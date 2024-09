Marable, em um frenesi desesperado, hackeado na cabeça horrível do réptil

Astounding Stories of Super-Science, julho de 1930, por Astounding Stories faz parte da série de postagens de blog de livros do HackerNoon. Você pode pular para qualquer capítulo deste livro aqui . VOL. III, nº 1: De um bloco de âmbar

Astounding Stories of Super - Science, julho de 1930: VOL. III, nº 1 - De um bloco de âmbar

Por Tom Curry

Marable, em um frenesi desesperado, cortou a terrível cabeça do réptil.



"ESTES devem ser especialmente valiosos e interessantes, sem dúvida, Marable", disse o homem alto e ligeiramente curvado. Ele acenou com a mão longa em direção às massas marrom-amareladas que enchiam o chão das espaçosas salas de trabalho, elevando-se quase até as clarabóias, bem acima de suas cabeças.

"Aquele carvão está no maior com o centro escuro?" perguntou uma jovem atraente que estava ao lado do mais velho dos homens.

"Estou inclinado a acreditar que será algum tipo de líquido preto", disse Marable, um homem grande de trinta e cinco anos.

Havia outras pessoas nas imensas salas, os laboratórios do famoso Museu de História Natural. A luz entrava pelas clarabóias e janelas; fósseis de todos os tipos, alguns de tamanho imenso, estavam espalhados. Especialistas habilidosos desbastavam matrizes que outros artistas reconstruíam, fazendo mil coisas necessárias ao trabalho.

Um murmúrio de conversa em voz baixa, acompanhado por batidas irregulares de cinzéis na pedra, chegava aos seus ouvidos, embora eles não ligassem para isso, pois trabalhavam aqui dia após dia, e era apenas o som usual do laboratório dos paleontólogos.

Marable jogou para trás a cabeça loira. Ele olhou novamente para a jovem de cabelos escuros e olhos azuis, mas quando ele chamou sua atenção, ele desviou o olhar e falou com o pai dela, o professor Young.

"Acho que aquele grande será o maior pedaço de âmbar já extraído", disse ele. "Houve muitas dificuldades em tirá-lo, pois os operários pareciam ter medo dele, não queriam manuseá-lo por algum motivo bobo ou outro."

O PROFESSOR Young, curador, era um especialista em sua linha, mas o jovem Marable estava encarregado desses blocos fósseis específicos, sendo o âmbar puro porque estava misturado com linhito. O bloco específico que despertou o interesse dos três era uma enorme massa marrom amarelada de forma irregular. Vagamente, através da casca externa de âmbar impuro, podia ser visto o coração de tinta. O pedaço pesava muitas toneladas, e seu caixote acabara de ser retirado por alguns operários e estava sendo levado, pedaço por pedaço.

Os três contemplaram a imensa massa, que ocupava a maior parte de uma das extremidades do laboratório e se elevava quase até as claraboias. Era uma pequena montanha, comparada ao tamanho da sala, e neste caso a montanha veio para o homem.

"Senhorita Betty, acho melhor começarmos desenhando um esboço do bloco", disse Marable.

Betty Young, filha do curador, assentiu. Ela trabalhava como assistente e secretária de Marable.

"Bem, o que você acha deles?"

A voz atrás deles os fez se virar, e eles olharam para o rosto de Andrew Leffler, o paleontólogo milionário, cuja riqueza e interesse no museu possibilitaram à instituição adquirir o âmbar.

LEFFLER, um homenzinho inteligente e de movimentos rápidos, cujo queixo era decorado com uma barba branca Van Dyke, estava muito orgulhoso da nova aquisição.

"Todo mundo está falando sobre o grande", continuou ele, colocando a mão no ombro de Marable. "Orling está vindo para ver, e muitos outros. Como eu disse a você, os trabalhadores que o manuseavam temiam o grande. Havia rumores sobre algum demônio desconhecido que estava escondido na substância semelhante a tinta, capturado lá como a proverbial mosca no âmbar. ... Bem, esperemos que haja algo de bom aí, algo que faça valer a pena todo o nosso esforço."

Leffler se afastou para falar com outras pessoas que inspecionavam os blocos de âmbar.

"A superstição é curiosa, não é?" disse Marable. "Como alguém pode pensar que uma criatura fóssil, presa em tal célula por milhares e milhares de anos, poderia causar algum dano?"

O professor Young deu de ombros. "É exatamente como você diz. A superstição não é razoável. Esses blocos de âmbar foram extraídos nos depósitos de linhito da Manchúria por cules chineses comandados por mestres japoneses. Eles acreditam em qualquer coisa, os cules. Lembro-me de trabalhar uma vez com uma equipe deles que pensava..."

O professor parou de repente, pois sua filha soltou um pequeno grito de alarme. Ele sentiu a mão dela em seu braço e se virou para ela.

"O que é, querida?" ele perguntou.

Ela estava apontando para o maior bloco de âmbar, e seus olhos estavam bem abertos e mostravam que ela tinha visto algo, ou imaginado ter visto algo, que a assustou.

A PROFESSORA Young seguiu a direção do dedo dela. Ele viu que ela estava olhando para o coração negro do bloco de âmbar; mas quando olhou, não conseguiu ver nada além do contorno vago e irregular da substância escura.

"O que é, querida?" perguntou Young novamente.

"Eu-eu pensei ter visto isso olhando para fora, olhos que nos encaravam..."

