RedotPay ຮ່ວມມືກັບ StraitsX ແລະ Visa ເພື່ອຫັນປ່ຽນການໃຊ້ຈ່າຍດິຈິຕອນ

**ຮົງກົງ, ຮົງກົງ, ວັນທີ 10 ກຸມພາ, 2025/Chainwire/--** RedotPay, ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຊັ້ນນໍາຂອງການແກ້ໄຂການຈ່າຍເງິນ crypto, ມີຄວາມຕື່ນເຕັ້ນທີ່ຈະປະກາດການຮ່ວມມືກັບ Visa ແລະ StraitsX ເພື່ອເປີດຕົວໂຄງການບັດນະວັດກໍາໃນສິງກະໂປ. ການລິເລີ່ມນີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອກໍານົດຄືນວ່າຜູ້ໃຊ້ພົວພັນກັບຊັບສິນດິຈິຕອລຂອງພວກເຂົາໃນທຸລະກໍາປະຈໍາວັນໂດຍການລວມເອົາເຕັກໂນໂລຢີໃຫມ່ໆຂອງ RedotPay ກັບເຄືອຂ່າຍການຈ່າຍເງິນທົ່ວໂລກທີ່ກວ້າງຂວາງຂອງ Visa. ການຮ່ວມມືແມ່ນເປັນໄປໄດ້ໂດຍຜ່ານການສະຫນັບສະຫນູນທີ່ສໍາຄັນຂອງ StraitsX ເປັນຜູ້ສະຫນັບສະຫນູນ BIN ສໍາລັບໂຄງການບັດ.
ທຸລະກໍາທີ່ບໍ່ມີຮອຍຕໍ່
ໂຄງການບັດໃໝ່ຈະສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດໃຊ້ເງິນ cryptocurrencies ຂອງເຂົາເຈົ້າຢ່າງງ່າຍດາຍໃນທົ່ວຮ້ານຄ້າທີ່ຍອມຮັບ Visa ຫຼາຍລ້ານຄົນໃນທົ່ວໂລກ. ດ້ວຍການແກ້ໄຂນະວັດຕະກໍານີ້, ຜູ້ໃຊ້ສາມາດໃຊ້ cryptocurrencies ຂອງເຂົາເຈົ້າໂດຍກົງ, ຂໍຂອບໃຈກັບເຕັກໂນໂລຢີການແປງເວລາຈິງທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງ RedotPay. ຄຸນສົມບັດນີ້ເຊື່ອມຕໍ່ຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງຊັບສິນດິຈິຕອລ ແລະການຄ້າແບບດັ້ງເດີມ, ເຮັດໃຫ້ການໃຊ້ຈ່າຍ crypto ມີຄວາມລຽບງ່າຍຄືກັບການໃຊ້ບັດເດບິດ ຫຼືບັດເຄຣດິດແບບດັ້ງເດີມ.
ການປະຕິບັດຕາມ ແລະຄວາມປອດໄພ
RedotPay ມຸ່ງຫມັ້ນທີ່ຈະໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ມີແພລະຕະຟອມທີ່ປອດໄພແລະເຊື່ອຖືໄດ້ສໍາລັບການເຮັດທຸລະກໍາຂອງພວກເຂົາ. ການຮ່ວມມືໄດ້ເນັ້ນຫນັກໃສ່ມາດຕະການຄວາມປອດໄພທີ່ເຂັ້ມແຂງເພື່ອປົກປ້ອງຂໍ້ມູນຜູ້ໃຊ້ແລະກອງທຶນ, ສົ່ງເສີມຄວາມຫມັ້ນໃຈໃນການນໍາໃຊ້ cryptocurrencies ສໍາລັບການຊື້ປະຈໍາວັນ.
ປັບປຸງປະສົບການຂອງຜູ້ໃຊ້
"ພວກເຮົາຕື່ນເຕັ້ນທີ່ຈະຮ່ວມມືກັບ Visa ແລະ StraitsX ເພື່ອນໍາເອົາໂຄງການບັດນະວັດຕະກໍານີ້ມາສູ່ສິງກະໂປ," Michael, CEO ຂອງ
RedotPay. "ການຮ່ວມມືນີ້ເປັນບາດກ້າວອັນສໍາຄັນໃນພາລະກິດຂອງພວກເຮົາເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຊໍາລະເງິນ crypto ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ແລະເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້, ສົ່ງເສີມການຮັບຮອງເອົາຂະຫນາດໃຫຍ່ຂອງ cryptocurrencies ໃນລະບົບການຊໍາລະເງິນ. ຜູ້ໃຊ້ຂອງພວກເຮົາຈະມີຄວາມສຸກຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຂອງການໃຊ້ຈ່າຍຊັບສິນດິຈິຕອນຂອງເຂົາເຈົ້າຄືກັນກັບສະກຸນເງິນພື້ນເມືອງ."
