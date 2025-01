Poznaj Torram Labs, BookForSport i Dealscard: Startupy tygodnia HackerNoon

Witamy w kolejnym odcinku serii „Startupy tygodnia” HackerNoon!





Nowość w tej serii? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Co tydzień zespół redakcyjny HackerNoon wybiera listę startupów z naszej bazy danych Startups of The Year . Te startupy zostały nominowane jako jedne z najlepszych w swojej kategorii lub regionie.





W tym artykule z przyjemnością ogłaszamy, że Torram Labs , BookForSport i Dealscard zostały Startupami Tygodnia.





Chcesz zostać nominowany do Startups of The Year w HackerNoon? Dowiedz się jak Tutaj .





Poznaj Startupy Tygodnia





Torram Labs to wschodząca gwiazda DeFi — budująca podstawową infrastrukturę, która umożliwia DeFi klasy instytucjonalnej i tokenizację aktywów w świecie rzeczywistym natywnie na Bitcoinie. Torram umożliwia instytucjom finansowym wykorzystanie niezrównanego bezpieczeństwa Bitcoina, przejrzystości i 880 miliardów dolarów globalnej płynności poprzez zdecentralizowaną sieć Oracle, indeksowanie danych w łańcuchu i rozwiązania klasy instytucjonalnej.





Torram niedawno ogłosił strategiczną inwestycję od Draper Associates , firmy venture capital kierowanej przez inwestora kryptowalutowego Tima Drapera.





Torram Labs, z siedzibą w Toronto w Kanadzie , jest nominowane jako jedno z najlepszych w swoim mieście, konkurując w branżach decentralizacji , DeFi i narzędzi programistycznych .





Wesprzyj Torrama - Głosuj Tutaj !





BookForSport to internetowa platforma rezerwacji obiektów sportowych, która umożliwia bezproblemowe rezerwacje boisk sportowych! Użytkownicy mogą odkrywać i rezerwować korty do krykieta, badmintona, pickleballa i wiele innych. Ta firma została nominowana jako jeden z najlepszych startupów roku w Rajkot w Indiach .





Wesprzyj BookForSport - Głosuj Tutaj !





Dealscard upraszcza zakupy online, wybierając najlepsze oferty i pomagając kupującym bez wysiłku znaleźć najlepszą wartość za swoje pieniądze. Dealscard pomaga doświadczonym kupującym znaleźć oferty na produkty, które kochają.





Mająca siedzibę w stanie Uttar Pradesh w Indiach firma Megasight została nominowana jako jeden z najlepszych startupów w swojej lokalizacji, a także otrzymała nominacje w wielu branżach: e-commerce i dobra konsumpcyjne .





Wsparcie Dealscard - Głosuj Tutaj !









Wyróżniony wywiad tygodnia

Wszyscy nominowani do nagrody Startup of the Year mają szansę opublikować bezpłatny wywiad, w którym podzielą się swoimi doświadczeniami z milionami entuzjastów technologii.





Podążaj za przykładem Torram Labs i stwórz swoją stronę biznesową na HackerNoon . Posiadanie profilu biznesowego pozwoli Ci stworzyć własną stronę Evergreen Tech Company News Page i uczestniczyć w naszym rankingu Tech Companies , a także w cotygodniowych i opartych na danych spostrzeżeniach, które zagłębiają się w to, które firmy technologiczne zyskują i tracą popularność w świadomości publicznej.





Tym razem przyjrzymy się bliżej Wywiad handlowy . Ten szablon został zaprojektowany, aby podkreślić, jak Twoja firma wyróżnia się w dzisiejszym szybko zmieniającym się krajobrazie biznesowym.









Oto, w jaki sposób Dealscard podzielił się swoim podekscytowaniem nominacją w opublikowanym wywiadzie :





Zostać nominowanym w HackerNoon's Startups of the Year oznacza poczucie potwierdzenia naszej pracy, że jesteśmy na dobrej drodze. Ponieważ jest to nowy biznes, to dla nas znaczy wszystko, że nas doceniacie. Nie jesteśmy pewni wygranej, ale nominacja jest takim osiągnięciem, które nas uszczęśliwiło, niezwykle uszczęśliwiło. Potrzebujemy tylko odrobiny uznania i potwierdzenia, że to, co robimy, jest słuszne i zmierzamy ku wielkiej drodze do zadowolenia naszych użytkowników. Nie możemy już wystarczająco podziękować za ten wybór. Mamy nadzieję wygrać.





Chcesz być wyróżniony w Startups of the Week na HackerNoon? Podziel się historią swojego startupu - użyj tego szablonu wywiadu .





Polecane pakiety specjalne dla startupów

Startupy roku HackerNoon to okazja do brandingu, jakiej nie ma żadna inna. Niezależnie od tego, czy Twoim celem jest świadomość marki, czy generowanie leadów, HackerNoon przygotował pakiety przyjazne dla startupów , aby rozwiązać Twoje wyzwania marketingowe. Dzisiaj udostępniamy nasz pakiet Content Marketing .

W tym pakiecie otrzymasz:

Twoja strona firmowa z logo, wstępem, wezwaniem do działania i mediami społecznościowymi na HackerNoon

Opublikowano 3 historie na HackerNoon wraz ze wsparciem redakcyjnym mającym na celu zwiększenie ich zasięgu. Twoje artykuły są konwertowane na historie audio i rozpowszechniane za pośrednictwem kanałów audio RSS Każda historia została przetłumaczona na 12 różnych języków Promocje Twoich historii w mediach społecznościowych

Wiele stałych miejsc pracy na HackerNoon

Twoja strona z aktualnościami Evergreen Tech Company



Dowiedz się więcej o tym pakiecie Tutaj Lub umów się z nami na spotkanie !





To już wszystko, co mamy dla Was na dzisiaj!





Dzięki,

Zespół HackerNoon