A garota se interrompeu, riu brevemente e acrescentou: "Acho que foi a fala do Sr. Leffler. Não há nada lá agora."

"Provavelmente o demônio da Manchúria se mostra apenas para você", disse seu pai brincando. "Bem, tenha cuidado, querida. Se for preciso uma noção para pular em você, me chame e eu exorcizarei para você."

Betty corou e riu de novo. Ela olhou para Marable, esperando ver um sorriso de escárnio no rosto do jovem, mas sua expressão era grave.

A luz de cima estava diminuindo; lá fora soava o rugido do trânsito voltando para casa.

"Bem, devemos ir para casa", disse o professor Young. "Temos um dia difícil e interessante pela frente amanhã, e quero ler o novo trabalho de Orling sobre matrizes antes de começarmos a lascar o âmbar."

Young deu meia-volta e caminhou em direção ao armário no final da sala, onde guardava o casaco e o chapéu. Betty, prestes a segui-lo, percebeu uma mão em seu braço e se virou para encontrar Marable olhando para ela.

"Eu também os vi," ele sussurrou. "Será que foi apenas imaginação? Foi alguma refração da luz?"

A garota empalideceu. "Eu-eu não sei", ela respondeu, em voz baixa. "Eu pensei ter visto dois olhos terríveis olhando para mim do coração escuro. Mas quando papai riu de mim, eu fiquei com vergonha de mim mesmo e pensei que era apenas minha fantasia."

"O centro é líquido, tenho certeza", disse Marable. "Vamos descobrir isso em breve, quando começarmos."

"De qualquer forma, você deve ter cuidado, e o pai também", declarou a menina.

Ela olhou de novo para o bloco, que se erguia acima deles, como se esperasse que ele se abrisse e o monstro da imaginação dos cules saltasse para fora.

"Venha, Betty", chamou o pai.

Ela percebeu então que Marable estava segurando sua mão. Ela se afastou e foi se juntar ao pai.

Foi um trabalho lento, desbastando a matriz. Apenas um pedaço de cada vez poderia ser cortado, pois eles encontraram muitos insetos embutidos no âmbar. Essas pequenas criaturas mostraram-se extremamente interessantes para os paleontólogos, pois algumas eram novas para a ciência e precisavam ser cuidadosamente preservadas para estudo posterior.

Marable e seu pai trabalharam o dia todo. Betty, ajudando-os, estava obviamente nervosa. Ela continuou implorando ao pai para cuidar e, finalmente, quando ele parou de trabalhar e perguntou o que a afligia, ela não conseguiu dizer.

"Tenha cuidado", disse ela, de novo e de novo.

O pai dela percebeu que ela estava com medo do bloco de âmbar e zombou dela sem parar. Marable não disse nada.

"Está ficando muito mais macio, agora a casca externa é perfurada", disse Young, no final do dia.

"Sim", disse Marable, parando em seu trabalho de cortar uma porção da matriz. "Em breve atingiremos o coração e então descobriremos se estamos certos sobre ser líquido. Devemos fazer alguns preparativos para capturá-lo, se for o caso."

A luz estava diminuindo. Lá fora fazia frio, mas os laboratórios eram bem aquecidos pelo vapor. Perto de onde trabalhavam havia um radiador, para que se mantivessem aquecidos o dia todo.

A maioria dos trabalhadores na sala estava se preparando para sair. Young e Marable, relutantes em deixar um material tão interessante, largaram seus cinzéis por último. Ao longo do dia, vários visitantes científicos os interromperam para inspecionar o imenso bloco de âmbar e ouvir sua história.

Durante todo o dia, Betty Young olhou fascinada para o centro escuro.

"Acho que deve ter sido imaginação", ela sussurrou para Marable, quando Young foi vestir o casaco e o chapéu. "Não vi nada hoje."

"Nem eu", confessou Marable. "Mas eu pensei ter ouvido raspagens surdas dentro do bloco. Meu cérebro me diz que sou um tolo imaginativo, que nada poderia estar vivo lá dentro, mas mesmo assim, continuo pensando naqueles olhos que pensamos ter visto. Isso mostra como longe a imaginação vai levar um."

"Está escurecendo, Betty", disse o pai. "Melhor não ficar aqui nas sombras ou o diabo vai te pegar. Será chinês ou americano moderno!"

A menina riu, desejou boa noite a Marable e saiu do laboratório com o pai. Quando eles cruzaram a soleira, um homem corpulento e de rosto vermelho em um uniforme cinza, um relógio de vigia pendurado ao seu lado, levantou o chapéu e sorriu para a jovem e seu pai.

"Olá, Rooney", exclamou Betty.

"Como vai, Srta. Young! Vai ficar até tarde esta noite?"

"Não, vamos embora agora, Rooney. Boa noite."

"Boa noite, senhorita Young. Durma feliz."

"Obrigado, Rooney."

O velho vigia noturno era um sujeito alegre e todos gostavam dele. Ele gostava muito de Betty, e a jovem sempre trocava uma palavra agradável com ele.

Rooney entrou na sala onde estavam os blocos de âmbar. A menina caminhou com o pai pelo longo corredor. Ela ouviu o passo de Marable atrás deles.

"Espere um momento, pai", disse ela.

Ela voltou, sorrindo para Marable ao passar por ele, e entrou pela porta, mas permaneceu no portal e chamou Rooney, que estava no laboratório.

Ele veio correndo para o lado dela em sua saudação nervosa.

