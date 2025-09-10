JuCoin Evolves To Ju.com - ポイント、クリック、トレードが無限の可能性に出会う場所

ドバイ、2025年9月10日 - 2013年に設立された暗号通貨業界で最も長く稼働している取引所の1つであるJuCoinは、今日Ju.comへの進化を発表しました。この包括的な再ブランドは、プラットフォームの地域的な暗号通貨取引所から、基本的なコンピュータ相互作用のように直感的な暗号取引を行うことに焦点を当てたグローバルエコシステムへの変革を表しています。 From Regional Exchange to Global Ecosystem 新しいリーダーシップが2024年にコントロールして以来、プラットフォームは驚くべき変革を経験し、100カ国以上で5000万人の登録ユーザー、日々の取引量50億ドル、グローバルコミュニティの2600万人のメンバーを達成しました。 \n \n 「Ju.comの再ブランドは、テクノロジーが単純な相互作用に消えるべきであるという私たちの基本的な信念を反映しています」とJu.comのCEO&Co-FounderであるSammi Li氏は述べました。 「Ju.comの再ブランドは、テクノロジーが単純な相互作用に消えるべきであるという私たちの基本的な信念を反映しています」とJu.comのCEO&Co-FounderであるSammi Li氏は述べました。 Revolutionary Visual Identity System 新しいJu.comブランドは、ロゴと変換ツールの両方として機能する革新的なJシンボルに焦点を当てています。地理的デザインは、コマ、アポストロフィー、または接続ポイントとして機能し、文字通り「IMPOSSIBLE」を「I'M POSSIBLE」に「Rewrite I[J]mpossible」キャンペーンタグラインを通じて変換します。 このビジュアル哲学は、プラットフォームの「Point. Click. Trade」アプローチ全体に広がっており、暗号取引は基本的なコンピュータ操作と同様に慣れています。 Breakthrough Features Aligned with User-First Philosophy シンプル: Ju.com announces several revolutionary features that embody its commitment to making complex crypto interactions Futures Loss Protection Plan 既にアクティブで、このシステムはユーザのコンピューティングパワーで 500 USDT を超えるファイター取引損失を自動的に補償し、プラットフォームの成功をユーザーの成功と一致させます。 投資障壁の低下により、誰もが本物の米国と香港の株式を取引し、完全に配当権とストックインセンティブを享受することができます。 Early Bird Stock Subscription Zone 早期に高品質の株式にサブスクリプトできることは、企業が効率的な資金調達を確保するのを助ける一方で新たな投資機会を生み出します。 実証プラットフォーム財団 この再ブランドは、ユーザーファーストアプローチを検証する実証済みの成功指標に基づいています。 \n \n \n \n \n スケール: 50M + 登録ユーザー, $ 5B 日間取引量, $ 50B + 累積取引量 イノベーション:JUトークンの成長率は0.10ドルから20ドル以上で、初期のサポーターの20,000%の収益を表す テクノロジー:JuChain Layer 1ブロックチェーン 1秒ブロックタイム 1M+オンチェーンアドレスを提供 コンプライアンス:米国MSBライセンス、タイ取引所ライセンス、韓国取引所およびstablecoinライセンス、VARAおよびEU MiCAフレームワークアプリケーションが進行中 総合的な生態系統合 Ju.comは、一貫したユーザー体験を通じて複数の製品を接続する統一されたエコシステムとして機能します。 \n \n \n \n \n \n \n Ju.com Exchange:シームレスなオンチェーンアクセスのためのCedeFi統合を備えたコア取引プラットフォーム : High-performance blockchain infrastructure supporting ecosystem applications JuChain xBrokers:グローバルRWAブローカーおよび流動性ネットワーク JuCard:クレジットと伝統的な支出を結ぶ決済ソリューション JumpFi Payment:シームレスなPayFiインフラストラクチャでTradFiとWeb3を結ぶ Ju Labs:100Mドルのイノベーションファンドで、50以上のAIとブロックチェーンプロジェクトを支援 Ju.com 交換 JuChain xブロッカー xブロッカー ユダヤ人 JumpFi 支払い ラボ Global Expansion and Regulatory Leadership 再ブランドは、設立時に規制遵守を伴う国際的な拡大を支援しています。Ju.comは、500人以上のチームメンバーで30カ国以上で事業を維持し、規制枠組みが世界的に成熟するにつれてさらなる成長を目指しています。 \n \n 「我々は仮想通貨の主流の未来のためのインフラストラクチャを構築している」とJu.comのCEO&Co-FounderであるSammi氏は「我々が開発するすべての機能は、ユーザーとブロックチェーン機会の間の障壁を取り除く。 「我々は仮想通貨の主流の未来のためのインフラストラクチャを構築している」とJu.comのCEO&Co-FounderであるSammi氏は「我々が開発するすべての機能は、ユーザーとブロックチェーン機会の間の障壁を取り除く。 Mission and Vision ミッション:技術的な障壁を取り除いて、どのコンピュータインターフェイスを用いるかのように直感的に暗号取引を行い、誰でもシンプルなアクションを通じて暗号エコシステム全体にアクセスできるようにします。 ビジョン:ブロックチェーン技術が目に見えないインフラストラクチャとなり、金融機会へのシームレスなアクセスを可能にする世界。 テクノロジーはシンプルな相互作用に消え去るべきであり、あらゆる接触点は、舞台の裏で働く洗練されたブロックチェーンインフラストラクチャに関係なく、熟知し、容易に感じるべきである。 About Ju.com 2013年に設立されたJu.com(元JuCoin)は、100カ国以上にわたる包括的なサービス主導の仮想通貨エコシステムに発展し、5000万人を超えるユーザーを擁しています。このプラットフォームは、JuChainブロックチェーンインフラストラクチャ、xBrokers RWAブローカー、JuCardシステム、JumpFi支払い、および集中型および分散型金融の間の伝統的な障壁を取り除く革新的な機能と交換サービスを統合しています。Ju.comの統合されたエコシステムは、そのサービス主導の哲学を反映し、摩擦を取り除き、すべてのタッチポイントでユーザーにシームレスで安全で有益な仮想通貨体験を提供するように設計されています。 Media Contacts Name: Antonio Wu Title: CMO Email: marketing@jucoin.com \n \n この記事は、BtcwireがHackerNoonのビジネスブログプログラムの下でプレスリリースとして公開しました。 この記事は、BtcwireがHackerNoonのビジネスブログプログラムの下でプレスリリースとして公開しました。 プログラム プログラム