Jason Tay, ຫົວຫນ້າການຄ້າຢູ່
StraitsXກ່າວວ່າ, "ພວກເຮົາຕື່ນເຕັ້ນທີ່ຈະສະຫນັບສະຫນູນ RedotPay ໃນການເປີດຕົວໂຄງການບັດນະວັດກໍານີ້ໃນສິງກະໂປ. ການຮ່ວມມືນີ້ແມ່ນຕົວປ່ຽນແປງເກມສໍາລັບກໍລະນີການນໍາໃຊ້ຂາຍຍ່ອຍປະຈໍາວັນ, ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດນໍາເອົາຊັບສິນດິຈິຕອນຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍສໍາລັບທຸລະກໍາປະຈໍາວັນ. ໃນຖານະເປັນຜູ້ສະຫນັບສະຫນູນ BIN, StraitsX ແມ່ນອຸທິດຕົນເພື່ອພະລັງງານການລິເລີ່ມນີ້, ເຊິ່ງຈະຫັນປ່ຽນວິທີທີ່ຜູ້ບໍລິໂພກພົວພັນກັບ cryptocurrencies ໃນພື້ນທີ່ຂາຍຍ່ອຍ. ໂດຍການລວມເອົາເທກໂນໂລຍີຂອງພວກເຮົາເຂົ້າກັບເຄືອຂ່າຍອັນກວ້າງໃຫຍ່ຂອງ Visa, ພວກເຮົາເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍກວ່າທີ່ເຄີຍສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ໃນການລວມເອົາຊັບສິນດິຈິຕອນເຂົ້າໃນການໃຊ້ຈ່າຍປະຈໍາວັນຂອງເຂົາເຈົ້າ.”
"ອີງຕາມການສຶກສາຂອງ Visa, ເກືອບ 6 ໃນ 10 ຜູ້ບໍລິໂພກໃນສິງກະໂປຮູ້ເຖິງ cryptocurrencies. ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ຫຼາຍກວ່າ 35 ເປີເຊັນຂອງເຈົ້າຂອງ cryptocurrency ໃນສິງກະໂປໃຊ້ cryptocurrencies ສໍາລັບການຊື້ຂາຍຍ່ອຍ.[1] ພວກເຮົາຍິນດີທີ່ຈະສະຫນັບສະຫນູນຄູ່ຮ່ວມງານຂອງພວກເຮົາທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ cryptocurrency ມີປະສົບການຊໍາລະຫຼາຍ seamless ແລະການເຂົ້າເຖິງການຈ່າຍເງິນດິຈິຕອນ leverging ໃນບັດ Visa ຂອງເຂົາເຈົ້າສໍາລັບການປະເຊີນຫນ້າກັບມູນຄ່າຂອງ Visa. ຄູ່ຮ່ວມງານແລະການຊື້ຂາຍອອນໄລນ໌ຂອງພວກເຮົາ. ການລິເລີ່ມກັບ RedotPay ແລະ StraitsX ສອດຄ່ອງກັບວິໄສທັດຂອງພວກເຮົາທີ່ຈະກາຍເປັນວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ຈະຈ່າຍແລະໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງ, "Adeline Kim, ຜູ້ຈັດການ Visa ປະຈໍາປະເທດສິງກະໂປແລະບຣູໄນກ່າວ.
ຊອກຫາລ່ວງຫນ້າ
ໂປຣແກຣມບັດ RedotPay ເປີດຕົວໃນທ້າຍປີ 2024, ມີສ່ວນຕິດຕໍ່ຜູ້ໃຊ້ທີ່ອອກແບບມາເພື່ອຄວາມສະດວກ ແລະຄວາມປອດໄພ. ຜູ້ໃຊ້ຈະມີຄວາມສາມາດໃນການຄຸ້ມຄອງຊັບສິນ crypto ຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ, ເຮັດໃຫ້ການໃຊ້ຈ່າຍປະຈໍາວັນງ່າຍດາຍຄືກັບການຮູດບັດ.
ກ່ຽວກັບ RedotPay
ໂດຍຜ່ານການໂຕ້ຕອບ intuitive ແລະເທກໂນໂລຍີ blockchain ທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງ, RedotPay ເຮັດໃຫ້ທຸລະກໍາ crypto ງ່າຍຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນກັບຄວາມປອດໄພລະດັບວິສາຫະກິດ. ແພລະຕະຟອມຊ່ວຍໃຫ້ການເຊື່ອມໂຍງຊັບສິນດິຈິຕອນເຂົ້າໄປໃນການໃຊ້ຈ່າຍປະຈໍາວັນ, ຮັບປະກັນການເຂົ້າເຖິງແລະຄວາມໄວ້ວາງໃຈສໍາລັບທຸລະກິດແລະບຸກຄົນ. ສໍາລັບການສອບຖາມສື່ມວນຊົນ, ຜູ້ໃຊ້ສາມາດຕິດຕໍ່:
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ເລື່ອງນີ້ໄດ້ຖືກແຈກຢາຍເປັນການປ່ອຍໂດຍ Chainwire ພາຍໃຕ້ໂຄງການບລັອກທຸລະກິດຂອງ HackerNoon. ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບໂຄງການ