Зустрічайте Torram Labs, BookForSport і Dealscard: стартапи тижня від HackerNoon

Ласкаво просимо до ще однієї функції серії «Стартапи тижня» HackerNoon!





Вперше в цій серії? Ми допоможемо вам. Щотижня редакція HackerNoon обирає список стартапів із нашої бази даних «Стартапи року» . Ці стартапи були номіновані як одні з найкращих у відповідній категорії чи регіоні.





У цій функції ми раді оголосити Torram Labs , BookForSport і Dealscard стартапами тижня.





Хочете бути номінованим на «Стартапи року» від HackerNoon? Дізнайтесь як тут .





Зустрічайте стартапи тижня





Torram Labs є висхідною зіркою DeFi, будуючи фундаментальну інфраструктуру, яка забезпечує DeFi інституційного рівня та токенізацію реальних активів на біткойнах. Torram надає фінансовим установам можливість використовувати неперевершену безпеку, прозорість і глобальну ліквідність біткойнів у розмірі 880 мільярдів доларів через свою децентралізовану мережу Oracle, індексацію даних у мережі та рішення інституційного рівня.





Нещодавно Торрам оголосив про стратегічні інвестиції від Draper Associates , венчурної фірми під керівництвом криптоінвестора Тіма Дрейпера.





Розташована в Торонто, Канада , Torram Labs визнана однією з найкращих у своєму місті, конкуруючи в галузях децентралізації , DeFi та інструментів для розробників .





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BookForSport — це онлайн-платформа для бронювання спортивних майданчиків для безпроблемного бронювання спортивних майданчиків! Користувачі можуть знайти та зарезервувати поле для крикету, бадмінтону, піклболу тощо. Ця компанія була номінована як один із найкращих стартапів року в Раджкоті, Індія .





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Dealscard спрощує покупки в Інтернеті, підбираючи найкращі пропозиції та допомагаючи покупцям легко знайти найкраще співвідношення ціни та якості. Dealscard призначений для того, щоб допомогти досвідченим покупцям укладати пропозиції на продукти, які їм подобаються.





Megasight, що базується в UP, Індія , був номінований як один із найкращих стартапів у своєму регіоні, а також номінований у кількох галузях: електронна комерція та споживчі товари .





Підтримайте Dealscard - Голосуйте тут !









Рекомендоване інтерв'ю тижня

Усі номінанти «Стартапи року» отримують шанс опублікувати своє безкоштовне інтерв’ю, у якому вони отримують можливість поділитися своєю подорожжю з мільйонами ентузіастів технологій.





Наслідуйте приклад Torram Labs і створіть свою бізнес-сторінку на HackerNoon . Наявність бізнес-профілю дозволить вам створити власну сторінку новин про технічні компанії Evergreen і взяти участь у нашому рейтингу технічних компаній , а також щотижневі та на основі даних статистичні дані, що дозволяють дізнатися, які технологічні компанії набувають і втрачають популярність у громадськості.





Цього разу ми розглянемо глибше Комерційне інтерв'ю . Цей шаблон розроблено, щоб підкреслити, чим ваша компанія виділяється в сучасному бізнес-ландшафті, що швидко змінюється.









Ось як Dealscard ділиться своїм хвилюванням бути номінованим в опублікованому інтерв’ю :





Бути номінованим у конкурсі «Стартапи року» HackerNoon означає підтвердження нашої роботи, що ми на правильному шляху. Оскільки це новий бізнес, для нас важливо, щоб ви впізнали нас. Не впевнений у перемозі, але номінація — це таке досягнення, яке зробило нас піднесеними, надзвичайно щасливими. Нам просто потрібно невелике визнання та підтвердження того, що те, що ми робимо, є правильним і йде чудовим шляхом зробити наших користувачів щасливими. Ми вже не можемо подякувати вам за цей вибір. Сподіваємось на перемогу.





Хочете потрапити в список стартапів тижня від HackerNoon? Поділіться історією свого стартапу - використовуйте цей шаблон інтерв'ю .





Рекомендований пакет спеціальних пропозицій для стартапів

«Стартапи року» від HackerNoon — це унікальна можливість для брендингу. Незалежно від того, чи ваша мета — поінформованість про бренд чи залучення потенційних клієнтів, HackerNoon підібрав зручні для стартапів пакети для вирішення ваших маркетингових завдань. Сьогодні ми ділимося нашим пакетом контент-маркетингу .

З цим пакетом ви отримаєте:

Ваша бізнес-сторінка з вашим логотипом, вступом, закликом до дії та соціальними мережами на HackerNoon

3 історії, опубліковані на HackerNoon, разом із редакційною підтримкою для посилення їх впливу. Ваші статті перетворюються на аудіоісторії та розповсюджуються через аудіо RSS-канали Кожна історія перекладена 12 різними мовами Просування ваших історій у соціальних мережах

Кілька постійних місць розміщення на HackerNoon

Ваша сторінка новин компанії Evergreen Tech



Дізнайтеся більше про цей пакет тут або домовитися про зустріч з нами !





Це все, що ми маємо для вас сьогодні, люди!





здоров'я,

Команда HackerNoon

Про стартапи року від HackerNoon

Startups of The Year 2024 — це провідна подія HackerNoon, орієнтована на спільноту, яка відзначає стартапи, технології та дух інновацій. Престижна Інтернет-нагорода, яка наразі проходить у третій раз, визнає та відзначає технологічні стартапи будь-яких форм і розмірів. Цього року понад 150 000 організацій у понад 4200 містах, на 6 континентах і понад 100 галузях братимуть участь у конкурсі на те, щоб стати найкращим стартапом року! За останні кілька років було віддано мільйони голосів, і про ці сміливі та перспективні стартапи написано багато історій .



Переможці отримають безкоштовне інтерв’ю на HackerNoon і на сторінці новин Evergreen Tech Company .



Відвідайте нашу сторінку поширених запитань , щоб дізнатися більше.





Завантажте наші дизайнерські ресурси тут .



Ознайомтеся з товарним магазином «Стартапи року» тут .



«Стартапи року» від HackerNoon — це унікальна можливість для брендингу. Незалежно від того, чи ваша ціль — підвищення впізнаваності бренду чи залучення потенційних клієнтів, HackerNoon підібрав зручні для стартапів пакети для вирішення ваших маркетингових завдань.



Зустрічайте наших спонсорів:

Wellfound: у Wellfound ми не просто дошка вакансій, ми — місце, де найкращі таланти стартапів і найцікавіші компанії світу об’єднуються, щоб будувати майбутнє.





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Яскраві дані: стартапи, які використовують загальнодоступні веб-дані, можуть швидше приймати рішення на основі даних, що дає їм конкурентну перевагу. Завдяки Bright Data компанії можуть вирости з невеликої компанії до підприємства, використовуючи знання на кожному етапі.



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