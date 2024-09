2001: A Hacker's Odyssey

Miễn phí như trong Tự do, của Sam Williams, là một phần của Series Sách HackerNoon. Bạn có thể chuyển đến bất kỳ chương nào trong cuốn sách này tại đây . 2001: ODYSSEY CỦA MỘT HACKER

2001: ODYSSEY CỦA MỘT HACKER

Khoa khoa học máy tính của Đại học New York nằm bên trong Warren Weaver Hall, một tòa nhà giống như pháo đài nằm cách Công viên Quảng trường Washington hai dãy nhà về phía đông. Các lỗ thông hơi của máy lạnh công nghiệp tạo ra một hào khí nóng xung quanh, làm nản lòng người ở trọ cũng như những người mời chào. Những du khách vi phạm con hào sẽ gặp phải một rào cản đáng gờm khác, một quầy làm thủ tục an ninh ngay bên trong lối vào duy nhất của tòa nhà.

Ngoài trạm kiểm soát an ninh, không khí có phần giãn ra. Tuy nhiên, rất nhiều biển báo rải rác khắp tầng một rao giảng sự nguy hiểm của những cánh cửa không an toàn và lối thoát hiểm có phòng chống cháy nổ. Nhìn tổng thể, các biển báo đưa ra một lời nhắc nhở: ngay cả trong những khu vực tương đối yên tĩnh trước ngày 11 tháng 9 năm 2001, New York, người ta không bao giờ có thể quá cẩn thận hoặc quá nghi ngờ.

Các bảng hiệu cung cấp một điểm đối lập chủ đề thú vị đối với số lượng ngày càng tăng của du khách tập trung trong giếng trời bên trong của hội trường. Một số trông giống như sinh viên NYU. Hầu hết đều trông giống như những người đi xem hòa nhạc xập xệ đang chạy bộ bên ngoài một phòng hát để chờ đợi tiết mục chính. Trong một buổi sáng ngắn ngủi, quần chúng đã chiếm lấy Warren Weaver Hall, khiến nhân viên an ninh gần đó không thể làm gì hơn ngoài việc xem Ricki Lake trên TV và nhún vai về phía khán phòng gần đó bất cứ khi nào khách hỏi về "bài phát biểu".

Khi vào bên trong khán phòng, một du khách tìm thấy người đã buộc tạm thời đóng cửa các thủ tục an ninh của tòa nhà. Người đó là Richard M. Stallman, người sáng lập Dự án GNU, chủ tịch ban đầu của Tổ chức Phần mềm Tự do, người chiến thắng Học bổng MacArthur năm 1990, người chiến thắng Giải thưởng Grace Murray Hopper của Hiệp hội Máy tính (cũng vào năm 1990), thành viên cốt lõi của Takeda Giải thưởng Takeda năm 2001 của Quỹ và cựu hacker Phòng thí nghiệm AI. Như đã thông báo trên một loạt các trang web liên quan đến tin tặc, bao gồm cả trang web http://www.gnu.org của Dự án GNU, Stallman đang ở Manhattan, quê hương cũ của anh, để đưa ra một bài phát biểu được nhiều người mong đợi phản bác lại những điều gần đây của Tập đoàn Microsoft. chiến dịch chống lại Giấy phép Công cộng GNU.

