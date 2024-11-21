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ພົບກັບ Torram Labs, BookForSport & Dealscard: HackerNoon Startups of the Weekໂດຍ@startupsoftheweek
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ພົບກັບ Torram Labs, BookForSport & Dealscard: HackerNoon Startups of the Week

ໂດຍ Startups Of The Week5m2024/11/21
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ຍາວເກີນໄປ; ອ່ານ

ຍິນດີຕ້ອນຮັບສູ່ HackerNoon Startups ຂອງອາທິດ! ໃນແຕ່ລະອາທິດ, ທີມງານ HackerNoon ເນັ້ນໃຫ້ເຫັນການເລີ່ມຕົ້ນທີ່ໂດດເດັ່ນຈາກຖານຂໍ້ມູນ Startups of the Year ຂອງພວກເຮົາ. ແຕ່ລະ startup featured, ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງເປັນທີ່ດີທີ່ສຸດໃນປະເພດເຕັກໂນໂລຊີຂອງເຂົາເຈົ້າຫຼືພາກພື້ນ. ອາທິດນີ້, ພວກເຮົາຕື່ນເຕັ້ນທີ່ຈະເນັ້ນໃສ່ Torram Labs, BookForSport & Dealscard.
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Startups Of The Week HackerNoon profile picture

ຍິນດີຕ້ອນຮັບສູ່ຄຸນສົມບັດອື່ນຂອງ HackerNoon Startups of the Week series!


ໃໝ່ກັບຊຸດນີ້ບໍ? ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ທ່ານ​. ທຸກໆອາທິດ, ທີມງານບັນນາທິການຂອງ HackerNoon ເລືອກລາຍຊື່ການເລີ່ມຕົ້ນຈາກ ຖານຂໍ້ມູນ Startups of The Year ຂອງພວກເຮົາ . ການເລີ່ມຕົ້ນເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ເປັນຫນຶ່ງໃນທີ່ດີທີ່ສຸດໃນປະເພດຫຼືພາກພື້ນຂອງເຂົາເຈົ້າ.


ໃນຄຸນສົມບັດນີ້, ພວກເຮົາຍິນດີທີ່ຈະປະກາດ Torram Labs , BookForSport & Dealscard ເປັນ Startups ຂອງອາທິດ.


ຕ້ອງການໄດ້ຮັບການສະເໜີຊື່ເຂົ້າເປັນ Startups of the Year ຂອງ HackerNoon ບໍ? ຮຽນຮູ້ວິທີ ທີ່ນີ້ .


ພົບກັບ Startups ຂອງອາທິດ

Torram Labs

ພົບກັບ Torram Labs!


Torram Labs ເປັນດາວທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນ DeFi - ການສ້າງໂຄງສ້າງພື້ນຖານທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ DeFi ລະດັບສະຖາບັນແລະ tokenization ຊັບສິນໃນໂລກທີ່ແທ້ຈິງໂດຍກໍາເນີດໃນ Bitcoin. Torram ມອບສິດໃຫ້ສະຖາບັນການເງິນເພື່ອໝູນໃຊ້ຄວາມປອດໄພ, ຄວາມໂປ່ງໃສ, ແລະ 880 ຕື້ໂດລາຂອງສະພາບຄ່ອງທົ່ວໂລກຂອງ Bitcoin ຜ່ານເຄືອຂ່າຍ oracle ທີ່ມີການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ, ດັດສະນີຂໍ້ມູນໃນລະບົບຕ່ອງໂສ້, ແລະການແກ້ໄຂລະດັບສະຖາບັນ.


ບໍ່ດົນມານີ້ Torram ໄດ້ປະກາດ ການລົງທຶນຍຸດທະສາດຈາກ Draper Associates , ບໍລິສັດຮ່ວມທຶນທີ່ນໍາພາໂດຍນັກລົງທຶນ crypto Tim Draper.


