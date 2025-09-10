دبئی، 10 ستمبر، 2025 – JuCoin، cryptocurrency صنعت کے سب سے طویل عرصے سے کام کرنے والے تبادلے میں سے ایک، 2013 میں قائم، آج Ju.com کے طور پر اس کی ترقی کا اعلان کرتا ہے. یہ جامع دوبارہ برانڈ پلیٹ فارم کی ایک علاقائی cryptocurrency تبادلے سے ایک عالمی ایکوسیسسٹم میں تبدیلی کی نمائندگی کرتا ہے جس میں کرپٹو ٹریڈنگ کو بنیادی کمپیوٹر تبادلے کے طور پر intuitive بنانے پر توجہ مرکوز کیا جاتا ہے. From Regional Exchange to Global Ecosystem نئے رہنماؤں نے 2024 میں کنٹرول حاصل کرنے کے بعد، پلیٹ فارم نے قابل ذکر تبدیلی کی ہے، 100 سے زائد ممالک میں 50 ملین رجسٹرڈ صارفین، $ 5 ارب روزانہ ٹریڈنگ حجم، اور 26 ملین عالمی کمیونٹی کے ارکان تک پہنچنے کے بعد. \n \n "Ju.com کا دوبارہ برانڈ ہماری بنیادی یقین کی وضاحت کرتا ہے کہ ٹیکنالوجی کو سادہ تعاملوں میں غائب ہونا چاہئے،" سمی لی، Ju.com کے CEO & Co-Founder نے کہا. "پچھلے سال کے دوران، ہم نے ثابت کیا ہے کہ کریپٹو پلیٹ فارمز تکنیکی پیچیدگی کے مقابلے میں صارف کی کامیابی کو ترجیح دے سکتے ہیں. Revolutionary Visual Identity System نئے Ju.com برانڈ ایک جدید J علامت پر توجہ مرکوز کرتا ہے جو دونوں Logo اور تبدیلی کے آلے کے طور پر کام کرتا ہے. جغرافیائی ڈیزائن ایک comma، apostrophe، یا کنکشن پوائنٹ کے طور پر کام کرتا ہے، لفظی طور پر "IMPOSSIBLE" کو "I'M POSSIBLE" میں "Rewrite I[J]mpossible." یہ بصری فلسفہ پلیٹ فارم کے پورے مرحلے میں پھیلتا ہے، جس میں کریپٹو ٹریڈنگ کو بنیادی کمپیوٹر آپریشنز کے طور پر مشہور بناتا ہے. صارفین اب کسی بھی blockchain ٹوکن کو غیر ملکی پولز کے بغیر ٹریڈ کرسکتے ہیں، مشہور نقطہ اور کلک کارروائیوں کے ذریعے پورے Blockchains پلگ ان. Breakthrough Features Aligned with User-First Philosophy سادہ : Ju.com announces several revolutionary features that embody its commitment to making complex crypto interactions فاریکس نقصان کی حفاظت کی منصوبہ بندی پہلے سے ہی فعال ہے، یہ نظام خود کار طریقے سے 500 USDT سے زائد فاریکس ٹریڈنگ کے نقصان کو JU کمپیوٹنگ طاقت کے ساتھ بدلہ دیتا ہے، پلیٹ فارم کی کامیابی کو صارف کی کامیابی کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے. امریکی اور ہانگ کانگ اسٹور ٹریڈنگ زون: سرمایہ کاری کی روک تھام کسی بھی شخص کو حقیقی امریکی اور ہانگ کانگ اسٹورز کے ساتھ تجارت کرنے کی اجازت دیتا ہے جبکہ مکمل طور پر منافع کا حق اور اسٹاک کی حوصلہ افزائی سے لطف اندوز ہوتا ہے. Early Bird Stock Subscription Zone اعلی معیار کے اسٹاک کے لئے سائن اپ کرنے کے لئے ابتدائی رسائی نئے سرمایہ کاری کے مواقع پیدا کرتا ہے جبکہ کمپنیوں کو مؤثر مالیات کو محفوظ کرنے میں مدد ملتی ہے. پروڈکٹ پلیٹ فارم دوبارہ برانڈ ثابت کامیابی کے معیار پر مبنی ہے جو صارف سب سے پہلے نقطہ نظر کی تصدیق کرتا ہے: \n \n \n \n \n سائز: 50M + رجسٹرڈ صارفین، $ 5B روزانہ ٹریڈنگ حجم، $ 50B + مجموعی حجم نوکری: $ 0.10 سے $ 20+ تک JU ٹوکن کی ترقی، ابتدائی حامیوں