Chủ đề của bài phát biểu của Stallman là lịch sử và tương lai của phong trào phần mềm tự do. Vị trí là đáng kể. Trước đó chưa đầy một tháng, Phó chủ tịch cấp cao của Microsoft, Craig Mundie, đã xuất hiện tại Trường Kinh doanh NYU Stern gần đó, phát biểu về Giấy phép Công cộng Chung, hay GPL, một thiết bị hợp pháp được Stallman hình thành từ 16 năm trước. Được xây dựng để chống lại làn sóng bảo mật phần mềm ngày càng gia tăng đang lấn át ngành công nghiệp máy tính - làn sóng được Stallman chú ý lần đầu tiên trong những rắc rối năm 1980 với máy in laser Xerox - GPL đã phát triển thành một công cụ trung tâm của cộng đồng phần mềm tự do. Nói một cách đơn giản nhất, GPL khóa các chương trình phần mềm thành một hình thức sở hữu chung - cái mà các học giả pháp lý ngày nay gọi là "công cụ kỹ thuật số" - thông qua trọng lượng pháp lý của bản quyền. Sau khi bị khóa, các chương trình vẫn không thể di chuyển được. Các phiên bản phái sinh phải có cùng tính năng bảo vệ bản quyền, thậm chí các phiên bản phái sinh chỉ chứa một đoạn mã nguồn ban đầu. Vì lý do này, một số người trong ngành công nghiệp phần mềm đã gọi GPL là một giấy phép "lan truyền", bởi vì nó tự lan truyền cho mọi chương trình phần mềm mà nó tiếp xúc. Trên thực tế, sức mạnh của GPL không hoàn toàn mạnh. Theo mục 10 của Giấy phép Công cộng GNU, Phiên bản 2 (1991), tính chất lan truyền của giấy phép phụ thuộc nhiều vào sự sẵn sàng của Tổ chức Phần mềm Tự do xem một chương trình như một sản phẩm phái sinh, chưa kể đến giấy phép hiện có mà GPL sẽ thay thế .

Stallman nói: “Để so sánh một thứ gì đó với virus là một điều rất khắc nghiệt. "Cây nhện là một so sánh chính xác hơn; nó sẽ chuyển sang một nơi khác nếu bạn chủ động cắt."

Trong nền kinh tế thông tin ngày càng phụ thuộc vào phần mềm và ngày càng tuân theo các tiêu chuẩn phần mềm, GPL đã trở thành "cây gậy lớn". Ngay cả những công ty từng cười nhạo nó là chủ nghĩa xã hội phần mềm cũng đã nhận ra những lợi ích. Linux, hạt nhân giống Unix do sinh viên đại học Phần Lan Linus Torvalds phát triển năm 1991, được cấp phép theo GPL, cũng như nhiều công cụ lập trình phổ biến nhất thế giới: GNU Emacs, GNU Debugger, GNU C Compiler, v.v. Cùng với đó, những công cụ này tạo thành các thành phần của một hệ điều hành phần mềm miễn phí được phát triển, nuôi dưỡng và sở hữu bởi cộng đồng hacker trên toàn thế giới. Thay vì coi cộng đồng này là một mối đe dọa, các công ty công nghệ cao như IBM, Hewlett Packard và Sun Microsystems đã dựa vào nó, bán các ứng dụng và dịch vụ phần mềm được xây dựng để thúc đẩy cơ sở hạ tầng phần mềm miễn phí ngày càng phát triển.

Họ cũng đã dựa vào nó như một vũ khí chiến lược trong cuộc chiến lâu năm của cộng đồng hacker chống lại Microsoft, công ty có trụ sở tại Redmond, Washington, dù tốt hơn hay tệ hơn, đã thống trị thị trường phần mềm PC kể từ cuối những năm 1980. Là chủ sở hữu của hệ điều hành Windows phổ biến, Microsoft có thể bị mất nhiều nhất trong quá trình chuyển đổi toàn ngành sang giấy phép GPL. Hầu hết mọi dòng mã nguồn trong Windows colossus đều được bảo vệ bởi bản quyền nhằm tái khẳng định tính chất riêng tư của mã nguồn cơ bản hoặc ít nhất là tái khẳng định khả năng hợp pháp của Microsoft trong việc xử lý nó như vậy. Theo quan điểm của Microsoft, việc kết hợp các chương trình được bảo vệ bởi GPL "virus" vào Windows khổng lồ sẽ là phần mềm tương đương với việc Superman bắn rơi một chai thuốc Kryptonite. Các công ty đối thủ có thể đột nhiên sao chép, sửa đổi và bán các phiên bản Windows cải tiến, khiến vị thế bất khuất của công ty là nhà cung cấp phần mềm hướng tới người tiêu dùng số 1 ngay lập tức dễ bị tổn thương. Do đó, mối quan tâm ngày càng tăng của công ty về tỷ lệ chấp nhận GPL. Do đó, bài phát biểu gần đây của Mundie đã làm bùng nổ GPL và cách tiếp cận "mã nguồn mở" để phát triển và bán phần mềm. Và do đó, Stallman quyết định phản bác công khai bài phát biểu đó trong cùng khuôn viên trường ở đây ngày hôm nay.

