A Man Who Fell To Earth: Phần mềm phi tập trung ở đây để tồn tại

Tương lai của sự tò mò của con người (OSS)

Cuộc sống của con người tương tự như sự tò mò của con người là không thể thay đổi. Tương lai của sự tò mò của con người là phi tập trung và mã nguồn mở.





Kể từ khi loài người rơi xuống trái đất, hàng tỷ người đã đi qua chiều không gian trái đất này, nhưng không ai trong chúng ta được như vậy. Tất cả chúng ta được tạo ra bình đẳng nhưng sẽ không bao giờ có một con người giống như bạn. Chúng tôi là duy nhất như dấu vân tay của chúng tôi. Tính không nấm mốc của chúng tôi là do thiết kế vũ trụ. Nó thúc đẩy trí thông minh xã hội của chúng ta và thúc đẩy sự tò mò của loài chúng ta. Mong muốn quá tham vọng trở nên khác biệt với con người chúng ta để tìm kiếm niềm vui và hạnh phúc cũng giống như việc chạy trốn khỏi chính mình.

Chúng ta giống nhau nhiều hơn khác nhau và khác nhau nhiều hơn giống nhau. Mối quan hệ của chúng ta với công nghệ với tư cách là một xã hội cũng không thể phai nhạt. Khác biệt duy nhất nhưng tương quan. Mối quan hệ của con người với công nghệ luôn luôn thay đổi nhân và chia. Mối quan hệ xã hội và công nghệ giữa công nghệ tập trung và phi tập trung (tư nhân, chủ quyền, chống kiểm duyệt) đang tích cực được định hình lại bởi phong trào công nghệ phần mềm nguồn mở. Mặc dù có nhiều tác nhân tập trung tận dụng sự phân quyền, nhưng đây vẫn là câu chuyện của David và Goliath.





Sự tò mò là người thầy đầu tiên của chúng tôi. Tử cung của mẹ cung cấp một môi trường hoàn hảo cho những bài học đầu tiên trong sự tò mò. Đây là trải nghiệm không thể thay đổi được của chúng tôi được chia sẻ. Tử cung quyết định thời trang và trang điểm cho thiết kế cuối cùng của chúng ta. Đất mẹ là người thầy thứ hai. Trước đó, chính loài người đã được dạy về tên của mọi thứ và sau đó thiết lập giá trị của mọi thứ trong thế giới vật chất. Việc con người tạo ra ngôn ngữ để truyền đạt những giá trị này là một điều kỳ diệu. Cách chúng ta giao tiếp với nhau là hệ sinh thái của sự tồn tại của chúng ta. Sự tò mò của chúng tôi dành cho nhau được đan xen trong cách giao tiếp và là minh chứng cho các giá trị gia đình và cộng đồng đang phát triển của chúng tôi. Những giá trị này là động lực thúc đẩy sự tiến hóa của loài người chúng ta. Có một giới hạn cho việc chúng ta có thể trở nên giống nhau hoàn toàn. Và có một giới hạn vô hình về mức độ chúng ta có thể thực sự thay đổi con người và con người chúng ta với tư cách là một vật sáng tạo. Chúng tôi là thiết kế tuyệt vời nhất. Điều đó khuyến khích chúng tôi học hỏi lẫn nhau.





Anh trai tôi và tôi đến thăm bà tôi ở East St. Louis trước khi đến gặp dì tôi ở Pasadena Hills. Đây là nơi duy nhất trong cả nước có 24 thành phố trực thuộc trung ương trong bán kính 4 dặm. Đây là lần đầu tiên tôi đến thăm và dành nhiều thời gian như vậy ở phía sông St. Louis. Tôi và anh trai ngồi nói chuyện với dì và chồng về gia đình, ẩm thực, chính trị và các sự kiện thời sự. Tôi thấy mình vẫn đang ngẫm nghĩ về cuộc trò chuyện mà tôi vừa có với bà tôi. Khi ở nhà thăm bà, anh tôi đã nhắc cho bà tôi nghe một câu chuyện mà bà đã từng kể cho anh ấy nghe. Đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy một chiếc xe hơi. Tôi tưởng tượng việc nhìn thấy một chiếc xe hơi lần đầu tiên cũng tương tự như lần đầu tiên một số người nghe nói về tiền điện tử, NFT, nghệ thuật tiền điện tử, DAO và stablecoin. Giá trị tò mò rất đáng chú ý. Ít nhất đối với tôi, nó là.





