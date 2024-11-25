Phemex Подяка Trade-a-thon: 100 000 USDT у вигляді захоплюючих призів

Phemex, провідна компанія ф’ючерсної торгівлі, із захопленням оголошує про подяку Trade-a-thon, спеціальну подію, покликану висловити вдячність своїй лояльній спільноті.





З доступними призами в розмірі 100 000 USDT трейдери можуть максимізувати свій потенціал прибутку, насолоджуючись якісним часом з близькими. Учасники можуть приєднатися до веселощів, зареєструвавшись, торгуючи та запросивши друзів.





Тривалість події: 22 листопада – 4 грудня 2024 року, 8:00 (UTC)





Як брати участь і нагороди: рейтинги базуватимуться на обсягах торгів. Ось що можуть виграти учасники:





Turkey Master (ранг 1): Apple Family Bundle (Vision Pro, MacBook Pro, iPhone 16 Pro Max, iPad, Apple Watch, AirPods)

Pump No Dump (Ранги 2–5): 1000 USDT кожен

Фонд FOMO (ранги 6–55): 50 USDT кожен

Граві Грант (56-105 ранги): 20 USDT кожен.

Спеціальні призи:

Бонус для новачків: перші 500 нових користувачів, які зареєструються та завершать KYC під час події, отримають спотовий ваучер на 100 USDT після досягнення обсягу торгів у 200 USDT.

Щасливі зірки: 10 учасників буде випадковим чином обрано, щоб отримати подарунковий пакет Phemex.

Винагорода подяки: усі учасники розділять призовий фонд торгового бонусу в розмірі 10 000 USDT.





Приєднуйтесь до цього вигідного святкування Дня подяки та насолоджуйтеся святковим сезоном разом із Phemex!





Якщо ви ще цього не зробили, це чудовий час, щоб приєднатися до Phemex, оскільки провідна біржа щодня розміщує нові спотові пари, що дає вам перевагу, щоб просунутися вперед у вашому криптовалютному трейдингу. Завдяки унікальним функціям, які неможливо знайти в іншому місці, Phemex прагне зробити торгівлю максимально настроюваною та персоналізованою.

Про Phemex:

Phemex — провідна криптовалютна біржа, яка спеціалізується на спотовій торгівлі та торгівлі деривативами. У ньому представлено 140+ контрактних торгових пар із маржою USDT і до 100-кратного кредитного плеча, які підтримують режим хеджування, а також понад 300 популярних спотових торгових пар.





Люди з усього світу можуть миттєво купувати, продавати та торгувати блокчейн-криптовалютою через зручну та безпечну платформу. Phemex випустив прозорий Merkle-Tree Proof-of-Reserves, щоб усі користувачі могли перевірити в блокчейні, що всі кошти на 100% забезпечені платформою.





Будучи першою біржею, яка опублікувала як підтвердження резервів, так і підтвердження платоспроможності за допомогою унікального підходу, що підтверджує себе, Phemex виділяється як одна з найкращих і найбільш надійних криптобірж.

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Ця історія була розповсюджена як випуск компанією Btcwire у рамках програми бізнес-блоґів HackerNoon. Дізнайтеся більше про програму тут



