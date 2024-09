Um homem que caiu na terra: o software descentralizado veio para ficar

O futuro da curiosidade humana (OSS)

A vida humana semelhante à curiosidade humana não é fungível. O futuro da curiosidade humana é descentralizado e de código aberto.





Desde que a humanidade caiu na Terra, bilhões de seres humanos passaram por esta dimensão terrena, mas nenhum de nós foi o mesmo. Somos todos iguais, mas nunca haverá um ser humano igual a você. Somos tão únicos quanto nossas impressões digitais. Nossa não fungibilidade é por design cósmico. Ele alimenta nossa inteligência social e impulsiona a curiosidade de nossa espécie. O desejo excessivamente ambicioso de ser diferente de quem somos em busca de alegria e felicidade é como fugir de si mesmo.

Somos mais parecidos do que diferentes e mais diferentes do que iguais. Nossa relação com a tecnologia como sociedade também não é fungível. Exclusivamente diferentes, mas correlacionados. A relação humana com a tecnologia está sempre mudando, multiplicando e dividindo. A relação social e tecnológica entre tecnologia centralizada e descentralizada (privada, soberana, resistente à censura) está sendo ativamente remodelada pelo movimento de tecnologia de software de código aberto. Apesar de muitos atores centralizados alavancarem a descentralização, essa continua sendo uma narrativa de Davi e Golias.





A curiosidade é o nosso primeiro professor. O ventre de nossa mãe oferece o ambiente perfeito para essas primeiras lições de curiosidade. Esta é a nossa experiência não fungível compartilhada. O útero determina a moda e a composição do nosso design final. A mãe terra é a segunda mestra. Pois é a humanidade que aprendeu o nome das coisas e depois estabeleceu o valor das coisas no mundo físico. A criação da linguagem pelo homem para comunicar esses valores é um milagre. Como nos comunicamos uns com os outros é a ecologia de nossa existência. Nossa curiosidade um pelo outro está entrelaçada em nossa comunicação e é uma prova da evolução de nossos valores familiares e comunitários. Esses valores são o que alimenta a evolução de nossa espécie. Há um limite para o quão absolutamente parecidos podemos nos tornar um com o outro. E há uma limitação intangível sobre o quanto podemos realmente mudar o ser humano e quem somos como criação. Nós somos do maior projeto. Isso nos incentiva a aprender uns com os outros.





Meu irmão e eu visitamos minha avó em East St. Louis antes de irmos ver minha tia em Pasadena Hills. Que passa a ser o único lugar do país com 24 municípios em um raio de 4 milhas. É a primeira vez que visito e passo tanto tempo na rua. Louis do lado do rio. Meu irmão e eu sentamos e conversamos com minha tia e seu marido sobre família, comida, política e eventos atuais. Eu me vi ainda refletindo sobre a conversa que acabara de ter com minha avó. Durante a visita em sua casa, meu irmão lembrou à minha avó uma história que ela lhe contara uma vez. Foi a primeira vez que ela viu um carro. Imagino que ver um carro pela primeira vez seja semelhante à primeira vez que certas pessoas ouviram falar sobre criptomoeda, NFTs, arte criptográfica, DAOs e stablecoins. O valor da curiosidade era alucinante. Pelo menos para mim, foi.





Aos 6 anos, minha avó morava em uma parte do Mississippi que ficava longe da cidade. Um dia, ela viu algo extremamente estranho enquanto estava na varanda. Era um objeto em movimento se aproximando de longe. Foi na estrada de terra que leva à casa dela. Ela correu com urgência para chamar a avó para relatar o que viu e o quão estranho e indescritível era o objeto em movimento. Ela levou a avó até a varanda para explicar o estranho fenômeno. Sua avó olhou para a estrada e disse calmamente que era um carro, um Ford Modelo T. Sua avó disse a ela que alguns carros Ford Modelo T estavam circulando pela cidade. Minha avó expressou como ficou surpresa por ser uma das primeiras a ver um carro. Até então, ela só tinha visto cavalos e carroças na rua.





Uma coisa interessante sobre a curiosidade é que a curiosidade é um músculo melhor usado quando exercitado. Imagino que era muito mais fácil alimentar uma imaginação saudável e curiosa antes da HBO e da internet.





NFTs (tokens não fungíveis) é a próxima geração da internet . A revolução do software descentralizado e de código aberto foi iniciada pelo Bitcoin. Tokens não funigble absorverão seguros, saúde, educação, artes, entretenimento, viagens, etc. Você poderá comprar seguro de viagem e alguns tokens de viagem de Gana na mesma carteira de arte criptográfica, mas talvez em diferentes trocas NFT descentralizadas. Tokens orientados a propósitos requerem comunidades. Essas comunidades serão perturbadoras para a ciência social dos valores culturais, semelhante à forma como a criptomoeda interrompeu o dinheiro e os ativos.









