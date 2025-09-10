Dubai, 10 de septiembre de 2025 – JuCoin, uno de los intercambios de criptomonedas más largos en funcionamiento de la industria, establecido en 2013, anuncia hoy su evolución a Ju.com. Esta renovación integral representa la transformación de la plataforma de un intercambio de criptomonedas regional a un ecosistema global enfocado en hacer el comercio de criptomonedas tan intuitivo como las interacciones informáticas básicas. La renovación introduce una identidad visual revolucionaria, una filosofía centrada en el usuario y características de avance que hacen el comercio de criptomonedas tan intuitivo como las interacciones informáticas básicas. From Regional Exchange to Global Ecosystem Desde que el nuevo liderazgo tomó el control en 2024, la plataforma ha sufrido una transformación notable, alcanzando 50 millones de usuarios registrados en más de 100 países, 5 mil millones de dólares en volumen de negociación diario y 26 millones de miembros de la comunidad global. 
 
 "La renovación de Ju.com refleja nuestra creencia fundamental de que la tecnología debería desaparecer en interacciones simples", dijo Sammi Li, CEO y cofundador de Ju.com. "En el último año, hemos demostrado que las plataformas criptográficas pueden priorizar el éxito del usuario sobre la complejidad técnica. Revolutionary Visual Identity System La nueva marca Ju.com se centra en un innovador símbolo J que funciona tanto como un logotipo como una herramienta de transformación.El diseño geométrico sirve como un comma, apostrofe o punto de conexión, transformando literalmente "IMPOSSIBLE" en "I'M POSSIBLE" a través de la etiqueta de la campaña "Rewrite I[J]mpossible". Esta filosofía visual se extiende a lo largo del enfoque "Point. Click. Trade" de la plataforma, que hace que el comercio de criptomonedas sea tan familiar como las operaciones informáticas básicas.Los usuarios ahora pueden comerciar cualquier token de blockchain sin carteras externas, poniendo puentes entre blockchains enteros a través de acciones familiares de punto y clic. Breakthrough Features Aligned with User-First Philosophy y sencillo: Ju.com announces several revolutionary features that embody its commitment to making complex crypto interactions Plan de protección contra pérdidas de futuros Ya activado, este sistema compensa automáticamente las pérdidas de negociación de futuros de más de 500 USDT con poder de computación JU, demostrando el éxito de la plataforma alineado con el éxito del usuario. Las barreras de inversión bajas permiten a cualquiera negociar acciones reales de EE.UU. y Hong Kong, disfrutando plenamente de los derechos de dividendos y de los incentivos de apuesta. Zona de suscripción de acciones de aves tempranas El acceso temprano a suscribir acciones de alta calidad crea nuevas oportunidades de inversión al tiempo que ayuda a las empresas a asegurar una financiación eficiente. Fondo de la plataforma probada El rebrand se basa en métricas de éxito demostradas que validan el enfoque del usuario primero: 
 
 
 
 
 Escala: 50 millones de usuarios registrados, $ 5B de volumen de negociación diaria, $ 50B de volumen acumulativo Innovación: el crecimiento del token JU de $0.10 a $20+ que representa un retorno del 20,000% para los seguidores tempranos Tecnología: Blockchain JuChain Layer 1 proporciona tiempos de bloqueo de 1 segundo con 1M+ de direcciones en cadena Conformidad: licencia MSB de Estados Unidos, licencia de cambio de Tailandia, licencias de cambio de Corea y stablecoin, con la aplicación del marco VARA y MiCA de la UE en curso Integración integral de los ecosistemas Ju.com opera como un ecosistema unificado que conecta múltiples productos a través de una experiencia de usuario consistente: 
 
 
 
 
 
 
 Ju.com Exchange: plataforma de comercio principal con integración CeDeFi para acceso sin problemas en la cadena JuChain: infraestructura blockchain de alto rendimiento que apoya aplicaciones de ecosistemas xBrokers: Red Global de Correos y Liquidez de RWA JuCard: soluciones de pago que conectan la criptografía y el gasto tradicional : Bridging TradFi and Web3 with seamless PayFi infrastructure Pago JumpFi Ju Labs: fondo de innovación de 100 millones de dólares para apoyar más de 50 proyectos de IA y blockchain Ju.com Intercambio Jucaín brokerías brokerías Juego Pago JumpFi Los Labs Global Expansion and Regulatory Leadership Ju.com mantiene operaciones en más de 30 países con más de 500 miembros del equipo, posicionándose para un mayor crecimiento a medida que los marcos regulatorios maduran a nivel mundial. Mission and Vision Misión: Hacer que el comercio de criptomonedas sea tan intuitivo como usar cualquier interfaz informática al eliminar las barreras técnicas para que cualquiera pueda acceder a todo el ecosistema de criptomonedas a través de acciones simples. Visión: Un mundo donde la tecnología blockchain se convierta en una infraestructura invisible, permitiendo el acceso sin problemas a las oportunidades financieras. Cada punto de contacto debe sentirse familiar y sin esfuerzo, independientemente de la sofisticada infraestructura blockchain que trabaja detrás de los escenarios. About Ju.com Fundada en 2013, Ju.com (anteriormente JuCoin) ha evolucionado a un ecosistema de criptomonedas integrado basado en servicios que abarca más de 100 países con más de 50 millones de usuarios. La plataforma integra servicios de intercambio con la infraestructura blockchain de JuChain, la brokería RWA de xBrokers, el sistema JuCard, el pago JumpFi, y características innovadoras que eliminan las barreras tradicionales entre la financiación centralizada y descentralizada. El ecosistema integrado de Ju.com refleja su filosofía basada en servicios, diseñada para eliminar la fricción y proporcionar a los usuarios experiencias de criptomonedas suaves, seguras y recompensadoras en todos los puntos de contacto. Media Contacts Name: Antonio Wu Title: CMO Email: marketing@jucoin.com 