5+ Quà tặng Giáng sinh tiềm năng dành cho những người yêu thích tiền điện tử trên toàn thế giới

Đó là thời gian Giáng sinh! Và điều đó có nghĩa là những bài hát mừng, lượng thức ăn không tốt cho sức khỏe, những chiếc áo len xấu xí, những ánh đèn nhấp nháy, và vâng, cả những món quà. Tất cả những người thân yêu, bạn bè, người thân và thậm chí cả chính bạn cũng đang chờ đợi những món quà quý giá đó xuất hiện dưới gốc cây. Nếu bạn là người yêu thích tiền điện tử hoặc đang tìm kiếm một món quà hoàn hảo cho một người thì bạn đã đến đúng nơi.





Thứ hoàn hảo để tặng có thể là thú vị, hữu ích, được tùy chỉnh, thú vị hoặc bao gồm tất cả các tính năng đó. Từ hàng hóa tiền điện tử cổ điển đến các thiết bị chuyên dụng, hãy cùng xem một số tùy chọn có chủ đề tiền điện tử phổ biến nhất mà bạn có thể chọn vào dịp Giáng sinh hoặc Năm mới này.





Hàng hóa tiền điện tử

Điều này là một cổ điển. Các cửa hàng trực tuyến như Tủ quần áo tiền điện tử , Quà tặng tiền điện tử hoặc Etsy cung cấp nhiều mặt hàng có chủ đề về tiền điện tử, bao gồm áo phông, áo hoodie, mũ, tất, chăn, gối, nhãn dán, đồng xu vật lý, bao đựng máy tính xách tay, vỏ điện thoại và thậm chí cả vòi hoa sen rèm cửa. Nghiêm túc. Rõ ràng, bạn cũng có thể đưa thế giới tiền điện tử đi tắm.









Các trang web này thường vận chuyển quốc tế và tất nhiên, hầu hết chúng đều chấp nhận thanh toán bằng tiền điện tử. Mặt khác, nếu bạn muốn tránh phải trả thêm phí và thời gian chờ đợi khi mua hàng từ nước ngoài, bạn có thể tìm một cửa hàng bán các mặt hàng đặt làm gần bạn. Họ có thể giúp bạn in các thiết kế và đồng xu yêu thích của bạn thành áo phông, cốc, v.v.





Tranh tiền điện tử





Bạn có biết rằng cũng có nghệ thuật tiền điện tử vật lý không? Nhân tiện, không chỉ các Token không thể thay thế ( NFT ). Một người yêu thích tiền điện tử sẽ đánh giá cao một phần vật chất của thế giới tiền điện tử trong nhà anh ta, trên bức tường phòng khách, văn phòng của họ hoặc bất kỳ không gian quen thuộc nào khác. Và có những nghệ sĩ rất tài năng trong lĩnh vực tiền điện tử, tạo ra những bức tranh tuyệt đẹp xoay quanh chủ đề này.









Các trang web như CryptoArt , Art For Crypto (Vesa) và Crypto Artwork của Lynxar Collection có rất nhiều bức tranh để cung cấp, được xây dựng bằng các vật liệu khác nhau và đại diện cho các loại tiền cũng như ý tưởng khác nhau. Một số trong số chúng được liên kết với NFT của chúng trong lĩnh vực kỹ thuật số và một số khác bao gồm ví tiền điện tử bí mật dưới dạng mã QR. Đây có thể là một món quà hoàn hảo cho người yêu thích tiền điện tử. Như người ta đã nói ở Vesa : “Tốt nhất, các tác phẩm nghệ thuật là cánh cổng dẫn đến kiến thức và nhận thức sâu sắc”.





Sách về tiền điện tử + chủ nghĩa tự do

Sách luôn là món quà tuyệt vời dành cho độc giả và hầu hết những người yêu thích tiền điện tử cũng có thể là những độc giả cuồng nhiệt. Trong lĩnh vực tiểu thuyết, có một số tiểu thuyết có chủ đề trung tâm này. Ví dụ, chúng ta có thể đề cập đến Consensusland của Mark Helfman, nơi một doanh nhân được mời đến một hòn đảo nhỏ để chỉ sống bằng tiền điện tử. Shitcoin của Haydn Wilks là một cuốn tiểu thuyết khác kể lại câu chuyện của một số sinh viên đại học trở thành triệu phú từ đợt phát hành tiền xu ban đầu (ICO). Catcoin của Frank J Edler là một tác phẩm hài hước hơn, kể về nguồn gốc của loại tiền điện tử hư cấu “Catcoin” từ góc nhìn của con mèo.

Mặt khác, bạn cũng có thể tìm thấy những cuốn sách phi hư cấu về Chủ nghĩa Tự do, sự độc lập của không gian kỹ thuật số và tiền điện tử như một công cụ để đạt được tự do. Một ví dụ về loại này là Chủ nghĩa tự do tiền điện tử xã hội: Không phải vốn của Victor Lvovich Porton. Trong cuốn sách này, Porton cố gắng khám phá cách áp dụng hệ tư tưởng tiền điện tử vào xã hội hiện đại. Một ví dụ điển hình khác là The Network State: How To Start a New Country , của Balaji S. Srinivasan. Ông mô tả cách các cộng đồng kỹ thuật số có thể xây dựng đất nước tự do của riêng họ.





