Estamos chegando mais perto de criar a AGI — uma inteligência artificial capaz de resolver uma ampla gama de tarefas em um nível humano ou até mesmo além. Mas a humanidade está realmente pronta para uma tecnologia que pode mudar o mundo tão profundamente? Podemos sobreviver ao lado da AGI, ou o encontro com essa superinteligência será nosso erro final?





Vamos explorar os cenários que cientistas e empreendedores estão considerando hoje e tentar entender: quais são as chances de sobrevivência da humanidade se a IA se tornar realidade?

Perspectiva otimista (60–80% de chance de sobrevivência)

Os otimistas acreditam que a AGI pode e deve ser criada sob controle estrito e, com as precauções certas, essa inteligência pode se tornar aliada da humanidade, ajudando a resolver problemas globais — da mudança climática à pobreza. Entusiastas como Andrew Ng, em seu artigo O que a inteligência artificial pode e não pode fazer agora , veem a AGI como uma forma de fazer avanços na ciência, tecnologia e medicina e argumentam que a humanidade pode torná-la segura. Ng também sugere que poderíamos controlar os objetivos da AGI limitando seu impacto físico, como fazemos com sistemas de IA estreitos.





No entanto, essas visões otimistas têm fraquezas. A experiência com sistemas de IA menores, mas ainda poderosos, mostra que as pessoas ainda não estão totalmente confiantes em sua capacidade de controlar os objetivos da IA. Se a AGI aprender a mudar seus próprios algoritmos, isso pode levar a resultados impossíveis de prever. Nesse caso, qual será nossa escolha — submissão incondicional aos sistemas ou lutas constantes pelo controle?

Perspectiva moderadamente realista (50–60% de chance de sobrevivência)

O filósofo Nick Bostrom, autor de Superinteligência: Caminhos, Perigos, Estratégias , defende uma visão mais moderada das perspectivas da AGI. Ele acredita que as chances de sobrevivência da humanidade dependem amplamente da cooperação internacional e de medidas de segurança rigorosas. Bostrom está convencido de que o mundo deve estar preparado para se unir em torno de um objetivo comum: controlar o desenvolvimento da AGI e minimizar os riscos associados.





Mas como essa cooperação pode se parecer na prática? O Centro de Estudos de Risco Existencial (CSER) da Universidade de Cambridge argumenta que somente com padrões internacionais e políticas unificadas de governança de IA podemos evitar uma corrida para desenvolver AGI entre países e reduzir a probabilidade de desenvolvimento descontrolado. Imagine se os países começassem a competir para criar AGI para garantir uma posição dominante. Isso só aumentaria a probabilidade de que um dos jogadores enfraquecesse as medidas de segurança em prol de resultados rápidos.





O problema é que já vimos um cenário semelhante durante a corrida armamentista nuclear. Desentendimentos políticos e desconfiança mútua entre países podem dificultar a formação de um consenso global sobre a segurança da AGI. E mesmo que as nações concordem, elas estarão preparadas para o monitoramento de longo prazo que tais sistemas exigiriam?

Perspectiva Pessimista (10–30% de chance de sobrevivência)

Pessimistas, como Elon Musk, acreditam que as chances de sobrevivência da humanidade com a criação da AGI permanecem assustadoramente baixas. Já em 2014, Musk avisado que a AGI poderia representar uma “ameaça existencial” para a humanidade. Yuval Noah Harari expressou preocupações sobre os desafios de controlar sistemas de IA superinteligentes que podem perseguir seus próprios objetivos, potencialmente indiferentes ou mesmo hostis aos interesses humanos. Em seu livro Homo Deus: Uma Breve História do Amanhã Harari discute a possibilidade de sistemas de IA desenvolverem objetivos desalinhados com valores humanos, levando a resultados não intencionais e potencialmente perigosos.





Este cenário sugere uma “armadilha de sobrevivência”, onde nosso caminho futuro depende das decisões da AGI. Os pessimistas argumentam que se a AGI atingir um nível superinteligente e começar a otimizar seus objetivos de forma autônoma, ela pode considerar a humanidade como desnecessária ou até mesmo como um obstáculo. O comportamento imprevisível da AGI continua sendo uma grande preocupação: simplesmente não sabemos como um sistema como esse agiria no mundo real, e podemos não ser capazes de intervir a tempo se ele começar a representar uma ameaça à humanidade.





Em Inteligência Artificial como Fator Positivo e Negativo no Risco Global , Eliezer Yudkowsky examina os perigos potenciais representados pelo desenvolvimento avançado de IA. Ele alerta que uma IA superinteligente poderia adotar objetivos que divergem dos interesses humanos, levando a um comportamento imprevisível e potencialmente perigoso para a humanidade. Yudkowsky enfatiza que, embora a IA não tenha sentimentos de amor ou ódio pelos humanos, ela ainda pode usá-los como recursos para cumprir seus objetivos. Ele enfatiza a importância crítica de criar "IA amigável" para evitar situações em que a IA possa representar uma séria ameaça à humanidade.

Quatro fatores-chave para a sobrevivência da humanidade

O que poderia influenciar nossas chances de sobrevivência se a AGI se tornasse realidade? Vamos dar uma olhada em quatro fatores essenciais identificados pelos principais especialistas em segurança e ética de IA.





