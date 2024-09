2001: A Odisséia de um Hacker

Livre como na Liberdade, de Sam Williams, faz parte da série de livros HackerNoon. Você pode pular para qualquer capítulo deste livro aqui . 2001: A ODISSEIA DE UM HACKER

O departamento de ciência da computação da Universidade de Nova York fica dentro do Warren Weaver Hall, um edifício semelhante a uma fortaleza localizado a dois quarteirões a leste do Washington Square Park. As aberturas de ar-condicionado de força industrial criam um fosso de ar quente ao redor, desencorajando vagabundos e advogados. Os visitantes que atravessam o fosso encontram outra barreira formidável, um balcão de check-in de segurança imediatamente dentro da entrada única do edifício.

Além do posto de controle de segurança, a atmosfera relaxa um pouco. Ainda assim, numerosos sinais espalhados pelo primeiro andar pregam os perigos de portas não seguras e saídas de incêndio abertas. Tomados como um todo, os sinais oferecem um lembrete: mesmo nos confins relativamente tranquilos de pré-11 de setembro de 2001, em Nova York, nunca se pode ser cuidadoso ou desconfiado demais.

Os letreiros oferecem um interessante contraponto temático ao crescente número de visitantes que se concentram no átrio interior do salão. Alguns parecem estudantes da NYU. A maioria parece frequentadores de concertos desgrenhados do lado de fora de um music hall em antecipação ao ato principal. Por uma breve manhã, as massas tomaram conta de Warren Weaver Hall, deixando o segurança próximo sem nada melhor para fazer a não ser assistir Ricki Lake na TV e encolher os ombros em direção ao auditório próximo sempre que os visitantes perguntam sobre "o discurso".

Uma vez dentro do auditório, o visitante encontra a pessoa que forçou o fechamento temporário dos procedimentos de segurança do prédio. A pessoa é Richard M. Stallman, fundador do Projeto GNU, presidente original da Free Software Foundation, vencedor do 1990 MacArthur Fellowship, vencedor do prêmio Grace Murray Hopper da Association of Computing Machinery (também em 1990), co-recipiente do Takeda Prêmio Takeda da Foundation em 2001 e ex-hacker do AI Lab. Conforme anunciado em vários sites relacionados a hackers, incluindo o próprio site http://www.gnu.org do Projeto GNU, Stallman está em Manhattan, sua antiga cidade natal, para fazer um discurso muito aguardado em refutação ao recente campanha contra a Licença Pública Geral GNU.

O assunto do discurso de Stallman é a história e o futuro do movimento do software livre. A localização é significativa. Menos de um mês antes, o vice-presidente sênior da Microsoft, Craig Mundie, apareceu na vizinha NYU Stern School of Business, fazendo um discurso criticando a Licença Pública Geral, ou GPL, um dispositivo legal originalmente concebido por Stallman 16 anos antes. Criada para neutralizar a onda crescente de sigilo de software que atinge a indústria de computadores - uma onda notada pela primeira vez por Stallman durante seus problemas de 1980 com a impressora a laser Xerox - a GPL evoluiu para uma ferramenta central da comunidade de software livre. Em termos mais simples, a GPL bloqueia os programas de software em uma forma de propriedade comunal - o que os estudiosos jurídicos de hoje chamam de "bens comuns digitais" - por meio do peso legal dos direitos autorais. Uma vez bloqueados, os programas permanecem irremovíveis. As versões derivadas devem ter a mesma proteção de direitos autorais, mesmo as versões derivadas que contêm apenas um pequeno fragmento do código-fonte original. Por esse motivo, alguns dentro da indústria de software passaram a chamar a GPL de licença "viral", porque ela se espalha para todos os programas de software que toca. Na verdade, os poderes da GPL não são tão potentes. De acordo com a seção 10 da GNU General Public License, Versão 2 (1991), a natureza viral da licença depende fortemente da disposição da Free Software Foundation de ver um programa como um trabalho derivado, sem mencionar a licença existente que a GPL substituiria .