ຕັ້ງຢູ່ໃນ Toronto, ການາດາ , Torram Labs ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ເປັນຫນຶ່ງໃນທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງເມືອງຂອງພວກເຂົາ, ແຂ່ງຂັນໃນອຸດສາຫະກໍາ Decentralization , DeFi , ແລະ Developer Tools .


ສະຫນັບສະຫນູນ Torram - ລົງຄະແນນສຽງ ທີ່ນີ້ !


BookForSport

BookForSport ເປັນເວທີການຈອງສະຖານທີ່ກິລາອອນໄລນ໌ສໍາລັບການຈອງເດີ່ນກິລາທີ່ບໍ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ! ຜູ້​ໃຊ້​ສາ​ມາດ​ຄົ້ນ​ພົບ​ແລະ​ສະ​ຫງວນ cricket box​, badminton court, pickleball​, ແລະ​ອື່ນໆ​ອີກ​. ບໍລິສັດນີ້ໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ເປັນຫນຶ່ງໃນ Startups ທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງປີໃນ Rajkot, ປະເທດອິນເດຍ .


ສະຫນັບສະຫນູນ BookForSport - ລົງຄະແນນສຽງ ທີ່ນີ້ !


Dealscard

Dealscard ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ການຊື້ເຄື່ອງອອນໄລນ໌ງ່າຍຂຶ້ນໂດຍການຈັດຂໍ້ສະເໜີຍອດນິຍົມ ແລະຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຊື້ຊອກຫາມູນຄ່າທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບເງິນຂອງເຂົາເຈົ້າ. Dealscard ແມ່ນອຸທິດຕົນເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຊື້ທີ່ຮູ້ຈັກໃຫ້ຄະແນນ deals ກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນທີ່ເຂົາເຈົ້າຮັກ.


ອີງໃສ່ UP, ປະເທດອິນເດຍ , Megasight ໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ເປັນບໍລິສັດເລີ່ມຕົ້ນທີ່ດີທີ່ສຸດໃນສະຖານທີ່ຂອງຕົນ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການແຕ່ງຕັ້ງໃນທົ່ວອຸດສາຫະກໍາຕ່າງໆ: ອີຄອມເມີຊ , ແລະ ສິນຄ້າບໍລິໂພກ .


ສະຫນັບສະຫນູນ Dealscard - ລົງຄະແນນສຽງ ທີ່ນີ້ !



ການສໍາພາດທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງອາທິດ

ຜູ້ຖືກສະເໜີຊື່ທັງໝົດຂອງ Startups of the Year ມີໂອກາດທີ່ຈະເຜີຍແຜ່ການສໍາພາດຂອງພວກເຂົາໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າທີ່ພວກເຂົາມີໂອກາດທີ່ຈະແບ່ງປັນການເດີນທາງຂອງເຂົາເຈົ້າກັບຜູ້ມັກເຕັກໂນໂລຢີຫຼາຍລ້ານຄົນ.


ປະຕິບັດຕາມຕົວຢ່າງຂອງ Torram Labs ແລະສ້າງ ຫນ້າທຸລະກິດຂອງທ່ານໃນ HackerNoon . ການມີໂປຣໄຟລ໌ທຸລະກິດຈະເຮັດໃຫ້ເຈົ້າສ້າງ ໜ້າຂ່າວຂອງບໍລິສັດ Evergreen Tech ຂອງຕົນເອງ ແລະມີສ່ວນຮ່ວມໃນ ການຈັດອັນດັບບໍລິສັດເທັກໂນໂລຢີ ຂອງພວກເຮົາ, ພ້ອມທັງຂໍ້ມູນເຈາະເລິກປະຈຳອາທິດ ແລະ ຂໍ້ມູນທີ່ເຈາະເລິກວ່າບໍລິສັດເທັກໂນໂລຍີກຳລັງໄດ້ຮັບ ແລະ ສູນເສຍການຮັບຮູ້ຂອງສາທາລະນະຊົນ.


