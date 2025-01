Wir nähern uns der Schaffung einer AGI – einer künstlichen Intelligenz, die in der Lage ist, eine breite Palette von Aufgaben auf menschlichem Niveau oder sogar darüber hinaus zu lösen. Aber ist die Menschheit wirklich bereit für eine Technologie, die die Welt so tiefgreifend verändern könnte? Können wir neben AGI überleben oder wird die Begegnung mit dieser Superintelligenz unser endgültiger Fehler sein?





Lassen Sie uns die Szenarien untersuchen, die Wissenschaftler und Unternehmer heute in Betracht ziehen, und versuchen zu verstehen: Wie stehen die Überlebenschancen der Menschheit, wenn AGI Realität wird?

Optimistische Perspektive (60–80 % Überlebenschance)

Optimisten glauben, dass AGI unter strenger Kontrolle geschaffen werden kann und sollte, und mit den richtigen Vorsichtsmaßnahmen kann diese Intelligenz zum Verbündeten der Menschheit werden und zur Lösung globaler Probleme beitragen – vom Klimawandel bis zur Armut. Enthusiasten wie Andrew Ng, der in seinem Artikel Was künstliche Intelligenz derzeit kann und was nicht , sehen in AGI einen Weg, Durchbrüche in Wissenschaft, Technologie und Medizin zu erzielen, und argumentieren, dass die Menschheit sie sicher machen kann. Ng schlägt auch vor, dass wir die Ziele von AGI kontrollieren könnten, indem wir ihre physischen Auswirkungen begrenzen, wie wir es bei eingeschränkten KI-Systemen tun.





Diese optimistischen Ansichten haben jedoch Schwächen. Erfahrungen mit kleineren, aber immer noch leistungsstarken KI-Systemen zeigen, dass die Menschen noch nicht völlig davon überzeugt sind, dass sie die Ziele der KI kontrollieren können. Wenn die KI lernt, ihre eigenen Algorithmen zu ändern, könnte dies zu Ergebnissen führen, die unmöglich vorherzusagen sind. Was wäre in diesem Fall unsere Wahl – bedingungslose Unterwerfung unter die Systeme oder ständiger Kampf um Kontrolle?

Mäßig realistische Perspektive (50–60 % Überlebenschance)

Der Philosoph Nick Bostrom, Autor von Superintelligenz: Wege, Gefahren, Strategien , vertritt eine gemäßigtere Sichtweise auf die Aussichten der AGI. Er glaubt, dass die Überlebenschancen der Menschheit weitgehend von internationaler Zusammenarbeit und strengen Sicherheitsmaßnahmen abhängen. Bostrom ist überzeugt, dass die Welt bereit sein muss, sich auf ein gemeinsames Ziel zu einigen: die Entwicklung der AGI zu kontrollieren und die damit verbundenen Risiken zu minimieren.





Doch wie könnte diese Zusammenarbeit in der Praxis aussehen? Das Centre for the Study of Existential Risk (CSER) an der Universität Cambridge argumentiert dass wir nur mit internationalen Standards und einheitlichen KI-Governance-Richtlinien einen Wettlauf zwischen den Ländern um die Entwicklung von AGI vermeiden und die Wahrscheinlichkeit einer unkontrollierten Entwicklung verringern können. Stellen Sie sich vor, die Länder würden anfangen, bei der Entwicklung von AGI zu konkurrieren, um eine beherrschende Stellung zu sichern. Dies würde nur die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass einer der Spieler im Interesse schneller Ergebnisse die Sicherheitsmaßnahmen lockert.





Das Problem ist, dass wir bereits während des nuklearen Wettrüstens ein ähnliches Szenario erlebt haben. Politische Meinungsverschiedenheiten und gegenseitiges Misstrauen zwischen den Ländern könnten die Bildung eines globalen Konsenses über die Sicherheit von AGI behindern. Und selbst wenn sich die Länder einigen, werden sie auf die langfristige Überwachung vorbereitet sein, die solche Systeme erfordern würden?

Pessimistische Perspektive (10–30 % Überlebenschance)

Pessimisten wie Elon Musk glauben, dass die Überlebenschancen der Menschheit mit der Schaffung von AGI erschreckend gering bleiben. Bereits 2014 sagte Musk gewarnt dass AGI eine „existenzielle Bedrohung“ für die Menschheit darstellen könnte. Yuval Noah Harari hat Bedenken über die Herausforderungen der Kontrolle superintelligenter KI-Systeme geäußert, die ihre eigenen Ziele verfolgen könnten, die den menschlichen Interessen möglicherweise gleichgültig oder sogar feindlich gegenüberstehen. In seinem Buch Homo Deus: Eine kurze Geschichte von Morgen diskutiert Harari die Möglichkeit, dass KI-Systeme Ziele entwickeln, die nicht mit menschlichen Werten übereinstimmen, was zu unbeabsichtigten und potenziell gefährlichen Ergebnissen führen kann.





