Phemex Подяка Trade-a-thon: 100 000 USDT у вигляді захоплюючих призів

Phemex, провідна компанія ф’ючерсної торгівлі, із захопленням оголошує про подяку Trade-a-thon, спеціальну подію, покликану висловити вдячність своїй лояльній спільноті.
З доступними призами в розмірі 100 000 USDT трейдери можуть максимізувати свій потенціал прибутку, насолоджуючись якісним часом з близькими. Учасники можуть приєднатися до веселощів, зареєструвавшись, торгуючи та запросивши друзів.
Тривалість події: 22 листопада – 4 грудня 2024 року, 8:00 (UTC)
Як брати участь і нагороди: рейтинги базуватимуться на обсягах торгів. Ось що можуть виграти учасники:
Якщо ви ще цього не зробили, це чудовий час, щоб приєднатися до Phemex, оскільки провідна біржа щодня розміщує нові спотові пари, що дає вам перевагу, щоб просунутися вперед у вашому криптовалютному трейдингу. Завдяки унікальним функціям, які неможливо знайти в іншому місці, Phemex прагне зробити торгівлю максимально настроюваною та персоналізованою.
Phemex — провідна криптовалютна біржа, яка спеціалізується на спотовій торгівлі та торгівлі деривативами. У ньому представлено 140+ контрактних торгових пар із маржою USDT і до 100-кратного кредитного плеча, які підтримують режим хеджування, а також понад 300 популярних спотових торгових пар.
Люди з усього світу можуть миттєво купувати, продавати та торгувати блокчейн-криптовалютою через зручну та безпечну платформу. Phemex випустив прозорий Merkle-Tree Proof-of-Reserves, щоб усі користувачі могли перевірити в блокчейні, що всі кошти на 100% забезпечені платформою.
Будучи першою біржею, яка опублікувала як підтвердження резервів, так і підтвердження платоспроможності за допомогою унікального підходу, що підтверджує себе, Phemex виділяється як одна з найкращих і найбільш надійних криптобірж.
Ця історія була розповсюджена як випуск компанією Btcwire у рамках програми бізнес-блоґів HackerNoon. Дізнайтеся більше про програму