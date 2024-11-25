Phemex 感恩节交易马拉松：100,000 USDT 精彩奖品

期货交易巨头 Phemex 很高兴地宣布推出感恩节交易马拉松，这是一项旨在向忠实社区表达感激之情的特别活动。





100,000 USDT 奖金可供交易者选择，他们可以在与亲人共度美好时光的同时，最大限度地发挥自己的盈利潜力。参与者可以通过注册、交易和邀请朋友来加入这场乐趣。





活动时间：2024年11月22日-12月4日 8:00（UTC）





参与方式及奖励：排名将根据交易量进行。以下是参与者可获得的奖励：





火鸡大师（第一名）：苹果家庭套装（Vision Pro、MacBook Pro、iPhone 16 Pro Max、iPad、Apple Watch、AirPods）

Pump No Dump（排名 2 - 5）：每人 1,000 USDT

FOMO基金（第6-55名）：每人50 USDT

Gravy Grant（排名56 - 105）：每人20 USDT。

特别奖：

新人福利：活动期间注册并完成KYC的前500名新用户，在交易量达到200 USDT后，将获得100 USDT现货券。

幸运星：将随机选出 10 位参与者，获得 Phemex 礼包。

答谢奖励：所有参与者均可共享10,000 USDT交易赠金奖池。





参加这个利润丰厚的感恩节庆祝活动，与 Phemex 一起充分享受节日的气氛！





如果您还没有加入，那么现在正是加入 Phemex 的好时机，因为领先的交易所每天都会列出新的现货对，让您在加密货币交易之旅中领先一步。凭借其他地方无法找到的独特功能，Phemex 旨在使交易尽可能可定制和个性化。

关于Phemex：

Phemex 是一家领先的加密货币交易所，专门从事现货和衍生品交易。它拥有 140 多个 USDT 保证金合约交易对，杠杆高达 100 倍，均支持对冲模式，同时还有 300 多个热门现货交易对。





来自世界各地的个人可以通过用户友好且安全的平台即时购买、出售和交易区块链加密货币。Phemex 已发布透明的 Merkle-Tree 储备证明，因此所有用户都可以在区块链上验证平台上的所有资金是否 100% 得到支持。





Phemex 作为第一家通过独特的自我证明方法发布储备证明和偿付能力证明的交易所，脱颖而出，成为最优秀、最值得信赖的加密货币交易所之一。

接触：

[email protected]

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