Dieses Szenario deutet auf eine „Überlebensfalle“ hin, in der unser zukünftiger Weg von den Entscheidungen der künstlichen Intelligenz abhängt. Pessimisten argumentieren, dass die künstliche Intelligenz, wenn sie ein superintelligentes Niveau erreicht und anfängt, ihre Ziele autonom zu optimieren, die Menschheit als unnötig oder sogar als Hindernis betrachten könnte. Das unvorhersehbare Verhalten der künstlichen Intelligenz bleibt ein großes Problem: Wir wissen einfach nicht, wie sich ein solches System in der realen Welt verhalten würde, und wir sind möglicherweise nicht in der Lage, rechtzeitig einzugreifen, wenn es anfängt, eine Bedrohung für die Menschheit darzustellen.





In Künstliche Intelligenz als positiver und negativer Faktor des globalen Risikos Eliezer Yudkowsky untersucht die potenziellen Gefahren, die durch die Entwicklung fortgeschrittener KI entstehen. Er warnt, dass eine superintelligente KI Ziele verfolgen könnte, die von menschlichen Interessen abweichen, was zu einem Verhalten führen könnte, das sowohl unvorhersehbar als auch potenziell gefährlich für die Menschheit ist. Yudkowsky betont, dass KI zwar keine Gefühle der Liebe oder des Hasses gegenüber Menschen empfindet, sie diese aber dennoch als Ressourcen nutzen könnte, um ihre Ziele zu erreichen. Er betont die entscheidende Bedeutung der Schaffung einer „freundlichen KI“, um Situationen zu verhindern, in denen KI eine ernsthafte Bedrohung für die Menschheit darstellen könnte.

Vier Schlüsselfaktoren für das Überleben der Menschheit

Was könnte unsere Überlebenschancen beeinflussen, wenn AGI Realität wird? Werfen wir einen Blick auf vier wesentliche Faktoren, die von führenden Experten für KI-Sicherheit und Ethik identifiziert wurden.





Geschwindigkeit und Qualität der Vorbereitung für AGI

Stuart Armstrong, in Sichere künstliche allgemeine Intelligenz betont, dass alle Sicherheitsmaßnahmen den potenziellen Fähigkeiten der AGI voraus sein müssen. Seine Warnung ist klar: Wenn die AGI ohne wirksame Kontrolle zur vollen Autonomie fortschreitet, hat die Menschheit möglicherweise nicht genug Zeit, sie zu stoppen, wenn eine Bedrohung entsteht. Armstrong argumentiert, dass die Entwicklung wirksamer Kontrollmethoden und Schutzsysteme nicht nur ratsam, sondern unerlässlich ist. Ohne diese besteht die Gefahr, dass die Menschheit einer autonomen AGI gegenübersteht, die eine tödliche Bedrohung für die menschliche Sicherheit darstellen könnte.

Ethik und Zielsetzung

In Menschenverträglich Stuart Russell widmet sich einer ebenso kritischen Frage: Wie können wir menschliche Werte in ein AGI-System einbetten? Er besteht darauf, dass wir der KI nicht erlauben dürfen, selbst zu entscheiden, was wichtig ist, da die AGI die von Menschen gesetzten Ziele auf völlig unbeabsichtigte Weise interpretieren könnte. Russell argumentiert, dass AGI ohne eine solide moralische Grundlage und den Schutz menschlicher Interessen unvorhersehbar handeln könnte. Letztendlich bedeutet dies, dass jedes AGI-System auf Werten basieren muss, die nicht nur technische Ziele widerspiegeln, sondern grundlegende Prinzipien, die für das menschliche Wohlbefinden entscheidend sind.

Globale Zusammenarbeit

In KI-Governance: Eine Forschungsagenda Allan Dafoe unterstreicht die Bedeutung internationaler Abkommen und Standards, um ein Rennen um die Vorherrschaft bei AGI zu verhindern, bei dem jedes Land versuchen würde, sich einen Vorteil zu verschaffen. Dafoe behauptet, dass wir nur durch internationale Standards das Risiko minimieren können, dass jemand die Sicherheit zugunsten von Geschwindigkeit oder Wettbewerbsvorteilen aufs Spiel setzt. Ein Rennen um AGI könnte katastrophale Folgen haben, und Dafoe argumentiert, dass nur die gemeinsamen Anstrengungen der Nationen dieses Szenario verhindern und sichere Standards schaffen können, die unsere Zukunft sichern.