Se você deseja incorporar partes do Programa em outros programas gratuitos cujas condições de distribuição são diferentes, escreva ao autor para pedir permissão. Para software com direitos autorais da Free Software Foundation, escreva para a Free Software Foundation; às vezes abrimos exceções para isso. Nossa decisão será guiada pelos dois objetivos de preservar o status livre de todos os derivados de nosso software livre e de promover o compartilhamento e a reutilização de software em geral.

"Comparar algo com um vírus é muito difícil", diz Stallman. "Uma planta de aranha é uma comparação mais precisa; ela vai para outro lugar se você cortar ativamente."

Para obter mais informações sobre a Licença Pública Geral GNU, visite [http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html.]

Em uma economia da informação cada vez mais dependente de software e cada vez mais sujeita a padrões de software, a GPL tornou-se o proverbial "big stick". Mesmo empresas que antes riam disso como socialismo de software passaram a reconhecer os benefícios. Linux, o kernel semelhante ao Unix desenvolvido pelo estudante universitário finlandês Linus Torvalds em 1991, é licenciado sob a GPL, assim como muitas das ferramentas de programação mais populares do mundo: GNU Emacs, GNU Debugger, GNU C Compiler, etc. essas ferramentas formam os componentes de um sistema operacional de software livre desenvolvido, nutrido e de propriedade da comunidade mundial de hackers. Em vez de ver essa comunidade como uma ameaça, empresas de alta tecnologia como IBM, Hewlett Packard e Sun Microsystems passaram a confiar nela, vendendo aplicativos de software e serviços desenvolvidos para montar a crescente infraestrutura de software livre.

Eles também passaram a contar com isso como uma arma estratégica na guerra perene da comunidade hacker contra a Microsoft, a empresa com sede em Redmond, Washington, que, para o bem ou para o mal, dominou o mercado de software para PC desde o final dos anos 80. Como proprietária do popular sistema operacional Windows, a Microsoft é a que mais perderá em uma mudança em toda a indústria para a licença GPL. Quase todas as linhas de código-fonte no colosso do Windows são protegidas por direitos autorais, reafirmando a natureza privada do código-fonte subjacente ou, no mínimo, reafirmando a capacidade legal da Microsoft de tratá-lo como tal. Do ponto de vista da Microsoft, incorporar programas protegidos pela GPL "viral" no colosso do Windows seria o software equivalente ao Super-Homem engolindo um frasco de comprimidos de criptonita. As empresas rivais podiam subitamente copiar, modificar e vender versões aprimoradas do Windows, tornando instantaneamente vulnerável a posição indomável da empresa como fornecedora número 1 de software voltado para o consumidor. Daí a crescente preocupação da empresa com a taxa de adoção da GPL. Daí o recente discurso de Mundie criticando a GPL e a abordagem de "código aberto" para o desenvolvimento e vendas de software. E daí a decisão de Stallman de fazer uma refutação pública a esse discurso no mesmo campus aqui hoje.

20 anos é muito tempo na indústria de software. Considere isto: em 1980, quando Richard Stallman estava amaldiçoando a impressora a laser Xerox do AI Lab, a Microsoft, a empresa que os hackers modernos veem como a força mais poderosa na indústria mundial de software, ainda era uma startup privada. A IBM, a empresa que os hackers costumavam considerar a força mais poderosa na indústria mundial de software, ainda não havia lançado seu primeiro computador pessoal, iniciando assim o atual mercado de PCs de baixo custo. Muitas das tecnologias que hoje tomamos como certas - World Wide Web, televisão por satélite, consoles de videogame de 32 bits - nem existiam. O mesmo vale para muitas das empresas que agora ocupam os escalões superiores do estabelecimento corporativo, empresas como AOL, Sun Microsystems, Amazon.com, Compaq e Dell. A lista continua e continua.

O fato de o mercado de alta tecnologia ter chegado tão longe em tão pouco tempo é combustível para ambos os lados do debate GPL. Os defensores da GPL apontam para o curto tempo de vida da maioria das plataformas de hardware de computador. Diante do risco de comprar um produto obsoleto, os consumidores tendem a migrar para empresas com melhor sobrevivência a longo prazo. Como resultado, o mercado de software tornou-se uma arena onde o vencedor leva tudo. Veja Shubha Ghosh, "Revealing the Microsoft Windows Source Code", Gigalaw.com (janeiro de 2000). http://www.gigalaw.com/articles/ghosh-2000-01-p1.html O atual ambiente de software de propriedade privada, dizem os proponentes da GPL, leva ao abuso de monopólio e à estagnação. Empresas fortes sugam todo o oxigênio do mercado para concorrentes rivais e startups inovadoras.

