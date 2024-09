Free as in Freedom (Sam Williams 著) は、HackerNoon Books シリーズの一部です。この本のどの章にもここからジャンプできます。 2001: ハッカーのオデッセイ

ニューヨーク大学のコンピュータ サイエンス学部は、ワシントン スクエア パークの 2 ブロック東にある要塞のような建物、ウォーレン ウィーバー ホールの中にあります。工業用強度のエアコンの通気孔は、熱気の周囲の堀を作り、徘徊者や弁護士を思いとどまらせます。堀を破った訪問者は、別の手ごわい障壁に遭遇します。それは、建物の唯一の入り口のすぐ内側にあるセキュリティ チェックイン カウンターです。

保安検査場を過ぎると、少し落ち着いた雰囲気。それでも、1 階のいたるところに散らばっている無数の標識は、セキュリティ保護されていないドアや支えられて開いている非常口の危険性を説いています。 2001 年 9 月 11 日より前のニューヨークの比較的静かな地域でさえ、注意しすぎたり、疑いすぎたりすることは決してありません。

看板は、ホールの内部アトリウムに集まる訪問者の数が増えていることに対して、興味深いテーマの対比を提供します。 NYUの学生のように見える人もいます。ほとんどの人は、メインアクトを見越して音楽ホールの外を歩き回っている毛むくじゃらのコンサート参加者のように見えます。ある短い朝、大衆がウォーレン・ウィーバー・ホールを占拠し、近くの警備員はテレビでリッキー・レイクを見て、訪問者が「スピーチ」について尋ねるたびに近くの講堂に向かって肩をすくめる以外に何もすることがありませんでした.

講堂に入ると、訪問者は建物のセキュリティ手順を一時的に停止させた人物を見つけます。その人物はリチャード M. ストールマンであり、GNU プロジェクトの創設者であり、フリーソフトウェア財団の元会長であり、1990 年マッカーサー フェローシップの受賞者であり、コンピューティング機械協会のグレース マレー ホッパー賞の受賞者であり (1990 年にも)、武田薬品の共同受賞者です。 Foundation の 2001 年武田賞、元 AI ラボ ハッカー。 GNU プロジェクト自身のサイト http://www.gnu.org を含む多数のハッカー関連の Web サイトで発表されたように、ストールマンは彼のかつての故郷であるマンハッタンにいて、Microsoft Corporation の最近の攻撃に対する反論として待望のスピーチを行います。 GNU General Public License に反対するキャンペーン。

ストールマンの演説の主題は、自由ソフトウェア運動の歴史と未来です。場所は重要です。 1 か月も経たないうちに、Microsoft のシニア バイス プレジデント Craig Mundie が近くの NYU Stern School of Business に現れ、16 年前にストールマンが考案した法的手段である General Public License (GPL) を非難するスピーチを行った。コンピュータ業界を追い越すソフトウェアの秘密主義の波に対抗するために構築された. この波はストールマンが 1980 年の Xerox レーザープリンターのトラブルの際に最初に気づいた. GPL はフリーソフトウェアコミュニティの中心的なツールへと進化した.最も簡単に言えば、GPL はソフトウェア プログラムを、著作権の法的重みを通じて、今日の法律学者が現在「デジタル コモンズ」と呼んでいる共同所有権の形態にロックします。ロックされると、プログラムは削除できなくなります。派生バージョンは、元のソース コードの小さなスニペットのみを含む派生バージョンであっても、同じ著作権保護を保持する必要があります。このため、ソフトウェア業界内の一部では、GPL を「バイラル」ライセンスと呼んでいます。これは、GPL が関与するすべてのソフトウェア プログラムに拡散するためです。実際、GPL の権限はそれほど強力ではありません。 GNU General Public License バージョン 2 (1991 年) のセクション 10 によると、ライセンスのバイラル性は、GPL が既存のライセンスを置き換えることは言うまでもなく、プログラムを派生物とみなすフリーソフトウェア財団の意思に大きく依存しています。 .

