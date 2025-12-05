Revolucionar la planificación de la cadena de suministro con la IA: aprendizaje automático y marcos de agencia

Usted piensa que todo está bien y entonces aquí viene esta cadena de trenes de mercancías y estantes en la parte superior y cliente feliz y usted es casi libre de respirar, en caso de que algo pueda ir mal. Esto es lo que ha sido testigo en la planificación de las cadenas de suministro a lo largo de los años. Usted obtiene sus planes, lo mejor que tiene, arriba, y esperar y prepararse para atacar. Sin embargo, no ha sido así en los últimos años. No es exactamente tan flagrante, pero cuando te ocurre estar en él, entonces te viene a ti. La planificación ha dejado de ser la apariencia de ese tipo de adivinación - al menos con respecto a los equipos que se basan en sistemas más nuevos con una base de IA y aprendizaje automático. No, no es que los almacenes sean tomados por los robots. Es mucho más conveniente que eso. Smarter, Quicker, and Just a Bit Sneaky Más inteligente, más rápido y sólo un poco más suave Los sistemas de IA más deseables no son repugnantes, y lo que he notado es que no vienen a la luz de la articulación de los informes de dashboard o de los informes dramáticos. Observan las entregas, los pedidos, las tendencias, los retrasos, las concepciones erróneas de las demandas —todas esas pequeñas ruedas en movimiento que debían ser rastreadas por la mayoría de esos maestros planificadores.Cuando comienzan a venir las segundas manos o incluso los ojos o ambos, y cuando algo comienza a fallar el reloj, te dicen que los proveedores lujosos están aumentando, o que una tormenta estacional se acerca a golpear, lo hacen. What’s Under the Hood ¿Qué hay debajo del capó El aprendizaje automático es la clave de todo esto. Así es como conceptualizo que este sistema puede funcionar, aunque no soy un ingeniero. Sin embargo, creo que este sistema está rastreando lo que ya ha sucedido, lo que está sucediendo y lo que debería suceder después. Y lo hace, hora tras hora, día tras día, y no parece estar cansado del negocio o fuera de humor. No siempre es perfecto, pero no tiene que ser.Sólo necesita coger los problemas en una etapa temprana, con antelación a un ser humano, y más a menudo que no, lo hace. En mi caso, tuve una experiencia en la que el sistema de uno de los minoristas sabía que había pequeñas discrepancias en la información de búsqueda del producto idéntico en línea.Nadie se dio cuenta.Pero el paso proactivo del sistema para corregir la predicción ordenando productos adicionales fue correcto, y habría resultado en no tener stock-out la semana siguiente, a diferencia de lo que realmente sucedió.Pero una de estas conquistas menores. Still a Human Game Un juego humano Es una de las cosas que se pierde en el hype. Los seres humanos son los que quedan en el escenario central. Los grandes planes no se establecen por tales sistemas. En cambio, podrían ser considerados consultores, y son capaces de filtrar a través de los miles de puntos de datos disponibles para ellos y entregarle su versión filtrada. Es su comentario: “Hey, este proveedor no está siguiendo los tiempos. ¿Vamos a hacer un cambio?” o, “Aquí, pagaremos alta la próxima semana a menos que reservaremos el envío”. Es simplemente esto: que esta vez, usted no va a estar rancorando sobre tratar de volver a poner las cosas en marcha. Viviendo, no dejando ¿El cambio más importante? → La planificación estaba programada. reuniones semanales. objetivos mensuales. revisiones trimestrales. ¿Ahora? ¿Es constante. Está en vivo. El sistema rastreará todo 24/7 y no esperará hasta el lunes por la mañana para formar una alarma. Y con todos conectados – sitios de proveedores, aplicaciones logísticas, almacenes – en caso de que haya ocurrido un cambio, entonces todo el mundo lo sabrá. Better Prepared, Not Just Faster Mejor preparado, no sólo más rápido También noté que las empresas eran capaces de ponerse a sus pies en horas, no días. Eso no es suerte.La razón detrás de esto es que con estos sistemas siendo desarrollados, la velocidad se está estableciendo, teniendo en cuenta que la resiliencia también se está estableciendo. No solo te hacen viajar a un ritmo más rápido, sino que te hacen ser más inteligente. Y en el fondo, también te están ayudando a raspar la grasa, enviar más barato y seleccionar proveedores con una huella reducida. Peeking Ahead Pequeño adelante La gente siempre pregunta qué es lo siguiente. ¿Diré que lo sé todo? No. Pero en cuanto a mi caso, el futuro trae a los ayudantes invisibles. Inteligencia artificial, en la que el habla no es necesaria -en un sistema de camión instalado en el camión, o un sensor instalado en un almacén. Hay robots que hablan y han resuelto tus problemas antes de que ni siquiera sepas lo que te estaba sucediendo. No hay fanfare. No hay grandes eventos de lanzamiento. Solo operaciones más suaves. Mejores márgenes. Menos dolores de cabeza. Bottom Line Líneas inferiores Esto sucede a una vida que es difícil de sostener cuando continúas con las cifras del año anterior y esperas que nada pueda ir mal. Sin embargo, no es que tengas miedo de usar estas herramientas más modernas alimentadas por la IA. Un poco menos de combate al fuego. Un poco más de control. El sistema no te ha rebotado la espalda en el ideal - sino bastante satisfactoriamente - para cambiar el juego. Es lo que no hablan lo suficientemente en voz alta, no un título, toman decisiones más sabias, día a día. \n \n Esta historia fue distribuida como una publicación por Sanya Kapoor bajo el Programa de Blogging de Negocios de HackerNoon.