Năm 6 tuổi, bà tôi sống ở một vùng của Mississippi cách xa thành phố. Một ngày nọ, cô nhìn thấy một thứ gì đó vô cùng kỳ lạ khi đang đứng trước hiên nhà. Đó là một vật thể chuyển động đang tiến đến từ rất xa. Nó nằm trên con đường đất dẫn đến nhà cô. Cô khẩn trương chạy đến để được bà ngoại báo lại những gì cô nhìn thấy và vật thể chuyển động lạ lùng đến khó tả. Cô vội vàng đưa bà ngoại ra ngoài hiên để giải thích hiện tượng lạ. Bà cô nhìn lên đường và bình tĩnh nói với cô rằng đó là một chiếc ô tô, Ford Model T. Bà cô nói với cô một vài chiếc Ford Model T đang lái quanh thị trấn. Bà tôi bày tỏ rằng bà đã rất ngạc nhiên khi là một trong những người đầu tiên nhìn thấy một chiếc xe hơi. Cho đến lúc đó, cô chỉ nhìn thấy ngựa và xe ngựa trên đường phố.





Một điều thú vị về sự tò mò là sự tò mò là một loại cơ bắp được sử dụng tốt nhất khi tập luyện. Tôi tưởng tượng việc nuôi dưỡng trí tưởng tượng lành mạnh và tò mò trước HBO và internet dễ dàng hơn nhiều.





NFTs (mã thông báo không thể thay thế) là thế hệ tiếp theo của Internet . Cuộc cách mạng phần mềm mã nguồn mở, phi tập trung đã được tiên phong bởi Bitcoin. Token nonfunigble sẽ hấp thụ bảo hiểm, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, nghệ thuật, giải trí, du lịch, v.v. Bạn sẽ có thể mua bảo hiểm du lịch và một vài mã thông báo du lịch Ghana trong cùng một ví tiền điện tử nhưng có thể là các sàn giao dịch NFT phi tập trung khác nhau. Mã thông báo theo mục đích yêu cầu cộng đồng. Những cộng đồng này sẽ phá vỡ khoa học xã hội về các giá trị văn hóa tương tự như cách tiền điện tử phá vỡ tiền và tài sản.









Các thế hệ tiếp theo của mã thông báo kết hợp trải nghiệm kỹ thuật số với thế giới thực vật lý. NFTs sẽ cho chúng tôi cơ hội để thiết lập lại cách chúng tôi nhìn nhận và đánh giá cộng đồng, hàng hóa công cộng và các giao dịch hàng ngày. Nó sẽ phân cấp chi phí sinh hoạt, giảm chi phí giải trí và thúc đẩy chúng ta tiến xa hơn vào cuộc cách mạng văn hóa đã được chờ đợi từ lâu.

Phần mềm nguồn mở phi tập trung vẫn ở đây.

Token cung cấp các quyền có thể tái tạo để tiếp cận giá trị và tham gia vào các nền kinh tế được lựa chọn. Sự lựa chọn của kinh tế học thay thế là tự do tiền tệ xã hội. Đây không phải là chuyện nhỏ. Sự phát triển của tương tác trực tuyến và thương mại kể câu chuyện về cách chúng ta đến với cuộc cách mạng phần mềm mã nguồn mở, phi tập trung. Đó là một câu chuyện về sự tác động lẫn nhau của kinh tế học thông tin và sự phối hợp giữa con người với nhau.





Sự phát triển của Internet.

Web 1 - Truyền thông đại chúng (Hello World) - Kinh tế học thông tin

- Truyền thông đại chúng (Hello World) - Kinh tế học thông tin Web 2 - Tương tác (Cuộc cách mạng giao diện người dùng) -Kinh tế nền tảng

- Tương tác (Cuộc cách mạng giao diện người dùng) -Kinh tế nền tảng Web 3 - Quản lý & Truy cập (Cuộc cách mạng phụ trợ) - Kinh tế thành văn

(Nguồn; Sherwin Voshmgir TEGG, Bài thuyết trình về kỹ thuật mã thông báo vào năm 2019.)