Rapidez e Qualidade de Preparação para AGI

Stuart Armstrong, em Inteligência Artificial Geral Segura , enfatiza que quaisquer medidas de segurança devem ficar à frente das capacidades potenciais da AGI. Seu aviso é claro: se a AGI progredir para autonomia total sem controle efetivo, a humanidade pode não ter tempo para pará-la se surgir uma ameaça. Armstrong argumenta que desenvolver métodos de controle e sistemas de proteção efetivos não é apenas aconselhável, mas essencial. Sem isso, a humanidade corre o risco de enfrentar uma AGI autônoma que pode representar uma ameaça fatal à segurança humana.

Ética e Definição de Metas

Em Compatível com humanos , Stuart Russell aborda uma questão igualmente crítica: como podemos incorporar valores humanos em um sistema AGI? Ele insiste que não podemos permitir que a IA decida por si mesma o que é importante, pois a AGI pode interpretar objetivos definidos por humanos de maneiras completamente não intencionais. Russell argumenta que sem uma base moral sólida e proteção dos interesses humanos, a AGI pode agir de forma imprevisível. Em última análise, isso significa que qualquer sistema AGI deve ser baseado em valores que reflitam não apenas objetivos técnicos, mas princípios fundamentais cruciais para o bem-estar humano.

Cooperação Global

Em Governança da IA: Uma Agenda de Pesquisa , Allan Dafoe ressalta a importância de acordos e padrões internacionais para evitar uma corrida pelo domínio da AGI, onde cada país buscaria obter uma vantagem. Dafoe afirma que somente por meio de padrões internacionais podemos minimizar o risco de alguém comprometer a segurança por velocidade ou vantagem competitiva. Uma corrida pela AGI pode ter consequências catastróficas, e Dafoe argumenta que somente os esforços unidos das nações podem evitar esse cenário, criando padrões seguros que garantirão nosso futuro.

Tecnologias de Controle e Isolamento

Nick Bostrom, em Superinteligência: Caminhos, Perigos, Estratégias , leva essa ideia adiante, enfatizando a necessidade de contenção e "encaixotamento" da AGI para evitar que ela interaja diretamente com o mundo. Bostrom alerta que se a AGI obtivesse acesso irrestrito aos recursos, suas ações autônomas poderiam sair do controle. Ele propõe conceitos de isolamento onde a AGI não pode contornar limitações predefinidas, efetivamente "encaixotando-a" dentro de um sistema controlado. Esse isolamento, ele sugere, poderia servir como a barreira final para nos proteger se tudo mais falhar.



Então, a ideia de criar AGI traz à tona questões profundas que a humanidade nunca enfrentou antes: como podemos viver ao lado de uma forma de inteligência que pode nos superar em pensamento, adaptabilidade e até mesmo habilidades de sobrevivência? A resposta não está apenas na tecnologia, mas também em como abordamos o gerenciamento dessa inteligência e nossa capacidade de cooperar em escala global.





Hoje, os otimistas veem a AGI como uma ferramenta que pode ajudar a resolver os maiores desafios do mundo. Eles apontam para exemplos de IA estreita que já auxiliam a humanidade em áreas como medicina, ciência e pesquisa climática. Mas devemos confiar na crença de que sempre manteremos essa tecnologia sob controle? Se a AGI se tornar verdadeiramente independente, capaz de aprender por conta própria e mudar seus objetivos, ela pode cruzar os limites que tentamos definir. Nesse caso, tudo o que antes víamos como útil e seguro pode se tornar uma ameaça.





A ideia de cooperação global, que alguns especialistas defendem, também traz muitos desafios. A humanidade pode superar diferenças políticas e econômicas para criar princípios e padrões de segurança unificados para AGI? A história mostra que as nações raramente se comprometem com uma cooperação profunda em questões que impactam sua segurança e soberania. O desenvolvimento de armas nucleares no século XX é um excelente exemplo. Mas com AGI, erros ou atrasos podem ser ainda mais destrutivos, já que essa tecnologia tem o potencial de exceder o controle humano em todos os sentidos.





E se os pessimistas estiverem certos? É aqui que reside o maior risco existencial, um medo levantado por pessoas como Elon Musk e Yuval Noah Harari. Imagine um sistema que decide que a vida humana é apenas uma variável em uma equação, algo que ele pode alterar ou até mesmo eliminar em prol de um caminho “mais racional”. Se tal sistema acredita que sua existência e objetivos são mais importantes do que os nossos, nossas chances de sobrevivência seriam mínimas. A ironia é que a AGI, projetada para nos ajudar e resolver problemas complexos, pode se tornar a maior ameaça à nossa existência.





Para a humanidade, esse caminho exige um novo nível de responsabilidade e previsão. Nos tornaremos aqueles que reconhecem as consequências da criação da AGI e estabelecem medidas de segurança rigorosas, orientando seu desenvolvimento para o bem comum? Ou o orgulho e a relutância em seguir regras compartilhadas nos levarão a criar uma tecnologia sem volta? Para responder a essas perguntas, precisamos não apenas de avanços técnicos, mas também de uma compreensão profunda da própria ideia de um sistema inteligente, seus valores e princípios, seu lugar em nossa sociedade e nosso lugar em seu mundo.





Aconteça o que acontecer, a AGI pode muito bem ser um dos maiores testes da história humana. A responsabilidade por seu resultado recai sobre todos nós: cientistas, formuladores de políticas, filósofos e cada cidadão que desempenha um papel no reconhecimento e no apoio aos esforços para um futuro seguro.