Marable, dans une frénésie désespérée, piraté à l'horrible tête du reptile

Astounding Stories of Super-Science, juillet 1930, par Astounding Stories fait partie de la série Book Blog Post de HackerNoon. Vous pouvez sauter à n'importe quel chapitre de ce livre ici . VOL. III, n ° 1: d'un bloc d'ambre

Histoires étonnantes de Super - Science, juillet 1930 : VOL. III, No. 1 - D'un bloc d'ambre

Par Tom Curry

Marable, dans une frénésie désespérée, tailla l'horrible tête du reptile.



"Ceux-ci devraient s'avérer particulièrement précieux et intéressants sans aucun doute, Marable", a déclaré le grand homme légèrement voûté. Il agita longuement la main vers les masses de brun jaune qui remplissaient le sol des vastes ateliers, s'élevant presque jusqu'aux lucarnes, au-dessus de leurs têtes.

"Est-ce que ce charbon est dans le plus gros avec le centre sombre?" demanda une jolie jeune femme qui se tenait à côté de l'aîné des hommes.

"Je suis enclin à croire que ce sera une sorte de liquide noir", a déclaré Marable, un grand homme de trente-cinq ans.

Il y avait d'autres personnes dans les salles immenses, les laboratoires du célèbre Muséum d'histoire naturelle. La lumière entrait par les lucarnes et les fenêtres ; des fossiles de toutes sortes, certains d'une taille immense, étaient éparpillés. Des spécialistes habiles grignotaient des matrices que d'autres artistes reconstruisaient, faisant mille choses nécessaires au travail.

Un bourdonnement de voix basses, accompagné de coups irréguliers de ciseaux sur la pierre, parvenait à leurs oreilles, bien qu'ils n'en aient pas tenu compte, car ils travaillaient ici jour après jour, et ce n'était que le bruit habituel du laboratoire des paléontologues.

Marable renversa sa tête blonde. Il jeta à nouveau un coup d'œil vers la jeune femme aux cheveux noirs et aux yeux bleus, mais quand il croisa son regard, il détourna les yeux et parla à son père, le professeur Young.

"Je pense que ce gros s'avérera être le plus gros morceau d'ambre jamais extrait", a-t-il déclaré. "Il y avait beaucoup de difficultés à le sortir, car les ouvriers semblaient en avoir peur, ne voulaient pas le manipuler pour une raison idiote ou autre."

LE PROFESSEUR Young, conservateur, était un expert dans sa lignée, mais le jeune Marable avait la charge de ces blocs fossiles particuliers, l'ambre étant pur parce qu'il était mélangé à du lignite. Le bloc particulier qui retenait l'intérêt des trois était une énorme masse brun jaune de forme irrégulière. Vaguement, à travers l'enveloppe extérieure d'ambre impur, on apercevait le cœur d'encre. Le morceau pesait plusieurs tonnes, et sa caisse venait d'être enlevée par des ouvriers et était emportée, morceau par morceau.

Les trois regardèrent l'immense masse qui remplissait la plus grande partie d'une extrémité du laboratoire et s'élevait presque jusqu'aux lucarnes. C'était une petite montagne, comparée à la taille de la pièce, et dans ce cas, la montagne était venue à l'homme.

"Miss Betty, je pense que nous ferions mieux de commencer par dessiner un croquis approximatif du bloc", a déclaré Marable.

Betty Young, fille du conservateur, hocha la tête. Elle travaillait comme assistante et secrétaire de Marable.

"Eh bien... qu'est-ce que tu penses d'eux ?"

La voix derrière eux les fit se retourner et ils regardèrent le visage d'Andrew Leffler, le paléontologue millionnaire, dont la richesse et l'intérêt pour le musée avaient permis à l'institution d'acquérir l'ambre.

LEFFLER, un petit homme vif et rapide, dont le menton était orné d'une barbe blanche de Van Dyke, était très fier de la nouvelle acquisition.

"Tout le monde parle du grand", a-t-il poursuivi en posant sa main sur l'épaule de Marable. "Orling vient voir, et bien d'autres. Comme je vous l'ai dit, les ouvriers qui l'ont manipulé craignaient le gros. Il y avait des rumeurs sur un diable inconnu qui gisait caché dans la substance encrée, pris là comme la proverbiale mouche dans l'ambre. . Eh bien, espérons qu'il y a quelque chose de bon là-dedans, quelque chose qui vaudra tous nos efforts.

Leffler s'est éloigné pour parler aux autres qui ont inspecté les blocs d'ambre.

« La superstition est curieuse, n'est-ce pas ? dit Marable. "Comment peut-on penser qu'une créature fossile, enfermée dans une telle cellule pendant des milliers et des milliers d'années, puisse faire du mal ?"

Le professeur Young haussa les épaules. "C'est exactement comme vous le dites. La superstition n'est pas raisonnable. Ces blocs d'ambre ont été extraits dans les gisements de lignite de Mandchourie par des coolies chinois dirigés par des maîtres japonais. Ils croient n'importe quoi, les coolies. Je me souviens d'avoir travaillé une fois avec une équipe d'entre eux qui pensaient..."

Le professeur s'arrêta brusquement, car sa fille avait poussé un petit cri d'alarme. Il sentit sa main sur son bras et se tourna vers elle.

« Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie ? » Il a demandé.

Elle pointait vers le plus gros bloc d'ambre, et ses yeux étaient grands ouverts et montraient qu'elle avait vu quelque chose, ou imaginé qu'elle avait vu quelque chose, qui l'avait effrayée.

LE PROFESSEUR Young a suivi la direction de son doigt. Il vit qu'elle fixait le cœur noir du bloc d'ambre ; mais quand il regardait, il ne voyait rien que le contour vague et irrégulier de la substance d'encre.

« Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie ? » demanda à nouveau Young.

"Je... j'ai cru l'avoir vu regarder dehors, des yeux qui nous fixaient..."

