Más de 5 posibles regalos de Navidad para los amantes de las criptomonedas en todo el mundo

¡Es Navidad! Y eso significa villancicos, cantidades poco saludables de comida, suéteres feos, luces parpadeantes y, sí, regalos. Todos tus seres queridos, tus amigos, familiares e incluso tú mismo están esperando que esos preciosos regalos aparezcan debajo del árbol. Si eres un amante de las criptomonedas o estás buscando un regalo perfecto para una, entonces estás en el lugar correcto ahora.





Lo perfecto para regalar podría ser divertido, útil, personalizado, interesante o incluir todas esas características. Desde productos criptográficos clásicos hasta dispositivos especializados, veamos algunas de las opciones con temas criptográficos más populares que puede elegir esta Navidad o Año Nuevo.





Mercancía criptográfica

Esto es un clásico. Las tiendas en línea como Crypto Armario , Crypto Goodies o Etsy ofrecen una amplia variedad de objetos con temática criptográfica, que incluyen camisetas, sudaderas con capucha, gorros, calcetines, mantas, almohadas , pegatinas, monedas físicas, fundas para portátiles, fundas para teléfonos e incluso duchas. cortinas. En serio. Aparentemente, también puedes llevarte el mundo de las criptomonedas a la ducha.









Estos sitios web suelen realizar envíos internacionales y, por supuesto, la mayoría acepta criptomonedas como pago. Por otro lado, si quieres evitar cargos extra y el tiempo de espera que implica comprar en el extranjero, puedes buscar una tienda de artículos personalizados cerca de ti. Pueden ayudarte a imprimir tus diseños y monedas favoritos en camisetas, tazas y más.





Pinturas criptográficas





¿Sabías que también existe el criptoarte físico? Por cierto, no solo tokens no fungibles ( NFT ). Un amante de las criptomonedas apreciaría una pieza física del mundo criptográfico dentro de su casa, sobre la pared de su sala de estar, su oficina o cualquier otro espacio familiar. Y hay artistas muy talentosos dentro de las criptomonedas, que hacen hermosas pinturas sobre este tema.









Sitios como CryptoArt , Art For Crypto (Vesa) y Crypto Artwork de Lynxar Collection tienen numerosas pinturas para ofrecer, construidas con diferentes materiales y que representan diferentes monedas e ideas. Algunos de ellos están vinculados a sus NFT en el ámbito digital y otros incluyen una billetera criptográfica secreta en forma de código QR. Este podría ser un regalo perfecto para un amante de las criptomonedas. Como dicen en Vesa : “En el mejor de los casos, las obras de arte son portales hacia un conocimiento y una conciencia profundos”.





Libros criptográficos y libertarios

Los libros siempre son un gran regalo para los lectores, y la mayoría de los amantes de las criptomonedas probablemente también sean lectores ávidos. En el ámbito de la ficción existen varias novelas con este tema central. Podemos mencionar, por ejemplo, Consensusland de Mark Helfman, donde un empresario es invitado a una pequeña isla para vivir únicamente con criptomonedas. Shitcoin de Haydn Wilks es otra novela, y ésta narra la historia de unos estudiantes universitarios que se convierten en millonarios a partir de una Oferta Inicial de Monedas (ICO). Catcoin de Frank J Edler es más divertido y cuenta los orígenes de la criptomoneda ficticia "Catcoin" desde la perspectiva del gato.

Por otro lado, también podrás encontrar libros de no ficción sobre el libertarismo, la independencia del espacio digital y las criptomonedas como herramienta para la libertad. Un ejemplo de este tipo es Criptoliberarismo social: no capital, de Victor Lvovich Porton. En este libro, Porton intenta explorar cómo aplicar las criptoideologías a las sociedades modernas. Otro buen ejemplo es The Network State: How To Start a New Country , de Balaji S. Srinivasan. Describe cómo las comunidades digitales podrían construir su propio país libre.





Cursos de criptografía

Nunca dejas de aprender dentro del mundo de las criptomonedas, y un verdadero amante de las criptomonedas lo sabe muy bien. Es por eso que un curso en línea relacionado con las criptomonedas también podría ser un gran regalo. Actualmente, existen cursos para todo lo relacionado con las criptomonedas, desde los fundamentos de Bitcoin hasta las complejidades del comercio profesional y las funciones avanzadas de Finanzas Descentralizadas (DeFi). Altcoins, NFT, Metaversos e inversiones también se incluyen en la lista de diferentes plataformas educativas.









En Udemy, por ejemplo, podemos encontrar 1.627 resultados para la búsqueda “criptomoneda”. Incluyen cursos para principiantes, inversiones, comercio, análisis técnico, la aplicación Binance y opciones más avanzadas para desarrolladores, como cómo construir una cadena de bloques con diferentes lenguajes de programación. Coursera, Class Central y Platzi (en español) son otras opciones para explorar numerosos cursos de criptografía.





Textcoin + Criptoacero

Proteger sus claves privadas es de suma importancia. Son la única forma de acceder a sus fondos, por lo que tenerlos en papel fácilmente destructible no es la opción más ideal. Mantenerlos digitales también es un no-no, dado el aumento de hackers talentosos y maliciosos que existen. ¿Cuál es entonces la alternativa? Probablemente algo hecho de acero.





Marcas como CryptoSteel ofrecen una forma de realizar una copia de seguridad adecuada de sus claves privadas en el mundo físico. Sus productos incluyen una pequeña cápsula de hierro para "escribir" sus claves privadas (seleccionando las letras) y un "Cassette" con fichas de caracteres de acero para almacenar su contraseña o frase inicial. Recordemos que las claves privadas (o frases semilla) suelen estar formadas por entre 12 y 24 palabras secretas.













En este caso, también puedes regalar algunos GBYTE o cualquier otro activo basado en Obyte en forma de textcoin. Como hemos mencionado en otros artículos , las textcoins son, básicamente, frases iniciales en sí mismas. Cualquiera puede recibirlos, incluso si aún no tiene una billetera criptográfica. También podría ser el regalo perfecto para tus amigos no criptográficos, y es muy fácil de hacer.





El remitente sólo necesita ingresar a la sección "Enviar" en su billetera Obyte, elegir el activo a enviar, establecer el monto e ingresar la dirección de correo electrónico del destinatario o seleccionar "Compartir por mensaje". Después de la creación, también puedes quedarte con la textcoin, como una especie de billetera de papel segura fuera de Internet. Para reclamar una textcoin, lo único que se requiere es la billetera principal de Obyte (pestaña Recibir) y/o un enlace recibido por correo o chat, incluidas las palabras secretas.









Un momento alcista

¡La mejor época del año ya está aquí! Y, afortunadamente para nosotros, también es alcista. El pasado Halloween exploramos una teoría alcista de octubre a mayo, y ahora parece probable. El índice Crypto Fear & Greed está en verde (codicia), mientras que la capitalización total del mercado aumentó más del 9,7% solo en diciembre [CMC]. Esa es una gran noticia para todos los amantes de las criptomonedas en todo el mundo.









Por lo tanto, esta Navidad, deja que tus regalos resuenen con el espíritu de las criptomonedas, añadiendo un toque de emoción y exploración a la alegría festiva. No olvides tus buenos deseos y quizás digas en voz alta lo que realmente quieres debajo del árbol. ¡Felices vacaciones!

Imagen vectorial destacada de pch.vector / Freepik