"O que é, senhora?" perguntou Rooney.

"Você vai ter cuidado, não vai, Rooney?" ela perguntou em voz baixa.

"Ah, sim, senhora. Sempre tomo cuidado. Ninguém pode entrar para fazer mal a ninguém enquanto Rooney estiver por perto."

"Eu não quero dizer isso. Eu quero que você tenha cuidado, quando você estiver nesta sala esta noite."

"Por que, senhorita, o que há para se preocupar? Nada além de algumas pedras de aparência engraçada, até onde posso ver."

A jovem ficou constrangida com seus próprios medos impalpáveis, despediu-se de Rooney e juntou-se ao pai, determinada a superá-los e afastá-los de sua mente.

Durante todo o caminho para casa e durante o jantar e depois, o professor Young zombou de Betty. Ela aceitou com bom humor e riu ao ver seu pai em tão bom humor. O professor Young era viúvo e Betty era a governanta do apartamento deles; embora uma empregada cozinhasse para eles e limpasse os quartos, a jovem planejava as refeições e cuidava para que tudo fosse caseiro para eles.

Depois de uma noite agradável juntos, lendo e discutindo as novas adições à coleção, eles foram para a cama.

Betty Young teve um sono agitado. Ela era assediada por sonhos, sonhos de olhos enormes que se aproximavam cada vez mais dela, que finalmente pareciam engolfá-la.

Ela finalmente acordou de um cochilo e começou a se levantar na cama. O sol estava alto, mas o relógio na escrivaninha marcava apenas sete horas, muito cedo para levantar para o trabalho do dia. Mas então o som da campainha do telefone no corredor a fez se levantar, calçar os chinelos e o roupão e sair correndo para a sala.

ANTES de alcançar o telefone, no entanto, ela ouviu a voz de seu pai respondendo.

"Olá... Sim, falando. Bom dia, Smythe."

Smythe era o zelador do museu. Betty, parada atrás do pai, perguntou-se o que ele poderia querer para telefonar tão cedo. As próximas palavras de seu pai enviaram um arrepio de medo através de seu coração.

"Meu Deus! Eu... eu não posso acreditar!" exclamou Young. "Ele está morto?"

Houve uma pausa; Betty captou o som dos tons excitados de Smythe pelo receptor.

"Quem... quem é?" ela sussurrou, segurando o braço de seu pai.

"Eu vou descer, sim."

Young desligou e virou-se para a filha. Seu rosto estava triste, fortemente marcado por sombras de tristeza.

"Querida, houve uma tragédia no museu durante a noite. O pobre Rooney foi assassinado - pelo menos assim eles acreditam - e Smythe, que o encontrou, quer que eu desça e veja se alguma coisa foi roubada. Devo ir ao uma vez. O corpo está em nosso laboratório."

"Rooney? Ah, coitado."

A menina chorou um pouco, mas preparou-se para ajudar o pai.

"Eu vou com você", disse ela.

"Não, não. É melhor você ficar aqui: você pode vir mais tarde", disse Young. "Eu não gosto que você veja essas paisagens, querida. Não seria bom para você."

"Eu vou ficar bem. Eu prometo a você que vou."

Ela insistiu e ele foi forçado a deixá-la acompanhá-lo ao museu. Chamaram um táxi e logo chegaram à porta. O elevador os levou até o último andar, e rapidamente eles passaram pelos corredores e chegaram ao portal que dava para os quartos onde estavam os blocos de âmbar.

SMYTHE cumprimentou-os, um olhar preocupado em seu rosto marcado. "Mandei chamar uma ambulância, professor", disse ele.

Young assentiu, passou por ele e entrou no laboratório. À luz da manhã, os blocos de âmbar adquiriram um tom avermelhado. Agora, eles pareciam oprimir a jovem, que bravamente permaneceu ao lado do pai enquanto ele caminhava rapidamente para a base do bloco maior.

Uma forma vaga jazia nas sombras entre a parede e a maior massa âmbar. O professor Young curvou-se sobre o corpo de Rooney e sentiu o pulso.

"Ele está morto há algum tempo", disse ele.

Ela assentiu, comovida com o terrível fim de seu velho amigo Rooney.

"Não há nada que possamos fazer por ele, agora", continuou seu pai sobriamente. "Parece que ele foi atacado e esfaqueado repetidas vezes por seu agressor ou agressores, quem quer que fossem."

"Como... como ele está pálido", disse Betty. "O pobre Rooney era tão alegre e com o rosto vermelho, mas sua pele é como giz."

"E ele também encolheu. Parece que não há mais sangue em suas veias", disse o pai.

MARABLE, que também havia sido chamado, entrou e ajudou no exame. Ele disse bom dia para Betty e seu pai, e então foi se curvar sobre o corpo de Rooney.

"Veja a expressão de terror abjeto em seu rosto", Betty ouviu Marable dizer a seu pai enquanto os dois examinavam o cadáver. "Ele devia estar com muito medo de quem o matou."

"Eles o espancaram terrivelmente", disse Young. "Deve ter havido vários dos assassinos; seria preciso mais de um homem para causar tamanho dano."

"Sim. Suas costelas estão esmagadas - veja, este corte, professor, seria suficiente para causar a morte sem nenhum dos outros ferimentos."