La fille s'interrompit, rit brièvement et ajouta : « Je suppose que c'était M. Leffler qui parlait. Il n'y a plus rien là-bas maintenant.

"Probablement le diable de Mandchourie ne se montre qu'à vous", a déclaré son père en plaisantant. "Eh bien, sois prudente, ma chérie. S'il faut une notion pour te sauter dessus, appelle-moi et je te l'exorciserai."

Betty rougit et rit à nouveau. Elle regarda Marable, s'attendant à voir un sourire de dérision sur le visage du jeune homme, mais son expression était grave.

La lumière d'en haut diminuait ; à l'extérieur résonnait le rugissement du trafic de retour.

"Eh bien, nous devons rentrer à la maison", a déclaré le professeur Young. "Demain, une journée difficile et intéressante nous attend, et je veux lire le nouveau travail d'Orling sur les matrices avant de commencer à ébrécher l'ambre."

Young tourna les talons et se dirigea vers le casier au fond de la pièce où il gardait son manteau et son chapeau. Betty, sur le point de le suivre, avait conscience d'une main sur son bras, et elle se tourna pour trouver Marable qui la regardait.

"Je les ai vus aussi," murmura-t-il. "Cela aurait-il pu être juste de l'imagination ? Était-ce une réfraction de la lumière ?"

LA fille pâlit. — Je... je ne sais pas, répondit-elle à voix basse. "Je pensais avoir vu deux yeux terribles me fixer du cœur d'encre. Mais quand père s'est moqué de moi, j'ai eu honte de moi et j'ai pensé que c'était juste ma fantaisie."

"Le centre est liquide, j'en suis sûr", a déclaré Marable. "Nous le saurons bien assez tôt, quand nous aurons commencé."

"Quoi qu'il en soit, tu dois faire attention, et papa aussi," déclara la fille.

Elle regarda de nouveau le bloc, qui les surplombait, comme si elle s'attendait à ce qu'il s'ouvre et que le monstre de l'imagination des coolies bondisse.

« Viens, Betty », appela son père.

Elle comprit alors que Marable lui tenait la main. Elle s'écarta et alla rejoindre son père.

C'était un travail lent, ébréchant la matrice. Seulement un peu à la fois pouvait être coupé, car ils tombaient sur de nombreux insectes incrustés dans l'ambre. Ces petites créatures se sont avérées extrêmement intéressantes pour les paléontologues, car certaines étaient nouvelles pour la science et devaient être soigneusement conservées pour une étude ultérieure.

Marable et son père ont travaillé toute la journée. Betty, qui les aidait, était manifestement nerveuse. Elle n'arrêtait pas de supplier son père de s'en occuper, et finalement, quand il s'arrêta de travailler et lui demanda ce qui lui faisait mal, elle ne put lui dire.

"Soyez prudent," dit-elle, encore et encore.

SON père s'est rendu compte qu'elle avait peur du bloc d'ambre, et il se moquait d'elle sans cesse. Marable ne dit rien.

"Cela devient beaucoup plus mou, maintenant la coque extérieure est percée", a déclaré Young, en fin de journée.

"Oui," dit Marable, s'arrêtant dans son travail d'effritement d'une portion de matrice. "Bientôt, nous frapperons le cœur, et alors nous saurons si nous avons raison de dire qu'il est liquide. Nous devons faire quelques préparatifs pour l'attraper, s'il s'avère qu'il en est ainsi."

La lumière déclinait. Dehors, il faisait froid, mais les laboratoires étaient bien chauffés à la vapeur. Près de l'endroit où ils travaillaient se trouvait un radiateur, de sorte qu'ils avaient été maintenus au chaud toute la journée.

La plupart des ouvriers présents dans la salle s'apprêtaient à partir. Young et Marable, réticents à laisser un matériau aussi intéressant, posèrent leurs ciseaux en dernier. Tout au long de la journée, divers visiteurs scientifiques les avaient interrompus pour inspecter l'immense bloc d'ambre et en entendre l'histoire.

Toute la journée, Betty Young avait regardé avec fascination le centre d'encre.

"Je pense que ça a dû être de l'imagination", a-t-elle chuchoté à Marable, quand Young était allé enfiler son manteau et son chapeau. "Je n'ai rien vu aujourd'hui."

"Moi non plus", avoua Marable. "Mais j'ai cru entendre des raclements sourds à l'intérieur du bloc. Mon cerveau me dit que je suis un imbécile imaginatif, que rien ne pourrait être vivant à l'intérieur, mais tout de même, je continue de penser à ces yeux que nous pensions avoir vus. Cela montre à quel point loin l'imagination mènera un."

« Il commence à faire nuit, Betty », dit son père. "Mieux vaut ne pas rester ici dans l'ombre ou le diable t'aura. Je me demande si ce sera chinois ou américain moderne !"

LA jeune fille rit, dit bonsoir à Marable et suivit son père hors du laboratoire. Comme ils franchissaient le seuil, un gros homme au visage rouge, vêtu d'un uniforme gris, une pendule de guet accrochée à son flanc, leva son chapeau et sourit à la jeune femme et à son père.

"Bonjour, Rooney", s'écria Betty.

« Comment allez-vous, Miss Young ! Vous restez tard ce soir ? »

"Non, nous partons maintenant, Rooney. Bonne nuit."

« Bonne nuit, Miss Young. Dormez heureuse.

"Merci Rooney."

Le vieux veilleur de nuit était un garçon joyeux, et tout le monde l'aimait. Il aimait beaucoup Betty, et la jeune femme lui passait toujours un mot agréable.

Rooney entra dans la pièce où se trouvaient les blocs d'ambre. La jeune fille marchait avec son père dans le long couloir. Elle entendit le pas de Marable derrière eux.

« Attendez-moi un instant, père, dit-elle.

Elle revint, souriant à Marable en passant devant lui, et entra par la porte, mais resta dans le portail et appela Rooney, qui était au laboratoire.

