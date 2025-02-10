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RedotPay ຮ່ວມມືກັບ StraitsX ແລະ Visa ເພື່ອຫັນປ່ຽນການໃຊ້ຈ່າຍດິຈິຕອນ

ໂດຍ Chainwire3m2025/02/10
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ຍາວເກີນໄປ; ອ່ານ

RedotPay ແລະ StraitsX ເພື່ອເປີດຕົວໂຄງການບັດນະວັດກໍາໃນສິງກະໂປ. ໂຄງການບັດໃໝ່ຈະສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດໃຊ້ເງິນ cryptocurrencies ຂອງເຂົາເຈົ້າຢ່າງງ່າຍດາຍໃນທົ່ວຮ້ານຄ້າທີ່ຍອມຮັບ Visa ຫຼາຍລ້ານຄົນໃນທົ່ວໂລກ. ດ້ວຍການແກ້ໄຂນະວັດຕະກໍານີ້, ຜູ້ໃຊ້ສາມາດໃຊ້ cryptocurrencies ຂອງເຂົາເຈົ້າໂດຍກົງ, ຂອບໃຈກັບເຕັກໂນໂລຢີການແປງເວລາຈິງຂອງ RedotPay.
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**ຮົງກົງ, ຮົງກົງ, ວັນທີ 10 ກຸມພາ, 2025/Chainwire/--** RedotPay, ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຊັ້ນນໍາຂອງການແກ້ໄຂການຈ່າຍເງິນ crypto, ມີຄວາມຕື່ນເຕັ້ນທີ່ຈະປະກາດການຮ່ວມມືກັບ Visa ແລະ StraitsX ເພື່ອເປີດຕົວໂຄງການບັດນະວັດກໍາໃນສິງກະໂປ. ການລິເລີ່ມນີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອກໍານົດຄືນວ່າຜູ້ໃຊ້ພົວພັນກັບຊັບສິນດິຈິຕອລຂອງພວກເຂົາໃນທຸລະກໍາປະຈໍາວັນໂດຍການລວມເອົາເຕັກໂນໂລຢີໃຫມ່ໆຂອງ RedotPay ກັບເຄືອຂ່າຍການຈ່າຍເງິນທົ່ວໂລກທີ່ກວ້າງຂວາງຂອງ Visa. ການຮ່ວມມືແມ່ນເປັນໄປໄດ້ໂດຍຜ່ານການສະຫນັບສະຫນູນທີ່ສໍາຄັນຂອງ StraitsX ເປັນຜູ້ສະຫນັບສະຫນູນ BIN ສໍາລັບໂຄງການບັດ.

ທຸລະກໍາທີ່ບໍ່ມີຮອຍຕໍ່

ໂຄງການບັດໃໝ່ຈະສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດໃຊ້ເງິນ cryptocurrencies ຂອງເຂົາເຈົ້າຢ່າງງ່າຍດາຍໃນທົ່ວຮ້ານຄ້າທີ່ຍອມຮັບ Visa ຫຼາຍລ້ານຄົນໃນທົ່ວໂລກ. ດ້ວຍການແກ້ໄຂນະວັດຕະກໍານີ້, ຜູ້ໃຊ້ສາມາດໃຊ້ cryptocurrencies ຂອງເຂົາເຈົ້າໂດຍກົງ, ຂໍຂອບໃຈກັບເຕັກໂນໂລຢີການແປງເວລາຈິງທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງ RedotPay. ຄຸນສົມບັດນີ້ເຊື່ອມຕໍ່ຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງຊັບສິນດິຈິຕອລ ແລະການຄ້າແບບດັ້ງເດີມ, ເຮັດໃຫ້ການໃຊ້ຈ່າຍ crypto ມີຄວາມລຽບງ່າຍຄືກັບການໃຊ້ບັດເດບິດ ຫຼືບັດເຄຣດິດແບບດັ້ງເດີມ.

ການປະຕິບັດຕາມ ແລະຄວາມປອດໄພ

RedotPay ມຸ່ງຫມັ້ນທີ່ຈະໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ມີແພລະຕະຟອມທີ່ປອດໄພແລະເຊື່ອຖືໄດ້ສໍາລັບການເຮັດທຸລະກໍາຂອງພວກເຂົາ. ການຮ່ວມມືໄດ້ເນັ້ນຫນັກໃສ່ມາດຕະການຄວາມປອດໄພທີ່ເຂັ້ມແຂງເພື່ອປົກປ້ອງຂໍ້ມູນຜູ້ໃຊ້ແລະກອງທຶນ, ສົ່ງເສີມຄວາມຫມັ້ນໃຈໃນການນໍາໃຊ້ cryptocurrencies ສໍາລັບການຊື້ປະຈໍາວັນ.