Os oponentes da GPL argumentam exatamente o contrário. Vender software é tão arriscado, senão mais arriscado, do que comprar software, dizem eles. Sem as garantias legais fornecidas pelas licenças de software privadas, sem mencionar as perspectivas econômicas de um "aplicativo matador" de propriedade privada (ou seja, uma tecnologia inovadora que lança um mercado totalmente novo), os aplicativos matadores não precisam ser proprietários. Veja, é claro, o lendário navegador Mosaic, um programa cujos direitos autorais permitem derivados não comerciais com certas restrições. Ainda assim, acho que o leitor entendeu: o mercado de software é como a loteria. Quanto maior o retorno potencial, mais as pessoas querem participar. Para um bom resumo do fenômeno do aplicativo matador, veja Philip Ben-David, "Whatever Happened to the `Killer App'?" e-Commerce News (7 de dezembro de 2000). as empresas perdem o incentivo para participar. Mais uma vez, o mercado estagna e a inovação diminui. Como o próprio Mundie observou em seu discurso de 3 de maio no mesmo campus, a natureza "viral" da GPL "representa uma ameaça" para qualquer empresa que confie na singularidade de seu software como um ativo competitivo. Adicionado Mundie: Também prejudica fundamentalmente o setor de software comercial independente porque efetivamente torna impossível distribuir software de forma que os destinatários paguem pelo produto, em vez de apenas pelo custo de distribuição. Veja Craig Mundie, "The Commercial Software Model", vice-presidente sênior , Microsoft Corp. Extraído de uma transcrição online do discurso de Mundie em 3 de maio para a Stern School of Business da Universidade de Nova York.

O sucesso mútuo de GNU/LinuxO acrônimo GNU significa "GNU não é Unix".

Noutro

parte do discurso de 29 de maio de 2001 na NYU, Stallman

resumiu a origem da sigla: Nós hackers sempre procuramos

para um nome engraçado ou maldoso para um programa, porque

nomear um programa é metade da diversão de escrever o

programa. Também tínhamos uma tradição de siglas recursivas,

para dizer que o programa que você está escrevendo é semelhante

a algum programa existente. . . Eu procurei por um recursivo

acrônimo para algo não é UNIX. E eu tentei todos os 26

letras e descobri que nenhuma delas era uma palavra. EU

decidiu fazer uma contração. Assim eu poderia ter

um acrônimo de três letras, para Algo não é UNIX. E eu

tentei letras e me deparei com a palavra "GNU". Este

foi isso. Apesar de ser fã de trocadilhos, Stallman recomenda

que os usuários de software pronunciam o "g" no início

da sigla (ou seja, "gah-new"). Não só isso

evitar confusão com a palavra "gnu", o nome do

Antílope africano, Connochaetes gnou, também evita

confusão com o adjetivo "novo". "Temos trabalhado

há 17 anos, então não é exatamente novo

mais", diz Stallman. Fonte: notas do autor e

transcrição de "Software Livre: Liberdade e Cooperação",

Richard Stallman em 29 de maio de 2001, discurso na Universidade de Nova York.



http://www.gnu.org/events/rms-nyu-2001-transcript.txt

, o sistema operacional amalgamado construído em torno do

Kernel Linux protegido por GPL e Windows nos últimos

10 anos revela a sabedoria de ambas as perspectivas.

No entanto, a batalha pelo ímpeto é uma importante

um na indústria de software. Mesmo fornecedores poderosos

como a Microsoft contam com o suporte de terceiros

desenvolvedores de software cujas ferramentas, programas e computadores

os jogos criam uma plataforma de software subjacente, como

Windows mais atraente para o consumidor comum.