Betty Young não conseguia tirar os olhos da visão medonha. Ela se preparou para suportá-lo e orou pedindo forças para não desmaiar e causar problemas a seu pai. Ela podia ver os dois homens examinando uma grande área com bolhas sob a axila do cadáver, no centro da qual havia uma fenda vertical afiada que sem dúvida havia perfurado a artéria perto da superfície da axila. Talvez tivesse perfurado até o coração.

"Sem sangue", exclamou Marable, percebendo a mesma coisa que seu pai havia falado. "É como se o sangue tivesse sido bombeado para fora de seu corpo!"

"Sim, acho que esgotou."

"Mas não há muita poça aqui onde ele jaz", disse Marable, em voz baixa. "Veja, há apenas manchas, de vários cortes que ele recebeu."

"Talvez ele tenha sido arrastado para cá de outra sala", disse Young. "Quando os outros vierem, logo saberemos se algo está faltando. Parece que homens desesperados o suficiente para cometer tal assassinato não iriam embora sem tentar conseguir o que procuravam. A menos, é claro, que a morte de Rooney os assustasse. antes que eles pudessem pegar seu espólio."

SMYTHE se aproximou do grupo, com um médico a reboque. Este último confirmou os fatos que Marable e Young haviam descoberto: que Rooney havia sido morto por um corte profundo perto do coração e que a maior parte do sangue foi drenada do corpo.

"Eles parecem cortes de uma navalha extremamente afiada e grande", disse o médico.

Outros estavam entrando para ver Rooney, e o museu fervilhava de atividade enquanto vários curadores, alarmados com a segurança de suas valiosas coleções, examinavam febrilmente seus pupilos.

"Ele marcou o ponto aqui às duas da manhã", disse Smythe. "Eu vi isso. É a última vez que ele cumprirá seu dever, coitado."

"Odor curioso", disse o médico, fungando. "Cheira a almíscar, mas é fétido. Suponho que seja algum produto químico que você usa."

"Percebi isso também", disse o professor Young. "Eu mesmo não reconheço."

Marable, que estava olhando para o chão entre o grande bloco de âmbar e o corpo, soltou uma exclamação que fez os dois homens erguerem os olhos.

"Existem linhas onduladas ao redor do quarteirão", disse Marable, em resposta às suas perguntas.

O jovem desapareceu atrás do quarteirão e então chamou-os entusiasmado para se juntarem a ele. Betty Young se aproximou e finalmente passou pelo cadáver e ficou ao lado de seu pai.

Diante dela, ela viu uma grande poça de líquido preto. Ele estava escondido na esquina do quarteirão, de modo que eles não o notaram, de tão ocupados que estavam olhando para Rooney.

E havia uma grande cavidade no coração do bloco de âmbar. Pedaços da massa marrom-amarelada estavam espalhados, como se tivessem caído e permitido que a substância escura escapasse.

"É endurecido ou seco no ar", disse Young.

"Parece laca preta", disse Betty.

O cheiro almiscarado era mais forte aqui. O grande bloco de âmbar parecia sufocá-los com seu tamanho.

"Nosso lascar e martelar e o calor do radiador fazendo com que ele se expandisse deve ter forçado a saída do sépia, ou o que quer que seja", disse Young. Havia uma nota de decepção em sua voz "Eu esperava que dentro do líquido nós descobriríamos um fóssil de valor", ele continuou.

Marable olhou para Betty Young. Eles se encararam por alguns segundos, e ambos sabiam que o mesmo pensamento havia ocorrido ao outro. Os olhos assustadores - eles eram apenas invenções da imaginação?

Marable começou a olhar em volta com cuidado, aqui e ali. Betty percebeu o que ele estava fazendo e ficou assustada. Ela foi para o lado dele. "Oh, tenha cuidado", ela sussurrou.

"O bloco gigante foi movido um pouco", respondeu ele, olhando para o rosto bonito dela. "Você notou isso?"

Agora que lhe disseram para olhar, ela podia ver que o bloco de âmbar extremamente pesado não estava mais na posição em que estava. Marcas no chão mostravam onde ele havia sido arrastado ou deslocado de seu local de descanso original.

BETTY Young engasgou. Que força poderia ser tão poderosa que poderia mover tantas toneladas? Uma torre foi usada e rolos colocados sob o bloco quando os homens o moveram.

A razão tentou se afirmar. "Deve ter explodido. Isso faria com que mudasse", ela disse fracamente.

Marable deu de ombros. Seu exame foi interrompido pela chegada do químico do museu, enviado por Young. O químico pegou uma amostra do líquido preto para análise. Chegavam relatórios de todo o museu, diferentes departamentos declarando, um após o outro, que nada havia sido mexido ou roubado de suas seções.

Betty Young foi novamente para o lado de Marable. Ela seguiu a direção de seus olhos e viu longas marcas de garras no chão, irradiando do sépia.

"Doutor Marable", disse ela, "por favor, não... não olhe mais. Deixe este lugar terrível por um dia, de qualquer maneira, até vermos o que acontece nas próximas vinte e quatro horas."

Ele sorriu e abanou a sua cabeça. "Preciso fazer uma busca", respondeu ele. "Meu cérebro me chama de idiota, mas mesmo assim estou preocupado."

"Você acha mesmo ...?"

Ele assentiu, adivinhando seu pensamento. A garota estremeceu. Ela sentiu o terror crescendo em seu coração, e as atitudes prosaicas dos outros no grande laboratório não diminuíram seus medos.