Il vint précipitamment à ses côtés à son grêle nerveuse.

« Qu'y a-t-il, madame ? » demanda Rooney.

« Tu feras attention, n'est-ce pas, Rooney ? demanda-t-elle à voix basse.

"Oh, oui, madame. Je fais toujours attention. Personne ne peut entrer pour blesser quoi que ce soit pendant que Rooney est dans les parages."

"Je ne veux pas dire cela. Je veux que vous fassiez attention vous-même, quand vous êtes dans cette pièce ce soir."

« Pourquoi, mademoiselle, de quoi faut-il se méfier ? Rien d'autre que de drôles de pierres, d'après ce que je peux voir. »

La jeune femme était embarrassée par ses propres peurs impalpables, et elle prit congé de Rooney et rejoignit son père, déterminée à les surmonter et à les chasser de son esprit.

Pendant tout le chemin du retour et pendant leur repas du soir et après, le professeur Young s'est moqué de Betty. Elle le prit avec bonhomie et rit de voir son père de si bonne humeur. Le professeur Young était veuf et Betty était femme de ménage dans leur appartement; si une bonne faisait la cuisine pour eux et nettoyait les chambres, la jeune femme planifiait les repas et veillait à ce que tout soit comme à la maison pour eux.

Après une agréable soirée ensemble, à lire et à discuter des nouveaux ajouts à la collection, ils sont allés se coucher.

Betty Young a dormi par intermittence. Elle était harcelée par des rêves, des rêves d'yeux immenses qui se rapprochaient de plus en plus d'elle, qui semblaient enfin l'engloutir.

Elle s'est finalement réveillée d'une sieste et a commencé dans son lit. Le soleil était levé, mais l'horloge du bureau indiquait qu'il n'était que sept heures, trop tôt pour se lever pour le travail de la journée. Mais ensuite, le son de la sonnerie du téléphone dans le hall l'a obligée à se lever, à enfiler ses pantoufles et sa robe de chambre et à se précipiter dans le salon.

AVANT d'atteindre le téléphone, cependant, elle entendit la voix de son père répondre.

"Bonjour... Oui, je parle. Bonjour, Smythe."

Smythe était le concierge du musée. Betty, debout derrière son père, se demandait ce qu'il pouvait vouloir pour qu'il téléphone si tôt le matin. Les mots suivants de son père envoyèrent un frisson de peur dans son cœur.

« Mon Dieu ! Je… je n'arrive pas à y croire ! s'écria Young. "Est-il mort?"

Il y eut une pause ; Betty capta le son des tonalités excitées de Smythe à travers le récepteur.

« Qui… qui est-ce ? murmura-t-elle en serrant le bras de ses parents.

"J'arrive tout de suite, oui."

Young raccrocha, se tourna vers sa fille. Son visage était triste, lourdement bordé d'ombres de chagrin.

"Chérie, il y a eu une tragédie au musée pendant la nuit. Le pauvre Rooney a été assassiné - du moins c'est ce qu'ils croient - et Smythe, qui l'a trouvé, veut que je descende et que je voie si quelque chose a été volé. Je dois aller à une fois. Le corps est dans notre laboratoire.

« Rooney ? Ah, pauvre garçon.

La jeune fille pleura un peu, mais se prépara à aider son père.

"Je vais avec toi," dit-elle.

« Non, non. Vous feriez mieux de rester ici : vous pourrez venir plus tard », dit Young. "Je n'aime pas que tu vois de tels spectacles, mon cher. Ce ne serait pas bon pour toi."

"Je vais bien. Je te promets que je le ferai."

Elle a insisté et il a été obligé de la laisser l'accompagner au musée. Ils hélèrent un taxi et furent bientôt à la porte. L'ascenseur les emmena au dernier étage, et rapidement ils passèrent le long des couloirs et arrivèrent au portail qui menait aux pièces où se trouvaient les blocs d'ambre.

SMYTHE les salua, un regard inquiet sur son visage cousu. « J'ai envoyé chercher une ambulance, Professeur, » dit-il.

Young hocha la tête, le frôla et entra dans le laboratoire. Dans la lumière du matin, les blocs d'ambre avaient pris une teinte rougeâtre. Maintenant, ils semblaient opprimer la jeune femme, qui était courageusement restée aux côtés de son père alors qu'il marchait rapidement vers la base du plus grand bloc.

Une forme vague gisait dans l'ombre entre le mur et la plus grande masse d'ambre. Le professeur Young se pencha sur le corps de Rooney et sentit le pouls.

"Il est mort depuis un certain temps", a-t-il déclaré.

Elle hocha la tête, frappée au cœur par cette terrible fin de son vieil ami Rooney.

« Il n'y a rien que nous puissions faire pour lui, maintenant », poursuivit sobrement son père. "Il semble qu'il ait été attaqué et poignardé à maintes reprises par son ou ses agresseurs, quels qu'ils soient."

« Comme… comme il est pâle », dit Betty. "Le pauvre Rooney était si joyeux et rouge, mais sa peau est comme de la craie."

"Et il est rétréci aussi. Il semble qu'il n'y ait plus de sang dans ses veines", a déclaré son père.

MARABLE, qu'on avait appelé aussi, entra alors et aida à l'examen. Il dit bonjour à Betty et à son père, puis alla se pencher sur le corps de Rooney.

"Voyez l'expression de terreur abjecte sur son visage", entendit Betty Marable dire à son père alors que les deux examinaient le cadavre. "Il a dû avoir très peur de celui qui l'a tué."

"Ils l'ont battu horriblement", a déclaré Young. "Il devait y avoir plusieurs assassins ; il faudrait plus d'un homme pour faire de tels dégâts."

"Oui. Ses côtes sont écrasées - vous voyez, cette entaille, professeur, suffirait à causer la mort sans aucune des autres blessures."