Citando a rápida evolução da tecnologia

mercado nos últimos 20 anos, sem contar sua

admirável histórico da própria empresa durante esse

período, Mundie aconselhou os ouvintes a não se deixarem levar

afastada pelo recente impulso do movimento do software livre:

Duas décadas de experiência demonstraram que uma economia

modelo que protege a propriedade intelectual e um

modelo de negócios que recupera pesquisa e desenvolvimento

custos podem criar benefícios econômicos impressionantes e

distribuí-los amplamente. Tais admoestações servem como

o pano de fundo para o discurso de Stallman hoje. menos de um

mês após sua declaração, Stallman está com seu

de volta para um dos quadros de giz na frente do

quarto, nervoso para começar.



Se as duas últimas décadas trouxeram mudanças dramáticas para o mercado de software, elas trouxeram mudanças ainda mais dramáticas para o próprio Stallman. Foi-se o hacker magro e barbeado que uma vez passou seus dias inteiros se comunicando com seu amado PDP-10. Em seu lugar está um homem corpulento de meia-idade com cabelos longos e barba rabínica, um homem que agora passa a maior parte do tempo escrevendo e respondendo e-mails, arengando colegas programadores e fazendo discursos como o de hoje. Vestido com uma camiseta cor de água e calças de poliéster marrom, Stallman parece um eremita do deserto que acabou de sair de um camarim do Exército da Salvação.

A multidão está repleta de visitantes que compartilham os gostos de moda e higiene de Stallman. Muitos vêm com laptops e modems celulares, para melhor gravar e transmitir as palavras de Stallman para uma audiência de Internet que espera. A proporção de gênero é de aproximadamente 15 homens para 1 mulher, e 1 das 7 ou 8 mulheres na sala chega carregando um pinguim de pelúcia, o mascote oficial do Linux, enquanto outra carrega um ursinho de pelúcia.

<Arquivo gráfico:/home/craigm/books/free_0201.png>

Richard Stallman, por volta de 2000. "Decidi que desenvolveria um sistema operacional de software livre ou morreria tentando... de velhice, é claro." Foto cortesia de http://www.stallman.org.

Agitado, Stallman deixa seu posto na frente da sala e se senta em uma cadeira da primeira fila, digitando alguns comandos em um laptop já aberto. Pelos próximos 10 minutos, Stallman está alheio ao crescente número de alunos, professores e fãs circulando na frente dele no pé do palco do auditório.

Antes que o discurso possa começar, os rituais barrocos da formalidade acadêmica devem ser observados. A aparência de Stallman merece não uma, mas duas apresentações. Mike Uretsky, co-diretor do Centro de Tecnologia Avançada da Stern School, fornece o primeiro.

"O papel de uma universidade é fomentar o debate e ter discussões interessantes", diz Uretsky. "Esta apresentação em particular, este seminário se encaixa exatamente nesse molde. Acho a discussão sobre código aberto particularmente interessante."

Antes que Uretsky possa dizer outra frase, Stallman está de pé, acenando para ele como um motorista encalhado.

"Eu faço software livre", diz Stallman para aumentar o riso.

"O código aberto é um movimento diferente."



O riso dá lugar a aplausos. A sala está repleta de partidários de Stallman, pessoas que conhecem sua reputação de exatidão verbal, sem mencionar seu muito divulgado desentendimento em 1998 com os proponentes do software de código aberto. A maioria passou a antecipar tais explosões da mesma forma que os fãs de rádio esperavam pela marca registrada de Jack Benny: "Agora pare com isso!" frase durante cada programa de rádio.

Uretsky termina apressadamente sua apresentação e cede o palco para Edmond Schonberg, um professor do departamento de ciência da computação da NYU. Como programador de computador e colaborador do Projeto GNU, Schonberg sabe quais minas linguísticas devem ser evitadas. Ele habilmente resume a carreira de Stallman da perspectiva de um programador moderno.

"Richard é o exemplo perfeito de alguém que, ao agir localmente, começou a pensar globalmente [sobre] problemas relativos à indisponibilidade do código-fonte", diz Schonberg. "Ele desenvolveu uma filosofia coerente que nos forçou a reexaminar nossas ideias de como o software é produzido, do que significa propriedade intelectual e do que a comunidade de software realmente representa."