20 năm là một khoảng thời gian dài trong ngành công nghiệp phần mềm. Hãy xem xét điều này: vào năm 1980, khi Richard Stallman đang chửi bới chiếc máy in laser Xerox của AI Lab, Microsoft, công ty mà các hacker hiện đại coi là lực lượng mạnh nhất trong ngành công nghiệp phần mềm trên toàn thế giới, vẫn là một công ty khởi nghiệp tư nhân. IBM, công ty mà tin tặc từng coi là lực lượng mạnh nhất trong ngành công nghiệp phần mềm trên toàn thế giới, vẫn chưa giới thiệu chiếc máy tính cá nhân đầu tiên của mình, từ đó làm bùng cháy thị trường PC giá rẻ hiện nay. Nhiều công nghệ mà chúng ta hiện đang coi là được cấp phép - World Wide Web, truyền hình vệ tinh, máy chơi game video 32-bit - thậm chí còn không tồn tại. Điều tương tự cũng xảy ra đối với nhiều công ty hiện đã lấp đầy các cấp trên của thành lập công ty, các công ty như AOL, Sun Microsystems, Amazon.com, Compaq và Dell. Danh sách cứ tiếp tục.

Thực tế là thị trường công nghệ cao đã xuất hiện trong thời gian ngắn như vậy là động lực cho cả hai bên trong cuộc tranh luận GPL. Những người ủng hộ GPL chỉ ra tuổi thọ ngắn của hầu hết các nền tảng phần cứng máy tính. Đối mặt với nguy cơ mua phải một sản phẩm lỗi thời, người tiêu dùng có xu hướng đổ xô đến những công ty có khả năng tồn tại lâu dài tốt nhất. Kết quả là, thị trường phần mềm đã trở thành một đấu trường chung cuộc. http://www.gigalaw.com/articles/ghosh-2000-01-p1.html Môi trường phần mềm hiện tại thuộc sở hữu tư nhân, những người ủng hộ GPL nói, dẫn đến lạm dụng độc quyền và trì trệ. Các công ty mạnh hút hết oxy ra khỏi thị trường đối với các đối thủ cạnh tranh và các công ty khởi nghiệp sáng tạo.

Các đối thủ của GPL lại lập luận ngược lại. Họ nói rằng việc bán phần mềm cũng rủi ro như vậy, nếu không muốn nói là rủi ro hơn việc mua phần mềm. Nếu không có sự đảm bảo pháp lý được cung cấp bởi giấy phép phần mềm tư nhân, chưa kể đến triển vọng kinh tế của một "ứng dụng sát thủ" thuộc sở hữu tư nhân (tức là một công nghệ đột phá ra mắt một thị trường hoàn toàn mới), thì ứng dụng Killer không cần phải độc quyền. Tất nhiên, hãy chứng kiến trình duyệt Mosaic huyền thoại, một chương trình có bản quyền cho phép các dẫn xuất phi thương mại với một số hạn chế nhất định. Tuy nhiên, tôi nghĩ người đọc hiểu rõ: thị trường phần mềm giống như trò xổ số. Phần thưởng tiềm năng càng lớn, càng có nhiều người muốn tham gia. Để có bản tóm tắt hay về hiện tượng ứng dụng sát thủ, hãy xem Philip Ben-David, "Điều gì đã xảy ra với` `Ứng dụng sát thủ '?" Tin tức Thương mại điện tử (ngày 7 tháng 12 năm 2000). các công ty mất động cơ tham gia. Một lần nữa, thị trường đình trệ và sự đổi mới giảm sút. Như chính Mundie đã lưu ý trong bài phát biểu ngày 3 tháng 5 tại cùng một khuôn viên, tính chất "lan truyền" của GPL "đặt ra một mối đe dọa" đối với bất kỳ công ty nào dựa vào tính độc đáo của phần mềm như một tài sản cạnh tranh. Mundie nói thêm: Về cơ bản, nó cũng làm suy yếu lĩnh vực phần mềm thương mại độc lập vì nó làm cho nó không thể phân phối phần mềm một cách hiệu quả trên cơ sở mà người nhận trả tiền cho sản phẩm thay vì chỉ chi phí phân phối. , Microsoft Corp. Trích từ bản ghi trực tuyến ngày 3 tháng 5 của Mundie, bài phát biểu trước Trường Kinh doanh Stern của Đại học New York.