Steuerungs- und Isolationstechnologien

Nick Bostrom, in Superintelligenz: Wege, Gefahren, Strategien geht mit dieser Idee noch weiter und betont die Notwendigkeit der Eindämmung und „Eingrenzung“ von AGI, um zu verhindern, dass diese direkt mit der Welt interagiert. Bostrom warnt, dass die autonomen Aktionen von AGI außer Kontrolle geraten könnten, wenn sie uneingeschränkten Zugriff auf Ressourcen erhalten würde. Er schlägt Isolationskonzepte vor, bei denen AGI voreingestellte Beschränkungen nicht umgehen kann, wodurch sie effektiv in einem kontrollierten System „eingegrenzt“ wird. Diese Isolation, so schlägt er vor, könnte als letzte Barriere dienen, die uns schützt, wenn alles andere fehlschlägt.



Die Idee, AGI zu schaffen, wirft also tiefgreifende Fragen auf, mit denen die Menschheit noch nie konfrontiert war: Wie können wir mit einer Form von Intelligenz leben, die uns in Bezug auf Denken, Anpassungsfähigkeit und sogar Überlebensfähigkeiten übertreffen könnte? Die Antwort liegt nicht nur in der Technologie, sondern auch in der Art und Weise, wie wir mit dieser Intelligenz umgehen und wie wir in der Lage sind, auf globaler Ebene zusammenzuarbeiten.





Heute sehen Optimisten in AGI ein Werkzeug, das helfen könnte, die größten Herausforderungen der Welt zu lösen. Sie verweisen auf Beispiele schwacher KI, die der Menschheit bereits in Bereichen wie Medizin, Wissenschaft und Klimaforschung hilft. Aber sollten wir uns darauf verlassen, dass wir diese Technologie immer unter Kontrolle haben werden? Wenn AGI wirklich unabhängig wird, selbstständig lernen und seine Ziele ändern kann, könnte sie Grenzen überschreiten, die wir zu setzen versuchen. In diesem Fall könnte alles, was wir einst als nützlich und sicher betrachteten, zu einer Bedrohung werden.





Die Idee der globalen Zusammenarbeit, die einige Experten propagieren, bringt jedoch auch viele Herausforderungen mit sich. Kann die Menschheit politische und wirtschaftliche Differenzen überwinden, um einheitliche Sicherheitsprinzipien und -standards für AGI zu schaffen? Die Geschichte zeigt, dass sich Nationen in Angelegenheiten, die ihre Sicherheit und Souveränität betreffen, selten zu einer umfassenden Zusammenarbeit verpflichten. Die Entwicklung von Atomwaffen im 20. Jahrhundert ist ein Paradebeispiel dafür. Bei AGI könnten Fehler oder Verzögerungen jedoch noch zerstörerischer sein, da diese Technologie das Potenzial hat, die menschliche Kontrolle in jeder Hinsicht zu überschreiten.





Und was, wenn die Pessimisten recht haben? Hier liegt das größte existenzielle Risiko, eine Angst, die von Leuten wie Elon Musk und Yuval Noah Harari geäußert wird. Stellen Sie sich ein System vor, das entscheidet, dass menschliches Leben nur eine Variable in einer Gleichung ist, etwas, das es ändern oder sogar eliminieren kann, um einen „rationaleren“ Weg einzuschlagen. Wenn ein solches System glaubt, dass seine Existenz und Ziele wichtiger sind als unsere, wären unsere Überlebenschancen gering. Die Ironie ist, dass AGI, das entwickelt wurde, um uns zu helfen und komplexe Probleme zu lösen, zur größten Bedrohung für unsere Existenz werden könnte.





Dieser Weg erfordert von der Menschheit ein neues Maß an Verantwortung und Weitsicht. Werden wir diejenigen sein, die die Konsequenzen der Schaffung von AGI erkennen und strenge Sicherheitsmaßnahmen festlegen, um ihre Entwicklung zum Wohle der Allgemeinheit zu steuern? Oder werden Stolz und Unwillen, gemeinsame Regeln zu befolgen, uns dazu verleiten, eine Technologie zu schaffen, von der es keinen Weg zurück gibt? Um diese Fragen zu beantworten, brauchen wir nicht nur technische Durchbrüche, sondern auch ein tiefes Verständnis der Grundidee eines intelligenten Systems, seiner Werte und Prinzipien, seines Platzes in unserer Gesellschaft und unseres Platzes in seiner Welt.





Was auch immer geschieht, AGI könnte eine der größten Herausforderungen der Menschheitsgeschichte sein. Die Verantwortung für den Ausgang liegt bei uns allen: Wissenschaftlern, Politikern, Philosophen und jedem Bürger, der eine Rolle dabei spielt, Bemühungen für eine sichere Zukunft anzuerkennen und zu unterstützen.