

Cả hai lùi lại khi hóa thạch sống giơ một chiếc chân ngắn có móng vuốt.

Marable nói: “Nó có thân hình dày của một con trăn khổng lồ và đôi chân đầy móng vuốt của một con khủng long. Không nghi ngờ gì nữa, cảnh tượng đã thu hút anh ấy như một nhà khoa học. Anh gần như quên mất nguy hiểm.

"Ôi, thật kinh khủng," cô gái thì thầm.

Cô níu lấy cánh tay anh. Anh ta tiếp tục nói. "Nó là một loại bạch tuộc trên cạn......"

Đối với cô gái, dường như hóa thạch sống có chiều dài vô tận. Cuộn dây này đến cuộn dây khác xuất hiện khi những gợn sóng chạy dọc theo cơ thể của nó và chiếc răng nanh thẳng tắp đe dọa chúng sẽ bị hủy diệt.

"Thấy chưa, nó được bọc thép," Marable nói.

"Betty, chưa ai từng có trải nghiệm như thế này, nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, và sống để kể về nó. Nó hẳn đang cồn cào vì đói, im lặng trong tế bào màu hổ phách bên trong chất lỏng màu đen. Tôi -"

Một tiếng huýt sáo sắc bén làm gián đoạn bài phát biểu của anh ta. Loài bò sát này phập phồng và sưng tấy, và khi chúng lớn lên cùng với lượng không khí hút vào, những chiếc vảy giống như men của nó nổi bật như những ông chủ trên cơ thể to lớn. Nó phun ra một đám mây đen, mù sương, và cuối cùng thì Marable cũng tự đến.

Anh ta giơ khẩu súng lục của mình lên và bắn vào sinh vật, bắn hết phát này đến phát đạn khác từ khẩu súng lục hạng nặng vào đầu.

BETTY Young hét lên khi con bò sát đứng lên và di chuyển về phía chúng. Marable và cô gái rút lui nhanh chóng, khi con quái vật đập mạnh xuống sàn và bắt đầu lao vào họ, tiến lên với một động tác trườn, bò.

Nó nằm giữa họ và cánh cửa. Betty đâm khẩu súng của mình vào tay Marable, vì khẩu súng của anh ta trống rỗng và anh ta đã ném nó vào con quái vật.

"Mau! Chạy lấy mạng!" Marable ra lệnh, đặt mình giữa Betty và con bò sát.

Cô sẽ không rời bỏ anh ta cho đến khi anh ta chuyển sang một bên, đi đến gần con quái vật một cách nguy hiểm và bắn vào đầu nó. Dòng chảy vội vã của cơ thể dừng lại; nó quay lại và theo đuổi anh ta, để lại cô gái an toàn trong lúc này, nhưng đã tách khỏi Marable.

May mắn thay, trên nền đá cẩm thạch nhẵn, nó không thể có được một lực bám hiệu quả bằng những cánh tay như móng vuốt của nó. Nó vụng về trong dáng đi, và trong một thời gian, người đàn ông đã lảng tránh nó.

Betty Young, đang tìm kiếm vũ khí, kêu cứu đến tận cùng phổi, đã bắt gặp chiếc rìu của lính cứu hỏa trong tủ kính trên tường. Cô chạy đến, đập vỡ kính bằng chiếc búa nhỏ, và lấy chiếc rìu nặng nề ra.

Phát bắn này sang phát bắn vang dội khắp phòng thí nghiệm lớn khi Marable cố gắng ngăn chặn con quái vật. Betty, dũng cảm áp sát từ phía sau, thấy Marable nhảy từ bên này sang bên kia như một kẻ vũ phu tấn công ác độc vào anh ta hết lần này đến lần khác.

Sinh vật đang phát ra đám mây sau đám mây sương mù đen, và bầu không khí, bất chấp các cửa sổ đang mở, vẫn mờ mịt xung quanh nó. Betty mơ hồ nghe thấy tiếng hét từ hành lang xa, nhưng tất cả những gì cô có thể làm là gọi đáp lại và chạy về phía nỗi kinh hoàng.

