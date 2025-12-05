Cách mạng hóa việc lập kế hoạch chuỗi cung ứng với AI: Machine Learning và Agentic Frameworks

Bạn nghĩ rằng mọi thứ đều ổn và sau đó đây đến chuỗi tàu hàng hóa và kệ trên đầu và khách hàng hạnh phúc và bạn gần như tự do để thở, trong trường hợp một cái gì đó có thể đi sai.Đây là những gì đã được chứng kiến trong việc lập kế hoạch của chuỗi cung ứng trong những năm qua. Tuy nhiên, nó không phải là như vậy trong vài năm qua. Nó không phải là chính xác như vậy rõ ràng, nhưng khi bạn chỉ xảy ra để được trong đó, sau đó nó đến với bạn. Lập kế hoạch đã không còn là sự xuất hiện của loại đoán - ít nhất là liên quan đến các đội được dựa trên các hệ thống mới hơn với một AI và cơ sở học máy. Không, nó không phải là các kho sẽ được thực hiện bởi các robot. Smarter, Quicker, and Just a Bit Sneaky Smarter, Quicker, và Just a Bit Sneaky Các hệ thống AI mong muốn nhất không gây phiền nhiễu, và những gì tôi đã nhận thấy là chúng không đi vào ánh sáng rực rỡ của việc báo cáo bảng điều khiển hoặc báo cáo kịch tính. Họ theo dõi các giao hàng, đơn đặt hàng, xu hướng, chậm trễ, quan niệm sai lầm về nhu cầu - tất cả những bánh xe nhỏ di chuyển mà hầu hết những nhà lập kế hoạch khéo léo phải theo dõi.Khi hai tay bắt đầu đến hoặc thậm chí cả đôi mắt hoặc cả hai, và khi một cái gì đó bắt đầu hết giờ, họ nói với bạn rằng các nhà cung cấp lỏng lẻo đang gia tăng, hoặc rằng một cơn bão theo mùa đang đến gần để thổi, họ làm điều đó. What’s Under the Hood What's Under the Hood (Điều Gì Dưới Hood) Machine learning là chìa khóa cho tất cả điều này. Đây là cách tôi khái niệm rằng hệ thống này có thể hoạt động, mặc dù tôi không phải là một kỹ sư. Tuy nhiên, tôi tin rằng hệ thống này đang theo dõi những gì đã xảy ra, những gì đang xảy ra, và những gì nên xảy ra sau đó. Nó không phải lúc nào cũng hoàn hảo.Nhưng nó không cần phải là.Nó chỉ cần thu thập các vấn đề ở giai đoạn đầu, trước khi một con người - và thường xuyên hơn là không, nó làm. Trong trường hợp của tôi, tôi đã có một kinh nghiệm trong đó hệ thống của một trong những nhà bán lẻ biết rằng có sự chênh lệch nhỏ trong thông tin tìm kiếm của sản phẩm giống hệt nhau trực tuyến. Không ai nhận thấy. Nhưng bước chủ động của hệ thống để sửa chữa dự báo bằng cách đặt hàng các sản phẩm bổ sung là chính xác, và nó sẽ dẫn đến không có hàng tồn kho trong tuần tiếp theo, không giống như những gì thực sự xảy ra. Still a Human Game Một trò chơi con người Đó là một trong những điều bị mất trong sự nhạo báng. Con người là những người còn lại ở giai đoạn trung tâm. Các kế hoạch tuyệt vời không được thiết lập bởi các hệ thống như vậy. Thay vào đó, họ có thể được coi là các nhà tư vấn, và họ có thể lọc qua hàng ngàn điểm dữ liệu có sẵn cho họ và cung cấp cho bạn phiên bản được lọc của họ. Đó là nhận xét của họ: "Này, nhà cung cấp này không theo kịp thời gian.Chúng tôi sẽ thay đổi?"Hoặc, "Ở đây, chúng tôi sẽ trả cao tuần tới trừ khi chúng tôi đặt hàng vận chuyển." Nó chỉ đơn giản là điều này: rằng lần này, bạn sẽ không bị rắc rối về việc cố gắng đưa mọi thứ trở lại đúng hướng. Sống chứ không bỏ lỡ Thay đổi lớn nhất là thời gian. Kế hoạch đã được lên kế hoạch. Cuộc họp hàng tuần. Mục tiêu hàng tháng. Đánh giá hàng quý. Bây giờ? Nó liên tục. Nó đang sống. Hệ thống sẽ theo dõi mọi thứ 24/7 và sẽ không chờ cho đến sáng thứ Hai để hình thành báo động. Đó là - hoặc đã là - thời gian để nói với bạn rằng nó là. Và với tất cả mọi người được kết nối với nhau - trang web của nhà cung cấp, ứng dụng hậu cần, kho - trong trường hợp một sự thay đổi đã xảy ra, sau đó tất cả mọi người sẽ biết. Better Prepared, Not Just Faster Chuẩn bị tốt hơn, không chỉ nhanh hơn Tôi cũng nhận thấy rằng các công ty có thể tự đứng lên trong vài giờ, không phải vài ngày.Đó không phải là may mắn.Lý do đằng sau điều này là với những hệ thống này đang được phát triển, tốc độ đang được thiết lập, với tâm trí rằng khả năng phục hồi cũng đang được thiết lập. Họ không chỉ khiến bạn đi du lịch với tốc độ nhanh hơn, mà còn khiến bạn thông minh hơn. Và trong nền tảng, họ cũng đang giúp bạn cạo mỡ, vận chuyển rẻ hơn và chọn các nhà cung cấp có dấu chân giảm.Không, không phải vì ai đó nói với họ. Peeking Ahead Peeking phía trước Mọi người luôn hỏi những gì tiếp theo.Tôi sẽ nói rằng tôi biết tất cả mọi thứ?Không.Nhưng về trường hợp của tôi, tương lai mang đến những người giúp đỡ vô hình.Các cơ chế dự đoán sự xuất hiện của các hiệu ứng. Trí tuệ nhân tạo, trong đó lời nói không cần thiết - trong một hệ thống xe tải được cài đặt trên xe tải, hoặc một cảm biến được cài đặt trong một kho. Có những robot nói chuyện và đã giải quyết vấn đề của bạn trước khi bạn thậm chí nghe về những gì đang xảy ra với bạn. Không có fanfare. Không có sự kiện khởi động lớn. Chỉ hoạt động mượt mà hơn. lợi nhuận tốt hơn. ít đau đầu hơn. Bottom Line Dưới dòng Điều này xảy ra là một cuộc sống khó khăn để duy trì khi bạn tiếp tục với các con số của năm trước và hy vọng rằng không có gì có thể sai. Tuy nhiên, không phải là bạn sợ sử dụng các công cụ AI hiện đại hơn này nữa. Một chút ít chống hỏa hoạt. Một chút kiểm soát hơn. Hệ thống đã không làm bạn trở lại lý tưởng - nhưng khá thỏa mãn - để thay đổi trò chơi. Đó là những gì họ không nói đủ lớn, không phải là tiêu đề, quyết định khôn ngoan hơn, mỗi ngày. \n \n Câu chuyện này được phân phối như một bản phát hành bởi Sanya Kapoor trong Chương trình Blog Kinh doanh của HackerNoon.