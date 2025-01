Perennial svela un nuovo livello di intenti per i perpetui - Risolvere il problema di liquidità frammentata della DeFi

NEW YORK, Stati Uniti, 3 dicembre 2024/Chainwire/--Perennial ha annunciato il lancio di Perennial Intents, un livello di intenti unico per future perpetui, progettato per unificare il frammentato panorama di liquidità della DeFi e offrire un'esperienza di trading di borsa centralizzata on-chain.





Grazie all'approvvigionamento di liquidità da sedi on-chain e off-chain, Perennial Intents offre mercati più profondi, prezzi migliori e un'esperienza di trading unificata, progettata per far progredire la DeFi.

Affrontare la frammentazione della liquidità della DeFi

"Perennial Intents arriva in un momento cruciale per la DeFi", ha affermato Kevin Britz, fondatore di Perennial.







"Nonostante la sua crescita, solo una frazione del flusso di ordini delle criptovalute avviene on-chain, la maggior parte dei quali è frammentata in centinaia di L1 e L2. L'ascesa delle appchain e degli AMM isolati ha portato a oltre 100 catene con oltre 10 milioni di $ in TVL ( DeFiLlama ), ognuno dei quali gestisce il proprio ecosistema finanziario isolato. Questa liquidità frammentata porta a una peggiore esecuzione delle negoziazioni, con costi più elevati, maggiore slittamento e limitate opportunità di leva finanziaria."





Secondo il team, Perennial Intents affronta queste sfide consolidando il flusso degli ordini in un livello di liquidità unificato. Invece di frammentare la liquidità in silos come appchain o pool AMM, il trading basato sugli intenti integra il flusso degli ordini su più sedi, creando un sistema più coeso ed efficiente.

Un modello ibrido per il futuro della DeFi

Sebbene gli intenti non siano una novità per DeFi, Perennial Intents introduce un modello a strati che combina l'abbinamento degli ordini off-chain basato sugli intenti con la liquidazione AMM on-chain. Perennial sostiene che questo modello semplifica il trading abbinando l'abbinamento degli ordini basato sugli intenti con la liquidazione AMM on-chain.





Il team sostiene che questo approccio ibrido garantisce un'esecuzione ottimale dei prezzi per i trader, consentendo al contempo ai risolutori di gestire dinamicamente la liquidità senza vincoli collaterali a lungo termine, sbloccando mercati più profondi e una maggiore efficienza.

Trading con un clic e programma Perennial Petals.





Oltre a Perennial Intents, il lancio include due ulteriori upgrade: trading con un clic e il programma di punti Perennial Petals. I trader possono ora godere di un trading senza interruzioni con un singolo account collaterale, mentre il programma Petals premia gli utenti con punti per la loro attività di trading, con 2x punti disponibili durante il periodo di lancio iniziale.





Il team di Arbitrum ha espresso il proprio entusiasmo per il lancio, sottolineando il potenziale trasformativo dei derivati basati sugli intenti.





"Il lavoro di Perennial con i derivati basati sugli intenti sta trasformando la DeFi allineando le interazioni di mercato con gli obiettivi specifici degli utenti", ha affermato Peter Haymond, Senior Partnerships Manager presso Offchain Labs.





"Questo approccio consente agli utenti di definire i risultati finanziari desiderati, consentendo un trading più efficiente e personalizzato su Arbitrum."





Informazioni su Perennial

Perenne è un primitivo di derivati nativi DeFi progettato per fungere da spina dorsale di liquidità per DeFi. Supportato da investitori leader, tra cui Polychain, Variant e Archetype, Perennial ha facilitato oltre 2,8 miliardi di $ in volume di trading.





Il suo ecosistema in crescita include integrazioni con importanti interfacce di trading come Kwenta , Sirena , Commercio di rabbia , E Finanza Cryptex .





Per maggiori informazioni su Perennial Intents, gli utenti possono visitare il loro sito web o unisciti alla community su Discordia .

Questa storia è stata distribuita come comunicato da Chainwire nell'ambito del Business Blogging Program di HackerNoon. Scopri di più sul programma Qui