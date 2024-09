Un homme qui est tombé sur terre : le logiciel décentralisé est là pour rester

L'avenir de la curiosité humaine (OSS)

La vie humaine semblable à la curiosité humaine est non fongible. L'avenir de la curiosité humaine est décentralisé et open source.





Depuis que l'humanité est tombée sur terre, des milliards d'êtres humains ont traversé cette dimension terrestre, mais aucun d'entre nous n'a été le même. Nous sommes tous créés égaux, mais il n'y aura jamais un humain qui sera le même que vous. Nous sommes aussi uniques que nos empreintes digitales. Notre non fongibilité est due à une conception cosmique. Il alimente notre intelligence sociale et attise la curiosité de notre espèce. Le désir trop ambitieux d'être différent de qui nous sommes en quête de joie et de bonheur, c'est comme fuir soi-même.

Nous sommes plus semblables que différents et plus différents que identiques. Notre relation à la technologie en tant que société est également non fongible. Uniquement différent mais corrélé. La relation humaine avec la technologie est en constante évolution, se multipliant et se divisant. La relation sociale et technologique entre la technologie centralisée et décentralisée (privée, souveraine, résistante à la censure) est activement remodelée par le mouvement de la technologie des logiciels open source. Bien que de nombreux acteurs centralisés tirent parti de la décentralisation, cela reste un récit de David et Goliath.





La curiosité est notre premier maître. Le ventre de notre mère est l'environnement parfait pour ces premières leçons de curiosité. Ceci est notre expérience non fongible partagée. L'utérus détermine la mode et le maquillage de notre conception finale. La Terre-Mère est le deuxième enseignant. C'est donc l'humanité qui a appris le nom des choses et qui a ensuite fixé la valeur des choses dans le monde physique. La création par l'homme d'un langage pour communiquer ces valeurs est un miracle. La façon dont nous communiquons les uns avec les autres est l'écologie de notre existence. Notre curiosité les uns pour les autres est imbriquée dans notre communication et témoigne de l'évolution de nos valeurs familiales et communautaires. Ces valeurs sont ce qui alimente l'évolution de notre espèce. Il y a une limite à la ressemblance absolue entre nous. Et il y a une limite intangible à combien nous pouvons réellement changer l'être humain et qui nous sommes en tant que création. Nous sommes du plus grand design. Cela nous incite à apprendre les uns des autres.





Mon frère et moi avons rendu visite à ma grand-mère à East St. Louis avant d'aller voir ma tante à Pasadena Hills. Ce qui se trouve être le seul endroit du pays avec 24 municipalités dans un rayon de 4 milles. C'est la première fois que je visite et que je passe autant de temps du côté Saint-Louis de la rivière. Mon frère et moi nous sommes assis et avons parlé avec ma tante et son mari de la famille, de la nourriture, de la politique et de l'actualité. Je me suis retrouvé à réfléchir à la conversation que je venais d'avoir avec ma grand-mère. Lors de sa visite à domicile, mon frère a rappelé à ma grand-mère une histoire qu'elle lui avait racontée une fois. C'était à peu près la première fois qu'elle voyait une voiture. J'imagine que voir une voiture pour la première fois est similaire à la première fois que certaines personnes ont entendu parler de crypto-monnaie, de NFT, de crypto art, de DAO et de stablecoins. La valeur de la curiosité était époustouflante. Du moins pour moi, ça l'était.





À 6 ans, ma grand-mère vivait dans une partie du Mississippi éloignée de la ville. Un jour, elle a vu quelque chose d'extrêmement étrange alors qu'elle se tenait sur le porche. C'était un objet en mouvement s'approchant de loin. C'était sur le chemin de terre menant à sa maison. Elle a couru de toute urgence pour que sa grand-mère rapporte ce qu'elle avait vu et à quel point l'objet en mouvement était étrange et indescriptible. Elle a précipité sa grand-mère sous le porche pour expliquer l'étrange phénomène. Sa grand-mère a levé les yeux vers la route et lui a dit calmement que c'était une voiture, une Ford modèle T. Sa grand-mère lui a dit que quelques voitures Ford modèle T roulaient en ville. Ma grand-mère a exprimé à quel point elle était étonnée d'être l'une des premières à voir une voiture. Jusque-là, elle n'avait vu que des chevaux et des chariots dans la rue.





Une chose intéressante à propos de la curiosité est que la curiosité est un muscle qu'il vaut mieux utiliser lorsqu'il est exercé. J'imagine qu'il était beaucoup plus facile de nourrir une imagination saine et curieuse avant HBO et Internet.





Les NFT (jetons non fongibles) sont la prochaine génération d'Internet . La révolution logicielle décentralisée et open source a été lancée par Bitcoin. Les jetons non fongibles absorberont les assurances, les soins de santé, l'éducation, les arts, les divertissements, les voyages, etc. Vous pourrez souscrire une assurance voyage et quelques jetons de voyage au Ghana dans le même portefeuille d'art cryptographique, mais peut-être différents échanges NFT décentralisés. Les jetons axés sur l'objectif nécessitent des communautés. Ces communautés perturberont la science sociale des valeurs culturelles de la même manière que la crypto-monnaie a perturbé l'argent et les actifs.









