RedotPay співпрацює зі StraitsX і Visa для трансформації цифрових витрат

**ГОНКОНГ, Гонконг, 10 лютого 2025 р./Chainwire/--**RedotPay, провідний постачальник криптоплатіжних рішень, із задоволенням повідомляє про співпрацю з Visa та StraitsX для запуску інноваційної карткової програми в Сінгапурі. Ця ініціатива має на меті переглянути те, як користувачі взаємодіють зі своїми цифровими активами під час повсякденних транзакцій, поєднуючи інноваційну технологію RedotPay із розгалуженою глобальною платіжною мережею Visa. Співпраця стала можливою завдяки суттєвій підтримці StraitsX як спонсора карткової програми BIN.

Безпроблемні транзакції

Нова карткова програма дасть користувачам можливість без зусиль витрачати свої криптовалюти в мільйонах продавців, які приймають Visa, по всьому світу. Завдяки цьому інноваційному рішенню користувачі можуть безпосередньо використовувати свої криптовалюти завдяки власній технології конвертації в реальному часі RedotPay. Ця функція долає розрив між цифровими активами та традиційною комерцією, роблячи витрати на криптовалюту такими ж безпроблемними, як і використання звичайної дебетової або кредитної картки.

Відповідність і безпека

RedotPay прагне надавати користувачам безпечну та надійну платформу для їхніх транзакцій. Партнерство наголошує на надійних заходах безпеки для захисту даних і коштів користувачів, зміцнюючи впевненість у використанні криптовалют для повсякденних покупок.

Покращення взаємодії з користувачем

«Ми дуже раді співпрацювати з Visa та StraitsX, щоб представити цю інноваційну програму карток у Сінгапурі», – сказав Майкл, генеральний директор RedotPay . «Ця співпраця знаменує собою значний крок вперед у нашій місії зробити крипто-платежі доступними та зручними для користувачів, сприяючи масовому застосуванню криптовалют у платіжних системах. Наші користувачі отримають задоволення від гнучкості витрачання своїх цифрових активів так само, як традиційної валюти».





Джейсон Тей, керівник комерційного відділу StraitsX сказав: «Ми раді підтримати RedotPay у запуску цієї інноваційної карткової програми в Сінгапурі. Це партнерство кардинально змінює правила повсякденного використання в роздрібній торгівлі, дозволяючи користувачам легко використовувати свої цифрові активи для щоденних транзакцій. Будучи спонсором BIN, StraitsX віддає перевагу цій ініціативі, яка змінить спосіб взаємодії споживачів із криптовалютами в роздрібній торгівлі. Поєднуючи нашу технологію з великою мережею Visa, ми робимо для користувачів легшою, ніж будь-коли, безпроблемну інтеграцію цифрових активів у свої щоденні витрати».





«Згідно з дослідженням Visa, майже шість із 10 споживачів у Сінгапурі знають про криптовалюти. Насправді, понад 35 відсотків власників криптовалюти в Сінгапурі використовують криптовалюти для роздрібних покупок.[1] Ми раді підтримати наших партнерів, які допомагають більшій кількості користувачів криптовалюти мати більш зручні умови оплати та доступ до цифрових платежів за допомогою їхніх карток Visa для Visa прагне просувати інновації разом із нашими цінними партнерами, і ця ініціатива з RedotPay і StraitsX узгоджується з нашим баченням стати найкращим способом оплати та отримання грошей», — сказала Аделін Кім, регіональний менеджер Visa у Сінгапурі та Брунеї.

Дивлячись вперед

Карткова програма RedotPay була запущена наприкінці 2024 року та має зручний інтерфейс, створений для зручності та безпеки. Користувачі матимуть можливість легко керувати своїми криптоактивами, що зробить щоденні витрати такими ж простими, як використання картки.

Про RedotPay

RedotPay є провідною криптоплатежною компанією зі штаб-квартирою в Гонконзі, яка має право працювати в різних азіатських, європейських та інших юрисдикціях. Їхня місія полягає в тому, щоб забезпечити впровадження криптовалюти як засобу обміну, підвищити ефективність платежів за допомогою блокчейну та сприяти фінансовій доступності для тих, хто не має банківських послуг.





Завдяки інтуїтивно зрозумілим інтерфейсам і власній технології блокчейн RedotPay спрощує крипто-транзакції, віддаючи пріоритет безпеці корпоративного рівня. Платформа дозволяє бездоганно інтегрувати цифрові активи в повсякденні витрати, забезпечуючи доступність і довіру як для компаній, так і для окремих осіб. З питань ЗМІ користувачі можуть звертатися: [email protected]

Про StraitsX

StraitsX є провідним постачальником інфраструктури цифрових платежів у Південно-Східній Азії та ліцензованою великою платіжною установою, що регулюється Валютним управлінням Сінгапуру. Використовуючи технологію блокчейн у безпечному регульованому середовищі, StraitsX надає підприємствам і окремим особам інноваційні інструменти для управління коштами, інтеграції цифрових активів і забезпечення безперебійних транскордонних транзакцій. Завдяки партнерству з глобальними фінансовими установами, підприємствами та розробниками StraitsX створює майбутнє цифрових платежів і фінансового зв’язку. [1] Visa Green Shoots Radar: дослідження проведено на ринках Азіатсько-Тихоокеанського регіону, включаючи 500 респондентів у Сінгапурі в червні 2023 року.

контакт

RedotPay

RedotPay

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Ця історія була розповсюджена як реліз компанією Chainwire у рамках програми бізнес-блоґів HackerNoon. Дізнайтеся більше про програму тут