کے لئے 20،000٪ واپسی کی نمائندگی کرتا ہے ٹیکنالوجی: JuChain Layer 1 blockchain 1 سیکنڈ بلاک ٹائمز فراہم کرتا ہے 1M+ آن لائن ایڈریس کے ساتھ مطابقت: امریکی MSB لائسنس، تائی لینڈ ٹریڈنگ لائسنس، کوریا ٹریڈنگ اور stablecoin لائسنس، VARA اور EU MiCA فریم ورک کی درخواست کے ساتھ جاری ہے Ecosystem Integration کے مترادفات Ju.com ایک متوازن ایشیائی سسٹم کے طور پر کام کرتا ہے جو متوازن صارف کے تجربے کے ذریعے کئی مصنوعات کو منسلک کرتا ہے: \n \n \n \n \n \n \n Ju.com ایکسچینج: کور ٹریڈنگ پلیٹ فارم CeDeFi انٹرویو کے ساتھ چیلنج پر آسانی سے رسائی کے لئے JuChain: ایشیائی نظام کے اطلاقات کی حمایت کرنے کے لئے اعلی کارکردگی کے بلاکچین انٹرفیس Global RWA brokerage and liquidity network : XBrokers کے JuCard: کریپٹو اور روایتی اخراجات کو منسلک کرنے والے ادائیگی کے حل JumpFi ادائیگی: غیر معمولی PayFi انٹرفیس کے ساتھ TradFi اور Web3 کو منسلک کریں Ju Labs: 100 ملین ڈالر کی نوٹنگ فنڈ 50+ AI اور blockchain منصوبوں کی حمایت کرتا ہے J.com کے تبادلے جوہری XBrokers کے XBrokers کے یوکرین JumpFi ادائیگی لیبز Global Expansion and Regulatory Leadership Ju.com 30 سے زائد ممالک میں 500 سے زائد ٹیم کے ارکان کے ساتھ آپریشن کو برقرار رکھتا ہے، جس میں ریکارڈنگ کے فریم ورک کو عالمی سطح پر بالغ ہونے کے ساتھ مزید ترقی کے لئے پوزیشن ہے. \n \n "ہم کریپٹو کے اہم مستقبل کے لئے انٹرفیس کی تعمیر کر رہے ہیں، "Ju.com کے CEO & Co-Founder Sammi نے وضاحت کی، "ہم نے ہر خصوصیات کو تیار کیا ہے جو صارفین اور بلاکچین کے مواقع کے درمیان حائلوں کو ہٹا دیتا ہے. Mission and Vision مشن: کسی بھی کمپیوٹر کے انٹرفیس کا استعمال کرتے ہوئے سکرپٹ ٹریڈنگ کو سادہ طریقے سے کسی بھی شخص کو سکرپٹ ایکوسیسٹم تک رسائی حاصل کرنے کے لئے تکنیکی حائلوں کو ہٹانے کے ذریعہ سکرپٹ ٹریڈنگ کے طور پر ذہنی بنائیں. Vision: ایک دنیا جہاں بلاکچین ٹیکنالوجی غیر مرضی کے طور پر غیر مرضی کے طور پر غیر مرضی کے طور پر غیر مرضی کے طور پر غیر مرضی کے طور پر غیر مرضی کے طور پر غیر مرضی کے طور پر غیر مرضی کے طور پر غیر مرضی کے طور پر غیر مرضی کے طور پر غیر مرضی کے طور پر غیر مرضی کے طور پر غیر مرضی کے طور پر. بنیادی فلسفی: ٹیکنالوجی کو سادہ تعاملوں میں غائب ہونا چاہئے. ہر رابطے کے نقطہ نظر کو مشہور اور آسانی سے محسوس ہونا چاہئے، کسی بھی پیچیدہ بلاکچین انٹرفیس کے باوجود جو سکرین کے پیچھے کام کرتا ہے. About Ju.com 2013 میں قائم کیا گیا، Ju.com (پہلے JuCoin کے طور پر) 100 سے زائد ممالک کے ساتھ 50 ملین سے زائد صارفین کے ساتھ ایک جامع سروس ڈرائیونگ کرپٹ نظام میں ترقی کر چکا ہے. پلیٹ فارم JuChain بلاکچین انشورنس، xBrokers RWA بروکرنگ، JuCard نظام، JumpFi ادائیگی، اور جدید خصوصیات کے ساتھ تبادلے کی خدمات کو ایکسچینجنگ فراہم کرتا ہے. Ju.com کے مشترکہ ایشیائی نظام اس کی سروس ڈرائیونگ فلسفہ کی وضاحت کرتا ہے، ٹریک کو دور کرنے کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے اور صارفین کو تمام touchpoints پر سائن اپ، محفوظ، اور بدلہ لینے والے کریپٹو تجربات فراہم کرتا ہے.