Les prochaines générations de jetons fusionnent les expériences numériques avec le monde physique réel. Les NFT nous offriront l'occasion de réinitialiser notre façon de voir et de valoriser la communauté, les biens publics et les transactions quotidiennes. Cela décentralisera le coût de la vie, réduira le coût des loisirs et nous propulsera plus loin dans une révolution culturelle tant attendue.

Les logiciels open source décentralisés sont là pour rester.

Les jetons offrent des droits renouvelables pour accéder à la valeur et participer à des économies de choix. Le choix de l'économie alternative est la liberté monétaire sociale. Ce n'est pas rien. L'évolution de l'interaction et du commerce en ligne raconte comment nous sommes arrivés à la révolution logicielle décentralisée et open source. C'est un récit sur l'interaction entre l'économie de l'information et la coordination humaine.





L'évolution d'Internet.

Web 1 - Communication de masse (Hello World) - Économie de l'information

- Communication de masse (Hello World) - Économie de l'information Web 2 - Interactions (Frontend Revolution) -Plateforme Economie

- Interactions (Frontend Revolution) -Plateforme Economie Web 3 - Stewardship & Access (Backend Revolution) -Token Economy

(Source ; Sherwin Voshmgir TEGG, Présentation de l'ingénierie des jetons en 2019.)





La tokenisation des économies est une nouvelle science interdisciplinaire pour concevoir des systèmes socio-économiques simples et complexes. Sherwin Voshmgir est une voix de premier plan dans l'ingénierie des jetons.

Voshmgir explique le récit du cycle de vie d'Internet comme des étapes d'évolution. Dans le Web3, nous assistons à la libération économique de l'information des plateformes. L'information devient décentralisée et gérée par l'hôte et l'invité qui peuvent tous deux se déplacer librement sur Internet. Ces droits de données nouvellement acquis présentent une large liste de défis pour les modèles commerciaux et de gouvernance conventionnels. La liberté des données présente un éventail de solutions et d'avantages pour la citoyenneté souveraine et d'autres applications du monde réel.

Systèmes de jetons simples . Représente les actifs Droits d'accès activés aux biens et services





Les systèmes de jetons simples peuvent être décrits comme un accès à des choses qui sont déjà disponibles dans le même contexte financier. Ex. jetons de sécurité et jetons utilitaires. Les jetons simples nécessitent une ingénierie juridique importante et leur succès dépend normalement d'une réglementation centralisée. Ils peuvent être fongibles ou non fongibles.





Systèmes de jetons complexes . Systèmes de jetons génériques Jetons axés sur l'objectif





Les systèmes de jetons complexes nécessitent une ingénierie économique considérable. ex. Bitcoin et Ethereum sont des exemples de jetons axés sur l'objectif qui permettent de nouvelles solutions de coordination en permettant une communication transactionnelle d'égal à égal. Les jetons complexes procurent un nouveau type de création de valeur.

(Source ; Shermin Voshmgir, DeFi Summit London, septembre 2019 à l'Imperial College.)





Les jetons existent depuis des siècles sous différentes formes et modes. Les jetons simples peuvent être fongibles ou non fongibles. Pourtant, les jetons complexes font évoluer la technologie open source décentralisée. Les jetons complexes ont les moyens de conquérir l'assurance, la santé, les voyages et les jeux. Les tokens complexes sont la prochaine vague de "token-mania". Les actifs de jetons numériques ne sont plus définis par des valeurs restreintes. Une décennie après Bitcoin, nous découvrons maintenant les économies symboliques que la technologie blockchain a découvertes.





Quelle est la prochaine étape pour les NFT, les DAO et les stablecoins. Le meilleur des NFT et des stablecoins est encore à venir. Le taux de changement est un facteur qui est souvent qualifié à tort de changement lui-même. Alors que le changement peut sembler instantané, le taux de changement varie et détermine le changement global. Comme la fonction technologique en économie, le taux de changement de la technologie open source augmente de façon exponentielle. Là où nous finirons, ce sera là où les meilleures curiosités nous porteront.





Nous nous positionnons à l'aube de l'ingénierie des jetons. La prochaine génération d'économies symboliques résoudra les problèmes de coordination transactionnelle et économique centrés sur l'humain, comme les agents de voyage, Uber, Airbnb et Instacart. ces modèles centralisés affronteront leurs concurrents décentralisés non fongibles. Les économies basées sur les frais migreront vers des économies symboliques pour tirer parti des incitations socio-économiques des DAO et des NFT, de l'identité auto-souveraine (SSI), des DID et des stablecoins.





Si vous aimez lire le coup d'envoi de ma série sur la technologie expérimentale, "Un homme qui est tombé sur Terre", merci de soutenir avec un commentaire et/ou de partager. Et je vais essayer de les faire venir.