ເວລານີ້, ພວກເຮົາກໍາລັງຈະເບິ່ງຕື່ມອີກເຂົ້າໄປໃນ ສຳພາດການຄ້າ . ແມ່ແບບນີ້ຖືກອອກແບບມາເພື່ອເນັ້ນໃຫ້ເຫັນເຖິງວິທີທີ່ບໍລິສັດຂອງທ່ານໂດດເດັ່ນໃນພູມສັນຖານທຸລະກິດທີ່ມີການປ່ຽນແປງຢ່າງໄວວາຂອງມື້ນີ້.



ນີ້ແມ່ນວິທີທີ່ Dealscard ແບ່ງປັນຄວາມຕື່ນເຕັ້ນຂອງເຂົາເຈົ້າທີ່ຈະໄດ້ຮັບການສະເໜີຊື່ໃນ ການສໍາພາດທີ່ເຜີຍແຜ່ :


ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງໃນ HackerNoon's Startups of the Year ຫມາຍເຖິງຄວາມຮູ້ສຶກຂອງການກວດສອບການເຮັດວຽກຂອງພວກເຮົາວ່າພວກເຮົາຢູ່ໃນເສັ້ນທາງທີ່ຖືກຕ້ອງ. ນັບຕັ້ງແຕ່ມັນເປັນທຸລະກິດໃຫມ່, ມັນຫມາຍຄວາມວ່າທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງສໍາລັບພວກເຮົາທີ່ທ່ານຮູ້ຈັກພວກເຮົາ. ບໍ່ແນ່ໃຈກ່ຽວກັບການຊະນະ, ແຕ່ການໄດ້ຮັບການສະເໜີຊື່ແມ່ນເປັນຜົນສໍາເລັດທີ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາດີໃຈ, ມີຄວາມສຸກທີ່ສຸດ. ພວກເຮົາພຽງແຕ່ຕ້ອງການການຮັບຮູ້ເລັກນ້ອຍແລະການກວດສອບສິ່ງທີ່ພວກເຮົາກໍາລັງເຮັດແມ່ນຖືກຕ້ອງແລະຢູ່ໃນເສັ້ນທາງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ຂອງພວກເຮົາມີຄວາມສຸກ. ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດຂໍຂອບໃຈທ່ານພຽງພໍແລ້ວສໍາລັບການເລືອກນີ້. ພວກເຮົາຫວັງວ່າຈະຊະນະ.


ຕ້ອງການສະແດງໃນ Startups ຂອງອາທິດຂອງ HackerNoon ບໍ? ແບ່ງປັນເລື່ອງການເລີ່ມຕົ້ນຂອງທ່ານ - ໃຊ້ຮູບແບບການສໍາພາດນີ້ .


ຊຸດພິເສດການເລີ່ມຕົ້ນທີ່ໂດດເດັ່ນ

HackerNoon's Startups of the Year ເປັນໂອກາດການສ້າງຕາສິນຄ້າທີ່ແຕກຕ່າງຈາກອັນອື່ນ. ບໍ່ວ່າເປົ້າຫມາຍຂອງທ່ານແມ່ນການຮັບຮູ້ແບຫຼືການຜະລິດນໍາ, HackerNoon ໄດ້ຈັດ ຊຸດຊຸດທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນ ເພື່ອແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍດ້ານການຕະຫຼາດຂອງທ່ານ. ມື້ນີ້, ພວກເຮົາແບ່ງປັນຊຸດ ການຕະຫຼາດເນື້ອຫາ ຂອງພວກເຮົາ.

ການຕະຫຼາດເນື້ອຫາ: ການແຈກຢາຍ 10x!

