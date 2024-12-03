Perennial представляє новий рівень намірів для безстрокових інструментів - вирішення проблеми фрагментованої ліквідності DeFi

НЬЮ-ЙОРК, Сполучені Штати, 3 грудня 2024 р./Chainwire/--Perennial оголосила про запуск Perennial Intents, унікального рівня намірів для безстрокових ф’ючерсів, призначеного для об’єднання фрагментованого ландшафту ліквідності DeFi та надання централізованої біржової торгівлі в мережі.





Залучаючи ліквідність із мережевих і поза мережевих майданчиків, Perennial Intents забезпечує глибші ринки, кращі ціни та уніфікований досвід торгівлі, розроблений для просування DeFi вперед.

Боротьба з фрагментацією ліквідності DeFi

«Перенніальні наміри з’являються в ключовий момент для DeFi», — сказав Кевін Брітц, засновник Perennial.







«Незважаючи на зростання, лише частина потоку замовлень криптовалюти відбувається в ланцюжку, більша частина якого фрагментована між сотнями L1 і L2. Зростання ланцюжків додатків і ізольованих AMM призвело до появи понад 100 ланцюжків з $10 млн. у TVL ( DeFiLlama ), кожен керує власною відокремленою фінансовою екосистемою. Ця фрагментована ліквідність призводить до гіршого виконання торгів із вищими витратами, збільшенням прослизання та обмеженими можливостями кредитного плеча».





За словами команди, Perennial Intents вирішує ці проблеми шляхом консолідації потоку замовлень в єдиний рівень ліквідності. Замість того, щоб фрагментувати ліквідність у резервах, таких як ланцюги додатків або пули AMM, торгівля на основі намірів інтегрує потік замовлень на кількох майданчиках, створюючи більш згуртовану та ефективну систему.

Гібридна модель майбутнього DeFi

Незважаючи на те, що наміри не є новинкою для DeFi, Perennial Intents представляє багаторівневу модель, яка поєднує в собі узгодження порядку поза ланцюгом на основі намірів із розрахунком AMM у ланцюзі. Багаторічний стверджує, що ця модель оптимізує торгівлю шляхом поєднання відповідності ордерів на основі намірів із розрахунком AMM у ланцюжку.





Команда стверджує, що цей гібридний підхід гарантує трейдерам оптимальне виконання ціни, водночас дозволяючи розв’язувачам динамічно керувати ліквідністю без довгострокових обмежень застави, відкриваючи глибші ринки та підвищуючи ефективність.

Торгівля в один клік і програма для багаторічних пелюсток.





Окрім Perennial Intents, запуск включає два додаткових оновлення: торгівлю в один клік і програму нарахування балів Perennial Petals. Трейдери тепер можуть насолоджуватися безперебійною торгівлею з єдиним допоміжним рахунком, а програма Petals винагороджує користувачів балами за їхню торгову активність, причому під час початкового періоду запуску доступні удвічі бали.





Команда Arbitrum поділилася своїм хвилюванням щодо запуску, підкресливши трансформаційний потенціал похідних на основі намірів.





«Робота Perennial з похідними на основі намірів трансформує DeFi шляхом узгодження взаємодії ринку з конкретними цілями користувачів», — сказав Пітер Геймонд, старший менеджер із партнерства в Offchain Labs.





«Цей підхід дозволяє користувачам визначати бажані фінансові результати, забезпечуючи більш ефективну та персоналізовану торгівлю на Arbitrum».





Про Багаторічник

Багаторічник — це оригінальний примітив похідних інструментів DeFi, розроблений, щоб служити основою ліквідності для DeFi. За підтримки провідних інвесторів, зокрема Polychain, Variant і Archetype, Perennial забезпечила обсяг торгів понад 2,8 мільярда доларів США.





Його зростаюча екосистема включає інтеграцію з відомими торговельними інтерфейсами, такими як Квента , Сирена , Rage Trade , і Cryptex Finance .





Для отримання додаткової інформації про Perennial Intents користувачі можуть відвідати їх веб-сайт або приєднайтеся до спільноти на Розбрат .

контакт

Начальник відділу маркетингу

Лукас Террі

Багаторічник

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Ця історія була розповсюджена як реліз компанією Chainwire у рамках програми бізнес-блоґів HackerNoon. Дізнайтеся більше про програму тут