Các khóa học về tiền điện tử

Bạn không bao giờ ngừng học hỏi trong thế giới tiền điện tử và một người yêu thích tiền điện tử thực sự biết rất rõ điều này. Đó là lý do tại sao một khóa học trực tuyến liên quan đến tiền điện tử cũng có thể là một món quà tuyệt vời. Hiện tại, có các khóa học về mọi thứ về tiền điện tử, từ kiến thức cơ bản về Bitcoin đến sự phức tạp của giao dịch chuyên nghiệp và các tính năng nâng cao của Tài chính phi tập trung (DeFi). Altcoin, NFT, Metaverses và các khoản đầu tư cũng được đưa vào danh sách các nền tảng giáo dục khác nhau.









Ví dụ: ở Udemy, chúng tôi có thể tìm thấy 1.627 kết quả cho tìm kiếm “tiền điện tử”. Chúng bao gồm các khóa học dành cho người mới bắt đầu, đầu tư, giao dịch, phân tích kỹ thuật, ứng dụng Binance và các tùy chọn nâng cao hơn dành cho nhà phát triển, như cách xây dựng chuỗi khối bằng các ngôn ngữ lập trình khác nhau. Coursera, Class Central và Platzi (bằng tiếng Tây Ban Nha) là những lựa chọn khác để khám phá nhiều khóa học về tiền điện tử.





Textcoin + Thép tiền điện tử

Bảo vệ khóa riêng của bạn là điều quan trọng nhất. Chúng là cách duy nhất để truy cập vào tiền của bạn, vì vậy việc lưu trữ chúng trên giấy tờ dễ bị phá hủy không phải là lựa chọn lý tưởng nhất. Giữ chúng ở dạng kỹ thuật số cũng là điều không nên, trước sự gia tăng của các tin tặc tài năng và độc hại. Vậy thì giải pháp thay thế là gì? Có lẽ là thứ gì đó làm bằng thép.





Các thương hiệu như CryptoSteel cung cấp cách sao lưu chính xác các khóa riêng tư của bạn trong thế giới thực. Các sản phẩm của họ bao gồm một hộp sắt nhỏ để “ghi” khóa riêng của bạn (bằng cách chọn các chữ cái) và một “Cassette” với các ô ký tự bằng thép để lưu trữ mật khẩu hoặc cụm từ hạt giống của bạn. Hãy nhớ rằng khóa riêng (hoặc cụm từ hạt giống) thường được hình thành bởi 12-24 từ bí mật.













Trong trường hợp này, bạn cũng có thể tặng một số GBYTE hoặc bất kỳ tài sản dựa trên Obyte nào khác dưới dạng textcoin. Như chúng tôi đã đề cập trong các bài viết khác , về cơ bản, textcoin là các cụm từ hạt giống. Bất kỳ ai cũng có thể nhận chúng, ngay cả khi họ chưa có ví tiền điện tử. Nó cũng có thể là món quà hoàn hảo cho những người bạn không biết về tiền điện tử của bạn và điều đó rất dễ thực hiện.





Người gửi chỉ cần nhập phần “Gửi” trong ví Obyte của mình, chọn nội dung cần gửi, đặt số tiền và nhập địa chỉ email của người nhận hoặc chọn “Chia sẻ qua tin nhắn”. Sau khi tạo, bạn cũng có thể giữ textcoin cho riêng mình, như một dạng ví giấy an toàn bên ngoài Internet. Để yêu cầu một textcoin, điều bắt buộc duy nhất là ví Obyte chính (tab Nhận) và/hoặc liên kết đã nhận qua thư hoặc trò chuyện, bao gồm cả các từ bí mật.









Một thời điểm tăng trưởng

Thời gian tốt nhất trong năm là ở đây! Và thật may mắn cho chúng tôi, nó cũng đang tăng giá. Halloween năm ngoái, chúng tôi đã khám phá một lý thuyết tăng giá từ tháng 10 đến tháng 5 và bây giờ điều đó có vẻ khả thi. Chỉ số Crypto Fear & Greed có màu xanh lục (tham lam), trong khi tổng vốn hóa thị trường đã tăng hơn 9,7% chỉ trong tháng 12 [CMC]. Đó là tin tuyệt vời cho tất cả những người yêu thích tiền điện tử trên toàn thế giới.









Vì vậy, Giáng sinh này, hãy để những món quà của bạn cộng hưởng với tinh thần của tiền điện tử, tạo thêm cảm giác phấn khích và khám phá cho niềm vui lễ hội. Đừng quên những lời chúc tốt đẹp của bạn và có thể nói to những gì bạn thực sự muốn dưới gốc cây. Chúc mừng ngày lễ!

Hình ảnh Vector nổi bật của pch.vector / Freepik