Nếu hai thập kỷ qua đã mang lại những thay đổi mạnh mẽ cho thị trường phần mềm, thì chúng thậm chí còn mang lại những thay đổi mạnh mẽ hơn cho chính Stallman. Gone là một hacker gầy gò, cạo trọc đầu, người đã từng dành cả ngày của mình để giao tiếp với PDP-10 yêu quý của mình. Ở vị trí của anh ta là một người đàn ông trung niên dáng người nặng nề với mái tóc dài và bộ râu kiểu giáo hoàng, một người đàn ông hiện dành phần lớn thời gian để viết và trả lời email, tán tỉnh các lập trình viên đồng nghiệp và có những bài phát biểu như ngày nay. Mặc một chiếc áo phông màu xanh nước biển và quần polyester màu nâu, Stallman trông giống như một ẩn sĩ sa mạc vừa bước ra từ phòng thay đồ của Đội quân Cứu nguy.

Đám đông tràn ngập những du khách có chung sở thích thời trang và chải chuốt của Stallman. Nhiều người mang theo máy tính xách tay và modem di động, tất cả đều tốt hơn để ghi lại và truyền tải những lời của Stallman tới khán giả Internet đang chờ đợi. Tỷ lệ giới tính là khoảng 15 nam trên 1 nữ và 1 trong số 7 hoặc 8 nữ trong phòng mang theo một chú chim cánh cụt nhồi bông, linh vật chính thức của Linux, trong khi một người khác mang một con gấu bông nhồi bông.

<Tệp đồ họa: /home/craigm/books/free_0201.png>

Richard Stallman, vào khoảng năm 2000. "Tôi quyết định sẽ phát triển một hệ điều hành phần mềm miễn phí hoặc cố gắng chết đi. Tất nhiên." Ảnh: http://www.stallman.org.

Bị kích động, Stallman rời khỏi vị trí của mình ở đầu phòng và ngồi vào ghế ở hàng ghế đầu, nhấn một vài lệnh vào một máy tính xách tay đã mở sẵn. Trong 10 phút tiếp theo, Stallman không để ý đến số lượng ngày càng tăng của sinh viên, giáo sư và người hâm mộ đang lưu thông trước mặt anh ở chân khán đài.

Trước khi bài phát biểu có thể bắt đầu, các nghi lễ baroque mang tính học thuật phải được tuân thủ. Sự xuất hiện của Stallman không chỉ có một mà là hai lời giới thiệu. Mike Uretsky, giám đốc điều hành của Trung tâm Công nghệ Tiên tiến của Trường Stern, cung cấp cái đầu tiên.

Uretsky nói: “Vai trò của một trường đại học là thúc đẩy tranh luận và có những cuộc thảo luận thú vị. "Bài thuyết trình cụ thể này, cuộc hội thảo này rơi vào đúng khuôn mẫu đó. Tôi thấy cuộc thảo luận về mã nguồn mở đặc biệt thú vị."

Trước khi Uretsky có thể nói thêm một câu nữa, Stallman đã đứng dậy vẫy anh ta xuống như một người lái xe bị mắc kẹt.

“Tôi làm phần mềm miễn phí,” Stallman nói với tiếng cười lớn.

"Nguồn mở là một phong trào khác."



Tiếng cười nhường chỗ cho tiếng vỗ tay. Căn phòng chứa đầy những người theo đảng phái của Stallman, những người biết đến danh tiếng của anh ấy về sự thái quá bằng lời nói, chưa kể đến năm 1998 được công bố rộng rãi của anh ấy đã bị thất bại với những người đề xuất phần mềm nguồn mở. Hầu hết đều dự đoán sự bùng nổ như vậy giống như cách mà người hâm mộ đài từng chờ đợi nhãn hiệu của Jack Benny, "Bây giờ hãy cắt nó ra!" trong mỗi chương trình phát thanh.

