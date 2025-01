Nhân loại có thể sống sót như thế nào khi AGI xuất hiện

Tốc độ và chất lượng chuẩn bị cho AGI





Stuart Armstrong, trong Trí tuệ nhân tạo an toàn , nhấn mạnh rằng bất kỳ biện pháp an toàn nào cũng phải đi trước khả năng tiềm tàng của AGI. Lời cảnh báo của ông rất rõ ràng: nếu AGI tiến triển đến mức hoàn toàn tự chủ mà không có sự kiểm soát hiệu quả, nhân loại có thể không có thời gian để ngăn chặn nó nếu có mối đe dọa phát sinh. Armstrong lập luận rằng việc phát triển các phương pháp kiểm soát hiệu quả và hệ thống bảo vệ không chỉ là điều nên làm mà còn là điều cần thiết. Nếu không có những điều này, nhân loại có nguy cơ phải đối mặt với một AGI tự chủ có thể gây ra mối đe dọa chết người đối với an ninh của con người.