Token hóa các nền kinh tế là một khoa học liên ngành mới để thiết kế các hệ thống kinh tế - xã hội đơn giản và phức tạp. Sherwin Voshmgir là một tiếng nói hàng đầu trong lĩnh vực kỹ thuật mã thông báo.

Voshmgir giải thích tường thuật về vòng đời của internet là các giai đoạn tiến hóa. Trong Web3, chúng ta đang chứng kiến sự tự do kinh tế thông tin từ các nền tảng. Thông tin trở nên phi tập trung và được quản lý bởi máy chủ và khách, cả hai đều có thể di chuyển trên internet một cách tự do. Các quyền dữ liệu mới có được này đưa ra một danh sách rộng lớn các thách thức đối với các mô hình quản trị và kinh doanh thông thường. Quyền tự do dữ liệu thể hiện một loạt các giải pháp và lợi thế cho quyền công dân có chủ quyền và các ứng dụng khác trong thế giới thực.

Hệ thống mã thông báo đơn giản . Thể hiện nội dung Quyền truy cập được cho phép đối với hàng hóa và dịch vụ





Hệ thống mã thông báo đơn giản có thể được mô tả là quyền truy cập vào những thứ đã có sẵn trong cùng một bối cảnh tài chính. Bán tại. mã thông báo bảo mật và mã thông báo tiện ích. Các mã thông báo đơn giản yêu cầu kỹ thuật pháp lý đáng kể và thành công của chúng thường phụ thuộc vào quy định tập trung. Chúng có thể nấm hoặc không nấm.





Hệ thống mã thông báo phức tạp . Hệ thống mã thông báo chung Mã thông báo hướng tới mục đích





Hệ thống Token phức tạp đòi hỏi kỹ thuật kinh tế đáng kể. Ví dụ. Bitcoin và Ethereum là những ví dụ về mã thông báo theo mục đích cho phép các giải pháp điều phối mới bằng cách cho phép giao tiếp giao dịch ngang hàng. Các mã thông báo phức tạp mua một kiểu tạo giá trị mới.

(Nguồn; Shermin Voshmgir, DeFi Summit London, tháng 9 năm 2019 tại Imperial College.)





Token đã có từ lâu đời với nhiều hình thức và kiểu dáng khác nhau. Các mã thông báo đơn giản có thể thay thế hoặc không thể thay thế được. Tuy nhiên, các mã thông báo phức tạp đang phát triển công nghệ mã nguồn mở phi tập trung. Các mã thông báo phức tạp có phương tiện để chinh phục bảo hiểm, sức khỏe, du lịch và chơi game. Các token phức tạp là làn sóng tiếp theo của "token-mania". Nội dung mã thông báo kỹ thuật số không còn được xác định bởi các giá trị bị hạn chế. Một thập kỷ sau Bitcoin, chúng tôi hiện đang khám phá các nền kinh tế mã thông báo mà công nghệ blockchain đã phát hiện ra.





Điều gì tiếp theo đối với NFT, DAO và stablecoin. Những điều tốt nhất từ NFT và stablecoin vẫn chưa ra mắt. Tỷ lệ thay đổi là một yếu tố thường bị gắn nhãn sai như chính sự thay đổi. Mặc dù thay đổi có thể có vẻ tức thời, nhưng tốc độ thay đổi sẽ khác nhau và quyết định sự thay đổi tổng thể. Giống như chức năng công nghệ trong kinh tế học, tốc độ thay đổi của công nghệ nguồn mở tăng lên theo cấp số nhân. Nơi chúng ta kết thúc sẽ là nơi những điều tò mò nhất mang theo chúng ta.





Chúng tôi được định vị vào buổi bình minh của kỹ thuật mã thông báo. Thế hệ nền kinh tế mã thông báo tiếp theo sẽ giải quyết các vấn đề giao dịch, điều phối kinh tế lấy con người làm trung tâm như đại lý du lịch, Uber, Airbnb và Instacart. các mô hình tập trung này sẽ đối đầu với các đối thủ cạnh tranh phi tập trung không thể tin được của họ. Các nền kinh tế dựa trên phí sẽ chuyển sang các nền kinh tế mã thông báo để tận dụng các động lực kinh tế - xã hội của DAO và NFT, danh tính tự chủ (SSI), DID và stablecoin.





