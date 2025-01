Perennial revela uma nova camada de intenção para perpétuos - resolvendo o problema de liquidez fragmentada do DeFi

NOVA YORK, Estados Unidos, 3 de dezembro de 2024/Chainwire/--A Perennial anunciou o lançamento do Perennial Intents, uma camada de intenções exclusiva para futuros perpétuos, projetada para unificar o cenário de liquidez fragmentado do DeFi e oferecer uma experiência de negociação de câmbio centralizada na cadeia.





Ao obter liquidez de locais on-chain e off-chain, a Perennial Intents está oferecendo mercados mais profundos, melhores preços e uma experiência de negociação unificada, projetada para levar o DeFi adiante.

Lidando com a fragmentação da liquidez do DeFi

“As Perennial Intents chegam em um momento crucial para o DeFi”, disse Kevin Britz, fundador da Perennial.







"Apesar do seu crescimento, apenas uma fração do fluxo de ordens de cripto acontece on-chain, a maioria das quais é fragmentada em centenas de L1s e L2s. A ascensão de appchains e AMMs isolados levou a mais de 100 cadeias com mais de $10 milhões em TVL ( DeFiLlama ), cada um operando seu próprio ecossistema financeiro isolado. Essa liquidez fragmentada leva a uma pior execução de negociação, com custos mais altos, deslizamento aumentado e oportunidades limitadas de alavancagem.”





De acordo com a equipe, os Perennial Intents abordam esses desafios consolidando o fluxo de ordens em uma camada de liquidez unificada. Em vez de fragmentar a liquidez em silos como appchains ou pools AMM, a negociação baseada em intenção integra o fluxo de ordens em vários locais, criando um sistema mais coeso e eficiente.

Um modelo híbrido para o futuro do DeFi

Embora intents não sejam novidade para DeFi, Perennial Intents introduz um modelo em camadas que combina correspondência de ordens off-chain baseada em intent com liquidação de AMM on-chain. Perennial alega que este modelo simplifica a negociação ao parear correspondência de ordens baseada em intent com liquidação de AMM on-chain.





A equipe afirma que essa abordagem híbrida garante a execução ideal de preços para os traders, ao mesmo tempo em que permite que os solucionadores gerenciem a liquidez dinamicamente sem restrições de garantia de longo prazo, desbloqueando mercados mais profundos e maior eficiência.

Negociação com um clique e o programa Perennial Petals.





Junto com o Perennial Intents, o lançamento inclui duas atualizações adicionais: negociação com um clique e o programa de pontos Perennial Petals. Os traders agora podem aproveitar a negociação sem interrupções com uma única conta colateral, enquanto o programa Petals recompensa os usuários com pontos por sua atividade de negociação, com 2x pontos disponíveis durante o período de lançamento inicial.





A equipe da Arbitrum compartilhou sua empolgação com o lançamento, destacando o potencial transformador dos derivativos baseados em intenção.





"O trabalho da Perennial com derivativos baseados em intenção está transformando o DeFi ao alinhar as interações de mercado com os objetivos específicos dos usuários", disse Peter Haymond, gerente sênior de parcerias da Offchain Labs.





"Essa abordagem permite que os usuários definam os resultados financeiros desejados, permitindo negociações mais eficientes e personalizadas no Arbitrum."





Sobre Perene

Perene é um primitivo de derivativos nativos de DeFi projetado para servir como a espinha dorsal de liquidez para DeFi. Apoiado por investidores líderes, incluindo Polychain, Variant e Archetype, Perennial facilitou mais de US$ 2,8 bilhões em volume de negociação.





Seu crescente ecossistema inclui integrações com interfaces de negociação importantes como Kwenta , Sirene , Comércio de raiva , e Finanças Cryptex .





Para obter mais informações sobre Perennial Intents, os usuários podem visitar seu site ou junte-se à comunidade em Discórdia .