ຮູບພາບ

ດ້ວຍຊຸດນີ້, ທ່ານຈະໄດ້ຮັບ:

  • ຫນ້າທຸລະກິດຂອງທ່ານທີ່ມີໂລໂກ້, ການແນະນໍາ, ການໂທຫາການກະທໍາ, ແລະສັງຄົມຂອງທ່ານໃນ HackerNoon
  • 3 ເລື່ອງທີ່ເຜີຍແຜ່ໃນ HackerNoon, ພ້ອມກັບການສະຫນັບສະຫນູນບັນນາທິການເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍຜົນກະທົບຂອງພວກເຂົາ.
    • ບົດຄວາມຂອງທ່ານຖືກປ່ຽນເປັນບົດເລື່ອງສຽງ ແລະແຈກຢາຍຜ່ານສຽງ RSS feeds
    • ແຕ່ລະເລື່ອງໄດ້ຖືກແປເປັນ 12 ພາສາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ
    • ການໂຄສະນາສື່ມວນຊົນສັງຄົມກ່ຽວກັບເລື່ອງຂອງທ່ານ
  • ສະຖານທີ່ຖາວອນຫຼາຍບ່ອນຢູ່ HackerNoon
  • ຫນ້າຂ່າວບໍລິສັດ Evergreen Tech ຂອງທ່ານ

ສຶກສາເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບແພັກເກດນີ້ ທີ່ນີ້ ຫຼື ຈອງກອງປະຊຸມກັບພວກເຮົາ !


ນັ້ນແມ່ນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາມີໃຫ້ກັບເຈົ້າໃນມື້ນີ້, ຄົນອື່ນໆ!


ຊົມເຊີຍ,

ທີມງານ HackerNoon

ກ່ຽວກັບການເລີ່ມຕົ້ນຂອງປີຂອງ HackerNoon

Startups of The Year 2024 ແມ່ນເຫດການທີ່ຂັບເຄື່ອນໂດຍຊຸມຊົນທີ່ເປັນຈຸດເດັ່ນຂອງ HackerNoon ທີ່ສະເຫຼີມສະຫຼອງການເລີ່ມຕົ້ນ, ເທັກໂນໂລຍີ ແລະຈິດໃຈຂອງນະວັດຕະກໍາ. ປະຈຸບັນຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນທີສາມຂອງມັນ, ລາງວັນອິນເຕີເນັດທີ່ມີຊື່ສຽງຮັບຮູ້ແລະສະເຫຼີມສະຫຼອງການເລີ່ມຕົ້ນເຕັກໂນໂລຢີຂອງທຸກຮູບຮ່າງແລະຂະຫນາດ. ປີນີ້, ຫຼາຍກວ່າ 150,000 ຫົວໜ່ວຍໃນທົ່ວ 4200+ ເມືອງ, 6 ທະວີບ ແລະ 100+ ອຸດສາຫະກໍາຈະເຂົ້າຮ່ວມໃນການປະມູນເພື່ອໄດ້ຮັບການຄອງຕຳແໜ່ງການເລີ່ມຕົ້ນທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງປີ! ການລົງຄະແນນສຽງຫຼາຍລ້ານຄົນໄດ້ຖືກລົງຄະແນນສຽງໃນໄລຍະສອງສາມປີຜ່ານມາ, ແລະ ຫຼາຍໆເລື່ອງ ໄດ້ຖືກຂຽນກ່ຽວກັບການເລີ່ມຕົ້ນທີ່ກ້າຫານແລະເພີ່ມຂຶ້ນເຫຼົ່ານີ້.

ຜູ້ຊະນະຈະໄດ້ຮັບ ການສໍາພາດຟຣີ ໃນ HackerNoon ແລະຫນ້າ Evergreen Tech Company News .

ເຂົ້າເບິ່ງໜ້າ FAQ ຂອງພວກເຮົາເພື່ອສຶກສາເພີ່ມເຕີມ.


ດາວໂຫລດຊັບສິນການອອກແບບຂອງພວກເຮົາ ທີ່ນີ້ .


ກວດເບິ່ງ Startups of the Year Merch Shop ທີ່ນີ້ .