Betty Young ne pouvait pas détacher ses yeux de la vue horrible. Elle s'endurcit pour le supporter et pria pour avoir la force de ne pas s'évanouir et de causer des ennuis à son père. Elle pouvait voir les deux hommes examiner une large zone boursouflée sous l'aisselle du cadavre, au centre de laquelle se trouvait une fente verticale aiguë qui avait sans aucun doute percé l'artère près de la surface de l'aisselle. Peut-être avait-il percé jusqu'au cœur.

« Sans sang », s'exclama Marable, remarquant la même chose dont son père avait parlé. « C'est comme si le sang avait été pompé hors de son corps !

"Oui, je pense qu'il s'est vidé."

« Il n'y a pas vraiment de mare ici où il repose, cependant », dit Marable à voix basse. "Vous voyez, il n'y a que des taches, à cause de diverses coupures qu'il a reçues."

"Peut-être qu'il a été traîné ici depuis une autre pièce", a déclaré Young. "Quand les autres viendront, nous saurons bientôt s'il manque quelque chose. Il semble que des hommes assez désespérés pour commettre un tel meurtre ne partiraient pas sans essayer d'obtenir ce qu'ils cherchaient. À moins, bien sûr, que le meurtre de Rooney ne les ait effrayés." avant qu'ils ne puissent avoir leur butin."

SMYTHE s'est approché du groupe, accompagné d'un médecin. Ce dernier a confirmé les faits que Marable et Young avaient découverts: que Rooney avait été tué par la profonde entaille près du cœur et que la majeure partie du sang avait été évacuée du corps.

"Ils ressemblent aux entailles d'un rasoir extrêmement tranchant et large", a déclaré le médecin.

D'autres venaient voir Rooney, et le musée bourdonnait d'activité alors que divers conservateurs, alarmés par la sécurité de leurs précieuses collections, examinaient fiévreusement leurs charges.

"Il a pointé son horloge ici à deux heures du matin", a déclaré Smythe. « J'ai vu ça. C'est la dernière fois qu'il fera son devoir, pauvre type.

"Curieuse odeur", dit le docteur en reniflant. "Ça sent le musc, mais c'est fétide. Je suppose que c'est un produit chimique que tu utilises."

"J'ai remarqué cela aussi", a déclaré le professeur Young. "Je ne le reconnais pas, moi-même."

Marable, qui regardait le plancher entre le gros bloc d'ambre et le corps, poussa une exclamation qui fit lever les yeux aux deux hommes.

"Il y a des lignes ondulées menant à l'arrière du bloc", a déclaré Marable, en réponse à leurs questions.

Le jeune homme disparut derrière le bloc, puis il les appela avec enthousiasme pour qu'ils le rejoignent. Betty Young s'est rapprochée et a finalement glissé devant le cadavre et s'est tenue à côté de son père.

Devant elle, elle a vu une grande flaque de liquide noir. Il avait été caché par le coin du bloc, de sorte qu'ils ne l'avaient pas remarqué, tant ils étaient occupés à regarder Rooney.

Et il y avait une grande cavité au cœur du bloc d'ambre. Des morceaux de la masse jaune-brun gisaient comme s'ils étaient tombés et avaient laissé s'échapper la substance d'encre.

"Il est durci ou séché à l'air", a déclaré Young.

"Cela ressemble à de la laque noire", a déclaré Betty.

L'odeur musquée était plus forte ici. Le grand bloc d'ambre semblait les étouffer par sa taille.

"Notre écaillage et notre martelage et la chaleur du radiateur provoquant son expansion ont dû chasser le sépia, ou quoi que ce soit", a déclaré Young. Il y avait une note de déception dans sa voix "J'avais espéré qu'à l'intérieur du liquide nous découvririons un fossile de valeur," continua-t-il.

Marable regarda Betty Young. Ils se regardèrent pendant quelques secondes, et tous deux savaient que la même pensée était venue à l'autre. Les yeux affreux n'étaient-ils alors que le fruit de l'imagination ?

Marable commença à regarder attentivement autour de lui, ici et là. Betty a réalisé ce qu'il faisait et elle a eu peur. Elle est allée à ses côtés. "Oh, fais attention," murmura-t-elle.

"Le bloc géant a été un peu déplacé," répondit-il en regardant son joli visage. « Avez-vous remarqué cela ?

Maintenant qu'on lui avait dit de regarder, elle pouvait voir que le bloc d'ambre extrêmement lourd n'était plus dans la position dans laquelle il se trouvait. Des marques sur le sol indiquaient où il avait été traîné ou déplacé de son lieu de repos d'origine.

BETTY Young haleta. Quelle force pourrait être si puissante qu'elle pourrait même bouger de tant de tonnes ? Un derrick avait été utilisé et des rouleaux placés sous le bloc lorsque les hommes l'avaient déplacé.

La raison a essayé de s'affirmer. « Il… il a dû exploser. Cela le ferait bouger », dit-elle faiblement.

Marable haussa les épaules. Son examen est interrompu par l'arrivée du chimiste du musée, envoyé chercher par Young. Le chimiste a prélevé un échantillon du liquide noir pour analyse. Des rapports arrivaient de partout dans le musée, différents départements déclarant, l'un après l'autre, que rien n'avait été dérangé ou volé dans leurs sections.

Betty Young est retournée aux côtés de Marable. Elle suivit la direction de ses yeux et vit de longues marques en forme de griffes sur le sol, rayonnant du sépia.

« Docteur Marable, dit-elle, je vous en prie, ne… ne cherchez plus. Quittez cet endroit terrible pour la journée, de toute façon, jusqu'à ce que nous voyions ce qui se passera dans les prochaines vingt-quatre heures.

Il sourit et secoua la tête. "Je dois faire une recherche," répondit-il. "Mon cerveau me traite d'imbécile, mais tout de même, je suis inquiet."

"Penses-tu vraiment ...?"

