Phemex Thanksgiving Trade-a-thon: 100,000 USDT Ka Meputso e Thabisang

Phemex, e lego khamphani ya maatla kgwebong ya bokamoso, e thabile kudu go tsebiša Thanksgiving Trade-a-thon, e lego tiragalo ye e kgethegilego yeo e hlamilwego go leboga setšhaba sa yona se se botegago.





Ka 100,000 USDT ka meputso yeo e lego gona, bagwebi ba ka godiša bokgoni bja bona bja poelo mola ba thabela nako ya boleng le baratiwa ba bona. Batšeakarolo ba ka tsenela boithabišo ka go ingwadiša, go gweba le go laletša bagwera.





Nako ya tiragalo: Ngwatobošego 22 - Dibatsela 4, 2024, 8:00 (UTC)





Tsela ya go tšea karolo & meputso: Rankings tla thehiloe bophahamo ba modumo kgwebo. Se ke seo batšwasehlabelo ba ka se thopago:





Turkey Master (Maemo a 1): Apple Lelapa Bundle (Pono Pro, MacBook Pro, iPhone 16 Pro Max, iPad, Apple Watch, AirPods)

Pompo No Dump (Maemo a 2 - 5): 1,000 USDT e nngwe le e nngwe

Sekhwama sa FOMO (Maemo a 6 - 55): 50 USDT e nngwe le e nngwe

Thušo ya Gravy (Maemo a 56 - 105): 20 USDT e nngwe le e nngwe.

Meputso e kgethegilego:

Bonase ya ba bafsa: Badiriši ba mathomo ba 500 ba bafsa bao ba ingwadišago le go phetha KYC nakong ya tiragalo ba tla amogela Voucher ya Letheba ya 100 USDT ka morago ga go fihlelela bophagamo bja kgwebo bja 200 USDT.

Dinaledi tša mahlatse: Batšwasehlabelo ba 10 ba tla kgethwa ka go se kgethe go amogela sephuthelwana sa mpho ya Phemex.

Moputso wa tebogo: Batšeakarolo ka moka ba tla abelana ka letamo la moputso wa Bonase ya Kgwebo ya 10,000 USDT.





Eba le monyanya wo wa Ditebogo wo o nago le poelo gomme o diriše sehla sa monyanya ka mo go holago le Phemex!





Ge e ba o se wa dira bjalo, ye ke nako ye botse ya go tsenela Phemex ka ge phapantšho ye e etilego pele e lokeletša dipara tše mpsha tša mabala letšatši le lengwe le le lengwe, e go fa bokagodimo bja go tšwela pele leetong la gago la kgwebo ya crypto. Ka dikarolo tša moswananoši tšeo di ka se hwetšwego felotsoko, Phemex e ikemišeditše go dira gore kgwebo e be yeo e ka fetošwago le go ba ya motho ka noši ka mo e ka kgonago.

Phemex ke phapanyetsano e etellang pele cryptocurrency e ikhethang ka letheba le derivatives kgwebo. E na le 140 + USDT-margined konteraka kgwebo dipara le ho fihlela ho 100x leverage hore bohle tšehetsa Hedge Mode, hammoho le 300 + ratoang letheba kgwebo dipara.





Batho ka bomong go tšwa lefaseng ka bophara ba ka reka, ba rekiša le go gweba ka cryptocurrency ya blockchain ka pela ka sefala seo se nago le bogwera bja mosebediši le seo se šireletšegilego. Phemex e lokollotše Merkle-Tree Proof-of-Reserves ye e lego pepeneneng gore badiriši ka moka ba kgone go netefatša go blockchain gore ditšhelete ka moka di thekgwa ka 100% sethaleng.





Bjalo ka phapantšho ya mathomo ya go phatlalatša bobedi bohlatse bja dipolokelo le bohlatse bja go kgona go lefa ka mokgwa wa moswananoši, wa go itlhatsela, Phemex e tšwelela bjalo ka ye nngwe ya diphapantšho tša crypto tše kaone le tše di botegago kudu.