Uretsky vội vàng kết thúc phần giới thiệu của mình và nhường sân khấu cho Edmond Schonberg, một giáo sư tại khoa khoa học máy tính NYU. Là một lập trình viên máy tính và người đóng góp cho Dự án GNU, Schonberg biết những mỏ đất ngôn ngữ nào cần tránh. Anh khéo léo tóm tắt sự nghiệp của Stallman dưới góc nhìn của một lập trình viên thời hiện đại.

Schonberg nói: “Richard là ví dụ hoàn hảo về một người nào đó, bằng cách hành động cục bộ, bắt đầu suy nghĩ về các vấn đề toàn cầu [về] liên quan đến sự không có sẵn của mã nguồn. "Ông ấy đã phát triển một triết lý mạch lạc buộc tất cả chúng ta phải xem xét lại ý tưởng của mình về cách phần mềm được sản xuất, ý nghĩa của quyền sở hữu trí tuệ và những gì cộng đồng phần mềm thực sự đại diện."

Schonberg hoan nghênh Stallman với nhiều tràng pháo tay hơn nữa. Stallman mất một chút thời gian để tắt máy tính xách tay của mình, đứng dậy khỏi ghế và bước lên sân khấu.

Lúc đầu, bài phát biểu của Stallman có vẻ giống như một câu chuyện hài kịch của Catskills hơn là bài phát biểu chính trị. "Tôi muốn cảm ơn Microsoft vì đã cho tôi cơ hội được sử dụng nền tảng này", Stallman Wisecracks. "Trong vài tuần qua, tôi cảm thấy mình giống như một tác giả có cuốn sách bị cấm ở đâu đó một cách ngẫu nhiên."

Đối với những người chưa bắt đầu, Stallman đi sâu vào một sự tương tự khởi động phần mềm miễn phí nhanh chóng. Anh ấy ví một chương trình phần mềm với một công thức nấu ăn. Cả hai đều cung cấp hướng dẫn từng bước hữu ích về cách hoàn thành nhiệm vụ mong muốn và có thể dễ dàng sửa đổi nếu người dùng có mong muốn hoặc hoàn cảnh đặc biệt. “Bạn không cần phải làm theo một công thức chính xác,” Stallman lưu ý. "Bạn có thể bỏ đi một số thành phần. Thêm một số nấm, vì bạn thích nấm. Cho ít muối hơn vì bác sĩ của bạn nói rằng bạn nên cắt giảm muối - bất cứ thứ gì."

Quan trọng nhất, Stallman nói, các chương trình phần mềm và công thức nấu ăn đều dễ dàng chia sẻ. Khi đưa một công thức cho một vị khách ăn tối, một đầu bếp mất nhiều thời gian và chi phí cho tờ giấy viết công thức đó. Các chương trình phần mềm thậm chí còn yêu cầu ít hơn, thường là một vài cú nhấp chuột và một lượng điện năng. Tuy nhiên, trong cả hai trường hợp, người cung cấp thông tin thu được hai thứ: tăng tình bạn và đổi lại khả năng mượn những công thức nấu ăn thú vị.

“Hãy tưởng tượng sẽ như thế nào nếu các công thức nấu ăn được đóng gói bên trong hộp đen,” Stallman nói khi sang số. "Bạn không thể nhìn thấy những thành phần họ đang sử dụng, chưa nói đến việc thay đổi chúng, và hãy tưởng tượng nếu bạn tạo một bản sao cho một người bạn. Họ sẽ gọi bạn là cướp biển và cố gắng tống bạn vào tù trong nhiều năm. Thế giới đó sẽ tạo ra rất nhiều sự phẫn nộ từ tất cả những người quen chia sẻ công thức nấu ăn. Nhưng đó chính xác là thế giới của phần mềm độc quyền là như thế nào. Một thế giới mà sự tôn nghiêm thông thường đối với người khác bị cấm hoặc bị ngăn cản. "

Với sự tương tự phần mở đầu này, Stallman bắt đầu kể lại tập phim về máy in laser Xerox. Giống như sự tương tự về công thức, câu chuyện về máy in la-de là một công cụ hùng biện hữu ích. Với cấu trúc giống như câu chuyện ngụ ngôn, nó kịch tính hóa mọi thứ có thể thay đổi nhanh như thế nào trong thế giới phần mềm. Đưa người nghe quay trở lại thời đại trước khi mua sắm bằng một cú nhấp chuột trên Amazon.com, cơ sở dữ liệu Microsoft Windows và Oracle, nó yêu cầu người nghe kiểm tra khái niệm về quyền sở hữu phần mềm mà không có biểu tượng công ty hiện tại của nó.