MARABLE, hụt hơi, đã leo lên đỉnh của một khối hổ phách. Betty, ở gần đó, nhìn thấy con bò sát đằng sau đồng loạt bay lên không trung, cho đến khi nó đủ cao để tấn công người đàn ông.

Tuy nhiên, trước khi nó có thể giương chiếc răng nanh tử thần để ghim Marable vào khối đá, Betty Young đã dùng hết sức hạ chiếc rìu xuống lưng nó.

Có một tiếng thình thịch kinh hoàng khi vũ khí sắc bén cắm sâu vào tấm lưng thịt. Cô ấy tấn công một lần nữa, và sinh vật rơi xuống theo từng nếp gấp, giống như một cái lò xo đang sụp đổ. Nó đánh trả cô, nhưng cô nhảy rõ ràng khi nó chém trong đau đớn, đập mạnh đến nỗi cả căn phòng như muốn rung chuyển.

Marable chạy xuống bên cạnh khu nhà để giúp cô ấy. Anh thở dốc, và cô quay về phía anh; Khi Betty nhìn đi chỗ khác, một phần của chiếc đuôi đỏ tươi đâm vào cơ thể cô và cô ngã xuống, đập đầu xuống sàn.

Marable với tay xuống, nắm lấy chiếc rìu, và trong cơn điên cuồng tuyệt vọng, nó đã tấn công vào cái đầu khủng khiếp của con bò sát. Anh ta lao vào và lao ra như một con chó săn, cắm chiếc rìu sâu vào cổ và đầu của con thú. Anh ta tạo ấn tượng như đang chém vào cao su nặng, và Betty Young, cố gắng lê mình ra khỏi cơ thể nguy hiểm đó, nghe thấy tiếng thở rít của anh ta.

Bây giờ họ gần như bị che khuất với nhau, trong làn sương mù tỏa ra từ lỗ mũi của thứ đó.

"Cứu cứu!" Cô gái hét lên, dồn hết sức lực cuối cùng trong tiếng khóc tuyệt vọng.

Sau đó, cô nhìn thấy Marable đi xuống, khi con bò sát đánh anh ta một nhát vào cơ thể của nó. Khi người đồng nghiệp trẻ tuổi mạnh mẽ không trỗi dậy, cô gái nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc. Không khí thực sự trở nên đen kịt đối với cô; cô ngất đi và nằm im.

KHI Betty Young mở mắt ra, không khí đã trong lành đi rất nhiều, và cô có thể nhìn thấy những đường viền quen thuộc của phòng thí nghiệm cổ sinh vật học và những khối hổ phách. Cha cô đang ôm đầu cô vào lòng, và đang tắm nước cho hai bên thái dương của cô.

"Em yêu," anh nói, "em có bị thương nặng không?"

"Không," cô thì thầm. "Tôi - tôi không sao. Nhưng - nhưng Walter - đã làm được -"

"Anh ấy không sao," cha cô nói. "Con bò sát đang chết, và không thể gây sát thương cho nó. Chúng tôi đã hoàn thành nó."

Sau đó, Marable, người bê bết máu mà anh đang cố gắng lau trên tay và quần áo, đến và mỉm cười với cô.

"Chà," Giáo sư Young nói, "hai người đã cắt xén một mẫu vật kỳ diệu và độc đáo giữa hai người."

Có một số người đàn ông đang kiểm tra thứ gì đó gần đó. Đảo mắt về hướng họ, Betty thấy họ đang xem phần còn lại của loài bò sát.

MARABLE đỡ cô ấy đứng dậy và đứng cách cô ấy bằng một tay. Giáo sư Orling, chuyên gia nổi tiếng về hóa thạch bò sát, đang phát biểu, và những người khác lắng nghe.

"Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ thấy nó là một loại liên kết còn thiếu giữa khủng long và mososaurs. Chắc chắn không thể tin được rằng một sinh vật như vậy được tìm thấy còn sống; nhưng có lẽ nó có thể được giải thích. Nó có liên quan đến động vật lưỡng cư và đã có thể sống trong hoặc ngoài nước. Hiện nay, chúng ta có nhiều trường hợp bò sát như thằn lằn và cóc nhốt trong đá rắn nhưng vẫn tồn tại hàng trăm năm. Rõ ràng loài bò sát lớn này đã trải qua cùng một loại kinh nghiệm. Tôi có thể nói rằng đã có một số biến động lớn của thiên nhiên, rằng loài bò sát này đã bị bắt trong ngục hổ phách của nó hàng ngàn và hàng ngàn năm trước. Thông qua chế độ ngủ đông và có lẽ là một loại thuốc bảo quản mà nó thải ra trong chất lỏng màu đen, sinh vật này đã có thể sống sót sau thời gian dài bị giam cầm. Một cách tự nhiên, khi nó được giải phóng bằng cách cắt đi một phần của hổ phách gắn vào nó, nó sẽ vỡ tung tế bào, cồn cào vì đói. Chiếc răng nanh mà chúng ta thấy là vũ khí tấn công chính của nó, và nó nhắm vào người canh gác bất hạnh. Sau khi khiến anh ta bất tỉnh, phần rìa giống như mút của nó dán chặt miệng gần tim trong khi chiếc răng nanh bắn vào động mạch và hút dịch cơ thể ra ngoài. Còn rất nhiều việc phải làm với phát hiện quý giá này, các quý ông. Tôi đề nghị rằng— "

MARABLE càu nhàu. “Ôi, chết tiệt,” anh thì thầm vào tai Betty Young. "Gửi tên ác quỷ cổ sinh vật học, Betty. Bạn đã cứu mạng tôi. Hãy ra ngoài và kết hôn đi. Tôi yêu bạn."

Cô gái mỉm cười nhìn vào mắt anh. Các nhà khoa học gần đó đang say mê lắng nghe những lời của Orling, và không có thời gian để xem hai người trẻ tuổi, vì họ nhìn chằm chằm vào cơ thể của loài bò sát khi người đàn ông vĩ đại đi từ phần này sang phần khác, giảng hết điểm này đến điểm khác.

Betty nói: “Bạn đã quên mất cổ sinh vật học trong một khoảnh khắc, cảm ơn trời đất. "Tôi rất vui."

From some far reach of leagueless Space came a great pillar of flame to lay waste and terrorize the Earth.

"Vâng, Betty thân yêu. Trải nghiệm khủng khiếp này đã khiến tôi rung động, và tôi nhận ra rằng tôi yêu em nhiều như thế nào khi nhìn thấy em gặp nguy hiểm. Thật là một vài phút tồi tệ! Nếu tôi phải sống lại chúng, tôi không nghĩ mình có thể làm được đối mặt với chúng. "

“Đừng bận tâm,” cô thì thầm. "Chúng ta an toàn, Walter. Rốt cuộc, không phải người phụ nữ nào cũng được một hóa thạch sống giúp đỡ để khiến người đàn ông cô ấy yêu nhận ra anh ấy yêu cô ấy!"

Giới thiệu về Dòng sách HackerNoon: Chúng tôi mang đến cho bạn những cuốn sách quan trọng nhất về kỹ thuật, khoa học và chuyên sâu về miền công cộng. Cuốn sách này là một phần của miền công cộng.

Những câu chuyện đáng kinh ngạc. 2009. Những câu chuyện đáng kinh ngạc về siêu khoa học, tháng 7 năm 1930. Urbana, Illinois: Dự án Gutenberg. Truy cập tháng 5 năm 2022 từhttps://www.gutenberg.org/files/29198/29198-h/29198-h.htm#amber

Sách điện tử này dành cho bất kỳ ai sử dụng ở bất kỳ đâu miễn phí và hầu như không có bất kỳ hạn chế nào. Bạn có thể sao chép, cho đi hoặc sử dụng lại theo các điều khoản của Giấy phép Dự án Gutenberg đi kèm với sách điện tử này hoặc trực tuyến tại www.gutenberg.org , có địa chỉ tại https://www.gutenberg.org/policy/license. html .