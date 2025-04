RedotPay E Dirišana Le StraitsX Le Visa Go Fetoša Tšhomišo Ya Dijithale

** HONG KONG, Hong Kong, February 10th, 2025/Chainwire/--**RedotPay, mofani wa pele wa ditharollo tša tefo ya crypto, e thabile go tsebiša tirišano ya yona le Visa le StraitsX go thoma lenaneo la dikarata tša boitlhamelo Singapore. Boithomelo bjo bo ikemišeditše go hlaloša leswa ka fao badiriši ba dirišanago le dithoto tša bona tša titšithale ditirišanong tša letšatši le letšatši ka go kopanya theknolotši ya boitlhamelo ya RedotPay le netiweke ye e nabilego ya tefelo ya lefase ka bophara ya Visa. Tirišano e kgonega ka thekgo ya bohlokwa ya StraitsX bjalo ka mothekgi wa BIN wa lenaneo la dikarata.

Dikgwebišano tše di se nago selo

Lenaneo le lefsa la dikarata le tla matlafatša badiriši go diriša ditšhelete tša bona tša crypto ntle le maiteko go ralala le barekiši ba dimilione bao ba amogelago Visa lefaseng ka bophara. Ka tharollo ye ya boitlhamelo, badiriši ba ka šomiša ditšhelete tša bona tša crypto ka go lebanya, ka lebaka la theknolotši ya phetošo ya nako ya nnete ya mong ya RedotPay. Sebopego se se thiba sekgoba magareng ga dithoto tša dijithale le kgwebo ya setšo, se dira gore tšhomišo ya tšhelete ya crypto e se be le mathata go swana le go šomiša karata ya go tšhela tšhelete goba ya mokitlana ye e tlwaelegilego.

Kobamelo le Tšhireletšo

RedotPay e ikgafile go fa badiriši sefala se se bolokegilego le se se botegago bakeng sa ditirišano tša bona. Selekane se gatelela magato a tšhireletšo a tiilego go šireletša datha ya mosediriši le ditšhelete, go godiša tshepo ya tšhomišo ya ditšhelete tša crypto bakeng sa ditheko tša letšatši le letšatši.

Go godiša Maitemogelo a Modiriši

"Re thabile kudu go dirišana le Visa le StraitsX go tliša lenaneo le la dikarata tša boitlhamelo Singapore," go boletše Michael, CEO ya RedotPay ya go lefa . "Tirišano ye e swaya kgato ye bohlokwa ya go ya pele thomong ya rena ya go dira gore ditefelo tša crypto di fihlelelege le go ba le bogwera bja modiriši, go tšwetša pele go amogelwa ka bontši ga ditšhelete tša crypto ka ditshepedišong tša ditefelo. Badiriši ba rena ba tla thabela go fetofetoga le maemo ga go šomiša dithoto tša bona tša dijithale go swana le tšhelete ya setšo."





Jason Tay, Hlogo ya Kgwebo go StraitsX o itše, “Re thabile go thekga RedotPay go thakgoleng lenaneo le la dikarata la boitlhamelo kua Singapore. Selekane se ke sefetoši sa papadi sa melato ya tšhomišo ya mabenkele ya letšatši le letšatši, seo se kgontšhago badiriši go šomiša dithoto tša bona tša titšithale gabonolo bakeng sa ditirišano tša letšatši le letšatši. Bjalo ka mothekgi wa BIN, StraitsX e ikgafile go matlafatša maitapišo a, ao a tlago fetoša ka moo bareki ba dirišanago le ditšhelete tša crypto ka sebakeng sa mabenkele. Ka go kopanya theknolotši ya rena le netiweke ye kgolo ya Visa, re dira gore go be bonolo go feta le ge e le neng pele gore badiriši ba kopanye dithoto tša dijithale ka ntle le mathata tšhomišong ya bona ya letšatši le letšatši.”





"Go ya ka nyakišišo ya Visa, bareki ba kgauswi le ba tshela go ba lesome kua Singapore ba tseba ka ditšhelete tša crypto. Ge e le gabotse, ka godimo ga 35 lekgolong ya beng ba tšhelete ya crypto kua Singapore ba diriša ditšhelete tša crypto bakeng sa go reka mabenkeleng.[1] Re thabela go thekga balekane ba rena bao ba thušago badiriši ba bantši ba cryptocurrency go ba le phihlelo ya tefo yeo e se nago mathata le phihlelelo ya ditefelo tša dijithale tšeo di dirišago dikarata tša bona tša Visa bakeng sa ditirišano tša go lebana le sefahlego goba tša inthaneteng Visa e ikgafile go tšwetša pele boitlhamelo le balekane ba rena ba bohlokwa gomme maitapišo a le RedotPay le StraitsX a sepelelana le pono ya rena ya go ba tsela ye kaone ya go lefa le go lefša,” go boletše Adeline Kim, Molaodi wa Naga ya Visa wa Singapore & Brunei.

Go Lebelela Pele

Lenaneo la karata ya RedotPay le boleta le thomile mafelelong a 2024, le nago le segokanyimmediamentsi sa sebolokigolo seo se nago le bogwera bjo bo reretšwego bobedi bonolo le tšhireletšo. Badiriši ba tla ba le bokgoni bja go laola dithoto tša bona tša crypto gabonolo, ba dira gore tšhomišo ya tšhelete ya letšatši le letšatši e be bonolo go swana le go swipa karata.

Mabapi le RedotPay

RedotPay ya go lefa ke khamphani e eteletšego pele ya tefo ya crypto, yeo e nago le ntlokgolo kua Hong Kong, yeo e swanelegago go šoma go ralala le melao e fapa-fapanego ya Asia, Yuropa le e mengwe. Thomo ya bona ke go kgontšha go amogelwa ga crypto bjalo ka sedirišwa sa phapantšho, go oketša bokgoni bja tefo ka blockchain, le go kgothaletša go akaretšwa ga ditšhelete bakeng sa bao ba sa pankago.





Ka didirišwa tša go dirišana tše di kwešišegago le theknolotši ya blockchain ya mong, RedotPay e nolofatša ditirišano tša crypto mola e etiša pele tšhireletšo ya maemo a kgwebo. Sefala se kgontšha kopanyo ye e se nago mathata ya dithoto tša titšithale go tšhomišo ya tšhelete ya letšatši le letšatši, go netefatša phihlelelo le go bota go bobedi dikgwebo le batho ka bomong. Bakeng sa dipotšišo tša boraditaba, badiriši ba ka ikgokaganya le: [email protected]

Mabapi le StraitsX

StraitsX ke moabi wa mananeokgoparara a tefelo ya dijithale yo a etilego pele wa Borwabohlabela bja Asia le Setheo sa Tefo ye Kgolo seo se nago le laesense seo se laolwago ke Bolaodi bja Ditšhelete bja Singapore. Ka go diriša theknolotši ya blockchain ka gare ga tikologo ye e bolokegilego, ye e laolwago, StraitsX e matlafatša dikgwebo le batho ka didirišwa tša boitlhamelo tša go laola ditšhelete, go kopanya matlotlo a dijithale, le go kgontšha ditirišano tša go selaganya mellwane tšeo di se nago mathata. Ka tirišano le dihlongwa tša ditšhelete tša lefase ka bophara, dikgwebo, le bahlami, StraitsX e otlela bokamoso bja ditefelo tša dijithale le kgokagano ya ditšhelete. [1] Visa Green Shoots Radar: Thuto yeo e dirilwego go ralala le mebaraka ya Asia Pacific, go akaretšwa le ba arabetšego ba 500 ba Singapore ka June 2023.