O corpo de Rooney foi removido. O local foi limpo por operários, e a busca de Marable — se assim poderia ser chamada sua constante perambulação pelo laboratório — cessou por um tempo. Chegou o relatório do químico. O líquido preto era algum tipo de secreção animal, provavelmente melonótica.

Apesar de terem aprendido tantos fatos sobre o assassinato, eles ainda não haviam desvendado o mistério. Quem assassinou Rooney e por quê? E para onde foi seu sangue? Em nenhuma outra sala foi encontrado qualquer vestígio de luta.

"Se você não quer fazer mais nada, por favor, carregue uma arma", implorou Betty de Marable. "Vou tentar levar o papai para casa, logo depois do almoço, se ele quiser. Ele é tão teimoso. Não consigo fazer com que ele cuide. Tenho que vigiá-lo e ficar ao lado dele."

"Muito bem", respondeu Marable. "Vou pegar um revólver. Não que eu ache que seria de muita utilidade, se eu encontrasse..." Ele se interrompeu e encolheu os ombros largos.

Leffler entrou furioso na sala. "O que é isso que eu ouço?" ele gritou, aproximando-se de Marable. "Um vigia morto durante a noite? Descuido, cara, descuido! As autoridades daqui são absurdas! Eles guardam tesouros inestimáveis e permitem que ladrões entrem e destruam sua vontade. Você, Marable, o que tudo isso significa?"

Leffler estava com raiva. Marable olhou friamente para seu rosto vermelho. "Fazemos o melhor que podemos, Sr. Leffler", disse ele. "É improvável que alguém queira roubar algo como aquele bloco de âmbar."

Ele acenou para a massa gigante.

Leffler fez um gesto de impaciência. "Custou-me muitos milhares de dólares", exclamou.

"É hora do almoço, professor", disse Betty.

Marable curvou-se para Leffler e deixou o milionário tagarelando, inspecionando os vários espécimes que ele havia fornecido.

O gongo da uma hora havia soado e todos os trabalhadores e investigadores estavam saindo para os laboratórios paleontológicos para comer alguma coisa.

MARABLE, com Betty, saiu por último. Leffler estava em um canto da sala, escondido de sua visão por um canto de um bloco de âmbar. Eles podiam ouvir Leffler ainda reclamando sobre o descuido dos homens encarregados daquela seção do museu, e Marable sorriu tristemente para Betty.

"Pobre Rooney", disse ele. "Betty, eu me sinto mais ou menos responsável, de certa forma."

"Não, não", gritou a menina. "Como você poderia ter previsto uma coisa dessas?"

Marable balançou a cabeça. "Aqueles olhos, você sabe. Eu deveria ter tomado precauções. Mas eu não tinha idéia de que poderia escapar de sua prisão assim."

Pela primeira vez, Marable mencionou definitivamente sua ideia do que havia ocorrido. A garota havia entendido o tempo todo, pela conversa entrecortada e pelo olhar do jovem cientista.

Ela suspirou profundamente. "Você vai conseguir um revólver antes de procurar mais?" ela disse. "Eu vou. Smythe tem um, e eu sei que ele vai me emprestar."

"Eu vou", ele prometeu. "Sabe, Leffler tem a mesma ideia que nós temos, eu acho. É por isso que ele continua falando sobre isso ser nossa culpa. Eu acredito que ele também viu algo. Sua conversa sobre o diabo dentro do quarteirão foi meio séria. ele atribuiu isso à imaginação, ou talvez não tenha pensado que esse fóssil fosse perigoso."

Saíram juntos e caminharam em direção ao restaurante que frequentavam. Seu pai estava lá, almoçando com um dos superintendentes do museu. Ele sorriu e acenou para Betty.

Todos, é claro, estavam discutindo o assassinato de Rooney.

Depois de uma hora, durante a qual os dois jovens falaram pouco, Marable e Betty Young deixaram o restaurante e voltaram para o museu. Seu pai ainda estava em sua mesa.

Eles caminharam até a entrada da garagem e, em seguida, Marable soltou uma exclamação. "Algo está errado", disse ele.

Havia uma pequena multidão de pessoas reunidas nos degraus. As portas externas, em vez de estarem abertas como de costume, estavam fechadas e os guardas espiavam.

Marable e Betty foram admitidas, depois de abrirem caminho até as portas.

"O museu está fechado ao público, senhor", respondeu um guarda à pergunta de Marable.

"Por que?" perguntou Marable.

"Aconteceu alguma coisa nos laboratórios paleontológicos", respondeu o guarda. "Não sei exatamente o quê, mas vêm ordens para esvaziar os quartos e não deixar ninguém entrar a não ser membros da equipe, senhor."

Marable correu para a frente. Betty estava em seus calcanhares. "Por favor, pegue uma arma", disse ela, agarrando o braço dele e segurando-o.

"Tudo bem. Vou pegar um emprestado de um guarda."

Ele voltou para as portas da frente e voltou, deslizando uma grande pistola no bolso lateral.

"Eu quero que você espere aqui", disse ele.

"Não. Eu vou com você."

"Por favor", disse ele. "Como seu superior, eu ordeno que você permaneça no andar de baixo."

A garota deu de ombros. Ela permitiu que ele subisse as escadas até o primeiro andar e voltou correndo em busca de Smythe.

SMYTHE pegou uma arma para ela e, como não queria esperar pelo lento elevador, subiu correndo os degraus. Smythe não podia contar a ela com certeza o que havia acontecido no laboratório superior que fizera com que o museu fechasse naquele dia.