ປັບປຸງປະສົບການຂອງຜູ້ໃຊ້

"ພວກເຮົາຕື່ນເຕັ້ນທີ່ຈະຮ່ວມມືກັບ Visa ແລະ StraitsX ເພື່ອນໍາເອົາໂຄງການບັດນະວັດຕະກໍານີ້ມາສູ່ສິງກະໂປ," Michael, CEO ຂອງ RedotPay . "ການຮ່ວມມືນີ້ເປັນບາດກ້າວອັນສໍາຄັນໃນພາລະກິດຂອງພວກເຮົາເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຊໍາລະເງິນ crypto ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ແລະເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້, ສົ່ງເສີມການຮັບຮອງເອົາຂະຫນາດໃຫຍ່ຂອງ cryptocurrencies ໃນລະບົບການຊໍາລະເງິນ. ຜູ້ໃຊ້ຂອງພວກເຮົາຈະມີຄວາມສຸກຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຂອງການໃຊ້ຈ່າຍຊັບສິນດິຈິຕອນຂອງເຂົາເຈົ້າຄືກັນກັບສະກຸນເງິນພື້ນເມືອງ."


Jason Tay, ຫົວຫນ້າການຄ້າຢູ່ StraitsX ກ່າວວ່າ, "ພວກເຮົາຕື່ນເຕັ້ນທີ່ຈະສະຫນັບສະຫນູນ RedotPay ໃນການເປີດຕົວໂຄງການບັດນະວັດກໍານີ້ໃນສິງກະໂປ. ການຮ່ວມມືນີ້ແມ່ນຕົວປ່ຽນແປງເກມສໍາລັບກໍລະນີການນໍາໃຊ້ຂາຍຍ່ອຍປະຈໍາວັນ, ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດນໍາເອົາຊັບສິນດິຈິຕອນຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍສໍາລັບທຸລະກໍາປະຈໍາວັນ. ໃນຖານະເປັນຜູ້ສະຫນັບສະຫນູນ BIN, StraitsX ແມ່ນອຸທິດຕົນເພື່ອພະລັງງານການລິເລີ່ມນີ້, ເຊິ່ງຈະຫັນປ່ຽນວິທີທີ່ຜູ້ບໍລິໂພກພົວພັນກັບ cryptocurrencies ໃນພື້ນທີ່ຂາຍຍ່ອຍ. ໂດຍການລວມເອົາເທກໂນໂລຍີຂອງພວກເຮົາເຂົ້າກັບເຄືອຂ່າຍອັນກວ້າງໃຫຍ່ຂອງ Visa, ພວກເຮົາເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍກວ່າທີ່ເຄີຍສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ໃນການລວມເອົາຊັບສິນດິຈິຕອນເຂົ້າໃນການໃຊ້ຈ່າຍປະຈໍາວັນຂອງເຂົາເຈົ້າ.”


"ອີງຕາມການສຶກສາຂອງ Visa, ເກືອບ 6 ໃນ 10 ຜູ້ບໍລິໂພກໃນສິງກະໂປຮູ້ເຖິງ cryptocurrencies. ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ຫຼາຍກວ່າ 35 ເປີເຊັນຂອງເຈົ້າຂອງ cryptocurrency ໃນສິງກະໂປໃຊ້ cryptocurrencies ສໍາລັບການຊື້ຂາຍຍ່ອຍ.[1] ພວກເຮົາຍິນດີທີ່ຈະສະຫນັບສະຫນູນຄູ່ຮ່ວມງານຂອງພວກເຮົາທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ cryptocurrency ມີປະສົບການຊໍາລະຫຼາຍ seamless ແລະການເຂົ້າເຖິງການຈ່າຍເງິນດິຈິຕອນ leverging ໃນບັດ Visa ຂອງເຂົາເຈົ້າສໍາລັບການປະເຊີນຫນ້າກັບມູນຄ່າຂອງ Visa. ຄູ່ຮ່ວມງານແລະການຊື້ຂາຍອອນໄລນ໌ຂອງພວກເຮົາ. ການລິເລີ່ມກັບ RedotPay ແລະ StraitsX ສອດຄ່ອງກັບວິໄສທັດຂອງພວກເຮົາທີ່ຈະກາຍເປັນວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ຈະຈ່າຍແລະໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງ, "Adeline Kim, ຜູ້ຈັດການ Visa ປະຈໍາປະເທດສິງກະໂປແລະບຣູໄນກ່າວ.

ຊອກຫາລ່ວງຫນ້າ

ໂປຣແກຣມບັດ RedotPay ເປີດຕົວໃນທ້າຍປີ 2024, ມີສ່ວນຕິດຕໍ່ຜູ້ໃຊ້ທີ່ອອກແບບມາເພື່ອຄວາມສະດວກ ແລະຄວາມປອດໄພ. ຜູ້ໃຊ້ຈະມີຄວາມສາມາດໃນການຄຸ້ມຄອງຊັບສິນ crypto ຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ, ເຮັດໃຫ້ການໃຊ້ຈ່າຍປະຈໍາວັນງ່າຍດາຍຄືກັບການຮູດບັດ.

ກ່ຽວກັບ RedotPay

RedotPay ເປັນບໍລິສັດການຈ່າຍເງິນ crypto ຊັ້ນນໍາ, ມີສໍານັກງານໃຫຍ່ຢູ່ໃນຮ່ອງກົງ, ມີສິດດໍາເນີນການໃນທົ່ວອາຊີ, ເອີຣົບ, ແລະເຂດອໍານາດການປົກອື່ນໆ. ພາລະກິດຂອງພວກເຂົາແມ່ນເພື່ອໃຫ້ການຮັບຮອງເອົາ crypto ເປັນສື່ກາງຂອງການແລກປ່ຽນ, ເພີ່ມປະສິດທິພາບການຈ່າຍເງິນກັບ blockchain, ແລະສົ່ງເສີມການລວມເອົາທາງດ້ານການເງິນສໍາລັບ unbanked.


ໂດຍຜ່ານການໂຕ້ຕອບ intuitive ແລະເທກໂນໂລຍີ blockchain ທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງ, RedotPay ເຮັດໃຫ້ທຸລະກໍາ crypto ງ່າຍຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນກັບຄວາມປອດໄພລະດັບວິສາຫະກິດ. ແພລະຕະຟອມຊ່ວຍໃຫ້ການເຊື່ອມໂຍງຊັບສິນດິຈິຕອນເຂົ້າໄປໃນການໃຊ້ຈ່າຍປະຈໍາວັນ, ຮັບປະກັນການເຂົ້າເຖິງແລະຄວາມໄວ້ວາງໃຈສໍາລັບທຸລະກິດແລະບຸກຄົນ. ສໍາລັບການສອບຖາມສື່ມວນຊົນ, ຜູ້ໃຊ້ສາມາດຕິດຕໍ່: ກົດ@RedotPay.com

ກ່ຽວກັບ StraitsX

StraitsX ເປັນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການພື້ນຖານໂຄງລ່າງການຈ່າຍເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາຂອງອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ແລະເປັນສະຖາບັນການຊໍາລະຫຼັກທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດທີ່ຄວບຄຸມໂດຍອົງການການເງິນຂອງສິງກະໂປ. ການໃຊ້ເທກໂນໂລຍີ blockchain ພາຍໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ປອດໄພ, ຄວບຄຸມ, StraitsX ຊ່ວຍໃຫ້ທຸລະກິດແລະບຸກຄົນທີ່ມີເຄື່ອງມືນະວັດກໍາສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງກອງທຶນ, ການເຊື່ອມໂຍງຊັບສິນດິຈິຕອນ, ແລະເຮັດໃຫ້ທຸລະກໍາຂ້າມຊາຍແດນຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ. ໂດຍຜ່ານການຮ່ວມມືກັບສະຖາບັນການເງິນທົ່ວໂລກ, ທຸລະກິດ, ແລະນັກພັດທະນາ, StraitsX ກໍາລັງຂັບລົດໃນອະນາຄົດຂອງການຈ່າຍເງິນດິຈິຕອນແລະການເຊື່ອມຕໍ່ທາງດ້ານການເງິນ. [1] Visa Green Shoots Radar: ການສຶກສາໄດ້ດໍາເນີນໃນທົ່ວຕະຫຼາດອາຊີປາຊີຟິກ, ລວມທັງຜູ້ຕອບ 500 ຄົນສິງກະໂປໃນເດືອນມິຖຸນາ 2023.

ຕິດຕໍ່

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ເລື່ອງນີ້ໄດ້ຖືກແຈກຢາຍເປັນການປ່ອຍໂດຍ Chainwire ພາຍໃຕ້ໂຄງການບລັອກທຸລະກິດຂອງ HackerNoon. ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບໂຄງການ ທີ່ນີ້



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