Stallman truyền tải câu chuyện với tất cả sự đánh bóng và thực hành của một luật sư quận địa phương đang tiến hành một cuộc tranh luận kết thúc. Khi anh đến phần về việc giáo sư Carnegie Mellon từ chối cho anh mượn bản sao mã nguồn máy in, Stallman dừng lại.

“Anh ta đã phản bội chúng tôi,” Stallman nói. "Nhưng anh ấy không chỉ làm điều đó với chúng tôi. Rất có thể anh ấy đã làm điều đó với bạn."

Về từ "bạn", Stallman chỉ ngón tay trỏ của mình đầy buộc tội vào một thành viên không nghi ngờ của khán giả. Đôi lông mày của khán giả mục tiêu hơi nhíu lại, nhưng đôi mắt của Stallman vẫn tiếp tục. Chậm rãi và có chủ ý, Stallman chọn ra người nghe thứ hai trước đám đông lo lắng. “Và tôi nghĩ, rất có thể, anh ấy cũng đã làm điều đó với bạn,” anh nói, chỉ vào một khán giả ba hàng sau người đầu tiên.

Vào thời điểm Stallman có khán giả thứ ba được chọn ra, những lời bàn tán đã mang lại tiếng cười chung cho khán giả. Cử chỉ có vẻ hơi dàn dựng, bởi vì nó đúng như vậy. Tuy nhiên, khi đến lúc kết thúc câu chuyện về máy in laser Xerox, Stallman làm như vậy với sự khởi sắc của một người trình diễn. “Anh ta có thể đã làm điều đó với hầu hết những người ở đây trong căn phòng này - ngoại trừ một số ít, có thể, chưa sinh năm 1980,” Stallman nói, khiến nhiều người cười hơn. "[Đó] bởi vì anh ta đã hứa từ chối hợp tác với chỉ khoảng toàn bộ dân số của hành tinh Trái đất."

Stallman để bình luận chìm trong nửa nhịp. “Anh ấy đã ký một thỏa thuận không tiết lộ thông tin,” Stallman cho biết thêm.

Sự vươn lên của Richard Matthew Stallman từ một học giả thất vọng trở thành một nhà lãnh đạo chính trị trong 20 năm qua nói lên nhiều điều. Nó nói lên bản chất cứng đầu và ý chí phi thường của Stallman. Nó nói lên tầm nhìn rõ ràng và các giá trị của phong trào phần mềm miễn phí mà Stallman đã giúp xây dựng. Nó nói lên các chương trình phần mềm chất lượng cao mà Stallman đã xây dựng, các chương trình đã củng cố danh tiếng của Stallman như một huyền thoại lập trình. Nó nói lên động lực phát triển của GPL, một đổi mới pháp lý mà nhiều nhà quan sát của Stallman coi là thành tựu quan trọng nhất của anh ấy.

Quan trọng nhất, nó nói lên bản chất thay đổi của quyền lực chính trị trong một thế giới ngày càng trông chờ vào công nghệ máy tính và các chương trình phần mềm hỗ trợ công nghệ đó.

Có lẽ đó là lý do tại sao, ngay cả ở thời điểm mà hầu hết các ngôi sao công nghệ cao đều suy yếu, ngôi sao của Stallman vẫn phát triển. Kể từ khi khởi động Dự án GNU vào năm 1984, Stallman đã lần lượt bị phớt lờ, châm biếm, phỉ báng và tấn công - cả từ bên trong và không có phong trào phần mềm tự do. Thông qua tất cả, Dự án GNU đã đạt được các mốc quan trọng của nó, mặc dù có một vài sự chậm trễ khét tiếng, và vẫn có liên quan trong một thị trường phần mềm có nhiều đơn đặt hàng phức tạp hơn so với đơn đặt hàng 18 năm trước. Cũng có tư tưởng phần mềm miễn phí, một hệ tư tưởng được chính Stallman chăm chút tỉ mỉ.