Com o coração batendo rapidamente, Betty Young subiu apressadamente o segundo lance de escadas até o terceiro andar. Um operário, que a menina reconheceu como trabalhador braçal nas salas paleontológicas, desceu correndo, passando por ela em plena fuga, com uma expressão de terror abjeto no rosto.

"O que é isso?" ela chorou.

Ele estava tão assustado que não conseguia falar logicamente. "Havia uma névoa negra - eu vi uma cobra vermelha com pernas..."

Ela não esperou mais. Uma pontada de medo pela segurança de Marable disparou em seu coração, e ela se forçou a subir no último andar.

Lá em cima havia uma névoa levemente negra que enchia os corredores. À medida que Betty Young se aproximava da porta dos laboratórios paleontológicos, a névoa se tornava mais opaca. Era como se uma névoa fuliginosa impregnasse o ar, e a garota podia ver que ela saía da porta do laboratório em espirais pesadas. E suas narinas captaram o estranho odor de almíscar fétido.

Ela estava muito assustada; mas ela agarrou a arma e empurrou.

ENTÃO chegou aos seus ouvidos o som de um grito, o grito terrível de um homem mortalmente ferido. Instintivamente, ela sabia que não era Marable, mas temia pelo jovem professor e, com um grito de resposta, precipitou-se para a atmosfera enfumaçada dos laboratórios externos.

"Walter!" ela chamou.

Mas evidentemente ele não a ouviu, pois nenhuma resposta veio. Ou será que algo aconteceu com ele?

Ela parou na soleira da grande sala onde estavam os blocos de âmbar.

Sobre o vasto espaço do chão erguiam-se as numerosas massas de pedra e âmbar, algumas cobertas com imensas mortalhas de lona que as faziam parecer montes fantasmagóricos na penumbra. Betty Young ficou parada, ofegando de medo, segurando a pistola na mão, tentando captar os sons dos homens naquela câmara de horror.

Ela ouviu, então, um leve gemido, e depois ruídos que identificou em sua mente como algo sendo arrastado pelo piso de mármore. Um grito abafado, fraco, chegou aos seus ouvidos, e quando ela deu um passo à frente, o silêncio veio.

Ela escutou por mais tempo, mas agora a luz do sol entrando pela janela para fazer manchas escuras na névoa negra opaca era sua principal sensação.

"Walter!" ela chamou.

"Volte, Betty, volte!"

A névoa parecia abafar as vozes e também obscurecer a visão. Ela avançou mais para dentro do laboratório, tentando localizar Marable. Corajosamente, a garota empurrou em direção ao maior bloco de âmbar. Foi aqui que ela sentiu instintivamente que encontraria a fonte do perigo.

"Lefler!" ela ouviu Marable dizer, quase em seu cotovelo, e o jovem gemeu. A garota veio até ele, curvada sobre algo no chão.

ELA se ajoelhou ao lado dele, segurando seu braço. Agora ela podia ver o contorno do corpo de Leffler a seus pés. O rico colecionador estava dobrado no chão, murcho como tinha sido Rooney. Seus pés, movendo-se como por reflexo, batiam no chão de vez em quando, fazendo um curioso som de clique quando os botões de suas polainas cinza batiam no mármore.

Mas era óbvio, mesmo na luz turva, que Leffler estava morto, que seu sangue fora sugado.

Betty Young gritou. Ela não pôde evitar. A névoa negra a sufocou e ela respirou fundo. Deixando Marable, ela correu em direção às janelas para abri-las.

A primeira que experimentou era pesada e quebrou o vidro com a coronha da arma. Ela quebrou várias vidraças em duas das janelas e a névoa saiu do laboratório.

Ela começou a voltar para o lado de Marable. Ele soltou um grito repentino e ela correu de volta para onde o havia deixado, tropeçando no corpo de Leffler, recuando com o toque da morte.

Marable não estava lá, mas ela podia ouvi-lo por perto.

O ar frio entrava pelas janelas e gradualmente a névoa desaparecia. Betty Young viu Marable agora, parado por perto, olhando para o volume de um bloco de âmbar que ainda estava coberto por sua mortalha de lona. Apesar de não ser tão grande quanto a exibição do prêmio, este bloco de âmbar era grande e ocupava muitos metros de espaço.

"Betty, por favor, saia e chame alguns dos homens", implorou Marable.

Mas ele não olhou para ela, e ela percebeu seu olhar fascinado. Seguindo a direção de seu olhar, a garota viu que um fio de névoa esfumaçada subia por baixo da borda da capa de lona.

"Está lá", sussurrou Betty.

Marable tinha uma faca que havia apanhado de um banco e com ela começou a cortar silenciosamente a caixa de lona do bloco, mantendo vários pés de cada lado do local onde a névoa aparecia por baixo da mortalha.

Marable cortou com rapidez e eficiência, embora o tecido fosse pesado e ele fosse forçado a subir vários metros no bloco para tornar seu trabalho eficaz. A garota assistia, fascinada com horror e curiosidade.

Aos seus ouvidos chegou um curioso som de sucção, e uma vez uma vaga forma de tentáculo apareceu no fundo da tela.

Por fim, Marable agarrou a ponta do corte que havia feito e, com um movimento violento, lançou a aba da lona voando sobre o grande bloco.