HackerNoon's Startups of the Year ເປັນໂອກາດການສ້າງຕາສິນຄ້າທີ່ແຕກຕ່າງຈາກອັນອື່ນ. ບໍ່ວ່າເປົ້າຫມາຍຂອງທ່ານແມ່ນການຮັບຮູ້ແບຫຼືການຜະລິດນໍາ, HackerNoon ໄດ້ຈັດ ຊຸດຊຸດທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນ ເພື່ອແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍດ້ານການຕະຫຼາດຂອງທ່ານ.

ພົບກັບຜູ້ສະຫນັບສະຫນູນຂອງພວກເຮົາ:

Wellfound: ທີ່ Wellfound, ພວກເຮົາບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນຄະນະບໍລິຫານງານເທົ່ານັ້ນ—ພວກເຮົາເປັນບ່ອນທີ່ມີພອນສະຫວັນການເລີ່ມຕົ້ນ ແລະ ບໍລິສັດທີ່ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນທີ່ສຸດໃນໂລກເຊື່ອມຕໍ່ເພື່ອສ້າງອະນາຄົດ.


ແນວຄວາມຄິດ: ແນວຄິດແມ່ນໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈ ແລະເປັນທີ່ຮັກແພງໂດຍຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນຫຼາຍພັນຄົນເປັນພື້ນທີ່ເຮັດວຽກທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ຂອງເຂົາເຈົ້າ—ຈາກການສ້າງແຜນທີ່ເສັ້ນທາງຜະລິດຕະພັນໄປສູ່ການຕິດຕາມການລະດົມທຶນ. ລອງໃຊ້ Notion ດ້ວຍ AI ແບບບໍ່ຈຳກັດ, ຟຣີເປັນເວລາເຖິງ 6 ເດືອນ , ເພື່ອສ້າງ ແລະຂະຫຍາຍບໍລິສັດຂອງທ່ານດ້ວຍເຄື່ອງມືທີ່ມີປະສິດທິພາບອັນດຽວ. ຮັບຂໍ້ສະເໜີຂອງເຈົ້າດຽວນີ້ !

**Hubspot:** ຖ້າ​ຫາກ​ວ່າ​ທ່ານ​ກໍາ​ລັງ​ຊອກ​ຫາ​ສໍາ​ລັບ​ເວ​ທີ CRM smart ທີ່​ຕອບ​ສະ​ຫນອງ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ຂອງ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ຂະ​ຫນາດ​ນ້ອຍ​, ເບິ່ງ​ບໍ່​ເກີນ​ໄປ HubSpot​. ເຊື່ອມຕໍ່ຂໍ້ມູນ, ທີມງານ, ແລະລູກຄ້າຂອງທ່ານຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງໃນເວທີທີ່ສາມາດປັບຂະ ໜາດ ໄດ້ງ່າຍໆທີ່ເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນກັບທຸລະກິດຂອງທ່ານ.

ຂໍ້ມູນສົດໃສ: ການເລີ່ມຕົ້ນທີ່ນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນເວັບສາທາລະນະສາມາດເຮັດໃຫ້ການຕັດສິນໃຈໄວຂຶ້ນ, ອີງໃສ່ຂໍ້ມູນ, ໃຫ້ພວກເຂົາມີການແຂ່ງຂັນ. ດ້ວຍ Bright Data, ທຸລະກິດສາມາດເຕີບໃຫຍ່ຈາກການດໍາເນີນງານຂະໜາດນ້ອຍໄປສູ່ວິສາຫະກິດໄດ້ໂດຍການໃຊ້ຄວາມເຂົ້າໃຈໃນທຸກຂັ້ນຕອນ.

Algolia: Algolia NeuralSearch ແມ່ນການລວມເອົາຄໍາຫລັກທີ່ມີປະສິດທິພາບແລະການປຸງແຕ່ງພາສາທໍາມະຊາດຢູ່ໃນ API ດຽວ.

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