配布条件が異なる他の無料プログラムにプログラムの一部を組み込むことを希望する場合は、作成者に書面で許可を求めてください。 Free Software Foundation が著作権を所有するソフトウェアについては、Free Software Foundation に連絡してください。これには例外を設けることもあります。私たちの決定は、私たちの自由ソフトウェアのすべての派生物を自由な状態に保つこと、およびソフトウェアの共有と再利用を一般的に促進することの 2 つの目標によって導かれます。

「何かをウイルスに例えるのは非常に厳しい」とストールマンは言う。 「クモの植物はより正確な比較です。積極的に挿し木をすると、別の場所に移動します。」

GNU General Public License の詳細については、[http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html] を参照してください。

ソフトウェアへの依存度が高まり、ソフトウェア標準への依存度が高まる情報経済において、GPL はことわざのように「大きな棒」になりました。かつてはソフトウェア社会主義だと一笑に付した企業でさえ、そのメリットを認識するようになりました。 1991 年にフィンランドの大学生 Linus Torvalds によって開発された Unix に似たカーネルである Linux は、世界で最も人気のあるプログラミング ツールの多くと同様に、GPL の下でライセンスされています: GNU Emacs、GNU Debugger、GNU C Compiler など。これらのツールは、世界中のハッカー コミュニティによって開発、育成、所有されているフリー ソフトウェア オペレーティング システムのコンポーネントを形成します。 IBM、Hewlett Packard、Sun Microsystems などのハイテク企業は、このコミュニティを脅威と見なすのではなく、このコミュニティに依存するようになり、成長を続けるフリー ソフトウェア インフラストラクチャの上に乗るように構築されたソフトウェア アプリケーションやサービスを販売しています。

彼らはまた、良くも悪くも 1980 年代後半から PC ソフトウェア市場を支配してきた、ワシントン州レドモンドに本拠を置く Microsoft に対するハッカー コミュニティの長年にわたる戦争における戦略的武器として、これに依存するようになりました。人気のある Windows オペレーティング システムの所有者である Microsoft は、GPL ライセンスへの業界全体の移行で最も大きな損失を被る立場にあります。 Windows Colossus のソース コードのほぼすべての行は、著作権によって保護されており、基礎となるソース コードの非公開性を再確認するか、少なくとも、Microsoft がそのように扱う法的能力を再確認しています。マイクロソフトの観点からすると、「バイラル」GPL によって保護されたプログラムを Windows コロッサスに組み込むことは、スーパーマンがクリプトナイトの丸薬を 1 本飲み干すのと同等のソフトウェアになります。ライバル企業が Windows の改良版を突然コピー、変更、販売する可能性があり、消費者向けソフトウェアの No. 1 プロバイダーとしての同社の不屈の地位が即座に脆弱になります。そのため、GPL の採用率に対する会社の懸念が高まっています。したがって、最近の Mundie の演説は、GPL と、ソフトウェアの開発と販売に対する「オープン ソース」アプローチを非難しています。そのため、ストールマンは今日、同じキャンパスでその演説に対して公に反論するという決定を下した。

ソフトウェア業界で20年というのは長い年月です。 1980 年、リチャード・ストールマンが AI ラボの Xerox レーザー・プリンターをののしっていたとき、現代のハッカーが世界のソフトウェア業界で最も強力な勢力と見なしている Microsoft は、まだ株式非公開の新興企業でした。ハッカーが世界のソフトウェア業界で最も強力な勢力と見なしていた IBM は、最初のパーソナル コンピュータをまだ導入していなかったため、現在の低価格 PC 市場に火をつけました。ワールド ワイド ウェブ、衛星テレビ、32 ビット ビデオ ゲーム コンソールなど、私たちが今では当然と思っているテクノロジの多くは、存在すらしていませんでした。 AOL、Sun Microsystems、Amazon.com、Compaq、Dell など、企業組織の上層部を占める企業の多くにも同じことが言えます。リストは延々と続きます。

ハイテク市場がこのように短期間でここまで発展したという事実は、GPL 論争の両陣営にとって燃料となっています。 GPL 支持者は、ほとんどのコンピュータ ハードウェア プラットフォームの寿命が短いことを指摘しています。時代遅れの製品を購入するリスクに直面した消費者は、長期的に生き残るのに最適な企業に群がる傾向があります。その結果、ソフトウェア市場は勝者総取りのアリーナになっています。 http://www.gigalaw.com/articles/ghosh-2000-01-p1.html 現在の個人所有のソフトウェア環境は、GPL 支持者によると、独占の乱用と停滞につながっています。強力な企業は、ライバルの競合他社や革新的な新興企業のために、市場からすべての酸素を吸い取っています。