Betty Young gritou. Por fim, ela avistou a terrível criatura que sua imaginação havia pintado com ódio e horror. Um flash de escarlate brilhante, salpicado de manchas pretas, foi sua impressão da besta. Uma cabeça chata e reptiliana, longa, tubular, com narinas móveis e antenas na ponta, emoldurava dois olhos que lhe eram bastante familiares, pois eram as esferas que olhavam de dentro do bloco de âmbar. Ela havia sonhado com aqueles olhos.

Mas o réptil se movia como um flash de luz vermelha, embora ela soubesse que seu volume era grande; ele espirrou uma névoa negra dos apêndices na ponta de seu nariz, e o amassado da lona chegou a seus ouvidos enquanto a fera tentava se esconder no lado oposto do bloco.

MARABLE tinha corrido para o outro lado da massa. O ar, entrando pelas janelas, havia dissipado a névoa, apesar das novas nuvens que a criatura havia emitido, e Betty podia ver alguns metros em qualquer direção agora.

Ela caminhou, com músculos rígidos e congelados, ao redor para se juntar a Marable. Ao se aproximar dele, ela o viu arrancar toda a cobertura de lona do bloco para expor o horrível réptil à luz do dia.

E agora os dois ficaram olhando para a visão terrível. A criatura havia se achatado nas fendas e superfícies irregulares do bloco, mas era grande demais para se esconder em algo que não fosse um espaço enorme. Eles viram diante deles seu grande volume, pele vermelha brilhante manchada com preto, que subia e descia com a respiração do réptil. Sua cauda longa e poderosa, afinando a partir do corpo gordo e repugnante, estava enrolada na parte inferior do bloco.

"É onde está escondido, sob a mortalha. Estivemos a poucos metros dele a cada momento em que estivemos trabalhando", disse Marable, com a voz seca. "Havia muitos esconderijos para ele, mas ele escolhia o melhor. Saía apenas quando havia relativamente silêncio, para conseguir comida..."

"Nós... nós devemos matá-lo", gaguejou a garota.

Mas ela não conseguia se mover. Ela estava olhando para os olhos imensos, cruéis e sem pálpebras, que a prendiam malignamente como uma serpente paralisa um pássaro. As narinas tubulares e as antenas pareciam farejá-los, acenando para lá e para cá.

"Veja a extensão branca da córnea, como ela é grande", sussurrou Marable. "As pupilas não passam de fendas pretas agora." O interesse despertado por este fóssil vivo foi quase suficiente para sufocar o pavor da criatura no homem.

Mas a garota viu a enorme cabeça chata e o tecido enrugado da boca franzida com seus discos de ventosa.

DE REPENTE, da parte central da boca da ventosa saiu uma longa e reta presa vermelha.

Os dois recuaram quando o fóssil vivo levantou uma perna curta com garras.

"Ele tem o corpo grosso de uma imensa píton e as pernas com garras de um dinossauro", disse Marable, falando como se estivesse dando uma palestra. A visão, sem dúvida, o fascinou como cientista. Ele quase esqueceu o perigo.

"Oh, é horrível", sussurrou a garota.

Ela se agarrou ao braço dele. Ele continuou falando. "É algum tipo de polvo terrestre..."

Para a garota, parecia que o fóssil vivo tinha um comprimento infinito. Bobina após bobina aparecia enquanto as ondulações passavam ao longo de seu corpo e a presa reta ameaçava destruí-las.

"Veja, é blindado", disse Marable.

"Betty, ninguém jamais teve uma experiência como esta, viu uma cena dessas e viveu para contar. Deve estar faminto de fome, encerrado em sua cela âmbar dentro do fluido preto. Eu..."

Um silvo agudo e sibilante interrompeu sua fala. O réptil estava bufando e inchando e, à medida que crescia com a inspiração do ar, suas escamas esmaltadas se destacavam como saliências no grande corpo. Ele cuspiu uma nuvem de névoa negra e oleosa, e Marable finalmente voltou a si.

Ele ergueu o revólver e atirou na criatura, disparando tiro após tiro do pesado revólver na cabeça.

BETTY Young gritou quando o réptil empinou e fez um movimento em direção a eles. Marable e a garota recuaram rapidamente, enquanto a fera caía no chão com um baque surdo e começava a atacá-los, avançando com um movimento estranho e rastejante.

Estava entre eles e a porta. Betty enfiou a arma nas mãos de Marable, pois a dele estava vazia e ele a havia atirado no monstro.

"Depressa! Corra por sua vida!" ordenou Marable, colocando-se entre Betty e o réptil.

Ela não o deixaria até que ele desviasse para o lado, chegando perigosamente perto da fera e atirando em sua cabeça. A pressa do corpo fluindo parou; ele se virou e o perseguiu, deixando a garota segura no momento, mas separada de Marable.

Por sorte, no mármore liso, ele não conseguia segurá-lo com eficiência com seus braços em forma de garra. Era desajeitado em seu andar e por um tempo o homem o evitou.

Betty Young, procurando uma arma, pedindo ajuda a plenos pulmões, avistou o machado de um bombeiro em uma caixa de vidro na parede. Ela correu, quebrou o vidro com o pequeno martelo e pegou o pesado machado.

Tiro após tiro reverberou pelo grande laboratório enquanto Marable tentava parar o monstro. Betty, aproximando-se bravamente por trás, viu Marable saltando de um lado para o outro enquanto o bruto golpeou-o ferozmente uma e outra vez.

