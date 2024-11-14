Мы приближаемся к созданию AGI — искусственного интеллекта, способного решать широкий спектр задач на уровне человека и даже выше. Но действительно ли человечество готово к технологии, которая может так кардинально изменить мир? Сможем ли мы выжить рядом с AGI, или встреча с этим сверхинтеллектом станет нашей последней ошибкой?
Давайте рассмотрим сценарии, которые сегодня рассматривают ученые и предприниматели, и попытаемся понять: каковы шансы человечества на выживание, если ИИ станет реальностью?
Оптимисты считают, что AGI может и должен быть создан под строгим контролем, и при правильных мерах предосторожности этот интеллект может стать союзником человечества, помогая решать глобальные проблемы — от изменения климата до нищеты. Энтузиасты, такие как Эндрю Нг, в своей статье
Однако эти оптимистичные взгляды имеют слабые стороны. Опыт работы с меньшими, но все еще мощными системами ИИ показывает, что люди еще не полностью уверены в своей способности контролировать цели ИИ. Если ИИ научится менять собственные алгоритмы, это может привести к результатам, которые невозможно предсказать. В таком случае, каким будет наш выбор — безоговорочное подчинение системам или постоянная борьба за контроль?
Философ Ник Бостром, автор
Но как это сотрудничество может выглядеть на практике? Центр изучения экзистенциального риска (CSER) Кембриджского университета
Проблема в том, что мы уже видели подобный сценарий во время гонки ядерных вооружений. Политические разногласия и взаимное недоверие между странами могут помешать формированию глобального консенсуса по безопасности AGI. И даже если страны согласятся, будут ли они готовы к долгосрочному мониторингу, который потребуют такие системы?
Пессимисты, такие как Илон Маск, считают, что шансы человечества на выживание с созданием AGI остаются тревожно низкими. Еще в 2014 году Маск
Этот сценарий предполагает «ловушку выживания», где наш будущий путь зависит от решений AGI. Пессимисты утверждают, что если AGI достигнет сверхразумного уровня и начнет автономно оптимизировать свои цели, он может посчитать человечество ненужным или даже препятствием. Непредсказуемое поведение AGI остается серьезной проблемой: мы просто не знаем, как такая система будет действовать в реальном мире, и мы можем не успеть вмешаться вовремя, если она начнет представлять угрозу для человечества.
В
Что может повлиять на наши шансы на выживание, если AGI станет реальностью? Давайте рассмотрим четыре основных фактора, определенных ведущими экспертами в области безопасности и этики ИИ.
Скорость и качество подготовки к AGI
Стюарт Армстронг, в
Этика и постановка целей
В
Глобальное сотрудничество
В
Технологии управления и изоляции
Ник Бостром, в
Итак, идея создания AGI поднимает глубокие вопросы, с которыми человечество никогда раньше не сталкивалось: как мы можем жить рядом с формой интеллекта, которая может превзойти нас в мышлении, адаптивности и даже навыках выживания? Ответ кроется не только в технологиях, но и в том, как мы подходим к управлению этим интеллектом и нашей способности к сотрудничеству в глобальном масштабе.
Сегодня оптимисты видят в AGI инструмент, который может помочь решить самые большие проблемы мира. Они указывают на примеры узконаправленного ИИ, который уже помогает человечеству в таких областях, как медицина, наука и климатические исследования. Но стоит ли нам полагаться на веру в то, что мы всегда будем держать эту технологию под контролем? Если AGI станет по-настоящему независимым, способным обучаться самостоятельно и менять свои цели, он может выйти за рамки, которые мы пытаемся установить. В этом случае все, что мы когда-то считали полезным и безопасным, может стать угрозой.
Идея глобального сотрудничества, которую отстаивают некоторые эксперты, также сопряжена со многими трудностями. Может ли человечество преодолеть политические и экономические разногласия, чтобы создать единые принципы и стандарты безопасности для AGI? История показывает, что страны редко берут на себя обязательство глубокого сотрудничества по вопросам, которые влияют на их безопасность и суверенитет. Разработка ядерного оружия в 20 веке является ярким примером. Но с AGI ошибки или задержки могут быть еще более разрушительными, поскольку эта технология может превзойти человеческий контроль во всех отношениях.
А что, если пессимисты правы? Вот где кроется самый большой экзистенциальный риск, страх, поднятый такими людьми, как Илон Маск и Юваль Ной Харари. Представьте себе систему, которая решает, что человеческая жизнь — это всего лишь переменная в уравнении, что-то, что она может изменить или даже устранить ради «более рационального» пути. Если такая система считает, что ее существование и цели важнее наших, наши шансы на выживание будут невелики. Ирония в том, что ИИ, призванный помогать нам и решать сложные проблемы, может стать величайшей угрозой нашему существованию.
Для человечества этот путь требует нового уровня ответственности и дальновидности. Станем ли мы теми, кто осознает последствия создания AGI и установит строгие меры безопасности, направляя его развитие на общее благо? Или гордыня и нежелание следовать общим правилам приведут нас к созданию технологии, у которой нет пути назад? Чтобы ответить на эти вопросы, нам нужны не только технические прорывы, но и глубокое понимание самой идеи интеллектуальной системы, ее ценностей и принципов, ее места в нашем обществе и нашего места в ее мире.
Что бы ни случилось, AGI вполне может стать одним из величайших испытаний в истории человечества. Ответственность за его результат лежит на всех нас: ученых, политиках, философах и каждом гражданине, который играет роль в признании и поддержке усилий ради безопасного будущего.