Il hocha la tête, devinant sa pensée. La fille frissonna. Elle sentit la terreur lui monter au cœur, et les attitudes terre-à-terre des autres dans le grand laboratoire n'apaisèrent pas ses craintes.

Le corps de Rooney a été enlevé. L'endroit fut nettoyé par des ouvriers, et les recherches de Marable – si c'était ainsi que l'on pouvait appeler son vagabondage constant dans le laboratoire – cessèrent un moment. Le rapport du chimiste arriva. Le liquide noir était une sorte de sécrétion animale, probablement mélanotique.

En dépit du fait qu'ils avaient appris tant de faits sur le meurtre, ils n'avaient pas encore résolu le mystère. Qui avait assassiné Rooney et pourquoi ? Et où était passé son sang ? Dans aucune autre pièce, on n'a pu trouver la trace d'une lutte.

"Si vous ne faites rien d'autre, veuillez porter une arme à feu", a supplié Betty de Marable. "Je vais essayer de ramener père à la maison, juste après le déjeuner, s'il veut bien y aller. Il est si têtu. Je ne peux pas lui faire faire attention. Je dois le surveiller et rester à ses côtés."

"Très bien", répondit Marable. "Je vais chercher un revolver. Non pas que je pense qu'il serait d'une grande utilité, si je trouvais..." Il s'interrompit et haussa ses larges épaules.

Leffler fit irruption dans la pièce. « Qu'est-ce que j'entends ? » cria-t-il en s'approchant de Marable. « Un gardien tué dans la nuit ? Insouciance, mec, insouciance ! Les autorités ici sont absurdes ! Elles détiennent des trésors inestimables et permettent aux voleurs d'entrer et d'accomplir leur volonté.

Leffler était en colère. Marable regarda froidement son visage rouge. « Nous faisons de notre mieux, monsieur Leffler, dit-il. "Il est peu probable que quelqu'un veuille voler une chose telle que ce bloc d'ambre."

Il fit signe à la masse géante.

Leffler eut un geste d'impatience. "Cela m'a coûté plusieurs milliers de dollars", s'est-il écrié.

"C'est l'heure du déjeuner, Professeur," dit Betty.

Marable s'inclina devant Leffler et laissa le millionnaire crachoter, inspectant les différents spécimens qu'il avait apportés.

Le gong d'une heure avait sonné, et tous les ouvriers et enquêteurs partaient dans les laboratoires de paléontologie pour manger un morceau.

MARABLE, avec Betty, est sorti le dernier. Leffler était dans un coin de la pièce, caché à leur vue par un coin d'un bloc d'ambre. Ils pouvaient entendre Leffler se plaindre encore de la négligence des hommes en charge de cette section du musée, et Marable sourit tristement à Betty.

"Pauvre Rooney," dit-il. "Betty, je me sens plus ou moins responsable, d'une certaine manière."

"Non, non," cria la fille. « Comment as-tu pu prévoir une chose pareille ?

Marable secoua la tête. "Ces yeux, tu sais. J'aurais dû prendre des précautions. Mais je n'avais aucune idée qu'il pouvait sortir ainsi de sa prison."

Pour la première fois, Marable avait définitivement mentionné son idée de ce qui s'était passé. La jeune fille l'avait compris depuis le début, de leur conversation interrompue et du regard dans les yeux du jeune scientifique.

Elle soupira profondément. "Vous obtiendrez un revolver avant de chercher plus loin?" dit-elle. "Je vais le faire. Smythe en a un, et je sais qu'il me le prêtera."

"Je le ferai," promit-il. "Vous savez, Leffler a la même idée que nous, je pense. C'est pourquoi il n'arrête pas de dire que c'est de notre faute. Je crois qu'il a aussi vu quelque chose. Son discours sur le diable à l'intérieur du bloc était à moitié sérieux. Je suppose il l'a mis sur le compte de l'imagination, ou peut-être n'a-t-il pas pensé que ce fossile était dangereux."

Ils sortirent ensemble et se dirigèrent vers le restaurant qu'ils fréquentaient. Son père était là, déjeunant avec l'un des surintendants du musée. Il sourit et fit signe à Betty.

Tout le monde, bien sûr, parlait du meurtre de Rooney.

APRÈS une heure, pendant laquelle les deux jeunes gens parlèrent peu, Marable et Betty Young quittèrent le restaurant et repartirent vers le musée. Son père était toujours à sa table.

Ils remontèrent l'entrée de l'allée, puis Marable poussa une exclamation. "Quelque chose ne va pas," dit-il.

Il y avait une petite foule de personnes rassemblées sur les marches. Les portes extérieures, au lieu d'être ouvertes comme d'habitude, étaient fermées et les gardes regardaient dehors.

Marable et Betty ont été admis, après avoir poussé leur chemin vers les portes.

"Le musée est fermé au public, monsieur", répondit un garde à la question de Marable.

"Pourquoi?" demanda Marable.

« Il s'est passé quelque chose dans les laboratoires de paléontologie », répondit le garde. "Je ne sais pas exactement quoi, mais les ordres viennent de vider les chambres et de ne laisser entrer personne d'autre que les membres du personnel, monsieur."

Marable se précipita. Betty était à ses trousses. "S'il vous plaît, procurez-vous une arme à feu," dit-elle, agrippant son bras et le retenant.

"Très bien. Je vais en emprunter un à un garde."

Il retourna aux portes d'entrée, et revint, glissant un gros pistolet dans sa poche latérale.

"Je veux que tu attendes ici," dit-il.

"Non. Je vais avec toi."

"S'il vous plaît," dit-il. "En tant que votre supérieur, je vous ordonne de rester en bas."

La fille haussa les épaules. Elle lui a permis de monter les escaliers jusqu'au premier étage, puis elle s'est précipitée à la recherche de Smythe.