A criatura estava emitindo nuvem após nuvem de névoa negra, e a atmosfera, apesar das janelas abertas, estava escura em sua vizinhança. Vagamente, Betty ouviu gritos vindos do corredor distante, mas tudo o que pôde fazer foi gritar de volta e correr em direção ao horror.

MARABLE, sem fôlego, subiu ao topo de um bloco de âmbar. Betty, por perto, viu o réptil levantar sua massa no ar, até que estivesse alto o suficiente para atingir o homem.

Antes que pudesse enviar sua presa mortífera para prender Marable ao bloco, no entanto, Betty Young derrubou o machado em suas costas com toda a sua força.

Houve um baque doentio quando a arma afiada afundou profundamente nas costas carnudas. Ela atacou novamente, e a criatura caiu em dobras, como uma mola em colapso. Ele atacou de volta para ela, mas ela saltou para longe quando ele golpeou em agonia, debatendo-se de forma que toda a sala parecia balançar.

Marable desceu a lateral do quarteirão para ajudá-la. Ele estava respirando com dificuldade e ela se virou para ele; quando Betty desviou o olhar, uma parte do rabo escarlate a atingiu no corpo e ela caiu, batendo a cabeça no chão.

Marable se abaixou, pegou o machado e, em um frenesi desesperado, cortou a terrível cabeça do réptil. Ele saltou para dentro e para fora como um terrier, afundando o machado profundamente no pescoço e na cabeça da fera. Ele deu a impressão de golpear borracha pesada, e Betty Young, tentando se arrastar para longe daquele corpo perigoso, ouviu sua respiração sibilante.

Estavam quase escondidos um do outro agora, na névoa que saía das narinas da coisa.

"Ajuda ajuda!" gritou a menina, reunindo suas últimas forças no grito desesperado.

Ela viu Marable cair, então, quando o réptil o atingiu com um golpe de raspão com seu corpo. Quando o jovem poderoso não se levantou, a garota pensou que tudo estava acabado. O ar realmente ficou negro para ela; ela desmaiou e ficou imóvel.

QUANDO Betty Young abriu os olhos, o ar havia clareado bastante e ela pôde ver os contornos familiares do laboratório paleontológico e os volumes dos blocos de âmbar. Seu pai segurava sua cabeça no colo e banhava suas têmporas com água.

"Querida", disse ele, "você está gravemente ferida?"

"Não", ela murmurou fracamente. "Estou... estou bem. Mas... mas Walter... fez isso..."

"Ele está bem", disse o pai. "O réptil estava morrendo e não poderia causar nenhum dano a ele. Nós acabamos com ele."

Então, Marable, coberto de sangue, que ele tentava limpar de suas mãos e roupas, veio e sorriu para ela.

"Bem", disse o professor Young, "vocês dois mutilaram um espécime maravilhoso e único entre vocês."

Havia vários homens examinando algo próximo. Voltando os olhos na direção deles, Betty viu que eles estavam vendo os restos do réptil.

MARABLE ajudou-a a se levantar e a abraçou. O professor Orling, o famoso especialista em répteis fósseis, estava falando agora, e os outros ouviam.

"Acho que descobriremos que é algum tipo de elo perdido entre os dinossauros e os mosossauros. Certamente é inacreditável que tal criatura tenha sido encontrada viva; mas talvez possa ser explicado. Está relacionado aos anfíbios e foi capaz de vivem dentro ou fora da água. Agora, temos muitos exemplos de répteis, como lagartos e sapos encurralados em rocha sólida, mas sobrevivendo por centenas de anos. Evidentemente, este grande réptil passou pelo mesmo tipo de experiência. Eu diria que houve uma grande reviravolta na natureza, que o réptil foi aprisionado em sua prisão de âmbar há milhares e milhares de anos. Através da hibernação e talvez de uma droga conservante que emitiu no fluido negro, esta criatura conseguiu sobreviver ao seu longo aprisionamento. Naturalmente, quando foi liberado pelo corte de parte do âmbar que o encurralava, ele explodiu sua cela, voraz de fome. O dente em forma de presa que vemos era sua principal arma de ataque e atacou o infeliz vigia. Depois de deixá-lo inconsciente, sua franja semelhante a uma ventosa colou a boca perto do coração enquanto a presa disparou nas artérias e extraiu os fluidos corporais. Há muito a ser feito com este valioso achado, senhores. Eu sugeriria que—"

MARABLE grunhiu. "Oh, inferno", ele murmurou no ouvido de Betty Young. "Para o diabo com a paleontologia, Betty. Você salvou minha vida. Saia e vamos nos casar. Eu te amo."

A garota sorriu em seus olhos. Os cientistas próximos ouviam fascinados as palavras de Orling e não tiveram tempo de observar os dois jovens, pois eles olhavam para o corpo do réptil enquanto o grande homem ia de seção em seção, dando palestras sobre um ponto após o outro.

"Você esqueceu a paleontologia por um momento, graças a Deus", disse Betty. "Estou feliz."

"Sim, Betty querida. Esta terrível experiência me abalou, e eu percebi o quanto eu te amo quando te vi em perigo. Que minutos terríveis! Se eu tivesse que vivê-los novamente, acho que não conseguiria enfrentá-los."

"Não importa", ela murmurou. "Estamos seguros, Walter. Afinal, não é toda mulher que é ajudada por um fóssil vivo a fazer o homem que ela ama perceber que ele a ama!"