As próximas gerações de tokens fundem experiências digitais com o mundo físico real. Os NFTs nos oferecerão uma oportunidade de redefinir como vemos e valorizamos a comunidade, os bens públicos e as transações cotidianas. Descentralizará os custos de vida, diminuirá os custos de lazer e nos impulsionará ainda mais para uma tão esperada revolução cultural.

O software de código aberto descentralizado veio para ficar.

Os tokens oferecem direitos renováveis para acessar valor e participar de economias de escolha. A escolha da economia alternativa é a liberdade monetária social. Isso não é coisa pequena. A evolução da interação e do comércio online conta a história de como chegamos à revolução do software descentralizado e de código aberto. É uma narrativa sobre a interação entre economia da informação e coordenação humana.





Evolução da Internet.

Web 1 - Comunicação de Massa (Hello World) - Economia da Informação

- Comunicação de Massa (Hello World) - Economia da Informação Web 2 - Interações (Revolução Frontend) -Economia de plataforma

- Interações (Revolução Frontend) -Economia de plataforma Web 3 - Administração e Acesso (Revolução de Backend) - Economia de Tokens

(Fonte; Sherwin Voshmgir TEGG, apresentação de engenharia de token em 2019.)





A tokenização de economias é uma nova ciência interdisciplinar para projetar sistemas socioeconômicos simples e complexos. Sherwin Voshmgir é uma voz importante na engenharia de tokens.

Voshmgir explica a narrativa do ciclo de vida da internet como estágios de evolução. Na Web3, estamos testemunhando a liberdade econômica da informação das plataformas. As informações se tornam descentralizadas e gerenciadas pelo host e pelo convidado, que podem se movimentar livremente na Internet. Esses direitos de dados recém-adquiridos apresentam uma ampla lista de desafios para modelos convencionais de negócios e governança. A liberdade de dados apresenta uma gama de soluções e vantagens para a cidadania soberana e outras aplicações do mundo real.

Sistemas de Token Simples . Representa ativos Direitos de acesso habilitados a bens e serviços





Simple Token Systems pode ser descrito como acesso a coisas que já estão disponíveis no mesmo contexto financeiro. Ex. tokens de segurança e tokens de utilidade. Tokens simples requerem engenharia legal significativa e seu sucesso normalmente depende de regulamentação centralizada. Podem ser fungíveis ou não fungíveis.





Sistemas Token Complexos . Sistemas de token genérico Tokens orientados a propósito





Sistemas complexos de tokens requerem engenharia econômica considerável. ex. Bitcoin e Ethereum são exemplos de tokens orientados a propósitos que permitem novas soluções de coordenação, permitindo uma comunicação transacional ponto a ponto. Tokens complexos adquirem um novo tipo de criação de valor.

(Fonte; Shermin Voshmgir, DeFi Summit London, setembro de 2019 no Imperial College.)





Os tokens existem há séculos em diferentes formas e modas. Os tokens simples podem ser fungíveis ou não fungíveis. No entanto, tokens complexos estão evoluindo em tecnologia descentralizada de código aberto. Tokens complexos têm os meios para conquistar seguros, saúde, viagens e jogos. Tokens complexos são a próxima onda de "token-mania". Os ativos de token digital não são mais definidos por valores restritos. Uma década depois do Bitcoin, agora estamos descobrindo as economias de token que a tecnologia blockchain revelou.





O que vem a seguir para NFTs, DAOs e stablecoins. O melhor dos NFTs e stablecoins ainda está por vir. A taxa de mudança é um fator que muitas vezes é erroneamente rotulado como a própria mudança. Embora a mudança possa parecer instantânea, a taxa de mudança varia e determina a mudança geral. Como a função de tecnologia na economia, a taxa de mudança na tecnologia de código aberto aumenta exponencialmente. Onde vamos parar será onde as melhores curiosidades nos levarão.





Estamos posicionados no início da engenharia de tokens. A próxima geração de economias simbólicas resolverá problemas de coordenação econômica e transacional centrados no ser humano, como agentes de viagens, Uber, Airbnb e Instacart. esses modelos centralizados enfrentarão seus concorrentes descentralizados não fungíveis. Economias baseadas em taxas migrarão para economias de token para alavancar os incentivos socioeconômicos de DAOs e NFTs, identidade autossoberana (SSI), DIDs e stablecoins.





Se você gosta de ler o pontapé inicial da minha série de tecnologia experimental, "Um homem que caiu na Terra", por favor, apoie com um comentário ou compartilhe. E vou tentar mantê-los vindo.