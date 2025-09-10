JuCoin Evolves To Ju.com - Nơi điểm, nhấp chuột, giao dịch đáp ứng khả năng vô hạn

Dubai, September 10, 2025 – JuCoin, one of the cryptocurrency industry's longest-operating exchanges, established in 2013, today announces its evolution to Ju.com. This comprehensive rebrand represents the platform's transformation from a regional crypto exchange to a global ecosystem focused on making crypto trading as intuitive as basic computer interactions. The rebrand introduces revolutionary visual identity, user-centric philosophy, and breakthrough features that make crypto trading as intuitive as basic computer interactions. From Regional Exchange to Global Ecosystem Kể từ khi lãnh đạo mới nắm quyền kiểm soát vào năm 2024, nền tảng đã trải qua sự biến đổi đáng chú ý, đạt 50 triệu người dùng đăng ký trên 100 quốc gia, khối lượng giao dịch hàng ngày 5 tỷ đô la và 26 triệu thành viên cộng đồng toàn cầu. 
 
"Việc đổi thương hiệu thành Ju.com phản ánh niềm tin cơ bản của chúng tôi rằng công nghệ nên biến mất thành các tương tác đơn giản", Sammi Li, CEO và đồng sáng lập của Ju.com cho biết. "Trong năm qua, chúng tôi đã chứng minh rằng các nền tảng crypto có thể ưu tiên thành công của người dùng so với sự phức tạp về kỹ thuật. Revolutionary Visual Identity System Thương hiệu mới của Ju.com tập trung vào một biểu tượng J sáng tạo hoạt động như cả logo và công cụ chuyển đổi. thiết kế hình học phục vụ như một comma, apostroph, hoặc điểm kết nối, theo nghĩa đen biến đổi "IMPOSSIBLE" thành "I'M POSSIBLE" thông qua khẩu hiệu chiến dịch "Rewrite I[J]mpossible". This visual philosophy extends throughout the platform's "Point. Click. Trade." approach, which makes crypto trading as familiar as basic computer operations. Users can now trade any blockchain token without external wallets, bridging entire blockchains through familiar point-and-click actions. Breakthrough Features Aligned with User-First Philosophy đơn giản : Ju.com announces several revolutionary features that embody its commitment to making complex crypto interactions Kế hoạch bảo vệ lỗ tương lai đã hoạt động, hệ thống này tự động bù đắp cho các khoản lỗ giao dịch tương lai vượt quá 500 USDT với sức mạnh tính toán JU, chứng minh thành công của nền tảng phù hợp với thành công của người dùng. Khu vực giao dịch chứng khoán Hoa Kỳ và Hồng Kông Các rào cản đầu tư giảm cho phép bất cứ ai giao dịch chứng khoán thực sự của Hoa Kỳ và Hồng Kông trong khi tận hưởng đầy đủ quyền cổ tức và ưu đãi đòn bẩy. Early Bird Stock Subscription Zone Truy cập sớm để đăng ký cổ phiếu chất lượng cao tạo ra các cơ hội đầu tư mới trong khi giúp các công ty đảm bảo tài chính hiệu quả. nền tảng đã được chứng minh Việc đổi thương hiệu dựa trên các chỉ số thành công đã được chứng minh để xác nhận cách tiếp cận đầu tiên của người dùng: 
 
 
 
 
Kích thước: 50M+ người dùng đã đăng ký, $ 5B khối lượng giao dịch hàng ngày, $ 50B+ khối lượng tích lũy Đổi mới: JU token tăng trưởng từ $ 0,10 đến $ 20 + đại diện cho 20.000% lợi nhuận cho những người ủng hộ sớm Công nghệ: Blockchain JuChain Layer 1 cung cấp thời gian khối 1 giây với 1M+ địa chỉ trên chuỗi Tuân thủ: giấy phép MSB Hoa Kỳ, giấy phép trao đổi Thái Lan, giấy phép trao đổi Hàn Quốc và giấy phép stablecoin, với ứng dụng khung VARA và EU MiCA đang được tiến hành Tích hợp toàn diện hệ sinh thái Ju.com hoạt động như một hệ sinh thái thống nhất kết nối nhiều sản phẩm thông qua trải nghiệm người dùng nhất quán: 
 
 
 
 
 
 
Ju.com Exchange: Nền tảng giao dịch cốt lõi với tích hợp CeDeFi cho truy cập trên chuỗi liền mạch JuChain: Cơ sở hạ tầng blockchain hiệu suất cao hỗ trợ các ứng dụng hệ sinh thái xBrokers: Mạng lưới môi giới và thanh khoản RWA toàn cầu JuCard: Các giải pháp thanh toán kết nối tiền điện tử và chi tiêu truyền thống JumpFi Payment: Kết nối TradFi và Web3 với cơ sở hạ tầng PayFi liền mạch Ju Labs: Quỹ đổi mới 100 triệu USD hỗ trợ 50+ dự án AI và blockchain Ju.com trao đổi JuChain XBrokers XBrokers JuCard JumpFi thanh toán Các Labs Global Expansion and Regulatory Leadership Ju.com duy trì hoạt động trên 30 quốc gia với hơn 500 thành viên nhóm, định vị cho sự phát triển hơn nữa khi khung pháp lý trưởng thành trên toàn cầu. 
 
"Chúng tôi đang xây dựng cơ sở hạ tầng cho tương lai chính của crypto", Sammi, CEO & Co-Founder của Ju.com giải thích, "Mỗi tính năng chúng tôi phát triển loại bỏ rào cản giữa người dùng và cơ hội blockchain. Mission and Vision Nhiệm vụ: Làm cho giao dịch tiền điện tử trực quan như sử dụng bất kỳ giao diện máy tính nào bằng cách loại bỏ các rào cản kỹ thuật để bất cứ ai cũng có thể truy cập toàn bộ hệ sinh thái tiền điện tử thông qua các hành động đơn giản. Tầm nhìn: Một thế giới mà công nghệ blockchain trở thành cơ sở hạ tầng vô hình, cho phép truy cập liền mạch vào các cơ hội tài chính. Triết lý cốt lõi: Công nghệ nên biến mất thành các tương tác đơn giản.Mỗi điểm tiếp xúc nên cảm thấy quen thuộc và dễ dàng, bất kể cơ sở hạ tầng blockchain tinh vi làm việc đằng sau các cảnh. About Ju.com Được thành lập vào năm 2013, Ju.com (trước đây là JuCoin) đã phát triển thành một hệ sinh thái mã hóa toàn diện dựa trên dịch vụ trải rộng trên 100 quốc gia với hơn 50 triệu người dùng. Nền tảng tích hợp các dịch vụ trao đổi với cơ sở hạ tầng blockchain JuChain, môi giới RWA của xBrokers, hệ thống JuCard, thanh toán JumpFi, và các tính năng sáng tạo loại bỏ các rào cản truyền thống giữa tài chính tập trung và phi tập trung. hệ sinh thái tích hợp của Ju.com phản ánh triết lý dựa trên dịch vụ của nó, được thiết kế để loại bỏ sự co giật và cung cấp cho người dùng trải nghiệm mã hóa liền mạch, an toàn và bổ ích trên tất cả các điểm chạm. Media Contacts Name: Antonio Wu Title: CMO Email: marketing@jucoin.com \n \n Câu chuyện này được xuất bản dưới dạng thông cáo báo chí của Btcwire theo Chương trình Blog Kinh doanh của HackerNoon. Câu chuyện này được xuất bản dưới dạng thông cáo báo chí của Btcwire theo Chương trình Blog Kinh doanh của HackerNoon. Chương trình Chương trình