GPL の反対者は、正反対のことを主張しています。ソフトウェアを販売することは、ソフトウェアを購入することよりもリスクが高いとは言わないまでも、同じくらいリスクが高い、と彼らは言います。個人所有の「キラー アプリ」 (つまり、まったく新しい市場を開拓する画期的な技術) の経済的見通しは言うまでもなく、私的ソフトウェア ライセンスによって提供される法的保証がなければ、キラー アプリは独占的である必要はありません。もちろん、伝説的な Mosaic ブラウザを目撃してください。このプログラムの著作権は、特定の制限付きで非営利の派生物を許可しています。それでも、読者は要点を理解していると思います。ソフトウェア市場は宝くじのようなものです。潜在的な見返りが大きければ大きいほど、より多くの人々が参加したいと思うようになります。キラー アプリ現象の概要については、Philip Ben-David の「「キラー アプリ」に何が起こったのか?」を参照してください。 e コマース ニュース (2000 年 12 月 7 日)。企業は参加するインセンティブを失います。再び、市場は停滞し、イノベーションは衰退します。 Mundie 自身が同じキャンパスでの 5 月 3 日の演説で述べたように、GPL の「バイラル」な性質は、自社のソフトウェアの独自性を競争力のある資産として依存しているすべての企業に「脅威をもたらします」。 Mundie 氏は次のように付け加えました。これは、独立した商用ソフトウェア セクターを根本的に弱体化させます。なぜなら、受信者が単なる配布コストではなく、製品の対価を支払うという基本に基づいてソフトウェアを配布することが事実上不可能になるからです。 , Microsoft Corp. ニューヨーク大学スターン スクール オブ ビジネスに対する Mundie の 5 月 3 日のスピーチのオンライン トランスクリプトからの抜粋。

http://www.ecommercetimes.com/perl/story/5893.html 001、



http://www.microsoft.com/presspass/exec/craig/05-03sharedsource.asp

過去 20 年間がソフトウェア市場に劇的な変化をもたらしたとすれば、それらはストールマン自身にもさらに劇的な変化をもたらしました。最愛の PDP-10 とのコミュニケーションに丸一日を費やしていた、やせっぽちでひげをきれいに剃ったハッカーがいなくなりました。彼の代わりに立っているのは、長い髪とラビのあごひげを生やしたがっしりした中年男性で、現在は電子メールの作成と返信、仲間のプログラマーへの口論、今日のようなスピーチに多くの時間を費やしています。水色の T シャツと茶色のポリエステル パンツを着たストールマンは、救世軍の更衣室から出てきたばかりの砂漠の隠者のように見えます。

群衆は、ストールマンのファッションと身だしなみの好みを共有する訪問者でいっぱいです。多くの人がラップトップ コンピュータとセルラー モデムを持ってやって来て、ストールマンの言葉を録音して待っているインターネットの聴衆に送信するのはなおさらです。性別の比率はおおよそ男性 15 対女性 1 で、部屋にいる 7 人か 8 人の女性のうち 1 人は Linux の公式マスコットであるペンギンのぬいぐるみを持って、別の 1 人はテディベアのぬいぐるみを持って入ってきます。

<グラフィックファイル:/home/craigm/books/free_0201.png>

リチャード・ストールマン、2000 年頃。写真は http://www.stallman.org 提供。

動揺したストールマンは、部屋の前にある持ち場を離れ、最前列の椅子に座り、すでに開いているラップトップにいくつかのコマンドを入力した。次の 10 分間、ストールマンは、講堂のステージの足元で彼の前を回る学生、教授、ファンの数が増えていることに気づいていませんでした。

演説を始める前に、アカデミック形式のバロック様式の儀式を守らなければなりません。ストールマンの登場は、1 つではなく 2 つの紹介に値する。 Stern School の Center for Advanced Technology の共同ディレクターである Mike Uretsky が最初に提供します。

「大学の役割は、議論を促進し、興味深い議論を行うことです」と Uretsky 氏は言います。 「この特定のプレゼンテーション、このセミナーはまさにその型に当てはまります。オープンソースの議論は特に興味深いと思います。」

ウレツキーが別の言葉を発する前に、ストールマンは立ち往生して立ち往生している自動車運転者のように手を振っている。

「私はフリーソフトウェアをやっています」とストールマンは笑い声を上げながら言った。

「オープンソースは別の動きです。」



笑い声が拍手に変わる。この部屋にはストールマンの支持者がたくさんいて、口頭での正確さに対する彼の評判を知っており、1998 年にオープン ソース ソフトウェアの支持者と喧嘩したことは言うまでもありません。ほとんどの人は、ラジオファンがかつてジャック・ベニーのトレードマークである「今すぐやめろ!」を待っていたのと同じように、そのような爆発を予想するようになりました。各ラジオ番組中のフレーズ。

ウレツキーは急いで自己紹介を終え、ニューヨーク大学のコンピューター科学部門の教授であるエドモンド・シェーンバーグにステージを譲ります。コンピューター プログラマーであり、GNU プロジェクトの寄稿者でもある Schonberg は、どの言語の地雷を避けるべきかを知っています。彼は、現代のプログラマーの視点から、ストールマンの経歴を巧みに要約している。