Để hiểu được lý do đằng sau đồng tiền này, điều này sẽ giúp kiểm tra Richard Stallman bằng cả lời nói của chính anh ấy và lời nói của những người đã hợp tác và chiến đấu với anh ấy trong suốt chặng đường. Bản phác thảo nhân vật Richard Stallman không phải là một bản phác thảo phức tạp. Nếu bất kỳ người nào nêu gương cho câu ngạn ngữ cũ "những gì bạn thấy là những gì bạn nhận được", đó là Stallman.

"Tôi nghĩ rằng nếu bạn muốn hiểu con người Richard Stallman, bạn thực sự cần phải xem tất cả các bộ phận là một tổng thể nhất quán", Eben Moglen, cố vấn pháp lý của Tổ chức Phần mềm Tự do và là giáo sư luật tại Trường Luật Đại học Columbia, khuyên. "Tất cả những tính cách lập dị cá nhân mà nhiều người coi là trở ngại để biết Stallman thực sự là Stallman: cảm giác thất vọng cá nhân mạnh mẽ của Richard, ý thức to lớn về cam kết đạo đức có nguyên tắc, không có khả năng thỏa hiệp, đặc biệt là về những vấn đề mà anh ấy coi là cơ bản. Đây là tất cả những lý do Richard đã làm những gì anh ấy đã làm khi anh ấy làm. "

Giải thích về việc một cuộc hành trình bắt đầu với một chiếc máy in laser cuối cùng sẽ dẫn đến một cuộc đọ sức với tập đoàn giàu nhất thế giới như thế nào không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Nó đòi hỏi một sự kiểm tra chu đáo về các lực lượng đã làm cho quyền sở hữu phần mềm trở nên rất quan trọng trong xã hội ngày nay. Nó cũng đòi hỏi một sự kiểm tra chu đáo về một người đàn ông, giống như nhiều nhà lãnh đạo chính trị trước anh ta, hiểu được tính linh hoạt của trí nhớ con người. Nó đòi hỏi khả năng diễn giải những huyền thoại và những từ mã đầy tính chính trị đã được xây dựng xung quanh Stallman theo thời gian. Cuối cùng, nó đòi hỏi sự hiểu biết về thiên tài của Stallman với tư cách là một lập trình viên và những thất bại cũng như thành công của anh ấy trong việc dịch thiên tài đó sang những mục tiêu khác.

Khi nói đến việc đưa ra bản tóm tắt của riêng mình về cuộc hành trình, Stallman thừa nhận sự hợp nhất giữa tính cách và nguyên tắc mà Moglen quan sát được. “Sự bướng bỉnh là điểm mạnh của tôi,” anh nói. "Hầu hết những người cố gắng làm bất cứ điều gì có khó khăn lớn cuối cùng đều nản lòng và bỏ cuộc. Tôi chưa bao giờ bỏ cuộc."

Anh ta cũng cho rằng cơ hội mù quáng. Stallman nhận thấy: rất dễ dàng để hình dung cuộc sống của mình theo một con đường sự nghiệp khác nhau. Nói như vậy, Stallman cảm ơn lực lượng và hoàn cảnh đã đặt anh ta vào vị trí để tạo ra sự khác biệt.

Stallman nói: “Tôi đã có những kỹ năng phù hợp, tóm tắt lại quyết định của mình về việc triển khai Dự án GNU tới khán giả. "Không ai ở đó ngoài tôi, vì vậy tôi cảm thấy như thế, tôi đã được bầu. Tôi phải làm việc này. Nếu không phải tôi, thì ai?"

1. Trên thực tế, sức mạnh của GPL không hoàn toàn mạnh. Theo mục 10 của Giấy phép Công cộng GNU, Phiên bản 2 (1991), tính chất lan truyền của giấy phép phụ thuộc nhiều vào sự sẵn sàng của Tổ chức Phần mềm Tự do xem một chương trình như một sản phẩm phái sinh, chưa kể đến giấy phép hiện có mà GPL sẽ thay thế .

Stallman nói: “Để so sánh một thứ gì đó với virus là một điều rất khắc nghiệt. "Cây nhện là một so sánh chính xác hơn; nó sẽ chuyển sang một nơi khác nếu bạn chủ động cắt."