SMYTHE lui procura une arme à feu, et comme elle ne voulait pas attendre le lent ascenseur, elle monta les marches en courant. Smythe ne pouvait pas lui dire avec certitude ce qui s'était passé dans le laboratoire supérieur qui avait causé la fermeture du musée pour la journée.

Son cœur battant rapidement, Betty Young se dépêcha de monter la deuxième volée d'escaliers jusqu'au troisième étage. Un ouvrier, que la jeune fille reconnut comme ouvrier dans les salles paléontologiques, accourut, la croisa en pleine fuite, une expression de terreur abjecte sur le visage.

"Qu'est-ce que c'est?" elle a pleuré.

Il était si effrayé qu'il ne pouvait pas parler logiquement. "Il y avait un brouillard noir - j'ai vu un serpent rouge avec des pattes -"

Elle n'a plus attendu. Une pointe de peur pour la sécurité de Marable traversa son cœur et elle se força à monter au dernier étage.

Là-haut, il y avait une brume, légèrement noire, qui remplissait les couloirs. Au fur et à mesure que Betty Young se rapprochait de la porte des laboratoires de paléontologie, la brume devenait plus opaque. C'était comme si un brouillard de suie imprégnait l'air, et la jeune fille pouvait voir qu'il se déversait de la porte du laboratoire en gros serpentins. Et ses narines captaient l'étrange odeur de musc fétide.

Elle était très effrayée ; mais elle saisit le pistolet et continua.

PUIS à ses oreilles vint le son d'un cri, le terrible cri d'un homme mortellement blessé. D'instinct, elle sut que ce n'était pas Marable, mais elle craignit pour le jeune professeur, et avec un cri de réponse, elle se précipita dans l'atmosphère enfumée des laboratoires extérieurs.

« Walter ! elle a appelé.

Mais évidemment il ne l'entendit pas, car aucune réponse ne vint. Ou était-ce que quelque chose lui était arrivé ?

Elle s'arrêta sur le seuil de la grande salle où se trouvaient les blocs d'ambre.

Autour du vaste espace au sol se dressaient de nombreuses masses de pierre et d'ambre, certaines recouvertes d'immenses linceuls de toile qui les faisaient ressembler à des monticules fantômes dans l'obscurité. Betty Young se tenait debout, haletant de peur, serrant le pistolet dans sa main, essayant d'entendre les bruits des hommes dans cette chambre d'horreur.

Elle entendit alors un faible gémissement, puis des bruits qu'elle identifia dans son esprit comme quelque chose qu'on traînait sur le sol en marbre. Un cri étouffé, faible, parvint à ses oreilles, et alors qu'elle faisait un pas en avant, le silence se fit.

Elle écouta plus longtemps, mais maintenant la lumière du soleil traversant la fenêtre pour faire des taches sombres dans le brouillard noir opaque était sa principale sensation.

« Walter ! elle a appelé.

"Retourne, Betty, reviens !"

La brume semblait étouffer les voix et obscurcir la vision. Elle avança plus loin dans le laboratoire, essayant de localiser Marable. Courageusement, la jeune fille se dirigea vers le plus gros bloc d'ambre. C'était là qu'elle sentait instinctivement qu'elle trouverait la source du danger.

"Leffler !" entendit-elle Marable dire, presque à son coude, et le jeune homme poussa un gémissement. La fille vint sur lui, penchée sur quelque chose par terre.

ELLE s'agenouilla à côté de lui, agrippant son bras. Maintenant, elle pouvait voir la silhouette du corps de Leffler à ses pieds. Le riche collectionneur était recroquevillé sur le sol, ratatiné comme l'avait été Rooney. Ses pieds, bougeant comme par réflexe, tapotaient le sol de temps en temps, faisant un curieux cliquetis lorsque les boutons de ses guêtres grises frappaient le marbre.

Mais il était évident, même dans la lumière trouble, que Leffler était mort, qu'il avait été aspiré de sang.

cria Betty Young. Elle ne pouvait pas s'en empêcher. Le brouillard noir l'étouffa et elle haleta. Quittant Marable, elle courut vers les fenêtres pour les ouvrir.

Le premier qu'elle a essayé était lourd et elle a brisé le verre avec la crosse du pistolet. Elle a brisé plusieurs vitres de deux des fenêtres et la brume s'est dissipée du laboratoire.

Elle a commencé à revenir du côté de Marable. Il poussa un cri soudain, et elle se dépêcha de revenir là où elle l'avait laissé, trébuchant sur le corps de Leffler, reculant à ce contact de la mort.

Marable n'était pas là, mais elle pouvait l'entendre à proximité.

L'air frais s'engouffrait par les fenêtres et peu à peu le brouillard disparaissait. Betty Young vit maintenant Marable, debout à proximité, fixant la masse d'un bloc d'ambre qui était encore recouvert de son linceul de toile. Bien qu'il ne soit pas aussi grand que l'exposition du prix, ce bloc d'ambre était grand et remplissait plusieurs mètres d'espace.

« Betty, s'il vous plaît, sortez et appelez quelques-uns des hommes », a supplié Marable.

Mais il ne la regarda pas et elle capta son regard fasciné. Suivant la direction de son regard, la jeune fille vit qu'un filet de brume enfumée s'enroulait sous le bord de la couverture en toile.

"C'est là," chuchota Betty.

MARABLE avait un couteau qu'il avait ramassé sur un établi, et avec celui-ci il se mit à découper tranquillement la caisse de toile du bloc, en gardant plusieurs pieds de chaque côté de l'endroit où le brouillard apparaissait sous le linceul.

Marable coupait rapidement et efficacement, même si le tissu était lourd et qu'il était obligé de grimper plusieurs pieds sur le bloc pour rendre son travail efficace. La jeune fille regarda, fascinée par l'horreur et la curiosité.

À leurs oreilles parvint un curieux bruit de succion, et une fois une vague forme de tentacule apparut du bas de la toile.