「リチャードは、ローカルで活動することによって、ソース コードが利用できないという問題についてグローバルに考え始めた人物の完璧な例です」と Schonberg は言います。 「彼は首尾一貫した哲学を発展させ、ソフトウェアがどのように作られるか、知的財産が何を意味するか、そしてソフトウェア コミュニティが実際に何を表しているかについて、私たち全員に考えを再検討させました。」

シェーンバーグは、ストールマンをさらに拍手で歓迎します。ストールマンは少し時間をとってラップトップの電源を切り、椅子から立ち上がり、ステージに上がります。

最初は、ストールマンの演説は、政治的演説というよりも、キャッツキル家のお決まりのコメディのように思えた。 「このプラットフォームに参加する機会を与えてくれた Microsoft に感謝したい」とストールマンは言います。 「ここ数週間、私は本が偶然にもどこかで発禁になった作家のように感じていました.」

初心者のために、ストールマンはフリー ソフトウェアのウォーミングアップの類推を簡単に説明します。彼はソフトウェア プログラムを料理のレシピになぞらえています。どちらも、目的のタスクを完了するための有用なステップバイステップの指示を提供し、ユーザーが特別な要望や状況を持っている場合は簡単に変更できます。 「レシピに正確に従う必要はない」とストールマンは指摘する。 「いくつかの材料を省略できます。きのこが好きなので、きのこをいくつか追加します。医師が塩を減らすように言ったので、塩を減らしてください-何でも。」

最も重要なことは、ソフトウェア プログラムとレシピの両方が簡単に共有できることだと、ストールマンは言います。夕食のゲストにレシピを渡すことで、料理人が失うのは、時間と、レシピが書かれた紙のコストだけです。ソフトウェア プログラムはさらに少なく、通常は数回のマウス クリックとわずかな電力しか必要としません。ただし、どちらの場合でも、情報を提供した人は 2 つのことを得ることができます。それは、友好度の向上と、見返りに興味深いレシピを借りる能力です。

「レシピがブラック ボックスの中にパッケージ化されていたらどうなるか想像してみてください」とストールマンはギアをシフトしながら言います。 「彼らがどんな材料を使っているかを見ることができず、それらを変更するどころか、友人のためにコピーを作ったかどうかを想像することもできませんでした。彼らはあなたを海賊と呼び、何年も刑務所に入れようとしました。その世界は途方もないものを生み出すでしょう.レシピを共有することに慣れているすべての人々からの怒り. しかし、それはまさにプロプライエタリソフトウェアの世界のようなものです. 他の人々に対する一般的な良識が禁止または防止される世界.

この導入部の例えが邪魔にならないようにして、ストールマンはゼロックスのレーザープリンターのエピソードの再話に乗り出す。レシピの類推と同様に、レーザー プリンターの話は、修辞上の便利な手段です。たとえ話のような構造で、ソフトウェアの世界で物事がいかに急速に変化するかをドラマチックに表現しています。 Amazon.com のワンクリック ショッピング、Microsoft Windows、および Oracle データベースの前の時代にリスナーを引き戻し、現在の企業ロゴから解放されたソフトウェア所有権の概念を検討するようリスナーに求めます。

ストールマンは、地元の地方検事が最終弁論を行う際の洗練された実践をすべて盛り込んで物語を伝えます。カーネギー メロン大学の教授がプリンターのソース コードのコピーを貸すことを拒否したという部分に到達すると、ストールマンは言葉を切ります。

「彼は私たちを裏切った」とストールマンは言う。 「しかし、彼は私たちだけにそれをしたのではありません。彼はあなたにそれをした可能性があります。」

「あなた」という言葉で、ストールマンは疑いを持たない聴衆のメンバーを非難するように人差し指を指している。対象となる聴衆のメンバーの眉はわずかにひるんだが、ストールマン自身の目は動いていた。ゆっくりと慎重に、ストールマンは群集の中から神経質な声に耳を傾ける 2 番目の聞き手を選び出す。 「そして、ほとんどの場合、彼はあなたにもそれをしたと思います」と彼は言い、最初の列の 3 列後ろにいる聴衆を指さしました。

ストールマンが 3 人目の聴衆メンバーを選んでもらうまでに、シッターは一般的な笑い声をあげました。ジェスチャーは少し上演されているように見えます。それでも、ゼロックスのレーザープリンターの話を締めくくる時が来ると、ストールマンはショーマンのように華麗にそうする。 「彼はおそらく、この部屋にいるほとんどの人たちにそれをやったでしょう - 1980 年にまだ生まれていないかもしれない数人を除いては」とストールマンは言い、さらに笑いを誘った。 「[それは] 彼が地球のほぼ全人口に協力することを拒否すると約束したからです。」