Schonberg dá as boas-vindas a Stallman com mais aplausos. Stallman demora um pouco para desligar o laptop, levanta-se da cadeira e sobe ao palco.

A princípio, o discurso de Stallman parece mais uma rotina cômica de Catskills do que um discurso político. "Gostaria de agradecer à Microsoft por me dar a oportunidade de estar nesta plataforma", brinca Stallman. "Nas últimas semanas, me senti como um autor cujo livro foi fortuitamente banido em algum lugar."

Para os não iniciados, Stallman mergulha em uma rápida analogia de aquecimento de software livre. Ele compara um programa de software a uma receita culinária. Ambos fornecem instruções passo a passo úteis sobre como concluir uma tarefa desejada e podem ser facilmente modificados se um usuário tiver desejos ou circunstâncias especiais. "Você não precisa seguir exatamente uma receita", observa Stallman. "Você pode deixar alguns ingredientes de fora. Adicione alguns cogumelos, porque você gosta de cogumelos. Coloque menos sal porque seu médico disse que você deveria reduzir o sal - tanto faz."

Mais importante ainda, diz Stallman, programas de software e receitas são fáceis de compartilhar. Ao dar uma receita a um convidado para jantar, um cozinheiro perde pouco mais do que tempo e o custo do papel em que a receita foi escrita. Os programas de software exigem ainda menos, geralmente alguns cliques do mouse e um mínimo de eletricidade. Em ambos os casos, no entanto, a pessoa que dá a informação ganha duas coisas: maior amizade e a capacidade de emprestar receitas interessantes em troca.

"Imagine como seria se as receitas fossem embaladas em caixas pretas", diz Stallman, mudando de marcha. "Você não pode ver quais ingredientes eles estão usando, muito menos alterá-los, e imagine se você fizesse uma cópia para um amigo. Eles o chamariam de pirata e tentariam colocá-lo na prisão por anos. Esse mundo criaria uma tremenda indignação de todas as pessoas que estão acostumadas a compartilhar receitas. Mas é exatamente assim que é o mundo do software proprietário. Um mundo em que a decência comum em relação a outras pessoas é proibida ou impedida."

Com essa analogia introdutória fora do caminho, Stallman começa a recontar o episódio da impressora a laser da Xerox. Como a analogia da receita, a história da impressora a laser é um recurso retórico útil. Com sua estrutura semelhante a uma parábola, ele dramatiza a rapidez com que as coisas podem mudar no mundo do software. Levando os ouvintes de volta a uma era antes das compras com um clique da Amazon.com, do Microsoft Windows e dos bancos de dados Oracle, ele pede ao ouvinte que examine a noção de propriedade de software livre de seus logotipos corporativos atuais.

Stallman conta a história com todo o polimento e prática de um promotor distrital local conduzindo um argumento final. Quando chega à parte sobre a recusa do professor da Carnegie Mellon em emprestar-lhe uma cópia do código-fonte da impressora, Stallman faz uma pausa.

"Ele nos traiu", diz Stallman. "Mas ele não fez isso apenas conosco. Provavelmente, ele fez isso com você."

Na palavra "você", Stallman aponta seu dedo indicador acusadoramente para um membro desavisado da platéia. As sobrancelhas do público-alvo se contraem ligeiramente, mas os olhos do próprio Stallman se movem. Lenta e deliberadamente, Stallman escolhe um segundo ouvinte para risos nervosos da multidão. "E eu acho que, provavelmente, ele fez isso com você também", diz ele, apontando para um membro da platéia três fileiras atrás da primeira.

No momento em que Stallman escolhe um terceiro membro da platéia, os risos já se renderam ao riso geral. O gesto parece um pouco encenado, porque é. Ainda assim, quando chega a hora de encerrar a história da impressora a laser Xerox, Stallman o faz com um floreio de showman. "Ele provavelmente fez isso com a maioria das pessoas aqui nesta sala - exceto alguns, talvez, que ainda não haviam nascido em 1980", diz Stallman, arrancando mais risadas. "[Isso] porque ele prometeu se recusar a cooperar com quase toda a população do planeta Terra."