Enfin Marable saisit le bord de l'entaille qu'il venait de faire et, d'un violent coup de poing, envoya le rabat de toile voler par-dessus le gros bloc.

cria Betty Young. Elle eut enfin la vue de la terrible créature que son imagination avait peinte dans la répugnance et l'horreur. Un éclair d'écarlate brillant, tamponné de taches noires, était son impression de la bête. Une tête plate et reptilienne, longue, tubulaire, avec des narines mobiles et des antennes au bout, encadrait deux yeux qui lui étaient assez familiers, car c'étaient les orbes qui avaient regardé de l'intérieur du bloc d'ambre. Elle avait rêvé de ces yeux.

Mais le reptile se déplaçait comme un éclair de lumière rouge, même si elle savait que sa masse était grande ; il pulvérisait une brume noire des appendices au bout de son nez, et le froissement de la toile atteignait ses oreilles alors que la bête tentait de se cacher de l'autre côté du bloc.

MARABLE avait couru de l'autre côté de la masse. L'air, se précipitant par les fenêtres, avait dissipé la brume, malgré les nouveaux nuages que la créature avait émis, et Betty pouvait maintenant voir à quelques pieds dans les deux sens.

Elle fit le tour, les muscles raides et glacés, pour rejoindre Marable. En s'approchant de lui, elle le vit branler toute la bâche du bloc pour exposer l'horrible reptile à la lumière du jour.

Et maintenant, les deux regardaient fixement l'horrible spectacle. La créature s'était aplatie dans les crevasses et les surfaces irrégulières du bloc, mais elle était trop grande pour se cacher dans autre chose qu'un immense espace. Ils virent devant eux sa grande masse, sa peau rouge vif tachée de noir, qui montait et descendait avec la respiration du reptile. Sa longue et puissante queue, effilée du corps gras et répugnant, était enroulée autour du bas du bloc.

"C'est là qu'il a été caché, sous le linceul. Nous avons été à quelques mètres de lui à chaque instant où nous avons été au travail", a déclaré Marable, sa voix sèche. "Il y avait de nombreuses cachettes pour lui, mais il a choisi le meilleur. Il n'est sorti que lorsqu'il y avait un calme relatif, pour obtenir sa nourriture..."

« Nous… nous devons le tuer », balbutia la jeune fille.

Mais elle ne pouvait pas bouger. Elle regardait les yeux immenses, cruels, sans paupières, qui la retenaient sinistrement comme un serpent paralyse un oiseau. Les narines tubulaires et les antennes semblaient les renifler, s'agitant d'avant en arrière.

"Voyez l'étendue blanche de la cornée, comme elle est grande", chuchota Marable. "Les pupilles ne sont plus que des fentes noires maintenant." L'intérêt suscité par ce fossile vivant était presque suffisant pour étouffer chez l'homme l'effroi de la créature.

Mais la fille a vu l'énorme tête plate et le tissu plissé de la bouche frisée avec ses ventouses.

SOUDAINEMENT, de la partie centrale de la bouche de la ventouse sortit un long croc rouge droit.

Les deux se reculèrent alors que le fossile vivant levait une courte patte griffue.

"Il a le corps épais d'un immense python et les pattes griffues d'un dinosaure", a déclaré Marable, parlant comme s'il faisait une conférence. La vue, sans aucun doute, le fascinait en tant que scientifique. Il a presque oublié le danger.

"Oh, c'est horrible," murmura la fille.

Elle s'accrocha à son bras. Il a continué à parler. "C'est une sorte de pieuvre terrestre..."

Pour la jeune fille, il semblait que le fossile vivant avait une longueur sans fin. Bobine après bobine apparut alors que les ondulations passaient le long de son corps et que le croc droit les menaçait de destruction.

"Tu vois, c'est blindé", dit Marable.

"Betty, personne n'a jamais eu une telle expérience, vu un tel spectacle, et vécu pour en parler. Il doit être affamé, enfermé dans sa cellule d'ambre à l'intérieur du fluide noir. Je..."

Un sifflement aigu et sifflant interrompit son discours. Le reptile soufflait et gonflait, et à mesure qu'il grossissait avec l'apport d'air, ses écailles ressemblant à de l'émail se détachaient comme des bosses sur le grand corps. Il cracha un nuage de brume noire et huileuse, et Marable revint enfin à lui.

Il leva son revolver et tira sur la créature, envoyant coup après coup du revolver lourd dans la tête.

BETTY Young cria alors que le reptile se cabrait et faisait un mouvement vers eux. Marable et la jeune fille se retirèrent rapidement, tandis que la bête frappait le sol avec un bruit sourd et se dirigeait vers eux, avançant avec un étrange mouvement rampant.

C'était entre eux et la porte. Betty enfonça son arme dans les mains de Marable, car la sienne était vide et il l'avait lancée sur le monstre.

"Dépêchez-vous ! Courez pour sauver votre vie !" ordonna Marable en se plaçant entre Betty et le reptile.

Elle ne le quitterait pas tant qu'il n'aurait pas fait un écart de côté, s'approchant dangereusement de la bête et lui tirant dans la tête. La ruée du corps fluide s'arrêta ; il se retourna et le poursuivit, laissant la fille en sécurité pour le moment, mais séparée de Marable.

Heureusement, sur le marbre lisse, il ne pouvait pas avoir une prise efficace avec ses bras en forme de griffes. Il était maladroit dans sa démarche, et pendant un moment l'homme lui a échappé.

Betty Young, cherchant une arme, appelant à l'aide à tue-tête, aperçoit une hache de pompier dans une vitrine accrochée au mur. Elle courut, brisa la vitre avec le petit marteau et sortit la lourde hache.

Coup après coup retentit dans le grand laboratoire alors que Marable tentait d'arrêter le monstre. Betty, se rapprochant courageusement de l'arrière, a vu Marable sauter d'un côté à l'autre comme la brute le frappait vicieusement à maintes reprises.