ストールマンは、コメントを半拍の間沈めさせます。 「彼は機密保持契約に署名していた」とストールマンは付け加えた。

リチャード・マシュー・ストールマンが過去 20 年間に挫折した学者から政治指導者になったことは、多くのことを物語っている。それは、ストールマンの頑固な性質と驚異的な意志を物語っています。それは、ストールマンが構築を支援した自由ソフトウェア運動の明確に表現されたビジョンと価値を語っています。それは、ストールマンが構築した高品質のソフトウェア プログラム、プログラミングの伝説としてのストールマンの評判を確固たるものにしたプログラムについて語っています。これは、多くのストールマンのオブザーバーが彼の最も重大な成果と見なしている法的革新である GPL の勢いの高まりを物語っている。

最も重要なことは、コンピューター技術とその技術を動かすソフトウェア プログラムにますます依存するようになっている世界で、政治権力の性質が変化していることを物語っていることです。

おそらくそれが、ほとんどのハイテク スターが衰退しつつあるときでさえ、ストールマンのスターが成長した理由です。 1984 年に GNU プロジェクトを立ち上げて以来、5 ストールマンは、自由ソフトウェア運動の内外から、無視され、風刺され、中傷され、攻撃されてきました。そのすべてを通して、GNU プロジェクトは、いくつかの悪名高い遅延にもかかわらず、そのマイルストーンを達成し、18 年前に参入した市場よりも数桁複雑なソフトウェア市場で関連性を維持することができました。フリーソフトウェアのイデオロギーも同様であり、ストールマン自身によって細心の注意を払って手入れされたイデオロギーです。

この通貨の背後にある理由を理解するには、リチャード・ストールマンを彼自身の言葉と、彼と協力して戦ってきた人々の言葉の両方で調べることが役立ちます。リチャード・ストールマンのキャラクタースケッチは複雑なものではありません。古い格言「見るものは得るもの」を体現する人がいるとすれば、それはストールマンだ。

「リチャード・ストールマンという人間を理解したいのなら、すべての部分を一貫した全体として見る必要があると思います」と、フリーソフトウェア財団の法律顧問でコロンビア大学ロースクールの法学教授であるエベン・モグレンはアドバイスします。 「多くの人がストールマンを知る上での障害と見なしているこれらの個人的な偏心はすべて、実際にはストールマンです: リチャードの個人的なフラストレーションの強い感覚、原則に基づいた倫理的コミットメントの巨大な感覚、妥協できないこと、特に彼が根本的であると考える問題について。これらは、リチャードが彼がしたことをしたまさにそのすべての理由です。」

レーザー プリンターで始まった旅が、最終的に世界で最も裕福な企業とのスパーリング マッチにどのようにつながるかを説明するのは簡単なことではありません。今日の社会でソフトウェアの所有権を非常に重要なものにした要因を慎重に検討する必要があります。それはまた、彼の前の多くの政治指導者のように、人間の記憶の可鍛性を理解している男性の思慮深い調査を必要とします.それには、ストールマンの周りに時間をかけて築き上げられてきた神話や政治的なコードワードを解釈する能力が必要です。最後に、プログラマーとしてのストールマンの才能と、その才能を他の分野に応用する際の彼の失敗と成功を理解する必要があります。

旅の彼自身の要約を提供することになると、ストールマンは、モグレンによって観察された個性と原則の融合を認めます。 「頑固さは私の強みです」と彼は言います。 「非常に困難なことをしようとするほとんどの人は、最終的に落胆してあきらめます。私は決してあきらめませんでした。」

彼はまた、ブラインドチャンスの功績も認めています。ゼロックスのレーザー プリンターをめぐるあの慣らし運転がなかったら、MIT 職員としての彼のキャリアを終わらせた個人的および政治的な対立がなかったら、他の半ダースのタイムリーな要因がなかったら、ストールマンは次のことを発見した。別のキャリアパスをたどる彼の人生を想像するのは非常に簡単です。そうは言っても、ストールマンは、彼を変化をもたらす立場に置いた力と状況に感謝しています。

「私にはちょうどいいスキルがありました」とストールマンは言い、聴衆に向けて GNU プロジェクトを開始するという彼の決定を要約しました。 「私以外誰もそこにいなかったので、『私は選ばれた。私はこれに取り組まなければならない。私でなければ誰が?』という感じだった」