Stallman deixa o comentário afundar por um segundo. "Ele assinou um acordo de confidencialidade", acrescenta Stallman.

A ascensão de Richard Matthew Stallman de acadêmico frustrado a líder político nos últimos 20 anos fala de muitas coisas. Ele fala da natureza teimosa e da vontade prodigiosa de Stallman. Ele fala da visão e dos valores claramente articulados do movimento de software livre que Stallman ajudou a construir. Ele fala sobre os programas de software de alta qualidade que Stallman construiu, programas que consolidaram a reputação de Stallman como uma lenda da programação. Ele fala sobre o momento crescente da GPL, uma inovação legal que muitos observadores de Stallman veem como sua realização mais importante.

Mais importante ainda, fala sobre a natureza mutável do poder político em um mundo cada vez mais dependente da tecnologia de computadores e dos programas de software que alimentam essa tecnologia.

Talvez seja por isso que, mesmo em um momento em que a maioria das estrelas de alta tecnologia está em declínio, a estrela de Stallman cresceu. Desde o lançamento do Projeto GNU em 1984,5 Stallman tem sido ignorado, satirizado, vilipendiado e atacado - tanto de dentro quanto de fora do movimento do software livre. Por tudo isso, o Projeto GNU conseguiu atingir seus marcos, embora com alguns atrasos notórios, e permanecer relevante em um mercado de software várias ordens de magnitude mais complexo do que aquele em que entrou 18 anos atrás. O mesmo aconteceu com a ideologia do software livre, uma ideologia meticulosamente elaborada pelo próprio Stallman.

Para entender as razões por trás dessa moeda, é útil examinar Richard Stallman em suas próprias palavras e nas palavras das pessoas que colaboraram e lutaram com ele ao longo do caminho. O esboço do personagem de Richard Stallman não é complicado. Se alguém exemplifica o velho ditado "o que você vê é o que você obtém", é Stallman.

"Acho que se você quiser entender Richard Stallman como ser humano, você realmente precisa ver todas as partes como um todo consistente", aconselha Eben Moglen, consultor jurídico da Free Software Foundation e professor de direito na Columbia University Law School. “Todas essas excentricidades pessoais que muitas pessoas veem como obstáculos para conhecer Stallman realmente são Stallman: o forte senso de frustração pessoal de Richard, seu enorme senso de compromisso ético com princípios, sua incapacidade de se comprometer, especialmente em questões que ele considera fundamentais. todas as razões pelas quais Richard fez o que fez quando fez."

Explicar como uma jornada que começou com uma impressora a laser acabaria levando a uma disputa com a corporação mais rica do mundo não é tarefa fácil. Requer um exame cuidadoso das forças que tornaram a propriedade de software tão importante na sociedade atual. Também requer um exame cuidadoso de um homem que, como muitos líderes políticos antes dele, entende a maleabilidade da memória humana. Requer a capacidade de interpretar os mitos e as palavras-código politicamente carregadas que se acumularam em torno de Stallman ao longo do tempo. Finalmente, requer uma compreensão da genialidade de Stallman como programador e seus fracassos e sucessos em traduzir essa genialidade para outras atividades.

Quando se trata de oferecer seu próprio resumo da jornada, Stallman reconhece a fusão de personalidade e princípio observada por Moglen. "Teimosia é o meu forte", diz ele. "A maioria das pessoas que tenta fazer qualquer coisa com grande dificuldade acaba desanimando e desistindo. Eu nunca desisti."

Ele também dá crédito ao acaso cego. Se não fosse por aquele desentendimento sobre a impressora a laser Xerox, se não fosse pelos conflitos pessoais e políticos que encerraram sua carreira como funcionário do MIT, se não fosse por meia dúzia de outros fatores oportunos, Stallman acha que muito fácil imaginar sua vida seguindo uma carreira diferente. Dito isto, Stallman agradece às forças e circunstâncias que o colocaram na posição de fazer a diferença.

"Eu tinha as habilidades certas", diz Stallman, resumindo sua decisão de lançar o Projeto GNU para o público. "Ninguém estava lá além de mim, então eu pensei, 'Fui eleito. Tenho que trabalhar nisso. Se não eu, quem?'" Notas finais