La créature avait émis nuage après nuage de brouillard noir, et l'atmosphère, malgré les fenêtres ouvertes, était sombre dans son voisinage. Betty entendit vaguement des cris dans le couloir du fond, mais tout ce qu'elle put faire fut d'appeler en retour et de courir vers l'horreur.

MARABLE, essoufflé, était monté au sommet d'un bloc d'ambre. Betty, tout près, a vu le reptile dresser sa masse dans les airs, jusqu'à ce qu'il soit assez haut pour frapper l'homme.

Avant qu'il ne puisse envoyer son croc meurtrier pour épingler Marable au bloc, cependant, Betty Young abattit la hache sur son dos de toutes ses forces.

Il y eut un bruit sourd écœurant alors que l'arme tranchante s'enfonçait profondément dans le dos charnu. Elle frappa de nouveau, et la créature tomba en plis, comme une source qui s'effondre. Il lui a riposté, mais elle s'est dégagée alors qu'il s'est abattu à l'agonie, se débattant de sorte que toute la pièce semblait se balancer.

Marable est venue se précipiter sur le côté du bloc pour l'aider. Il respirait difficilement et elle se tourna vers lui ; Alors que Betty détournait le regard, une partie de la queue écarlate la frappa au corps et elle tomba, se cognant la tête contre le sol.

Marable se pencha, saisit la hache et, dans une frénésie désespérée, tailla l'horrible tête du reptile. Il bondit comme un terrier, enfonçant la hache profondément dans le cou et la tête de la bête. Il donnait l'impression de couper du caoutchouc lourd, et Betty Young, essayant de s'éloigner de ce corps dangereux, entendit son souffle sifflant.

Ils étaient presque cachés l'un à l'autre maintenant, dans la brume qui sortait des narines de la chose.

"À l'aide!" cria la jeune fille, rassemblant ses dernières forces dans le cri désespéré.

Elle vit alors Marable descendre, tandis que le reptile le frappait d'un coup oblique avec son corps. Lorsque le puissant jeune homme ne se leva pas, la jeune fille crut que tout était fini. L'air devenait vraiment noir pour elle ; elle s'est évanouie et est restée immobile.

QUAND Betty Young ouvrit les yeux, l'air s'était considérablement éclairci et elle pouvait voir les contours familiers du laboratoire paléontologique et la masse des blocs d'ambre. Son père tenait sa tête sur ses genoux et lui baignait les tempes avec de l'eau.

« Chérie, dit-il, es-tu gravement blessée ?

"Non," murmura-t-elle faiblement. "Je vais... je vais bien. Mais... mais Walter... l'a fait..."

"Il va bien," dit son père. "Le reptile était en train de mourir et ne pouvait pas lui faire de mal. Nous l'avons terminé."

Alors, Marable, couvert de sang qu'il essayait d'essuyer de ses mains et de ses vêtements, vint lui sourire.

"Eh bien," dit le professeur Young, "vous avez tous les deux mutilé un spécimen merveilleux et unique entre vous."

Il y avait plusieurs hommes examinant quelque chose à proximité. Tournant les yeux dans leur direction, Betty vit qu'ils regardaient les restes du reptile.

MARABLE l'a aidée à se relever et s'est tenue debout avec un bras autour d'elle. Le professeur Orling, le célèbre spécialiste des reptiles fossiles, parlait maintenant, et les autres écoutaient.

"Je pense que nous trouverons qu'il s'agit d'une sorte de chaînon manquant entre les dinosaures et les mososaures. Il est certainement incroyable qu'une telle créature soit retrouvée vivante, mais peut-être que cela peut s'expliquer. Il est lié aux amphibiens et a pu vivre dans ou hors de l'eau. Maintenant, nous avons de nombreux exemples de reptiles tels que des lézards et des crapauds parqués dans la roche solide mais survivant pendant des centaines d'années. De toute évidence, ce grand reptile a traversé les même genre d'expérience. Je dirais qu'il y a eu un grand bouleversement de la nature, que le reptile a été pris dans sa prison d'ambre il y a des milliers et des milliers d'années. Grâce à l'hibernation et peut-être à un médicament conservateur émis dans le liquide noir, cette créature a pu survivre à son long emprisonnement. Naturellement, lorsqu'il a été libéré par le découpage d'une partie de l'ambre qui l'enfermait, il a crevé sa cellule, vorace de faim. La dent en forme de croc que nous voyons était sa principale arme d'attaque, et elle s'est abattue sur le malheureux gardien. Après l'avoir assommé, sa frange en forme de ventouse a collé la bouche près du cœur tandis que le croc a tiré dans les artères et aspiré les fluides corporels. Il y a beaucoup à faire avec cette précieuse trouvaille, messieurs. Je suggérerais que..."

Marable grogna. "Oh, merde," murmura-t-il à l'oreille de Betty Young. "Au diable la paléontologie, Betty. Tu m'as sauvé la vie. Sortons et marions-nous. Je t'aime."

La jeune fille sourit dans ses yeux. Les scientifiques à proximité écoutaient avec fascination les paroles d'Orling et n'avaient pas le temps d'observer les deux jeunes gens, car ils fixaient le corps du reptile alors que le grand homme allait de section en section, sermonnant sur un point après l'autre.

"Vous avez oublié la paléontologie pendant un moment, Dieu merci", a déclaré Betty. "Je suis contente."

"Oui, Betty chérie. Cette terrible expérience m'a secoué, et j'ai réalisé à quel point je t'aimais quand je t'ai vue en danger. Quelles minutes affreuses ! Si je devais les revivre, je ne pense pas que je pourrais affrontes-les."

"Ce n'est pas grave," murmura-t-elle. « Nous sommes en sécurité, Walter. Après tout, ce n'est pas toutes les femmes qui sont aidées par un fossile vivant pour faire comprendre à l'homme qu'elle aime qu'il l'aime !

